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Сколько стоит реклама в пабликах ВК: актуальные тарифы и цены
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Сколько стоит реклама в пабликах ВК: актуальные тарифы и цены

#SMM  #Таргетированная реклама  #Маркетинговая стратегия  
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Для кого эта статья:

  • Маркетологи и рекламные специалисты, работающие с соцсетями
  • Владельцы бизнесов, заинтересованные в продвижении через ВКонтакте

  • Студенты и начинающие специалисты в области интернет-маркетинга

    Продвижение бизнеса во ВКонтакте давно перестало быть экспериментом — это обязательный пункт маркетинговой стратегии для компаний, ориентированных на российский рынок. Реклама в сообществах этой социальной сети способна в кратчайшие сроки увеличить узнаваемость бренда, привлечь целевую аудиторию и конвертировать подписчиков в клиентов. Но сколько на самом деле стоит эффективное размещение? Где проходит грань между переплатой и удачной инвестицией? Давайте разберемся в актуальных тарифах и принципах ценообразования рекламы в пабликах ВК 📊

Факторы, влияющие на стоимость рекламы в пабликах ВК

Ценообразование в рекламе ВКонтакте подчиняется определенной логике. Администраторы сообществ не просто берут цифры "с потолка" — они опираются на конкретные метрики и характеристики своих площадок. Понимание этих факторов позволит вам объективно оценивать предложения и аргументированно вести переговоры о стоимости размещения.

Ключевые параметры, определяющие стоимость рекламного поста:

  • Размер аудитории. Базовый и наиболее очевидный фактор. Чем больше подписчиков у сообщества, тем выше стоимость размещения. Однако важно помнить, что количество не всегда гарантирует качество охвата.
  • Охват публикаций. Процент подписчиков, которые реально видят публикации сообщества. Это более объективный параметр, чем общее число подписчиков.
  • Вовлеченность аудитории (ER). Отражает активность подписчиков: комментарии, лайки, репосты. Сообщества с высоким ER обычно устанавливают более высокие тарифы.
  • Тематическая ниша. В коммерчески привлекательных нишах (финансы, недвижимость, автомобили) цены на рекламу будут существенно выше, чем в развлекательных пабликах.
  • Социально-демографические характеристики аудитории. Сообщества с преимущественно платежеспособной аудиторией (25-45 лет) могут устанавливать повышенные тарифы.
  • Сезонность. В периоды высокого спроса (перед праздниками, в начале учебного года) стоимость рекламы может увеличиваться на 20-30%.
  • Формат публикации. Нативный пост, репост, закрепление, сторис или комбинация форматов — каждый вариант имеет свою ценовую категорию.

Алексей Владимиров, руководитель отдела рекламы

Я долго не мог понять, почему два паблика с почти идентичным количеством подписчиков (около 500 тысяч) предлагали настолько разные цены — 15 000 и 45 000 рублей за пост. Решение пришло после анализа статистики: во втором сообществе охват поста составлял 60% аудитории, а в первом — всего 15%. К тому же, второй паблик имел чётко сегментированную аудиторию предпринимателей, идеально подходящую для нашего B2B-продукта. В итоге, несмотря на более высокую цену, ROI оказался в три раза выше. С тех пор я всегда запрашиваю у администраторов детальную статистику и анализирую не только размер аудитории, но и её качество.

Важно понимать, что администраторы крупных сообществ обычно имеют фиксированные прайс-листы, но всегда остаётся пространство для переговоров, особенно при заказе пакетного размещения или долгосрочного сотрудничества. Скидки при заказе нескольких публикаций могут достигать 20-30% от базовой стоимости.

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Диапазон цен на рекламу в сообществах ВКонтакте

Стоимость рекламного размещения во ВКонтакте варьируется в широких пределах — от нескольких сотен рублей до сумм с пятью и более нулями. Ориентироваться на "среднюю температуру по больнице" непродуктивно, однако можно выделить определенные ценовые сегменты, чтобы сформировать базовое понимание рынка.

Рассмотрим актуальные ценовые диапазоны в зависимости от размера сообщества и его тематики:

Размер сообщества Развлекательная тематика Информационная тематика Коммерческая тематика
До 50 000 подписчиков 500 – 3 000 ₽ 1 000 – 5 000 ₽ 2 000 – 7 000 ₽
50 000 – 300 000 3 000 – 10 000 ₽ 5 000 – 15 000 ₽ 7 000 – 25 000 ₽
300 000 – 1 000 000 10 000 – 30 000 ₽ 15 000 – 40 000 ₽ 25 000 – 60 000 ₽
Свыше 1 000 000 30 000 – 100 000 ₽ 40 000 – 150 000 ₽ 60 000 – 250 000+ ₽

Помимо базовой стоимости поста, многие паблики предлагают дополнительные опции, каждая из которых имеет свою цену:

  • Закрепление поста — увеличивает стоимость на 30-50%, но может дать дополнительный охват до 80% от стандартного;
  • Размещение в прайм-тайм (вечер будних дней, выходные дни) — доплата 10-20%;
  • Уникальный текст от редакции паблика — от 1 000 до 10 000 ₽ в зависимости от сложности;
  • Публикация в сторис — от 30% до 70% от стоимости основного поста;
  • Фото/видеосъемка — индивидуальный расчет;
  • Отключение комментариев — обычно бесплатно, но некоторые сообщества берут доплату 5-10%.

Стоит отметить, что указанные цены являются ориентировочными и могут существенно различаться в зависимости от конкретного сообщества, сезона и текущего спроса на рекламу. Крупные бренды часто платят премиальные суммы за эксклюзивные форматы и интеграции.

📌 Важно: При оценке стоимости размещения обращайте внимание не на абсолютные цифры, а на соотношение цены к качественному охвату. Иногда небольшое нишевое сообщество с высоким engagement rate даст лучший результат, чем миллионник с пассивной аудиторией.

Как работает биржа рекламы ВК: тарифы и комиссии

Биржа рекламы ВКонтакте — это официальный инструмент платформы, позволяющий автоматизировать процесс размещения рекламных материалов в сообществах. Этот сервис значительно упрощает поиск подходящих площадок и ведение переговоров, однако имеет свои особенности ценообразования, которые необходимо учитывать при планировании рекламной кампании.

Принцип работы биржи рекламы ВК можно разделить на несколько ключевых этапов:

  1. Администраторы сообществ регистрируют свои площадки на бирже и устанавливают стоимость размещения.
  2. Рекламодатели выбирают подходящие сообщества, используя фильтры по тематике, охвату, цене и другим параметрам.
  3. После создания заявки и внесения оплаты администратор сообщества либо одобряет публикацию, либо отклоняет её.
  4. В случае одобрения материал публикуется в указанное время, а средства (за вычетом комиссии) переводятся владельцу сообщества.

Система комиссий на бирже рекламы ВКонтакте устроена следующим образом:

Участник Размер комиссии Примечания
Рекламодатель 0% Не платит комиссию сервису
Владелец сообщества 15% Базовая комиссия для всех площадок
Владелец сообщества с PRO-аккаунтом 10% Сниженная комиссия для PRO-пользователей
ВКонтакте 10-15% Комиссия платформы

Помимо базовых комиссий, при работе с биржей рекламы следует учитывать и другие особенности, влияющие на итоговую стоимость:

  • Минимальная сумма заказа — обычно составляет 1000 рублей;
  • Срок размещения заказа — некоторые сообщества устанавливают повышенные тарифы за срочное размещение (в течение 24 часов);
  • Система рейтингов — сообщества с высоким рейтингом на бирже могут устанавливать премиальные цены;
  • Сезонные колебания — в периоды высокого спроса многие площадки повышают стоимость размещения на 10-30%.

Важным преимуществом биржи является доступ к верифицированной статистике сообществ. Рекламодатель может видеть реальный охват, активность аудитории и другие метрики, что делает процесс выбора площадок более объективным.

Средняя наценка на рекламу через биржу по сравнению с прямым размещением составляет около 5-20%. Однако эта разница часто компенсируется удобством, прозрачностью и безопасностью процесса — платформа гарантирует возврат средств в случае неразмещения материала.

Прямое размещение vs покупка через биржу: что выгоднее

Выбор между прямым размещением рекламы и использованием биржи ВКонтакте — дилемма, с которой сталкивается каждый маркетолог. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, влияющие как на стоимость, так и на эффективность рекламной кампании. Давайте проанализируем ключевые различия этих методов и определим, когда какой вариант предпочтительнее 🔍

Марина Соколова, руководитель digital-отдела

Мне часто приходится оптимизировать бюджеты для клиентов из разных сфер, и вопрос "биржа или прямой контакт" решается каждый раз индивидуально. Недавно мы запускали рекламную кампанию для нишевого B2B-продукта с ограниченным бюджетом в 120 000 рублей. Первоначально я запланировала размещение через биржу в 8 сообществах, но после изучения рынка решила попробовать прямые переговоры. В результате удалось договориться о скидке 25-30% с шестью площадками, включить в стоимость дополнительные опции (закрепление, сторис) и даже организовать два бартерных размещения. Экономия составила около 45 000 рублей — эти средства мы направили на дополнительное продвижение. Однако в другом случае, работая с фэшн-брендом, мы столкнулись с завышенными ожиданиями администраторов при прямом контакте и в итоге вернулись к бирже, где цены оказались более адекватными.

Сравним основные параметры обоих методов размещения:

Параметр Прямое размещение Биржа рекламы ВК
Стоимость Потенциально ниже (нет комиссии) Выше на 10-15% из-за комиссии
Возможность торга Высокая (скидки до 40%) Ограниченная
Скорость организации Требует времени на переговоры Быстрая автоматизация процесса
Гарантии размещения На основе договоренностей Защита платформы, возврат средств
Доступ к статистике По доброй воле администратора Верифицированные данные
Бартерные варианты Возможны Отсутствуют
Масштабирование Трудоемкое Легко масштабируется

В каких случаях выгоднее использовать прямое размещение:

  • При долгосрочном сотрудничестве с ограниченным числом площадок;
  • Когда есть возможность и время для ведения переговоров;
  • При необходимости индивидуальных форматов и условий;
  • Для нишевых продуктов с ограниченным рекламным бюджетом;
  • При наличии бартерных предложений, интересных владельцам сообществ.

Когда предпочтительнее биржа рекламы:

  • При необходимости быстрого запуска масштабной кампании;
  • Для рекламодателей без опыта и связей в сфере SMM;
  • Когда важна гарантия размещения и защита от мошенничества;
  • При работе с большим количеством разнообразных площадок;
  • Когда критично важна прозрачная отчетность для клиента или руководства.

Оптимальной стратегией часто является комбинированный подход: использование биржи для тестирования новых площадок и масштабных кампаний, с последующим переходом на прямое сотрудничество с наиболее эффективными сообществами.

Для экономии при прямом размещении используйте следующие тактики:

  • Предлагайте пакетное размещение (3-5 постов) — это может снизить стоимость на 20-30%;
  • Договаривайтесь о бонусных опциях вместо скидки (бесплатное закрепление, репост в дополнительное сообщество);
  • Рассмотрите возможность бартера или частичного бартера;
  • Размещайте рекламу в низкий сезон (январь, май, август);
  • Предлагайте долгосрочное сотрудничество с гарантированным бюджетом.

Расчет ROI рекламных постов в сообществах ВКонтакте

Инвестиции в рекламу должны приносить измеримую отдачу — этот принцип универсален для любого маркетингового канала. Для социальных сетей, включая ВКонтакте, расчет возврата инвестиций (ROI) имеет свою специфику, требующую внимания к определенным метрикам и показателям эффективности.

Базовая формула расчета ROI для рекламы в сообществах ВКонтакте:

ROI = ((Доход от рекламы – Затраты на рекламу) / Затраты на рекламу) × 100%

Однако для корректного расчета необходимо учесть ряд нюансов:

  1. Определите период оценки. Для рекламы в пабликах оптимальное время оценки результатов — от 3 до 14 дней после публикации.
  2. Учитывайте полные затраты. Включайте не только стоимость размещения, но и расходы на создание креативов, время команды, комиссии и другие сопутствующие расходы.
  3. Используйте UTM-метки. Они помогут точно отследить трафик и конверсии именно с рекламных постов.
  4. Настройте системы аналитики. Корректно настроенный Яндекс.Метрика или Google Analytics позволит отслеживать не только клики, но и качество привлеченного трафика.

Для различных бизнес-целей используются разные подходы к оценке эффективности:

  • Для интернет-магазинов: отслеживайте прямые продажи, среднюю стоимость заказа и ROAS (Return on Ad Spend);
  • Для брендинга: оценивайте охват, engagement rate, рост упоминаний бренда;
  • Для лидогенерации: фокусируйтесь на стоимости привлечения лида (CPL) и качестве полученных контактов;
  • Для информационных проектов: анализируйте время на сайте, глубину просмотра и показатель отказов.

Средние показатели эффективности рекламы в сообществах ВКонтакте по различным нишам:

Ниша CTR CPM (стоимость за 1000 показов) Средний ожидаемый ROI
E-commerce (массовый сегмент) 0,8-2,5% 100-300 ₽ 150-300%
B2B услуги 0,3-1,2% 200-600 ₽ 100-200%
Образовательные продукты 1,0-3,0% 150-400 ₽ 200-400%
Развлечения и игры 1,5-4,0% 80-250 ₽ 250-500%
Премиальные товары 0,5-1,5% 300-800 ₽ 120-250%

Для повышения ROI рекламы в сообществах ВКонтакте рекомендуется:

  1. Тестировать разные площадки, начиная с небольших бюджетов и масштабируя размещение на наиболее эффективных;
  2. Анализировать время активности целевой аудитории и размещать посты в периоды пиковой вовлеченности;
  3. Экспериментировать с форматами (нативные интеграции часто показывают более высокий ROI, чем явная реклама);
  4. Улучшать посадочные страницы для повышения конверсии привлеченного трафика;
  5. Использовать ретаргетинг для аудитории, которая взаимодействовала с рекламным постом, но не совершила целевое действие.

При оценке эффективности важно учитывать не только прямые конверсии, но и отложенный эффект. Исследования показывают, что до 40% конверсий от рекламы в пабликах ВКонтакте происходят в течение 7-14 дней после первого контакта с рекламным сообщением.

📊 Совет: Используйте дашборды для визуализации эффективности различных площадок. Это поможет быстро определять наиболее перспективные сообщества и оптимизировать распределение бюджета.

Выбор оптимальной стратегии размещения рекламы во ВКонтакте — это баланс между стоимостью, охватом и релевантностью аудитории. Цена размещения в сообществе — лишь один из факторов успеха, не менее важны качество контента, точность таргетинга и правильная оценка результатов. Используйте представленные ценовые ориентиры как отправную точку, но всегда адаптируйте стратегию под конкретные задачи вашего бизнеса. Помните, что самая дорогая реклама — это неэффективная реклама, вне зависимости от её фактической стоимости.

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Руслан Медведев

performance-маркетолог

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