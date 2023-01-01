Сколько можно работать с 16 до 18 лет: нормы ТК о рабочем времени

Для кого эта статья:

Подростки в возрасте 16-18 лет, ищущие работу

Родители несовершеннолетних работников, интересующиеся правами своих детей

Работодатели и HR-специалисты, нанимающие подростков и желающие разобраться в трудовом законодательстве Первая работа подростка — это не просто способ заработать карманные деньги, а важный шаг к финансовой самостоятельности и профессиональному развитию. Однако не все знают, что трудоустройство несовершеннолетних строго регламентируется законом для защиты их здоровья и обеспечения возможности учиться. Многие работодатели отказываются принимать на работу подростков именно из-за незнания юридических тонкостей, а молодые соискатели часто не осведомлены о своих правах. В этой статье мы детально разберем, сколько часов разрешено работать с 16 до 18 лет, какие существуют ограничения и какие права гарантирует трудовое законодательство юным работникам в 2025 году. 🧑‍💼

Нормы рабочего времени для подростков 16-18 лет

Трудовой кодекс РФ устанавливает для несовершеннолетних работников в возрасте от 16 до 18 лет сокращенную продолжительность рабочего времени. Это обусловлено необходимостью защиты здоровья и развития подростков, а также обеспечения возможности получения образования.

Основные нормы рабочего времени для данной возрастной категории:

Не более 35 часов в неделю для работников от 16 до 18 лет (статья 92 ТК РФ)

Не более 17,5 часов в неделю для учащихся в возрасте 16-18 лет, совмещающих работу с учебой

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 7 часов

Для учащихся образовательных учреждений, совмещающих учебу и работу — не более 4 часов в день

Интересно, что эти нормы действуют даже если подросток работает на условиях неполной занятости. То есть, даже при работе на 0,5 ставки, длительность рабочего дня все равно не может превышать установленные выше лимиты.

Возрастная группа Максимальная недельная нагрузка Максимальная дневная нагрузка 16-18 лет (обычные работники) 35 часов 7 часов 16-18 лет (совмещающие с учебой) 17,5 часов 4 часа До 16 лет (для сравнения) 24 часа 5 часов

Важно понимать, что работодатель обязан строго соблюдать эти ограничения, даже если сам несовершеннолетний работник или его родители настаивают на увеличении продолжительности рабочего времени. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность — штрафы до 50 000 рублей для юридических лиц и до 5 000 рублей для должностных лиц.

Елена Соколова, HR-директор Несколько лет назад в нашу сеть кафе обратился 17-летний Денис, желающий работать в летние каникулы. Мы предложили ему график 5/2 по 7 часов в день, что соответствовало нормам ТК РФ. Однако Денис просил увеличить рабочее время, чтобы больше заработать. Нам пришлось объяснить, что нарушение норм невозможно и незаконно, даже если есть согласие от родителей. Вместо этого мы предложили повышенную почасовую ставку, что позволило ему получать достойное вознаграждение за работу в рамках закона. Такой подход помог избежать нарушений и при этом удовлетворить потребность подростка в достойном заработке.

Особенности трудоустройства несовершеннолетних по ТК РФ

Процесс трудоустройства несовершеннолетних имеет свою специфику, которую необходимо учитывать как работодателям, так и самим подросткам. Рассмотрим основные особенности оформления трудовых отношений с работниками 16-18 лет. 📝

Трудовой договор — заключается в письменной форме без испытательного срока (ст. 70 ТК РФ)

— заключается в письменной форме без испытательного срока (ст. 70 ТК РФ) Медицинский осмотр — обязателен как при приеме на работу, так и ежегодно до достижения 18 лет (ст. 266 ТК РФ)

— обязателен как при приеме на работу, так и ежегодно до достижения 18 лет (ст. 266 ТК РФ) Согласие родителей — для подростков 16-18 лет не требуется, они могут заключать трудовой договор самостоятельно

— для подростков 16-18 лет не требуется, они могут заключать трудовой договор самостоятельно Документы — паспорт, СНИЛС, документ об образовании (если есть), медицинская справка

— паспорт, СНИЛС, документ об образовании (если есть), медицинская справка Оплата труда — при сокращенной продолжительности работы может быть пропорциональной отработанному времени или полной (ст. 271 ТК РФ)

Важно отметить, что трудовая книжка оформляется для всех работников, включая несовершеннолетних, при первичном трудоустройстве. С 2021 года на выбор предоставляется электронная или бумажная форма трудовой книжки.

Несовершеннолетние работники принимаются на работу на общих основаниях, но с обязательным учетом ограничений по видам работ и продолжительности рабочего времени. При этом работодатель не вправен устанавливать испытательный срок при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет.

Михаил Петров, юрист по трудовому праву К нам обратилась Анна, 16 лет, которую не хотели принимать на работу в книжный магазин без письменного согласия родителей. Я объяснил руководству магазина, что по закону в возрасте 16 лет подросток уже имеет право самостоятельно заключать трудовой договор. Единственное требование — обязательное прохождение медосмотра. После предоставления соответствующих разъяснений и статей ТК РФ Анну приняли на работу официально, с соблюдением всех требований к сокращенному рабочему дню и полным соцпакетом. Многие работодатели перестраховываются из-за незнания тонкостей законодательства, поэтому несовершеннолетним важно знать свои права.

Сколько часов можно работать с 16 до 18 лет: будни и выходные

Понимание точных временных ограничений критически важно как для несовершеннолетних работников, так и для их работодателей. Трудовой кодекс четко регламентирует продолжительность рабочего времени подростков в разные дни недели.

В рабочие дни (понедельник-пятница):

Для несовершеннолетних работников, НЕ совмещающих работу с учебой — до 7 часов в день

Для учащихся образовательных учреждений, работающих в свободное от учебы время — до 4 часов в день

В выходные и праздничные дни:

Принципиально возможность работы в выходные и праздники не запрещена

Длительность работы не должна превышать норм, установленных для рабочих дней (7 или 4 часа соответственно)

Привлечение к работе в выходные возможно только с письменного согласия несовершеннолетнего

Работа в выходные и праздники оплачивается как минимум в двойном размере (ст. 153 ТК РФ)

Особенности учета рабочего времени:

Запрещено привлечение несовершеннолетних к ночному труду (с 22:00 до 6:00)

Запрещены сверхурочные работы

При работе по совместительству общая продолжительность работы также не должна превышать установленные нормы

Тип занятости Максимальные часы в будни Максимальные часы в выходные Максимум часов в неделю Полная занятость 7 часов 7 часов 35 часов Совмещение с учебой 4 часа 4 часа 17,5 часов Каникулярный период для учащихся 7 часов 7 часов 35 часов

Важно понимать, что даже в период школьных каникул учащиеся всё равно считаются совмещающими работу с учебой, однако в этот период им разрешается работать полный сокращенный рабочий день (7 часов). ⏰

Соблюдение этих норм — не просто формальность, а важное условие для защиты здоровья и обеспечения нормального развития подростков. Нарушение установленных ограничений может повлечь за собой не только штрафы для работодателя, но и негативно сказаться на учебе и здоровье несовершеннолетнего работника.

Ограничения труда для подростков: что запрещено по закону

Законодательство устанавливает целый ряд ограничений для работодателей, привлекающих к труду несовершеннолетних. Эти ограничения направлены на защиту физического и психического здоровья молодых людей. Рассмотрим ключевые запреты и ограничения, действующие в 2025 году. 🚫

Запрещенные виды работ:

Работа с вредными и/или опасными условиями труда (химическое производство, металлургия и т.д.)

Подземные работы (шахты, рудники, строительство метро)

Работа, связанная с переноской и передвижением тяжестей, превышающих допустимые нормы

Работа в игорном бизнесе, ночных клубах, производстве и реализации алкогольной и табачной продукции

Работа, связанная с наркотическими и психотропными веществами

Работа по организации и проведению азартных игр

Ограничения режима работы:

Запрет на привлечение к ночным работам (с 22:00 до 6:00)

Запрет на сверхурочные работы

Запрет на работу по совместительству более разрешенной нормы часов

Запрет на командировки

Запрет на работу вахтовым методом

Стоит отметить, что список запрещенных работ для несовершеннолетних довольно обширен и детально регламентирован Постановлением Правительства РФ №163 от 25.02.2000 (с изменениями). В общей сложности запрещено более 200 видов работ в различных отраслях экономики.

Нарушение данных ограничений влечет серьезную ответственность для работодателя — от административных штрафов до приостановления деятельности предприятия, а в некоторых случаях и уголовную ответственность, если нарушения повлекли вред здоровью несовершеннолетнего.

При этом важно понимать, что даже если подросток сам соглашается на запрещенные виды работ или режим труда, это не освобождает работодателя от ответственности. Согласие самого несовершеннолетнего или его родителей не легализует нарушения трудового законодательства.

Права и гарантии несовершеннолетних работников

Трудовой кодекс РФ предоставляет несовершеннолетним работникам ряд дополнительных гарантий и льгот, которые обеспечивают их правовую защиту на рабочем месте. Эти привилегии компенсируют ограничения, связанные с возрастом, и создают более благоприятные условия для совмещения работы и учебы. 🛡️

Основные гарантии для работников 16-18 лет:

Оплата труда — при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается полная тарифная ставка (оклад)

— при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается полная тарифная ставка (оклад) Ежегодный отпуск — увеличенная продолжительность — 31 календарный день, предоставляется в удобное время

— увеличенная продолжительность — 31 календарный день, предоставляется в удобное время Увольнение — возможно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (кроме ликвидации организации)

— возможно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (кроме ликвидации организации) Медицинское обслуживание — обязательные ежегодные медосмотры за счет работодателя

— обязательные ежегодные медосмотры за счет работодателя Квотирование рабочих мест — в некоторых регионах действуют системы квот для трудоустройства несовершеннолетних

Особенно важно отметить, что оплата труда несовершеннолетних имеет свои особенности. При повременной оплате труда заработная плата выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы, однако работодатель вправе устанавливать доплаты к заработной плате за счет собственных средств. При сдельной оплате труда выплата производится по установленным сдельным расценкам, а работодатель может устанавливать им доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.

Законодательство также защищает право несовершеннолетних на образование. Если работник продолжает учиться, работодатель обязан создать условия, способствующие получению образования, включая установление гибкого графика работы и предоставление дополнительных отпусков в связи с обучением.

Защита прав несовершеннолетних работников обеспечивается надзором со стороны органов прокуратуры, государственных инспекций труда, комиссий по делам несовершеннолетних. В случае нарушения своих трудовых прав несовершеннолетний может обратиться в любую из этих инстанций, а также в суд.

Стоит подчеркнуть, что несовершеннолетние обладают теми же трудовыми правами, что и совершеннолетние работники (право на отдых, профсоюзную деятельность, безопасные условия труда и т.д.), но дополнительно пользуются повышенной защитой со стороны государства.