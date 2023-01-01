SMART и SMARTER: секреты эффективного целеполагания в проектах

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Для кого эта статья:

Профессионалы, работающие в управлении проектами и стремящиеся повысить свою эффективность

Руководители команд и менеджеры, заинтересованные в оптимизации процессов целеполагания

Люди, желающие развивать свои навыки в области проектного менеджмента и стратегического планирования Правильное целеполагание — ключевой фактор, отделяющий эффективных профессионалов от всех остальных. Когда последний раз вы задумывались о качестве своих рабочих целей? Методики SMART и SMARTER предлагают проверенную временем систему, которая трансформирует размытые намерения в конкретные планы действий. Разница между ними может показаться незначительной на первый взгляд, но именно эти дополнительные элементы часто определяют, достигнет ли ваш проект ошеломляющего успеха или просто приемлемого результата. 🎯

SMART и SMARTER: что стоит за аббревиатурами целеполагания

Методики целеполагания SMART и SMARTER представляют собой структурированные подходы к формулировке целей, которые повышают вероятность их достижения. Обе аббревиатуры расшифровываются как набор критериев, которым должна соответствовать каждая правильно сформулированная цель.

SMART, появившаяся в 1981 году благодаря Джорджу Дорану, включает следующие критерии:

S pecific (Конкретная) — цель должна быть четко определена и понятна

pecific (Конкретная) — цель должна быть четко определена и понятна M easurable (Измеримая) — необходимо установить количественные показатели прогресса

easurable (Измеримая) — необходимо установить количественные показатели прогресса A chievable (Достижимая) — цель должна быть реалистичной с учетом имеющихся ресурсов

chievable (Достижимая) — цель должна быть реалистичной с учетом имеющихся ресурсов R elevant (Значимая) — цель должна соответствовать общей стратегии

elevant (Значимая) — цель должна соответствовать общей стратегии Time-bound (Ограниченная по времени) — необходимо установить четкие сроки

SMARTER — это эволюционное развитие методики SMART, добавляющее два дополнительных измерения:

E valuated (Оцениваемая) — необходимость регулярной оценки прогресса

valuated (Оцениваемая) — необходимость регулярной оценки прогресса Reviewed/Rewarded (Пересматриваемая/Поощряемая) — включение механизмов корректировки и мотивации

Существуют и альтернативные толкования расширения SMARTER, например:

Буква Основное толкование Альтернативное толкование E Evaluated (Оцениваемая) Ethical (Этичная) R Reviewed/Rewarded (Пересматриваемая/Поощряемая) Recorded (Документируемая)

Исторически SMART появилась раньше и стала стандартом корпоративного целеполагания, а SMARTER представляет собой ответ на выявленные недостатки базовой методики, в частности, отсутствие механизмов адаптации и мотивации в процессе достижения цели. 📈

Александр Павлов, руководитель проектного офиса Несколько лет назад я руководил командой, работавшей над запуском нового программного продукта. Мы использовали классический SMART и вроде бы всё делали правильно. Цель была конкретной: "Запустить бета-версию продукта с тремя ключевыми функциями до конца квартала". Она была измеримой, достижимой, значимой и ограниченной по времени. Но в середине проекта рынок резко изменился — появились новые конкуренты с похожими решениями. Наша чётко определённая цель внезапно потеряла актуальность, но механизма пересмотра у нас не было заложено. Мы продолжили работу по первоначальному плану и в итоге запустили продукт вовремя, но без рыночного преимущества. После этого я перешёл на SMARTER. В следующем проекте мы не только сформулировали цель по всем критериям SMART, но и запланировали еженедельную оценку прогресса и актуальности (Evaluated) и ежемесячный пересмотр приоритетов (Reviewed). Когда произошли изменения на рынке, мы смогли быстро адаптировать наши цели и в результате опередили конкурентов на два месяца.

Базовая методика SMART: пять ключевых компонентов цели

Методика SMART представляет собой фундаментальный подход к целеполаганию, который трансформирует абстрактные идеи в структурированные задачи. Каждый из пяти компонентов выполняет критически важную функцию в этом процессе, обеспечивая полноценность и реализуемость поставленной цели.

Specific (Конкретная) — первый и наиболее важный элемент методики. Конкретность подразумевает однозначность формулировки, исключающую различные толкования. Неконкретная цель "улучшить производительность" превращается в конкретную: "увеличить объем производства линии А на 15% к концу квартала". Ключевой вопрос для проверки: отвечает ли формулировка на вопросы что, кто, где, когда и почему?

Measurable (Измеримая) — компонент, требующий наличия количественных или качественных критериев оценки. Без измеримости невозможно определить, достигнута ли цель. Например, цель "повысить удовлетворенность клиентов" следует преобразовать в "повысить показатель NPS с 67 до 80 баллов". Измеримость создает объективную основу для оценки прогресса и конечного результата.

Achievable (Достижимая) — элемент, требующий оценки реалистичности цели с учетом имеющихся ресурсов, компетенций и внешних ограничений. Амбициозность не должна превращаться в неосуществимость. Цель должна бросать вызов, но оставаться в зоне возможного. Например, увеличение продаж на 200% за месяц без дополнительных ресурсов, скорее всего, недостижимо.

Relevant (Значимая) — компонент, устанавливающий связь между конкретной целью и стратегическими приоритетами организации или проекта. Каждая цель должна работать на более крупные задачи и соответствовать общему направлению развития. Это предотвращает распыление ресурсов на несущественные активности, какими бы привлекательными они ни казались.

Time-bound (Ограниченная по времени) — заключительный элемент, устанавливающий четкие временные рамки. Без дедлайна цель рискует постоянно откладываться. Кроме того, временные ограничения создают необходимое напряжение и побуждают к действию. Важно устанавливать не только конечный срок, но и промежуточные контрольные точки для отслеживания прогресса.

Компонент SMART Ключевые вопросы Типичные ошибки Specific Что конкретно нужно достичь? Кто вовлечен? Где это произойдет? Размытые формулировки, отсутствие деталей Measurable Как мы измерим прогресс? Какие показатели используем? Отсутствие числовых параметров, субъективность оценки Achievable Реально ли это выполнить? Достаточно ли ресурсов? Чрезмерная амбициозность, игнорирование ограничений Relevant Почему это важно сейчас? Соответствует ли стратегии? Отсутствие связи с более широкими целями Time-bound К какому сроку это нужно выполнить? Отсутствие дедлайнов, нереалистичные сроки

Практическое применение SMART методики требует тщательного анализа каждого компонента. Недостаточно просто проверить наличие всех элементов — необходимо оценить их качество и взаимосвязь. Хорошо сформулированная SMART-цель представляет собой гармоничное сочетание всех пяти элементов, где каждый усиливает остальные. 🔍

Методика SMARTER: эволюция классического подхода

Методика SMARTER представляет собой не просто косметическое улучшение, а качественное развитие подхода к целеполаганию. Добавление двух дополнительных элементов отражает глубинное понимание динамической природы современных проектов и человеческой психологии.

Первый дополнительный компонент — Evaluated (Оцениваемая) — признает факт, что даже идеально сформулированная цель требует регулярной оценки прогресса. Это не просто контроль выполнения, а систематический анализ эффективности выбранных подходов и выявление потенциальных проблем на ранних стадиях.

Процесс оценки включает следующие элементы:

Определение ключевых показателей эффективности (KPI)

Установление регулярности проверок (ежедневно, еженедельно, ежемесячно)

Разработка методологии сбора и анализа данных

Создание механизмов раннего оповещения о проблемах

Документирование извлеченных уроков

Второй дополнительный компонент — Reviewed/Rewarded (Пересматриваемая/Поощряемая) — работает в двух направлениях. С одной стороны, он предполагает готовность к корректировке цели при изменении внешних условий или выявлении новой информации. С другой стороны, он вводит элемент мотивации, признавая важность поощрения за достижение промежуточных результатов.

Компонент "Reviewed" включает в себя:

Плановые точки пересмотра целей

Критерии для принятия решения о корректировке

Процедуру документирования изменений

Коммуникационную стратегию для информирования всех заинтересованных сторон

Компонент "Rewarded" охватывает:

Систему поощрений за достижение промежуточных целей

Баланс между материальной и нематериальной мотивацией

Персонализацию поощрений в соответствии с индивидуальными предпочтениями

Публичное признание успехов

Марина Волкова, бизнес-тренер Я помню кейс крупной IT-компании, где внедрение компонента "Rewarded" буквально преобразило проектную работу. Команда разрабатывала новый продукт по классической методике SMART, и хотя все цели были сформулированы безупречно, энтузиазм команды постепенно угасал из-за длительного цикла разработки. Когда мы добавили систему регулярных поощрений за промежуточные достижения, результаты превзошли все ожидания. Мы разделили проект на двухнедельные спринты, каждый из которых завершался не только технической демонстрацией, но и небольшим празднованием успеха. Важно, что награды были разнообразными: от дополнительного выходного дня до возможности выбрать интересную задачу в следующем спринте. Через три месяца после внедрения этой практики продуктивность команды выросла на 28%, а уровень эмоционального выгорания снизился вдвое. Но самое удивительное — качество кода улучшилось, потому что разработчики стали воспринимать проект как серию маленьких побед, а не как бесконечную гонку к далекой цели.

Методика SMARTER не просто дополняет SMART, но и меняет саму философию целеполагания, превращая его из статичного одноразового процесса в динамичный цикл планирования, выполнения, оценки и адаптации. Она признает, что в условиях высокой неопределенности способность к гибкому реагированию становится более ценным качеством, чем жесткое следование первоначальному плану. 🔄

Ключевые отличия SMART от SMARTER в рабочей практике

При переходе от теории к практике различия между методиками SMART и SMARTER становятся особенно заметными. Они проявляются на всех этапах жизненного цикла проекта и затрагивают ключевые аспекты управления.

Адаптивность к изменениям — возможно, наиболее значимое отличие. Проекты, использующие методику SMART, часто сталкиваются с проблемой "замороженных целей". Цели сформулированы в начале проекта и остаются неизменными, даже когда условия существенно меняются. В результате команда может продолжать следовать первоначальному плану, который уже потерял актуальность.

В противоположность этому, методика SMARTER с её компонентом "Reviewed" предполагает регулярный пересмотр целей. Это позволяет:

Оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации

Учитывать новую информацию, полученную в ходе проекта

Корректировать приоритеты в соответствии с обратной связью от клиентов

Перераспределять ресурсы между задачами на основе промежуточных результатов

Управление мотивацией — второе фундаментальное отличие. SMART фокусируется преимущественно на технических аспектах целеполагания, оставляя человеческий фактор за рамками методики. Это может приводить к снижению мотивации при работе над долгосрочными проектами, где конечная цель кажется слишком отдаленной.

SMARTER, благодаря компоненту "Rewarded", интегрирует мотивационные механизмы непосредственно в систему целеполагания. Практические преимущества этого подхода включают:

Повышение вовлеченности команды через регулярное признание достижений

Создание атмосферы успеха, способствующей инновациям

Укрепление командного духа через совместное празднование промежуточных побед

Предотвращение профессионального выгорания при работе над сложными задачами

Культура обратной связи — третье значимое отличие. SMART не предусматривает формализованного механизма обратной связи, что может приводить к отложенному выявлению проблем. SMARTER, с компонентом "Evaluated", создает систематический подход к сбору и анализу информации о ходе проекта.

Документирование опыта — четвертое практическое отличие. Проекты, использующие SMART, часто завершаются без формального анализа полученного опыта. В методике SMARTER процесс оценки и пересмотра естественным образом создает базу знаний, которая может быть использована в будущих проектах.

Вовлечение заинтересованных сторон — пятое отличие. SMART-цели часто формулируются руководством и спускаются вниз по иерархии. SMARTER предполагает более коллаборативный подход, где процессы оценки и пересмотра становятся площадкой для диалога всех заинтересованных сторон.

Реальные различия между SMART и SMARTER выходят далеко за рамки двух дополнительных букв в аббревиатуре. Они затрагивают фундаментальные аспекты организационной культуры, стиля управления и отношения к изменениям. 📊

Как выбрать подходящую методику для вашего проекта

Выбор между методиками SMART и SMARTER должен основываться на всестороннем анализе специфики проекта, организационной культуры и имеющихся ресурсов. Универсального решения не существует — каждый подход имеет свои преимущества в определенных контекстах.

Методика SMART оптимальна в следующих ситуациях:

Краткосрочные проекты с четко определенными параметрами

Стабильная среда с минимальной вероятностью существенных изменений

Ограниченные ресурсы для администрирования процесса целеполагания

Команды с высоким уровнем внутренней мотивации

Ситуации, требующие быстрого запуска проекта без длительной подготовки

Методика SMARTER предпочтительна в следующих условиях:

Долгосрочные стратегические инициативы

Проекты в динамичной, быстро меняющейся среде

Наличие ресурсов для регулярного мониторинга и оценки

Команды, нуждающиеся в дополнительной мотивации и признании

Инновационные проекты с высоким уровнем неопределенности

При выборе методики целесообразно также учитывать зрелость проектной культуры организации. Переход от SMART к SMARTER требует не только формального изменения процессов, но и трансформации мышления на всех уровнях. Организации с низкой проектной зрелостью могут столкнуться с трудностями при внедрении более сложной методики SMARTER.

Практический подход к выбору методики может включать следующие шаги:

Проведите аудит предыдущих проектов, выявляя типичные проблемы в целеполагании Оцените готовность команды к изменениям и уровень проектной зрелости Проанализируйте специфику предстоящего проекта и внешнюю среду Рассмотрите возможность гибридного подхода, адаптирующего элементы обеих методик Разработайте пилотный проект для тестирования выбранной методики

Важно помнить, что методики целеполагания — это инструменты, а не догмы. Допустимо и часто целесообразно адаптировать их под конкретные нужды организации, сохраняя ключевые принципы, но модифицируя детали реализации.

Возможен также поэтапный переход от SMART к SMARTER, когда сначала внедряется компонент "Evaluated", а после его успешного освоения — компонент "Reviewed/Rewarded". Этот подход снижает организационное сопротивление и позволяет команде постепенно адаптироваться к новым практикам.

Интересным решением может стать дифференцированное применение методик в зависимости от уровня целей. Например, стратегические цели организации могут формулироваться по методике SMARTER, обеспечивая необходимую гибкость и адаптивность, в то время как тактические задачи отдельных команд — по методике SMART, что упрощает операционное управление. 🧩

Выбор между SMART и SMARTER — это не просто вопрос технологии управления, а стратегическое решение, определяющее, как ваша организация будет реагировать на вызовы и возможности. SMART даёт четкость и структуру, необходимые для начала движения. SMARTER добавляет механизмы адаптации и мотивации, критичные для долгосрочного успеха. Помните: методика, которая не применяется последовательно, не принесёт пользы, какой бы совершенной она ни была теоретически. Выберите подход, соответствующий вашей организационной культуре, и внедряйте его не как очередную управленческую моду, а как фундаментальный принцип работы.

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