Сколько стоит реклама в пабликах ВК: актуальные тарифы и цены

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Для кого эта статья:

Маркетологи и рекламные специалисты, работающие с соцсетями

Владельцы бизнесов, заинтересованные в продвижении через ВКонтакте

Студенты и начинающие специалисты в области интернет-маркетинга Продвижение бизнеса во ВКонтакте давно перестало быть экспериментом — это обязательный пункт маркетинговой стратегии для компаний, ориентированных на российский рынок. Реклама в сообществах этой социальной сети способна в кратчайшие сроки увеличить узнаваемость бренда, привлечь целевую аудиторию и конвертировать подписчиков в клиентов. Но сколько на самом деле стоит эффективное размещение? Где проходит грань между переплатой и удачной инвестицией? Давайте разберемся в актуальных тарифах и принципах ценообразования рекламы в пабликах ВК 📊

Факторы, влияющие на стоимость рекламы в пабликах ВК

Ценообразование в рекламе ВКонтакте подчиняется определенной логике. Администраторы сообществ не просто берут цифры "с потолка" — они опираются на конкретные метрики и характеристики своих площадок. Понимание этих факторов позволит вам объективно оценивать предложения и аргументированно вести переговоры о стоимости размещения.

Ключевые параметры, определяющие стоимость рекламного поста:

Размер аудитории. Базовый и наиболее очевидный фактор. Чем больше подписчиков у сообщества, тем выше стоимость размещения. Однако важно помнить, что количество не всегда гарантирует качество охвата.

Базовый и наиболее очевидный фактор. Чем больше подписчиков у сообщества, тем выше стоимость размещения. Однако важно помнить, что количество не всегда гарантирует качество охвата. Охват публикаций. Процент подписчиков, которые реально видят публикации сообщества. Это более объективный параметр, чем общее число подписчиков.

Процент подписчиков, которые реально видят публикации сообщества. Это более объективный параметр, чем общее число подписчиков. Вовлеченность аудитории (ER). Отражает активность подписчиков: комментарии, лайки, репосты. Сообщества с высоким ER обычно устанавливают более высокие тарифы.

Отражает активность подписчиков: комментарии, лайки, репосты. Сообщества с высоким ER обычно устанавливают более высокие тарифы. Тематическая ниша. В коммерчески привлекательных нишах (финансы, недвижимость, автомобили) цены на рекламу будут существенно выше, чем в развлекательных пабликах.

В коммерчески привлекательных нишах (финансы, недвижимость, автомобили) цены на рекламу будут существенно выше, чем в развлекательных пабликах. Социально-демографические характеристики аудитории. Сообщества с преимущественно платежеспособной аудиторией (25-45 лет) могут устанавливать повышенные тарифы.

Сообщества с преимущественно платежеспособной аудиторией (25-45 лет) могут устанавливать повышенные тарифы. Сезонность. В периоды высокого спроса (перед праздниками, в начале учебного года) стоимость рекламы может увеличиваться на 20-30%.

В периоды высокого спроса (перед праздниками, в начале учебного года) стоимость рекламы может увеличиваться на 20-30%. Формат публикации. Нативный пост, репост, закрепление, сторис или комбинация форматов — каждый вариант имеет свою ценовую категорию.

Алексей Владимиров, руководитель отдела рекламы Я долго не мог понять, почему два паблика с почти идентичным количеством подписчиков (около 500 тысяч) предлагали настолько разные цены — 15 000 и 45 000 рублей за пост. Решение пришло после анализа статистики: во втором сообществе охват поста составлял 60% аудитории, а в первом — всего 15%. К тому же, второй паблик имел чётко сегментированную аудиторию предпринимателей, идеально подходящую для нашего B2B-продукта. В итоге, несмотря на более высокую цену, ROI оказался в три раза выше. С тех пор я всегда запрашиваю у администраторов детальную статистику и анализирую не только размер аудитории, но и её качество.

Важно понимать, что администраторы крупных сообществ обычно имеют фиксированные прайс-листы, но всегда остаётся пространство для переговоров, особенно при заказе пакетного размещения или долгосрочного сотрудничества. Скидки при заказе нескольких публикаций могут достигать 20-30% от базовой стоимости.

Диапазон цен на рекламу в сообществах ВКонтакте

Стоимость рекламного размещения во ВКонтакте варьируется в широких пределах — от нескольких сотен рублей до сумм с пятью и более нулями. Ориентироваться на "среднюю температуру по больнице" непродуктивно, однако можно выделить определенные ценовые сегменты, чтобы сформировать базовое понимание рынка.

Рассмотрим актуальные ценовые диапазоны в зависимости от размера сообщества и его тематики:

Размер сообщества Развлекательная тематика Информационная тематика Коммерческая тематика До 50 000 подписчиков 500 – 3 000 ₽ 1 000 – 5 000 ₽ 2 000 – 7 000 ₽ 50 000 – 300 000 3 000 – 10 000 ₽ 5 000 – 15 000 ₽ 7 000 – 25 000 ₽ 300 000 – 1 000 000 10 000 – 30 000 ₽ 15 000 – 40 000 ₽ 25 000 – 60 000 ₽ Свыше 1 000 000 30 000 – 100 000 ₽ 40 000 – 150 000 ₽ 60 000 – 250 000+ ₽

Помимо базовой стоимости поста, многие паблики предлагают дополнительные опции, каждая из которых имеет свою цену:

Закрепление поста — увеличивает стоимость на 30-50%, но может дать дополнительный охват до 80% от стандартного;

— увеличивает стоимость на 30-50%, но может дать дополнительный охват до 80% от стандартного; Размещение в прайм-тайм (вечер будних дней, выходные дни) — доплата 10-20%;

(вечер будних дней, выходные дни) — доплата 10-20%; Уникальный текст от редакции паблика — от 1 000 до 10 000 ₽ в зависимости от сложности;

— от 1 000 до 10 000 ₽ в зависимости от сложности; Публикация в сторис — от 30% до 70% от стоимости основного поста;

— от 30% до 70% от стоимости основного поста; Фото/видеосъемка — индивидуальный расчет;

— индивидуальный расчет; Отключение комментариев — обычно бесплатно, но некоторые сообщества берут доплату 5-10%.

Стоит отметить, что указанные цены являются ориентировочными и могут существенно различаться в зависимости от конкретного сообщества, сезона и текущего спроса на рекламу. Крупные бренды часто платят премиальные суммы за эксклюзивные форматы и интеграции.

📌 Важно: При оценке стоимости размещения обращайте внимание не на абсолютные цифры, а на соотношение цены к качественному охвату. Иногда небольшое нишевое сообщество с высоким engagement rate даст лучший результат, чем миллионник с пассивной аудиторией.

Как работает биржа рекламы ВК: тарифы и комиссии

Биржа рекламы ВКонтакте — это официальный инструмент платформы, позволяющий автоматизировать процесс размещения рекламных материалов в сообществах. Этот сервис значительно упрощает поиск подходящих площадок и ведение переговоров, однако имеет свои особенности ценообразования, которые необходимо учитывать при планировании рекламной кампании.

Принцип работы биржи рекламы ВК можно разделить на несколько ключевых этапов:

Администраторы сообществ регистрируют свои площадки на бирже и устанавливают стоимость размещения. Рекламодатели выбирают подходящие сообщества, используя фильтры по тематике, охвату, цене и другим параметрам. После создания заявки и внесения оплаты администратор сообщества либо одобряет публикацию, либо отклоняет её. В случае одобрения материал публикуется в указанное время, а средства (за вычетом комиссии) переводятся владельцу сообщества.

Система комиссий на бирже рекламы ВКонтакте устроена следующим образом:

Участник Размер комиссии Примечания Рекламодатель 0% Не платит комиссию сервису Владелец сообщества 15% Базовая комиссия для всех площадок Владелец сообщества с PRO-аккаунтом 10% Сниженная комиссия для PRO-пользователей ВКонтакте 10-15% Комиссия платформы

Помимо базовых комиссий, при работе с биржей рекламы следует учитывать и другие особенности, влияющие на итоговую стоимость:

Минимальная сумма заказа — обычно составляет 1000 рублей;

— обычно составляет 1000 рублей; Срок размещения заказа — некоторые сообщества устанавливают повышенные тарифы за срочное размещение (в течение 24 часов);

— некоторые сообщества устанавливают повышенные тарифы за срочное размещение (в течение 24 часов); Система рейтингов — сообщества с высоким рейтингом на бирже могут устанавливать премиальные цены;

— сообщества с высоким рейтингом на бирже могут устанавливать премиальные цены; Сезонные колебания — в периоды высокого спроса многие площадки повышают стоимость размещения на 10-30%.

Важным преимуществом биржи является доступ к верифицированной статистике сообществ. Рекламодатель может видеть реальный охват, активность аудитории и другие метрики, что делает процесс выбора площадок более объективным.

Средняя наценка на рекламу через биржу по сравнению с прямым размещением составляет около 5-20%. Однако эта разница часто компенсируется удобством, прозрачностью и безопасностью процесса — платформа гарантирует возврат средств в случае неразмещения материала.

Прямое размещение vs покупка через биржу: что выгоднее

Выбор между прямым размещением рекламы и использованием биржи ВКонтакте — дилемма, с которой сталкивается каждый маркетолог. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, влияющие как на стоимость, так и на эффективность рекламной кампании. Давайте проанализируем ключевые различия этих методов и определим, когда какой вариант предпочтительнее 🔍

Марина Соколова, руководитель digital-отдела Мне часто приходится оптимизировать бюджеты для клиентов из разных сфер, и вопрос "биржа или прямой контакт" решается каждый раз индивидуально. Недавно мы запускали рекламную кампанию для нишевого B2B-продукта с ограниченным бюджетом в 120 000 рублей. Первоначально я запланировала размещение через биржу в 8 сообществах, но после изучения рынка решила попробовать прямые переговоры. В результате удалось договориться о скидке 25-30% с шестью площадками, включить в стоимость дополнительные опции (закрепление, сторис) и даже организовать два бартерных размещения. Экономия составила около 45 000 рублей — эти средства мы направили на дополнительное продвижение. Однако в другом случае, работая с фэшн-брендом, мы столкнулись с завышенными ожиданиями администраторов при прямом контакте и в итоге вернулись к бирже, где цены оказались более адекватными.

Сравним основные параметры обоих методов размещения:

Параметр Прямое размещение Биржа рекламы ВК Стоимость Потенциально ниже (нет комиссии) Выше на 10-15% из-за комиссии Возможность торга Высокая (скидки до 40%) Ограниченная Скорость организации Требует времени на переговоры Быстрая автоматизация процесса Гарантии размещения На основе договоренностей Защита платформы, возврат средств Доступ к статистике По доброй воле администратора Верифицированные данные Бартерные варианты Возможны Отсутствуют Масштабирование Трудоемкое Легко масштабируется

В каких случаях выгоднее использовать прямое размещение:

При долгосрочном сотрудничестве с ограниченным числом площадок;

Когда есть возможность и время для ведения переговоров;

При необходимости индивидуальных форматов и условий;

Для нишевых продуктов с ограниченным рекламным бюджетом;

При наличии бартерных предложений, интересных владельцам сообществ.

Когда предпочтительнее биржа рекламы:

При необходимости быстрого запуска масштабной кампании;

Для рекламодателей без опыта и связей в сфере SMM;

Когда важна гарантия размещения и защита от мошенничества;

При работе с большим количеством разнообразных площадок;

Когда критично важна прозрачная отчетность для клиента или руководства.

Оптимальной стратегией часто является комбинированный подход: использование биржи для тестирования новых площадок и масштабных кампаний, с последующим переходом на прямое сотрудничество с наиболее эффективными сообществами.

Для экономии при прямом размещении используйте следующие тактики:

Предлагайте пакетное размещение (3-5 постов) — это может снизить стоимость на 20-30%;

Договаривайтесь о бонусных опциях вместо скидки (бесплатное закрепление, репост в дополнительное сообщество);

Рассмотрите возможность бартера или частичного бартера;

Размещайте рекламу в низкий сезон (январь, май, август);

Предлагайте долгосрочное сотрудничество с гарантированным бюджетом.

Расчет ROI рекламных постов в сообществах ВКонтакте

Инвестиции в рекламу должны приносить измеримую отдачу — этот принцип универсален для любого маркетингового канала. Для социальных сетей, включая ВКонтакте, расчет возврата инвестиций (ROI) имеет свою специфику, требующую внимания к определенным метрикам и показателям эффективности.

Базовая формула расчета ROI для рекламы в сообществах ВКонтакте:

ROI = ((Доход от рекламы – Затраты на рекламу) / Затраты на рекламу) × 100%

Однако для корректного расчета необходимо учесть ряд нюансов:

Определите период оценки. Для рекламы в пабликах оптимальное время оценки результатов — от 3 до 14 дней после публикации. Учитывайте полные затраты. Включайте не только стоимость размещения, но и расходы на создание креативов, время команды, комиссии и другие сопутствующие расходы. Используйте UTM-метки. Они помогут точно отследить трафик и конверсии именно с рекламных постов. Настройте системы аналитики. Корректно настроенный Яндекс.Метрика или Google Analytics позволит отслеживать не только клики, но и качество привлеченного трафика.

Для различных бизнес-целей используются разные подходы к оценке эффективности:

Для интернет-магазинов: отслеживайте прямые продажи, среднюю стоимость заказа и ROAS (Return on Ad Spend);

отслеживайте прямые продажи, среднюю стоимость заказа и ROAS (Return on Ad Spend); Для брендинга: оценивайте охват, engagement rate, рост упоминаний бренда;

оценивайте охват, engagement rate, рост упоминаний бренда; Для лидогенерации: фокусируйтесь на стоимости привлечения лида (CPL) и качестве полученных контактов;

фокусируйтесь на стоимости привлечения лида (CPL) и качестве полученных контактов; Для информационных проектов: анализируйте время на сайте, глубину просмотра и показатель отказов.

Средние показатели эффективности рекламы в сообществах ВКонтакте по различным нишам:

Ниша CTR CPM (стоимость за 1000 показов) Средний ожидаемый ROI E-commerce (массовый сегмент) 0,8-2,5% 100-300 ₽ 150-300% B2B услуги 0,3-1,2% 200-600 ₽ 100-200% Образовательные продукты 1,0-3,0% 150-400 ₽ 200-400% Развлечения и игры 1,5-4,0% 80-250 ₽ 250-500% Премиальные товары 0,5-1,5% 300-800 ₽ 120-250%

Для повышения ROI рекламы в сообществах ВКонтакте рекомендуется:

Тестировать разные площадки, начиная с небольших бюджетов и масштабируя размещение на наиболее эффективных; Анализировать время активности целевой аудитории и размещать посты в периоды пиковой вовлеченности; Экспериментировать с форматами (нативные интеграции часто показывают более высокий ROI, чем явная реклама); Улучшать посадочные страницы для повышения конверсии привлеченного трафика; Использовать ретаргетинг для аудитории, которая взаимодействовала с рекламным постом, но не совершила целевое действие.

При оценке эффективности важно учитывать не только прямые конверсии, но и отложенный эффект. Исследования показывают, что до 40% конверсий от рекламы в пабликах ВКонтакте происходят в течение 7-14 дней после первого контакта с рекламным сообщением.

📊 Совет: Используйте дашборды для визуализации эффективности различных площадок. Это поможет быстро определять наиболее перспективные сообщества и оптимизировать распределение бюджета.

Выбор оптимальной стратегии размещения рекламы во ВКонтакте — это баланс между стоимостью, охватом и релевантностью аудитории. Цена размещения в сообществе — лишь один из факторов успеха, не менее важны качество контента, точность таргетинга и правильная оценка результатов. Используйте представленные ценовые ориентиры как отправную точку, но всегда адаптируйте стратегию под конкретные задачи вашего бизнеса. Помните, что самая дорогая реклама — это неэффективная реклама, вне зависимости от её фактической стоимости.

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