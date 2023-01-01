Акции Московской биржи: полный гид по тикерам и секторам рынка

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Для кого эта статья:

Инвесторы, желающие повысить свои знания о российском фондовом рынке

Люди, интересующиеся финансовой аналитикой и инвестиционными стратегиями

Начинающие и опытные трейдеры, стремящиеся улучшить свои навыки анализа акций Российский фондовый рынок насчитывает сотни акций компаний из разных секторов экономики — от нефтегазовых гигантов до технологических стартапов. При этом большинство инвесторов знают лишь 15-20 наиболее популярных эмитентов, упуская потенциально выгодные возможности. Полное понимание структуры московской биржи — первый шаг к формированию диверсифицированного портфеля и минимизации рисков. Рассмотрим подробно, какие компании сегодня доступны для торговли, как они сгруппированы и какие инструменты помогут эффективно ориентироваться в этом многообразии. 📊

Все акции Московской биржи: как работает листинг

Московская биржа — главная торговая площадка России, где инвесторы покупают и продают ценные бумаги отечественных и зарубежных компаний. Основа биржевой структуры — листинг, который определяет, какие акции допускаются к торгам и в каком уровне котировального списка они находятся.

Листинг на Московской бирже разделен на три уровня, и каждый уровень имеет свои требования к компаниям:

Первый уровень — наиболее строгие требования к капитализации, ликвидности, корпоративному управлению. Включает крупнейшие "голубые фишки" российского рынка.

— наиболее строгие требования к капитализации, ликвидности, корпоративному управлению. Включает крупнейшие "голубые фишки" российского рынка. Второй уровень — менее строгие требования, подходит для компаний среднего размера с достаточной ликвидностью.

— менее строгие требования, подходит для компаний среднего размера с достаточной ликвидностью. Третий уровень — минимальные требования, включает менее ликвидные и малоизвестные компании.

По состоянию на сегодняшний день на Московской бирже торгуется более 270 акций. Из них около 100 входят в первый и второй уровни листинга, остальные — в третий уровень или торгуются вне списка.

Уровень листинга Примерное количество акций Минимальная капитализация Срок существования компании Первый уровень 60+ от 10 млрд руб. от 3 лет Второй уровень 40+ от 1,5 млрд руб. от 1 года Третий уровень 170+ Требования отсутствуют Требования отсутствуют

Каждая акция на бирже имеет уникальный буквенный код — тикер. Российские тикеры обычно состоят из 4-6 латинских букв и часто являются аббревиатурой названия компании. Например, GAZP для Газпрома, SBER для Сбербанка, LKOH для ЛУКОЙЛа.

Александр Краснов, частный инвестор с 15-летним стажем Когда я начинал инвестировать в 2008 году, на Московской бирже торговалось немногим более 100 компаний. Найти информацию о них было сложно, а торговля происходила с большими спредами. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Помню, как в 2019 году я открыл для себя акции компании "Белуга Групп" (BELU) — крупного производителя алкогольной продукции. Я нашел ее случайно, когда изучал список всех акций второго уровня листинга. Через полгода акции выросли на 78%, значительно опередив рынок. Эта история научила меня никогда не ограничиваться только "голубыми фишками" при формировании портфеля.

Для упрощения навигации по акциям Московской биржи полезно знать некоторые особенности формирования тикеров:

Обыкновенные акции обычно имеют стандартный тикер (SBER, GAZP)

Привилегированные акции часто обозначаются добавлением буквы "P" (SBERP, GAZPP)

Депозитарные расписки могут содержать буквы "DR" в тикере

Некоторые компании с двойным листингом могут иметь разные тикеры на разных площадках

Информация о новых листингах регулярно публикуется на официальном сайте Московской биржи, что позволяет инвесторам отслеживать появление новых инвестиционных возможностей. 🔍

Секторальное деление российского фондового рынка

Российский фондовый рынок традиционно считается сырьевым, однако за последние годы его структура стала более диверсифицированной. Для удобства анализа и формирования инвестиционных стратегий акции на Московской бирже распределены по секторам экономики.

Основные сектора российского фондового рынка включают:

Нефть и газ — крупнейший сектор по капитализации, включает компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа (Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть)

— крупнейший сектор по капитализации, включает компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа (Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть) Финансовый сектор — банки, страховые компании, финансовые холдинги (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф)

— банки, страховые компании, финансовые холдинги (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф) Металлургия и горнодобывающая промышленность — производители стали, цветных и драгоценных металлов (Норникель, Северсталь, НЛМК)

— производители стали, цветных и драгоценных металлов (Норникель, Северсталь, НЛМК) Электроэнергетика — генерирующие и сетевые компании (Интер РАО, Русгидро, ФСК)

— генерирующие и сетевые компании (Интер РАО, Русгидро, ФСК) Телекоммуникации — операторы связи, медиакомпании (МТС, Ростелеком)

— операторы связи, медиакомпании (МТС, Ростелеком) Потребительский сектор — ритейл, пищевая промышленность (Магнит, X5 Retail Group, Белуга Групп)

— ритейл, пищевая промышленность (Магнит, X5 Retail Group, Белуга Групп) Транспорт — авиакомпании, железнодорожные перевозчики, порты (Аэрофлот, НМТП)

— авиакомпании, железнодорожные перевозчики, порты (Аэрофлот, НМТП) IT и технологии — технологические компании, интернет-бизнесы (Яндекс, VK, Positive Technologies)

— технологические компании, интернет-бизнесы (Яндекс, VK, Positive Technologies) Фармацевтика и здравоохранение — производители лекарств, медицинские компании (Фармстандарт, МЕДСИ)

— производители лекарств, медицинские компании (Фармстандарт, МЕДСИ) Химическая промышленность — производители удобрений, нефтехимические компании (ФосАгро, Акрон)

Понимание секторального деления позволяет инвесторам оценивать влияние макроэкономических факторов на отдельные группы компаний. Например, рост цен на нефть положительно влияет на нефтегазовый сектор, но может негативно сказаться на транспортных компаниях из-за увеличения их издержек.

Распределение капитализации по секторам показывает, что российский рынок все еще сильно зависит от сырьевых компаний, но доля технологического и потребительского секторов постепенно растет. 📱

Сектор Доля в капитализации рынка Количество компаний Ключевые тикеры Нефть и газ ~35% 20+ GAZP, LKOH, ROSN Финансы ~20% 15+ SBER, VTBR, TCSG Металлургия ~15% 25+ GMKN, NLMK, CHMF IT и технологии ~10% 10+ YNDX, VKCO, POSI Потребительский сектор ~8% 20+ MGNT, FIVE, FIXP Электроэнергетика ~5% 30+ IRAO, HYDR, FEES Прочие сектора ~7% 150+ AFLT, PHOR, MTSS

При формировании инвестиционного портфеля рекомендуется учитывать секторальную принадлежность компаний для обеспечения должной диверсификации. Избыточная концентрация в одном секторе может существенно повысить риски при негативных отраслевых тенденциях.

Марина Соколова, портфельный управляющий Большинство моих клиентов изначально не понимают, насколько важна секторальная диверсификация. Один из них, успешный предприниматель с опытом в IT, сформировал портфель, состоявший на 80% из технологических компаний. Когда в 2022 году произошла коррекция в этом секторе, его потери составили около 40%. После этого мы пересмотрели структуру портфеля, добавив компании из защитных секторов — телекоммуникации, потребительские товары и фармацевтику. В результате последующие колебания рынка практически не отразились на общей стоимости портфеля. Это наглядно показывает, почему знание секторальной структуры рынка — не просто теория, а практический инструмент управления рисками.

Важно также отметить, что некоторые компании могут быть отнесены к нескольким секторам одновременно. Например, Яндекс сочетает в себе элементы технологического сектора, транспорта (Яндекс.Такси) и электронной коммерции (Яндекс.Маркет). В таких случаях основным считается тот сектор, который генерирует наибольшую долю выручки компании.

Биржевые индексы Мосбиржи: состав и значение

Биржевые индексы — важнейшие ориентиры для инвесторов, отражающие динамику определенных сегментов рынка. Московская биржа рассчитывает несколько десятков индексов, каждый из которых имеет свою методологию и назначение. Знание состава и принципов формирования индексов помогает инвесторам оценивать рыночные тенденции и сравнивать результативность своих инвестиций с бенчмарками. 📈

Ключевые индексы Московской биржи:

Индекс МосБиржи (IMOEX) — основной индикатор российского фондового рынка, включает наиболее ликвидные акции крупнейших компаний. В его состав входит около 50 эмитентов.

— основной индикатор российского фондового рынка, включает наиболее ликвидные акции крупнейших компаний. В его состав входит около 50 эмитентов. Индекс РТС (RTSI) — аналог Индекса МосБиржи, но рассчитывается в долларах США. Имеет тот же состав, что и IMOEX.

— аналог Индекса МосБиржи, но рассчитывается в долларах США. Имеет тот же состав, что и IMOEX. Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) — включает 10 наиболее ликвидных акций российского рынка.

— включает 10 наиболее ликвидных акций российского рынка. Индекс голубых фишек (MOEXBC) — объединяет 15 акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний России.

— объединяет 15 акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний России. Отраслевые индексы — отражают динамику отдельных секторов экономики (нефть и газ, финансы, металлургия и т.д.).

— отражают динамику отдельных секторов экономики (нефть и газ, финансы, металлургия и т.д.). Индекс средней и малой капитализации (MCXSM) — включает акции компаний, не входящих в индекс голубых фишек.

— включает акции компаний, не входящих в индекс голубых фишек. Индекс широкого рынка (MOEXBMI) — охватывает около 100 наиболее ликвидных акций российского рынка.

— охватывает около 100 наиболее ликвидных акций российского рынка. Тематические индексы — например, индекс инноваций, индекс высоких дивидендных выплат, индекс устойчивого развития и др.

Индекс МосБиржи и индекс РТС считаются наиболее репрезентативными индикаторами состояния российского фондового рынка. Их состав пересматривается ежеквартально, при этом учитываются такие факторы, как капитализация компаний с учетом free-float (доли акций в свободном обращении) и ликвидность бумаг.

Веса компаний в индексах рассчитываются на основе их рыночной капитализации с учетом free-float. Это означает, что влияние компании на индекс пропорционально стоимости ее акций, находящихся в свободном обращении.

Отраслевые индексы Московской биржи позволяют оценивать динамику отдельных секторов экономики. Среди них:

MOEXOG — индекс нефти и газа

MOEXFN — индекс финансов

MOEXMM — индекс металлов и добычи

MOEXTL — индекс телекоммуникаций

MOEXEU — индекс электроэнергетики

MOEXCN — индекс потребительского сектора

MOEXIT — индекс информационных технологий

MOEXCH — индекс химии и нефтехимии

MOEXTN — индекс транспорта

Важным аспектом индексов является их применение в инвестиционных стратегиях. На основе индексов созданы биржевые инвестиционные фонды (ETF), позволяющие инвесторам с одной сделкой приобрести диверсифицированный портфель акций. Например, фонд на индекс МосБиржи (тикер FXRU) позволяет инвестировать сразу во все компании, входящие в этот индекс.

Индекс высоких дивидендных выплат (MOEXHD) заслуживает особого внимания инвесторов, ориентированных на регулярный доход. В него входят компании с наибольшей дивидендной доходностью за последние годы, что делает его хорошим ориентиром для формирования дивидендного портфеля.

Периодический пересмотр состава индексов позволяет отслеживать изменения в экономике и корпоративном ландшафте. Компании, теряющие позиции по капитализации или ликвидности, исключаются из индексов, а их место занимают более успешные эмитенты.

Как анализировать акции по тикерам и секторам

Эффективный анализ акций начинается с понимания тикеров и секторальной принадлежности компаний. Систематический подход к оценке ценных бумаг позволяет принимать обоснованные инвестиционные решения и формировать сбалансированный портфель. 🧩

Начиная анализ конкретной акции, следует обратить внимание на следующие аспекты:

Тикер и наименование компании — позволяет идентифицировать эмитента и быстро находить информацию о нем

— позволяет идентифицировать эмитента и быстро находить информацию о нем Секторальная принадлежность — определяет чувствительность компании к отраслевым и макроэкономическим факторам

— определяет чувствительность компании к отраслевым и макроэкономическим факторам Уровень листинга — индикатор надежности и ликвидности акции

— индикатор надежности и ликвидности акции Вхождение в индексы — показывает значимость компании для рынка и потенциальную устойчивость при рыночных колебаниях

— показывает значимость компании для рынка и потенциальную устойчивость при рыночных колебаниях Структура акционерного капитала — доля акций в свободном обращении (free-float) влияет на ликвидность и волатильность

Для фундаментального анализа акций необходимо учитывать специфику сектора, к которому относится компания. Каждый сектор имеет свои ключевые показатели и мультипликаторы:

Нефтегазовый сектор — объем запасов, стоимость добычи барреля, долговая нагрузка, мультипликаторы EV/EBITDA и P/E

— объем запасов, стоимость добычи барреля, долговая нагрузка, мультипликаторы EV/EBITDA и P/E Банковский сектор — чистая процентная маржа, достаточность капитала, доля NPL, P/B (цена к балансовой стоимости)

— чистая процентная маржа, достаточность капитала, доля NPL, P/B (цена к балансовой стоимости) Металлургия — себестоимость производства, долговая нагрузка, запасы ресурсов, EV/EBITDA

— себестоимость производства, долговая нагрузка, запасы ресурсов, EV/EBITDA Ритейл — LFL (рост сопоставимых продаж), торговая площадь, маржинальность, P/S (цена к выручке)

— LFL (рост сопоставимых продаж), торговая площадь, маржинальность, P/S (цена к выручке) IT-компании — количество активных пользователей, ARPU (средний доход на пользователя), темпы роста выручки, P/S

При анализе акций полезно сравнивать компании внутри сектора, что позволяет выявить относительно недооцененные или переоцененные бумаги. Также важно учитывать положение компании в жизненном цикле — стартапы, растущие компании, зрелые бизнесы и компании в стадии трансформации требуют разных подходов к оценке.

Тикеры также могут содержать полезную информацию о компании. Например, окончание тикера часто указывает на тип ценной бумаги:

Без специальных обозначений — обыкновенные акции (SBER, GAZP)

С буквой "P" — привилегированные акции (SBERP, TATNP)

С буквой "A" или "B" — разные типы обыкновенных акций с различными правами (BANE, BANEP)

При анализе акций важно также учитывать корреляцию между секторами. Некоторые сектора движутся синхронно, другие имеют обратную корреляцию. Например, рост нефтяных цен положительно влияет на нефтегазовый сектор, но может негативно сказаться на авиакомпаниях из-за роста затрат на топливо.

Для комплексного анализа акций рекомендуется использовать сочетание фундаментальных и технических методов:

Фундаментальный анализ — изучение финансовых показателей, стратегии компании, конкурентного положения и перспектив отрасли

— изучение финансовых показателей, стратегии компании, конкурентного положения и перспектив отрасли Технический анализ — исследование ценовых графиков, объемов торгов и рыночных индикаторов для определения оптимальных точек входа и выхода из позиций

— исследование ценовых графиков, объемов торгов и рыночных индикаторов для определения оптимальных точек входа и выхода из позиций Анализ новостного фона — отслеживание корпоративных событий, изменений в регулировании и макроэкономических трендов

Секторальный анализ особенно важен при формировании диверсифицированного портфеля. Распределение инвестиций между различными секторами помогает снизить риски и стабилизировать доходность портфеля в долгосрочной перспективе. 🛡️

Инструменты для поиска и фильтрации акций на Мосбирже

Для эффективной работы с обширным списком акций Московской биржи существует множество специализированных инструментов, позволяющих быстро находить, фильтровать и анализировать ценные бумаги по различным параметрам. Правильный выбор и использование этих инструментов значительно упрощает процесс инвестиционного анализа и принятия решений. 🔍

Основные источники информации и инструменты для работы с акциями Московской биржи:

Официальный сайт Московской биржи — предоставляет базовую информацию о листинге, котировках, объемах торгов, индексах

— предоставляет базовую информацию о листинге, котировках, объемах торгов, индексах Терминалы брокеров — большинство брокерских платформ имеют встроенные инструменты скрининга и анализа акций

— большинство брокерских платформ имеют встроенные инструменты скрининга и анализа акций Специализированные скринеры — онлайн-сервисы для фильтрации акций по различным параметрам

— онлайн-сервисы для фильтрации акций по различным параметрам Информационно-аналитические системы — профессиональные платформы с расширенными возможностями анализа

— профессиональные платформы с расширенными возможностями анализа Мобильные приложения — позволяют отслеживать рынок и анализировать акции с мобильных устройств

Скринеры акций — одни из наиболее полезных инструментов для инвесторов. Они позволяют быстро отфильтровать акции по множеству параметров:

Категория параметров Примеры параметров Применение Основные характеристики Тикер, сектор, уровень листинга, индекс Поиск акций определенного сектора или индекса Рыночные показатели Капитализация, объем торгов, волатильность Оценка ликвидности и размера компании Мультипликаторы P/E, P/B, EV/EBITDA, P/S Выявление недооцененных/переоцененных акций Финансовые показатели Выручка, прибыль, рентабельность, долг Анализ финансовой устойчивости Дивиденды Дивидендная доходность, история выплат Формирование дивидендного портфеля Технические индикаторы RSI, MACD, уровни поддержки/сопротивления Определение точек входа/выхода Динамика цены Изменение за день/неделю/месяц/год Оценка краткосрочных и долгосрочных трендов

Популярные скринеры акций российского рынка включают:

Инвестиционные калькуляторы — позволяют фильтровать акции по множеству параметров и строить сравнительные таблицы

— позволяют фильтровать акции по множеству параметров и строить сравнительные таблицы Скринеры в терминалах QUIK, MetaTrader — предоставляют возможность создавать пользовательские фильтры

— предоставляют возможность создавать пользовательские фильтры Онлайн-скринеры специализированных сайтов — обычно имеют удобный интерфейс и готовые шаблоны фильтров

— обычно имеют удобный интерфейс и готовые шаблоны фильтров Скринеры в мобильных приложениях брокеров — обеспечивают доступ к фильтрации акций с мобильных устройств

Для углубленного анализа акций полезны также специализированные информационно-аналитические системы, предоставляющие доступ к историческим данным, финансовой отчетности компаний, аналитическим отчетам, новостям и прогнозам.

При работе с инструментами фильтрации акций полезно применять комбинированный подход:

Начните с секторального фильтра — выберите интересующие вас сектора экономики Примените фильтры по размеру и ликвидности — определите минимальную капитализацию и объем торгов Добавьте финансовые фильтры — установите параметры по мультипликаторам и финансовым показателям Уточните фильтры по дивидендам — если ориентируетесь на дивидендную стратегию Примените технические фильтры — для определения оптимальных точек входа

Регулярно обновляемые базы данных акций Московской биржи доступны на специализированных финансовых порталах, а также через API для автоматизированного анализа. Некоторые сервисы предлагают возможность экспорта данных в Excel для дальнейшей обработки и анализа.

Важно помнить, что инструменты фильтрации акций — это только первый шаг в инвестиционном анализе. После формирования короткого списка потенциально интересных акций необходимо провести более глубокий анализ каждой компании, изучить ее бизнес-модель, конкурентные преимущества, риски и перспективы. 📊

Полное понимание структуры Московской биржи открывает перед инвесторами широкие возможности. Знание тикеров, секторов и индексов позволяет ориентироваться в многообразии акций, принимать обоснованные решения и формировать диверсифицированные портфели. Регулярный мониторинг изменений в листинге и составе индексов, использование специализированных инструментов фильтрации и анализа — всё это неотъемлемые элементы работы современного инвестора на российском фондовом рынке. Освоив эти навыки, вы сможете находить недооцененные акции и инвестиционные возможности, которые остаются незамеченными большинством участников рынка.

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