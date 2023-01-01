Со скольки лет дают трудовую книжку: требования ТК РФ и нюансы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Подростки, которые рассматривают возможность первой подработки

Родители подростков, желающие помочь своим детям в трудоустройстве

Работодатели, нанимающие несовершеннолетних работников или интересующиеся правовыми аспектами трудоустройства молодежи Первая подработка – особый момент в жизни подростка, который знаменует старт трудового пути. Многие юные соискатели и их родители задаются вопросом: когда же наступает время для оформления трудовой книжки? Вопрос этот не праздный – документ фиксирует трудовой стаж, влияет на будущую пенсию и карьерные возможности. Трудовая книжка – это не просто бумага, а официальное подтверждение вашего вступления во взрослый мир с его правами и обязанностями. Разберемся, с какого возраста по закону подросток может получить свою первую трудовую и какие нюансы нужно учесть всем заинтересованным сторонам. ??

Со скольки лет дают трудовую книжку по законам РФ

Трудовое законодательство России устанавливает четкие возрастные границы для начала официальной трудовой деятельности. Базовый возраст для заключения трудового договора и, соответственно, оформления трудовой книжки – 16 лет. Однако существуют исключения, которые позволяют начать работать раньше.

По Трудовому кодексу РФ трудовая книжка оформляется при первом трудоустройстве работника, независимо от его возраста. Это значит, что даже 14-летний подросток при соблюдении определенных условий может получить этот документ.

Возраст Условия трудоустройства Оформление трудовой книжки С 16 лет Без ограничений (с учетом особых условий труда для несовершеннолетних) Обязательно при первом трудоустройстве С 15 лет При получении общего образования или оставлении учебного заведения Обязательно при первом трудоустройстве С 14 лет С согласия родителя/опекуна и органа опеки, легкий труд, не мешающий учебе Обязательно при первом трудоустройстве До 14 лет Только в творческих организациях (кино, театр, цирк) с разрешения органов опеки Обязательно при первом трудоустройстве

Важно отметить, что с 2021 года у работников появился выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения после 1 января 2021 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде, если сам работник не подаст заявление о ведении бумажной трудовой книжки.

Алексей Правдин, специалист по трудовому праву Ко мне на консультацию пришла мама с 14-летним сыном Кириллом, который хотел подработать летом в парке аттракционов. Мальчик был расстроен, потому что в парке ему отказали, сославшись на то, что трудовые книжки выдают только с 16 лет. Я объяснил им, что это неправильная трактовка закона. Действительно, по ТК РФ, при соблюдении ряда условий подросток может работать с 14 лет, и при первом трудоустройстве ему обязаны оформить трудовую книжку. Мы подготовили необходимый пакет документов: письменное согласие одного из родителей, разрешение органа опеки, справку из школы о режиме обучения. Вооружившись законодательными нормами и документами, Кирилл был принят на работу контролером аттракционов с оформлением трудовой книжки. Это был важный урок не только для подростка, но и для работодателя, который пересмотрел свою кадровую политику.

Статья 66 ТК РФ прямо указывает, что работодатель обязан вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней. При этом возраст сотрудника значения не имеет – главное, чтобы трудовые отношения были оформлены по всем правилам.

Оформление трудовой книжки с 14 до 16 лет: условия и документы

Процесс оформления трудовой книжки для подростков 14-16 лет имеет ряд особенностей и требует соблюдения дополнительных условий. Рассмотрим детально, что необходимо для легального трудоустройства и получения первой трудовой книжки в этом возрасте. ??

Прежде всего, для оформления трудовой книжки подростку 14-16 лет потребуется представить работодателю следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС

Письменное согласие одного из родителей (опекуна)

Разрешение органа опеки и попечительства

Справка из образовательного учреждения о режиме обучения (для работающих в учебное время)

Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086/у)

ИНН (при наличии)

Особое внимание стоит уделить согласию родителей и разрешению органа опеки. В согласии родитель должен указать, что не возражает против трудоустройства ребенка на конкретную должность, в конкретную организацию, с указанием характера работы и режима труда. Для получения разрешения органа опеки подростку или его законному представителю необходимо обратиться в территориальное подразделение органа опеки по месту жительства.

Сама процедура оформления трудовой книжки включает следующие этапы:

Приобретение бланка трудовой книжки (обязанность работодателя) Заполнение титульного листа (ФИО, дата рождения, образование, профессия) Внесение записи о приеме на работу в раздел "Сведения о работе" Заверение записей подписью ответственного лица и печатью организации Ознакомление работника с внесенными записями под роспись в личной карточке

Важно: с 1 января 2021 года для впервые трудоустраивающихся граждан предусмотрено ведение сведений о трудовой деятельности только в электронном виде. Однако работник имеет право подать заявление о ведении трудовой книжки в бумажном формате.

Марина Светлова, HR-директор В нашей сети кафе мы регулярно принимаем на работу школьников в летний период. Помню случай с 15-летней Анной, которая пришла устраиваться помощником бариста. Когда я объяснила, что ей необходимо получить согласие родителей и разрешение органов опеки, девушка расстроилась – процесс казался ей слишком сложным. Я предложила ей пошаговую инструкцию и даже образцы документов. Через неделю Анна вернулась со всеми необходимыми бумагами, включая медицинскую справку. Мы оформили ей первую трудовую книжку, и эта летняя подработка стала отличным стартом ее карьеры. Сейчас, спустя 5 лет, Анна уже заканчивает вуз и работает у нас администратором на постоянной основе. Она часто вспоминает, как гордилась своей первой трудовой книжкой и зарплатой, заработанной собственным трудом.

Существуют определенные требования к характеру работы для подростков 14-16 лет. Труд должен быть легким, не причинять вреда здоровью и не нарушать процесс обучения. Запрещено привлекать подростков к работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам, работам, выполнение которых может причинить вред нравственному развитию (в ночных клубах, производстве алкогольной продукции, табака и т.д.).

Права и ограничения при трудоустройстве подростков

Несовершеннолетние работники наделены теми же трудовыми правами, что и взрослые сотрудники, но при этом пользуются рядом дополнительных гарантий и льгот. Законодательство устанавливает особые условия труда для защиты их здоровья и обеспечения возможности получения образования. ???

Основные права несовершеннолетних работников включают:

Право на безопасные условия труда

Право на своевременную и полную выплату заработной платы

Право на отдых и регламентированные перерывы

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности (31 календарный день)

Право на предоставление отпуска в удобное время

Право на сокращенное рабочее время

Право на отказ от командировок, сверхурочных работ, работы в ночное время

Одновременно с этим существуют значительные ограничения по видам работ, к которым можно привлекать несовершеннолетних. Статья 265 ТК РФ устанавливает запрет на использование труда лиц моложе 18 лет на:

Категория ограничений Примеры запрещенных работ Работы с вредными/опасными условиями труда Химическое производство, металлургия, добыча полезных ископаемых Подземные работы Шахты, метрополитен, подземное строительство Работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию Игорный бизнес, ночные клубы, производство и торговля алкоголем, табаком, наркотическими и токсическими препаратами Работы, связанные с переноской и передвижением тяжестей Погрузочно-разгрузочные работы с превышением допустимых норм

При заключении трудового договора с несовершеннолетним работодатель не имеет права устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ). Это важная гарантия, защищающая подростков от необоснованных отказов в приеме на работу по результатам испытания.

Для несовершеннолетних работников также существуют особые условия расторжения трудового договора. По инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации) трудовой договор может быть расторгнут только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Что касается оплаты труда, то при сокращенной продолжительности ежедневной работы несовершеннолетним работникам заработная плата выплачивается в том же размере, что и работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам с доплатой до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.

Особенности работы несовершеннолетних: рабочее время и отдых

Регулирование рабочего времени несовершеннолетних – одна из ключевых особенностей их трудоустройства. Законодатель предусмотрел сокращенную продолжительность рабочего времени для работников младше 18 лет, чтобы обеспечить им возможность учиться и не допустить чрезмерных нагрузок. ?

Нормы рабочего времени для несовершеннолетних строго регламентированы и зависят от возраста:

Для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю

Для учащихся образовательных учреждений, работающих в свободное от учебы время, в возрасте до 16 лет – не более 12 часов в неделю

Для учащихся образовательных учреждений, работающих в свободное от учебы время, в возрасте от 16 до 18 лет – не более 17,5 часов в неделю

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

Для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов

Для учащихся образовательных учреждений, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа

Для учащихся образовательных учреждений, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа

Запрещается привлекать несовершеннолетних работников к работе в ночное время (с 22 часов до 6 часов), к сверхурочным работам, работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направлять в командировки.

Что касается отдыха, то несовершеннолетним работникам предоставляются следующие гарантии:

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время Запрет на отзыв из отпуска Запрет на замену отпуска денежной компенсацией (за исключением выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) Право на использование отпуска до истечения 6 месяцев непрерывной работы

Важно отметить, что для несовершеннолетних работников предусмотрены обязательные ежегодные медицинские осмотры, которые проводятся за счет средств работодателя. Это требование направлено на раннее выявление возможных негативных последствий трудовой деятельности для здоровья подростков.

Если несовершеннолетний работник совмещает работу с получением образования, работодатель обязан создать необходимые условия для совмещения работы с получением образования, в том числе предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

Ответственность работодателя при найме юных сотрудников

Прием на работу несовершеннолетних сотрудников налагает на работодателя повышенную ответственность и ряд дополнительных обязанностей. Несоблюдение особых требований законодательства в отношении труда подростков может повлечь серьезные административные и даже уголовные санкции. ??

Основные обязанности работодателя при найме несовершеннолетних:

Строгое соблюдение процедуры оформления трудовых отношений

Обеспечение сокращенного рабочего времени

Предоставление работы, не запрещенной для несовершеннолетних

Организация обязательных предварительных и ежегодных медицинских осмотров

Обеспечение безопасных условий труда

Запрет на установление испытательного срока

Получение необходимых согласий и разрешений (от родителей, органов опеки)

Соблюдение особого порядка увольнения несовершеннолетних

За нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работодатель может быть привлечен к различным видам ответственности:

Административная ответственность (КоАП РФ): Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов – штраф до 50 000 рублей

Уклонение от оформления трудового договора – штраф до 100 000 рублей

Допуск к работе лица без заключения трудового договора – штраф до 100 000 рублей

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда – штраф до 80 000 рублей Уголовная ответственность (УК РФ): Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143) – лишение свободы до 1 года

Необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145) – штраф до 200 000 рублей

Невыплата заработной платы (ст. 145.1) – лишение свободы до 3 лет

Особо следует отметить, что работодатель несет повышенную ответственность за обеспечение безопасных условий труда несовершеннолетних. Согласно ст. 212 ТК РФ, он обязан обеспечить применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников, проведение инструктажа по охране труда, организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.

Кроме того, работодатель должен вести учет несовершеннолетних работников, определять виды работ, к которым они могут быть допущены, и обеспечивать безопасность таких работ. При выявлении нарушений трудовых прав несовершеннолетних государственная инспекция труда имеет право приостановить деятельность организации до устранения нарушений.

Для минимизации рисков работодателю рекомендуется:

Разработать локальные нормативные акты, регламентирующие труд несовершеннолетних Назначить ответственное лицо за соблюдение законодательства о труде несовершеннолетних Проводить регулярный контроль условий труда несовершеннолетних работников Своевременно проводить все необходимые медицинские осмотры Вести точный учет рабочего времени несовершеннолетних