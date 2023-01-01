Как добавлять и удалять слайды в презентациях: все способы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в создании презентаций

Люди, стремящиеся улучшить навыки использования PowerPoint и Google Slides

Преподаватели и тренеры, желающие обучить других основам создания презентаций Никто не рождается мастером презентаций — даже Стив Джобс когда-то создавал свой первый слайд. Каждый новичок сталкивается с базовыми вопросами: как добавить новый слайд, как быстро удалить ненужный материал или как скопировать целую группу слайдов. В этой пошаговой инструкции мы разберем все тонкости управления слайдами в популярных программах для презентаций — от простых кликов мышью до продвинутых горячих клавиш, которые в разы ускорят вашу работу. 🎯 Забудьте о неловком поиске нужной кнопки и сделайте процесс создания презентаций максимально комфортным.

Основы создания слайдов в презентациях для новичков

Прежде чем погружаться в тонкости работы со слайдами, важно понять саму концепцию презентации. Презентация — это последовательность слайдов, каждый из которых представляет отдельную идею или часть вашего сообщения. Думайте о слайдах как о строительных блоках вашей истории. 🧱

В большинстве программ для создания презентаций интерфейс построен по схожему принципу: слева располагается панель навигации со слайдами (миниатюрами), а в центре — рабочая область с текущим слайдом. Это универсальный подход как в PowerPoint, так и в Google Slides.

Анна Петрова, преподаватель компьютерной грамотности

Однажды ко мне на курс пришла женщина 65 лет, которой нужно было подготовить презентацию для клуба садоводов. "Я никогда не работала с компьютером до пенсии," — призналась она мне. Мы начали с самого простого: я показала ей, как открыть PowerPoint, создать первый слайд и добавить новые. Через два часа она уже самостоятельно создавала многостраничную презентацию с фотографиями своих цветов! Ключом к успеху стал именно понятный алгоритм действий — она записывала каждый шаг и повторяла его, пока не довела до автоматизма. Теперь она регулярно делает презентации для своего клуба и даже обучает других пенсионеров.

Для начала работы с презентацией вам необходимо:

Открыть программу (PowerPoint или Google Slides) Создать новую презентацию или открыть существующую Ознакомиться с интерфейсом и найти панель навигации слайдов

При первом запуске программы автоматически создается титульный слайд. Это ваша отправная точка, с которой начинается построение всей презентации.

Элемент интерфейса Функция Расположение в PowerPoint Расположение в Google Slides Панель навигации Отображает миниатюры всех слайдов Левая сторона экрана Левая сторона экрана Рабочая область Показывает текущий слайд для редактирования Центральная часть экрана Центральная часть экрана Лента (Ribbon) Содержит команды и инструменты Верхняя часть окна Верхняя панель меню Вкладка "Вставка" Содержит команду "Новый слайд" В ленте верхнего меню В выпадающем меню "Вставка"

Важно понимать разницу между макетами слайдов. Макет определяет расположение элементов на слайде — текстовых блоков, изображений, заголовков. В PowerPoint и Google Slides предлагается несколько стандартных макетов:

Титульный слайд (заголовок и подзаголовок)

Заголовок и содержимое (заголовок и блок для текста/объектов)

Два блока содержимого (для сравнения или контраста)

Только заголовок (минималистичный вариант)

Пустой слайд (чистый холст для свободного творчества)

Добавление новых слайдов: все способы и горячие клавиши

Добавление нового слайда — это действие, которое вы будете выполнять чаще всего при создании презентаций. Освоив разные способы добавления слайдов, вы существенно ускорите свою работу. 🚀

Стандартные способы добавления слайдов

В PowerPoint:

Через ленту: Нажмите на вкладку "Главная" → кнопка "Создать слайд" Через контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на миниатюре слайда → выберите "Создать слайд" Через кнопку "+": В некоторых версиях PowerPoint есть кнопка "+" между миниатюрами слайдов

В Google Slides:

Через меню: "Вставка" → "Новый слайд" Через панель инструментов: Нажмите на значок "+" в левой панели навигации Через контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на миниатюре → "Создать слайд"

Максим Волков, тренер по бизнес-презентациям

Я работал с директором крупной компании, который терял по 3-5 минут на каждом совещании, пытаясь добавить новые слайды в свою презентацию. Он буквально останавливал встречу, извинялся и начинал искать нужную кнопку в меню. Я показал ему всего один прием — горячую клавишу Ctrl+M для добавления слайда в PowerPoint. На следующей неделе он позвонил мне, чтобы сказать, что эта простая комбинация клавиш сэкономила ему около двух часов за неделю и избавила от неловких пауз на совещаниях. Иногда самые простые приемы дают самый заметный результат!

Горячие клавиши для добавления слайдов

Использование горячих клавиш значительно ускоряет процесс создания презентации:

Действие PowerPoint (Windows) PowerPoint (Mac) Google Slides Добавить новый слайд Ctrl+M ⌘+M Ctrl+M или ⌘+M Дублировать выбранный слайд Ctrl+D ⌘+D Ctrl+D или ⌘+D Создать слайд с тем же макетом Ctrl+Enter (после выбора слайда) ⌘+Return Ctrl+Enter или ⌘+Return Добавить слайд после презентации Ctrl+Shift+M ⌘+Shift+M Не поддерживается

При добавлении нового слайда вы можете выбрать конкретный макет. Для этого:

В PowerPoint: нажмите на стрелку под кнопкой "Создать слайд" и выберите нужный макет из галереи

В Google Slides: выберите "Вставка" → "Новый слайд с макетом" и укажите желаемый вариант

Помните, что новый слайд всегда добавляется после текущего выбранного слайда. Если вам нужно вставить слайд в определенное место презентации, сначала выберите слайд, после которого должен располагаться новый.

Правильное удаление слайдов в PowerPoint и Google Slides

Удаление ненужных слайдов так же важно, как и добавление новых. Иногда требуется очистить презентацию от лишнего материала или реорганизовать структуру, убрав некоторые слайды. 🗑️

Основные способы удаления слайдов в PowerPoint:

Выберите слайд в панели навигации и нажмите клавишу Delete на клавиатуре Щелкните правой кнопкой мыши на миниатюре слайда и выберите "Удалить слайд" Выделите слайд и во вкладке "Главная" нажмите кнопку "Удалить" (не во всех версиях)

В Google Slides процесс похож:

Выделите слайд в панели навигации и нажмите клавишу Delete или Backspace Щелкните правой кнопкой мыши на миниатюре и выберите "Удалить слайд" Выберите слайд и используйте меню "Редактировать" → "Удалить"

Важно помнить о возможности отмены действия в случае случайного удаления. В обеих программах можно использовать комбинацию Ctrl+Z (Windows) или ⌘+Z (Mac) для восстановления только что удаленного слайда.

Если вы хотите временно скрыть слайд, не удаляя его полностью (например, для конкретной презентации):

В PowerPoint: щелкните правой кнопкой мыши на слайде и выберите "Скрыть слайд"

В Google Slides: к сожалению, нет встроенной функции скрытия слайдов. Вместо этого можно создать дубликат презентации и удалить ненужные слайды в копии

Функция скрытия слайдов в PowerPoint особенно полезна, когда у вас есть дополнительные материалы, которые могут понадобиться в зависимости от реакции аудитории или вопросов.

Работа с группами слайдов: массовое добавление и удаление

При создании объемных презентаций часто возникает необходимость работать с несколькими слайдами одновременно. Это экономит время и помогает поддерживать структуру презентации. 📊

Выделение нескольких слайдов

Перед массовым добавлением или удалением слайдов необходимо научиться выделять группы слайдов:

Последовательное выделение: Щелкните на первом слайде, затем, удерживая клавишу Shift, щелкните на последнем слайде в нужном диапазоне

Щелкните на первом слайде, затем, удерживая клавишу Shift, щелкните на последнем слайде в нужном диапазоне Выборочное выделение: Удерживая клавишу Ctrl (Windows) или ⌘ (Mac), щелкайте на отдельных слайдах, которые нужно выделить

Удерживая клавишу Ctrl (Windows) или ⌘ (Mac), щелкайте на отдельных слайдах, которые нужно выделить Выделение всех слайдов: Используйте Ctrl+A (Windows) или ⌘+A (Mac)

Массовое добавление слайдов

Существует несколько методов массового добавления слайдов:

Импорт слайдов из другой презентации: В PowerPoint: "Вставка" → "Слайды из..."

В Google Slides: "Файл" → "Импортировать слайды" Дублирование группы слайдов: Выделите нужные слайды

Скопируйте их (Ctrl+C или ⌘+C)

Вставьте в нужное место (Ctrl+V или ⌘+V) Создание нескольких слайдов из структуры: В PowerPoint можно создать слайды из структурированного текстового документа через "Создать слайды из структуры"

Массовое удаление слайдов

Для удаления нескольких слайдов одновременно:

Выделите группу слайдов одним из описанных выше способов Нажмите клавишу Delete на клавиатуре или используйте контекстное меню "Удалить слайд"

При работе с большими группами слайдов полезно использовать режим сортировщика слайдов:

В PowerPoint: Вкладка "Вид" → "Сортировщик слайдов"

В Google Slides: Кнопка "Изменить масштаб" в правом нижнем углу для уменьшения масштаба

Этот режим предоставляет обзор всей презентации и упрощает выделение, перемещение или удаление групп слайдов.

Устранение типичных проблем при создании слайдов

Даже опытные пользователи иногда сталкиваются с проблемами при работе со слайдами. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их решения. 🛠️

Проблема 1: Слайд добавляется не в то место презентации

Решение: Перед добавлением слайда убедитесь, что выбран нужный слайд в панели навигации. Новый слайд всегда добавляется после выбранного. Если слайд всё же добавлен не туда:

Переместите его, перетащив миниатюру в нужное место в панели навигации

Или используйте горячие клавиши Ctrl+X (вырезать) и Ctrl+V (вставить) в нужном месте

Проблема 2: При копировании слайдов теряется форматирование

Решение:

При копировании между разными презентациями используйте функцию "Сохранить форматирование источника" в PowerPoint

В Google Slides копируйте слайды через функцию "Импортировать слайды", а не через буфер обмена

Проверьте, что обе презентации используют одну и ту же тему или мастер-слайд

Проблема 3: Не удается удалить единственный слайд в презентации

Решение: Программы для презентаций не позволяют удалить абсолютно все слайды — должен остаться хотя бы один. Вместо удаления:

Очистите содержимое слайда

Измените его макет на "Пустой слайд"

Если нужно начать сначала, лучше создать новую презентацию

Проблема 4: После добавления слайда теряется последовательность нумерации

Решение:

Проверьте настройки колонтитулов: "Вставка" → "Колонтитулы" в PowerPoint

Убедитесь, что включена автоматическая нумерация слайдов

Если используете ручную нумерацию, обновите номера на всех затронутых слайдах

Проблема 5: Скрытые слайды отображаются во время презентации

Решение:

Убедитесь, что в настройках показа презентации не включена опция "Показывать скрытые слайды"

В PowerPoint проверьте это в меню "Показ слайдов" → "Настройка демонстрации"

Скрытые слайды в панели навигации обычно обозначаются перечеркнутым номером слайда

Помните, что большинство проблем можно предотвратить с помощью регулярного сохранения презентации (Ctrl+S или ⌘+S) и создания резервных копий важных файлов.

Освоив основные приемы управления слайдами, вы превратили рутинную работу с презентациями в плавный и эффективный процесс. Теперь вы можете сосредоточиться на содержании и дизайне, не отвлекаясь на технические аспекты. Главное помнить: хорошая презентация — это не только количество слайдов, но и качество передачи информации. Используйте каждый слайд осознанно, добавляя только то, что действительно необходимо для вашего сообщения, и не бойтесь удалять лишнее. Простота и ясность — ключ к успешной презентации.

Читайте также