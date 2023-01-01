10 нелепых, но реальных профессий в России: от нюхателя подмышек

Читатели, воспринимающие информацию с юмором и иронией

Пока другие мечтают о должности гендиректора или айтишника с доходом в миллион, некоторые счастливчики зарабатывают на жизнь, нюхая чужие подмышки или дегустируя кошачий корм. И нет, это не шутка! В России существует целый пласт профессий, которые вызывают сначала смех, потом недоумение, а в конце — уважение к людям, которые делают эту необычную, но нужную работу. Готовы узнать о карьерных путях, о которых не расскажут на ярмарке вакансий? Тогда пристегните ремни — мы отправляемся в мир самых смешных профессий нашей страны! 🤪