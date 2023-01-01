Самозанятый – это официальное трудоустройство: мифы и реальность

Те, кто хочет разобраться в налоговых вопросах и легализации доходов как самозанятый Между фрилансом и официальным трудоустройством лежит особая территория — самозанятость. За последние три года число самозанятых в России выросло в 4 раза и превысило 8 миллионов человек. Однако вокруг этого статуса сформировалось множество мифов: одни считают его "серой зоной", другие — панацеей от всех налоговых проблем. Разберемся, что на самом деле представляет собой самозанятость с юридической точки зрения, какие права она даёт и можно ли приравнивать её к официальному трудоустройству. 🧐

Самозанятость как форма официального трудоустройства

Самозанятость — это особая форма ведения деятельности, при которой физическое лицо оказывает услуги или продает товары собственного производства без привлечения наемных работников. С правовой точки зрения самозанятые относятся к категории плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Этот специальный налоговый режим был введен федеральным законом №422-ФЗ от 27.11.2018 г. и сейчас действует на всей территории России. 📊

Важно понимать: самозанятость — это не трудоустройство в классическом понимании, а скорее, легализация предпринимательской деятельности в упрощенной форме. В отличие от трудовых отношений, где работник подчиняется работодателю, самозанятый сам определяет условия своей работы.

Критерий сравнения Трудовые отношения Самозанятость Правовая основа Трудовой договор Гражданско-правовой договор Подчинение Работник подчиняется работодателю Независимость Режим работы Фиксированный график Свободный график Социальные гарантии Оплачиваемый отпуск, больничный Отсутствуют Налоги и взносы Удерживает работодатель Уплачиваются самостоятельно

Самозанятость — это официальный статус с точки зрения налогового и гражданского законодательства, но не трудового права. Формально самозанятые не считаются трудоустроенными, что влечет за собой ряд особенностей:

Отсутствие записи в трудовой книжке

Необходимость самостоятельно формировать пенсионные накопления

Самостоятельное оформление медицинской страховки

Отсутствие оплачиваемых отпусков и больничных

Марина Сергеева, налоговый консультант Ко мне обратилась Анна, дизайнер-фрилансер с 5-летним стажем. Все эти годы она работала неофициально, получая оплату на карту. Проблемы начались, когда ей потребовался ипотечный кредит — банки отказывали из-за отсутствия подтвержденного дохода. Мы оформили Анну как самозанятую, настроили автоматическую выдачу чеков через приложение "Мой налог", и уже через 6 месяцев она смогла подтвердить свой доход. Важный момент: Анна думала, что регистрация самозанятым лишит её возможности работать с иностранными клиентами. Мы разобрали налоговое законодательство и выяснили, что это не так — она может работать с зарубежными заказчиками, соблюдая определенные правила оформления платежей. Сейчас Анна официально получает доход, платит минимальные налоги и спокойно планирует свое финансовое будущее.

Правовой статус самозанятого: что говорит закон

С юридической точки зрения самозанятость регулируется несколькими нормативными актами, ключевым из которых является Федеральный закон №422-ФЗ. Согласно законодательству, самозанятый — это физическое лицо (включая ИП), которое: ⚖️

Самостоятельно оказывает услуги или реализует товары собственного производства

Не имеет работодателя и не привлекает наемных работников

Получает годовой доход не более 2,4 млн рублей (актуально на 2025 год)

Занимается видами деятельности, не запрещенными для режима НПД

Законодательство устанавливает ряд ограничений для самозанятых. Например, они не могут:

Продавать подакцизные товары (алкоголь, табак, бензин)

Заниматься перепродажей товаров, кроме товаров собственного использования

Добывать и продавать полезные ископаемые

Вести деятельность в интересах других лиц по договорам поручения, комиссии или агентским договорам

Оказывать услуги бывшему работодателю, если с момента увольнения прошло менее двух лет

Принципиально важный аспект: между самозанятым и заказчиком возникают гражданско-правовые отношения, а не трудовые. Это значит, что работа оформляется не трудовым, а гражданско-правовым договором (договором оказания услуг, подряда и т.д.). Такой формат отношений имеет свои особенности:

Самозанятый не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка заказчика

Оплата производится за результат работы, а не за процесс

Заказчик не обязан обеспечивать социальные гарантии самозанятому

Самозанятый самостоятельно определяет график и место работы

Фактически, заказчик не является работодателем для самозанятого — он контрагент. Это ключевое различие, которое влияет на все аспекты сотрудничества.

Мифы о самозанятости, которые мешают легализации

Вокруг статуса самозанятого сформировалось множество заблуждений, которые препятствуют легализации деятельности многих фрилансеров. Рассмотрим наиболее распространенные мифы и сопоставим их с реальностью. 🤔

Александр Петров, юрист по трудовому праву Клиент Дмитрий, программист, долгое время сотрудничал с IT-компанией на основе устных договоренностей. После очередной просрочки платежа он решил обратиться в суд, полагая, что фактически между ним и компанией существовали трудовые отношения. Получив консультацию, Дмитрий был удивлен: без трудового договора доказать наличие трудовых отношений крайне сложно, особенно в IT-сфере, где удаленная работа стала нормой. Мы изменили стратегию: оформили Дмитрия как самозанятого, составили грамотный договор с компанией и настояли на регулярной фиксации всех договоренностей. Теперь у Дмитрия есть юридически значимый след всех взаимодействий с заказчиками. За год работы в статусе самозанятого он не только стабилизировал отношения с основным клиентом, но и привлек трех новых заказчиков. Важный момент: самозанятость помогла ему легализовать деятельность, но при этом сохранить гибкость графика и возможность работать с разными компаниями.

Миф Реальность Самозанятость — это неофициальное трудоустройство Самозанятость — официальный налоговый статус, но не трудоустройство Самозанятым нельзя работать с юридическими лицами Можно заключать договоры с физлицами, ИП и организациями Банки не дают кредиты самозанятым Большинство банков выдают кредиты при подтверждении стабильного дохода Самозанятость — это временный эксперимент Режим НПД действует на постоянной основе с 2019 года Нельзя совмещать самозанятость с работой по трудовому договору Можно совмещать, если не оказывать услуги своему работодателю

Еще один распространенный миф связан с пенсионными накоплениями. Многие полагают, что самозанятые вообще не формируют пенсию. Это не совсем верно — страховые взносы действительно не входят в налог на профессиональный доход, однако:

Самозанятые могут добровольно перечислять взносы в ПФР

При совмещении самозанятости с работой по трудовому договору пенсионные отчисления производит работодатель

Возможно формирование накопительной части пенсии через негосударственные пенсионные фонды

Еще один устойчивый миф касается взаимоотношений с бывшим работодателем. Многие опасаются, что нельзя сотрудничать с компанией, в которой раньше работал по трудовому договору. Действительно, закон устанавливает ограничение, но оно действует только в течение двух лет после увольнения. По истечении этого срока никаких препятствий для сотрудничества нет.

Преимущества и ограничения самозанятого статуса

Переход на самозанятость имеет как очевидные выгоды, так и определённые ограничения, которые необходимо учитывать при принятии решения. Рассмотрим основные плюсы и минусы этого налогового режима. 📝

Преимущества самозанятости:

4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с ИП и юридическими лицами Простота регистрации и отчетности: оформление занимает 10-15 минут через мобильное приложение "Мой налог"

в отличие от ИП, нет фиксированных платежей Налоговый вычет: единоразовый бонус в размере 10 000 рублей на уплату налога

возможность подтверждать доходы для банков и других организаций Отсутствие отчетности: не нужно сдавать декларации и вести бухгалтерский учет

Ограничения и недостатки:

не более 2,4 млн рублей в год Запрет на наем сотрудников: нельзя масштабировать бизнес

есть запрещенные направления Отсутствие социальных гарантий: нет оплачиваемых отпусков и больничных

необходимость самостоятельно формировать пенсию Сложности с крупными заказчиками: некоторые компании предпочитают работать с ИП или юридическими лицами

Важно отметить, что с 2024 года ФНС начала более тщательно отслеживать случаи подмены трудовых отношений самозанятостью. Если самозанятый фактически выполняет функции штатного сотрудника (постоянно работает в офисе компании, подчиняется внутреннему распорядку, получает регулярные одинаковые выплаты), налоговая может переквалифицировать такие отношения в трудовые со всеми вытекающими последствиями для компании-заказчика.

Как стать самозанятым: пошаговая инструкция

Процесс регистрации в качестве самозанятого максимально упрощен и не требует посещения налоговой инспекции. Всё можно сделать дистанционно, следуя простым шагам. 📱

Шаг 1: Проверка возможности регистрации

Убедитесь, что вы соответствуете требованиям:

Вы гражданин РФ или страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)

Ваша деятельность не входит в список запрещенных для самозанятых

Вы не планируете превышать лимит дохода в 2,4 млн рублей в год

Шаг 2: Выбор способа регистрации

У вас есть несколько вариантов:

Через мобильное приложение "Мой налог" (самый популярный способ)

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Через банковское приложение (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и другие крупные банки)

Через портал Госуслуг

Шаг 3: Процесс регистрации

На примере приложения "Мой налог":

Скачайте и установите приложение "Мой налог" из App Store или Google Play Выберите способ регистрации (по паспорту или через учетную запись Госуслуг) Если выбрана регистрация по паспорту, сделайте фото паспорта и свое селфи Дождитесь проверки данных (обычно занимает несколько минут) Получите подтверждение о регистрации

Шаг 4: Начало работы

После регистрации вы можете сразу приступить к деятельности:

Формируйте чеки при получении оплаты через приложение "Мой налог"

Отслеживайте сумму налога к уплате в личном кабинете

Уплачивайте налог до 25 числа следующего месяца (налог рассчитывается автоматически)

Шаг 5: Заключение договоров с заказчиками

Хотя закон не обязывает самозанятых заключать письменные договоры, рекомендуется оформлять отношения документально:

Используйте договоры оказания услуг, выполнения работ или подряда

Четко прописывайте объем работ, сроки и стоимость

Указывайте свой статус самозанятого в договоре

Сохраняйте чеки, выданные через приложение "Мой налог"

Что делать после регистрации:

Открыть отдельный банковский счет или карту для приема платежей (не обязательно, но удобно для учета) Настроить автоматическую оплату налога через приложение При желании подключить добровольные отчисления в ПФР Регулярно проверять актуальность нормативных требований (ставки, лимиты могут меняться)

Обратите внимание, что при превышении лимита дохода в 2,4 млн рублей в год вы автоматически утратите право на применение режима НПД. В этом случае нужно будет перейти на другую систему налогообложения (например, зарегистрироваться как ИП).