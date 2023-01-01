Копирайтинг 2024: 15 сайтов для заработка от 10 000 до 200 000 ₽

Для кого эта статья:

Новички в копирайтинге, которые ищут информацию о начале карьеры

Опытные копирайтеры, желающие улучшить свои навыки и найти новые платформы для работы

Люди, интересующиеся возможностями заработка на написании текстов и информацией о рынке копирайтинга. Рынок копирайтинга в 2024 году переживает настоящий бум – спрос на качественный контент растет, а вместе с ним и возможности заработка для авторов. Поиск надежной платформы для работы становится ключевым фактором успеха как для новичков, так и для опытных копирайтеров. Одни сайты предлагают стабильный поток заказов с минимальной оплатой, другие – высокие ставки, но с жесткими требованиями к авторам. Где начать свой путь в копирайтинге и как выбрать платформу, которая обеспечит достойный доход? Разберем 15 проверенных сайтов, на которых можно зарабатывать от 10 000 до 200 000 рублей ежемесячно 💰.

Как устроен заработок на копирайтинге: основные понятия

Копирайтинг — это создание текстового контента по заданию заказчика. Ключевая особенность данной профессии — возможность начать без специального образования и предварительного опыта. Однако понимание основных понятий и механизмов работы поможет быстрее достичь высокого уровня дохода.

В копирайтинге существуют различные форматы оплаты:

За 1000 знаков без пробелов (збп) — самый распространенный формат на биржах копирайтинга

— самый распространенный формат на биржах копирайтинга За 1000 знаков с пробелами (зсп) — встречается реже, но более выгоден для автора

— встречается реже, но более выгоден для автора Фиксированная оплата за проект — характерна для прямых заказов или крупных проектов

— характерна для прямых заказов или крупных проектов Почасовая оплата — встречается при работе с зарубежными заказчиками

Существует несколько типов копирайтинговых платформ, и понимание их особенностей позволит выбрать оптимальный вариант для старта:

Тип платформы Особенности Уровень заработка Для кого подходит Текстовые биржи Большой выбор заданий, простые требования Низкий-средний Новички, авторы с небольшим опытом Фриланс-платформы Прямое общение с заказчиком, разнообразные проекты Средний-высокий Авторы с опытом и портфолио Сервисы для крауд-маркетинга Написание отзывов, комментариев Низкий Новички, подработка Специализированные платформы Узкая тематика, высокие требования Высокий Эксперты в определенной области

Среди авторов выделяют несколько специализаций, влияющих на выбор платформы для работы:

SEO-копирайтеры — создают тексты, оптимизированные для поисковых систем

— создают тексты, оптимизированные для поисковых систем Продающие копирайтеры — пишут тексты, мотивирующие на покупку или целевое действие

— пишут тексты, мотивирующие на покупку или целевое действие Технические писатели — работают с инструкциями, документацией, техническими описаниями

— работают с инструкциями, документацией, техническими описаниями Контент-маркетологи — создают информационные материалы для блогов, журналов, порталов

— создают информационные материалы для блогов, журналов, порталов Переводчики — адаптируют тексты с одного языка на другой

Алексей Морозов, копирайтер с 8-летним опытом Когда я только начинал свой путь в копирайтинге, зарегистрировался одновременно на трех биржах: Etxt, Advego и Text.ru. Первый месяц было сложно — брал любые заказы по 30-40 рублей за 1000 знаков, часто работал до поздней ночи. Помню свой первый заработок — 12 000 рублей за месяц полной занятости. Критическим моментом стал четвертый месяц, когда я решил сосредоточиться на одной тематике — финансах и инвестициях — и перешел на биржу ContentMonster. Ставки там начинались от 150 рублей, но требования были значительно выше. Через полгода мой средний доход составлял уже около 60 000 рублей. Главный совет новичкам — не распыляйтесь, выберите 1-2 платформы и специализацию, которая вам близка.

Лучшие биржи для начинающих копирайтеров: первые шаги

Для новичков в копирайтинге важно найти платформы с низким порогом входа, где можно набить руку и сформировать первое портфолио. Рассмотрим 5 сайтов, идеально подходящих для старта карьеры 🚀.

1. Advego — одна из старейших и крупнейших бирж контента на русскоязычном рынке. Для новичков здесь предусмотрены следующие возможности:

Простая регистрация без тестирования

Большой выбор заказов разной сложности

Встроенная проверка уникальности

Минимальная сумма вывода — 500 рублей

Начальные ставки: от 30 до 80 рублей за 1000 збп

2. Text.ru — биржа, на которой можно найти как простые, так и достаточно сложные заказы:

Необходимо пройти простой тест при регистрации

Система рейтингов, позволяющая получать доступ к более высокооплачиваемым заказам

Интегрированная проверка текстов на ошибки и уникальность

Начальные ставки: от 40 до 100 рублей за 1000 збп

3. Etxt — платформа с самым низким порогом входа, идеальна для абсолютных новичков:

Мгновенная регистрация без проверок

Огромное количество заданий начального уровня

Быстрые выплаты (минимальная сумма — 50 рублей)

Начальные ставки: от 20 до 50 рублей за 1000 збп

4. Turbotext — биржа с более высокими требованиями к качеству, но и с более высокими ставками:

Необходимо пройти тестирование при регистрации

Встроенный редактор с проверкой орфографии и пунктуации

Система рейтингов для авторов

Начальные ставки: от 60 до 120 рублей за 1000 збп

5. ContentMonster — платформа, занимающая промежуточное положение между начальным и профессиональным уровнем:

Требуется тестирование при регистрации

Модерация каждой работы перед сдачей

Встроенная проверка текста на SEO-параметры

Начальные ставки: от 80 до 150 рублей за 1000 збп

Важно понимать, что на биржах для начинающих авторов существует определенная специфика работы:

Особенность Как адаптироваться Жесткая конкуренция за заказы Регулярно проверять обновления биржи, быстро реагировать на новые задания Строгие дедлайны Планировать работу, не брать больше заказов, чем можете выполнить Низкие начальные ставки Рассматривать первые месяцы как инвестицию в навыки и репутацию Строгая проверка уникальности Использовать инструменты проверки текста перед сдачей Частые правки от заказчиков Внимательно изучать техническое задание, уточнять детали до начала работы

ТОП-5 высокооплачиваемых платформ для опытных авторов

Копирайтеры с опытом от 6 месяцев и сформированным портфолио могут перейти на платформы с более высокими ставками. На этих сайтах требования к авторам значительно строже, но и вознаграждение соответствующее 💵.

1. Copylancer — закрытая биржа для профессиональных копирайтеров:

Строгий отбор авторов — необходимо пройти собеседование и тестовое задание

Крупные и долгосрочные проекты

Работа с премиальными брендами

Ставки: от 300 до 800 рублей за 1000 сбп

Возможность работы с персональным менеджером

2. eTXT.ru (уровень PRO) — закрытый сегмент популярной биржи для профессионалов:

Доступ только для авторов с высоким рейтингом

Заказы на создание сложного контента (white papers, кейсы, аналитика)

Прямое взаимодействие с крупными заказчиками

Ставки: от 250 до 600 рублей за 1000 збп

3. FL.ru — крупнейшая фриланс-платформа с высокооплачиваемыми проектами:

Прямое общение с заказчиками

Возможность устанавливать собственные ставки

Долгосрочные контракты с крупными компаниями

Средние ставки: от 400 до 1500 рублей за 1000 знаков или от 5000 рублей за проект

Система PRO-аккаунтов с расширенными возможностями

4. Workspace — международная платформа с заказами на русском и английском языках:

Требуется подтверждение квалификации и знания языков

Работа с зарубежными заказчиками

Система эскроу для безопасных расчетов

Ставки: от 500 рублей за 1000 сбп для русскоязычных текстов и от $15 за 1000 знаков для англоязычных

5. WriterAccess — платформа премиум-класса с международными проектами:

Сложный процесс отбора с проверкой резюме, портфолио и тестовыми заданиями

Работа с крупными брендами из США и Европы

Проекты высокой сложности (технические, финансовые, медицинские тексты)

Ставки: от $0.08 до $0.25 за слово (примерно 1300-4000 рублей за 1000 слов)

Выплаты в долларах на PayPal или банковский счет

Критически важные аспекты работы на высокооплачиваемых платформах:

Профессиональное портфолио — собирайте лучшие работы и структурируйте их по тематикам

— собирайте лучшие работы и структурируйте их по тематикам Узкая специализация — профессионалы сосредотачиваются на 1-3 нишах, в которых достигают экспертного уровня

— профессионалы сосредотачиваются на 1-3 нишах, в которых достигают экспертного уровня Знание английского языка — открывает доступ к международным платформам с более высокими ставками

— открывает доступ к международным платформам с более высокими ставками Навыки деловой коммуникации — умение вести переговоры, уточнять брифы, предлагать дополнительные услуги

— умение вести переговоры, уточнять брифы, предлагать дополнительные услуги Опыт работы с профессиональными инструментами — SEO-анализаторы, графические редакторы, CMS

Специализированные сайты для тематического копирайтинга

Отдельную категорию составляют платформы, ориентированные на конкретные тематики или форматы текстов. Узкая специализация обычно означает более высокие ставки и меньшую конкуренцию 🎯.

1. MedWriter — платформа для авторов медицинских текстов:

Требуется медицинское образование или подтвержденный опыт в тематике

Создание контента для клиник, фармкомпаний, медицинских порталов

Строгая проверка фактов и источников

Ставки: от 500 до 1200 рублей за 1000 збп

2. FinText — специализированная платформа для финансовых копирайтеров:

Работа над текстами по инвестициям, банковским продуктам, страхованию

Требуется подтвержденная экспертиза в финансовой сфере

Долгосрочные контракты с финансовыми организациями

Ставки: от 600 до 1500 рублей за 1000 збп

3. TechWriter — сайт для технических писателей и IT-копирайтеров:

Создание технической документации, обзоров программного обеспечения, инструкций

Требуется техническая грамотность или IT-бэкграунд

Работа с технологическими компаниями и стартапами

Ставки: от 500 до 2000 рублей за 1000 збп

4. TravelContent — платформа для авторов туристического контента:

Написание путеводителей, обзоров отелей, описаний туристических направлений

Приветствуется опыт путешествий и знание иностранных языков

Возможность получать задания на создание контента во время путешествий

Ставки: от 300 до 800 рублей за 1000 сбп + возможные бонусы (туры, проживание)

5. LegalWriter — сервис для юридических копирайтеров:

Создание юридического контента для адвокатских бюро, юридических порталов

Требуется юридическое образование или подтвержденный опыт

Высокие требования к точности формулировок и актуальности информации

Ставки: от 700 до 2000 рублей за 1000 збп

Как выбрать подходящую платформу: критерии сравнения

Выбор оптимальной платформы для работы должен основываться на комплексном анализе нескольких критериев. Правильно подобранный сайт поможет максимизировать доход и профессиональный рост 📈.

Основные критерии для сравнения платформ:

Уровень оплаты — сравните не только базовые ставки, но и бонусы, надбавки за срочность, сложность

— сравните не только базовые ставки, но и бонусы, надбавки за срочность, сложность Регулярность выплат — некоторые платформы выплачивают гонорары ежедневно, другие — раз в месяц

— некоторые платформы выплачивают гонорары ежедневно, другие — раз в месяц Комиссия платформы — может составлять от 5% до 50% от суммы заказа

— может составлять от 5% до 50% от суммы заказа Количество и качество заказов — важно не только сколько заказов доступно, но и насколько они соответствуют вашей специализации

— важно не только сколько заказов доступно, но и насколько они соответствуют вашей специализации Требования к авторам — уровень входного тестирования, необходимые документы

— уровень входного тестирования, необходимые документы Система рейтингов и роста — возможности для повышения ставок и доступа к более интересным проектам

— возможности для повышения ставок и доступа к более интересным проектам Защита прав автора — наличие арбитража, защита от неоплаты выполненной работы

— наличие арбитража, защита от неоплаты выполненной работы Удобство интерфейса — интуитивность платформы, наличие мобильного приложения

Стратегии работы с несколькими платформами одновременно:

Стратегия Преимущества Недостатки Кому подходит Одна основная + одна запасная платформа Стабильность заказов, возможность фокусироваться на развитии репутации Ограниченный выбор проектов Начинающим авторам Несколько равнозначных платформ Широкий выбор заказов, диверсификация рисков Сложность управления несколькими аккаунтами Опытным копирайтерам Специализированная + общая платформа Высокооплачиваемые заказы по специализации + подработка Разные требования к текстам Копирайтерам с узкой экспертизой Фриланс-биржа + текстовая биржа Крупные проекты + стабильный поток небольших заказов Необходимость разных подходов к работе Универсальным авторам

Рекомендации по постепенному переходу с начальных на продвинутые платформы:

Начните с 1-2 бирж для новичков (например, Advego и Text.ru) Сформируйте портфолио из 10-15 лучших работ в различных жанрах После 3-6 месяцев работы пройдите тестирование на платформах среднего уровня (Turbotext, ContentMonster) Определите свою специализацию на основе полученного опыта и отзывов Создайте профиль на фриланс-бирже (FL.ru, Workspace) с указанием специализации Постепенно повышайте ставки по мере роста рейтинга и количества положительных отзывов После года работы подайте заявку на специализированные платформы с высокими ставками

Елена Соколова, редактор копирайтинговых проектов За 6 лет работы с копирайтерами я заметила одну закономерность: авторы, которые слишком долго остаются на одной платформе, часто застревают в развитии. Помню случай с Маргаритой, талантливым автором, которая два года работала на Advego по 100 рублей за 1000 знаков. Когда мы пригласили ее на тестирование для нашего агентства, она прошла его блестяще и была шокирована, что ее тексты оценили в 500 рублей за тот же объем. Через три месяца она уже работала с премиальными клиентами по ставке 800 рублей. Мой совет — проводите регулярный "аудит" своих платформ. Раз в 3-4 месяца тестируйте новые сайты, даже если вам комфортно на текущем месте. Копирайтинг — это рынок, где ваши навыки могут стоить значительно дороже, чем вы думаете.

Выбор подходящей платформы для копирайтинга — это инвестиция в свое профессиональное будущее. Новичкам стоит начать с бирж с низким порогом входа, постепенно наращивая портфолио и экспертизу. Опытным авторам следует регулярно исследовать новые возможности, не останавливаясь на достигнутом уровне дохода. Копирайтинг — одна из немногих сфер, где уровень заработка напрямую зависит от ваших навыков и правильно выбранной стратегии развития. Найдите свою идеальную платформу, инвестируйте в профессиональный рост — и вы сможете превратить работу с текстами в стабильный и высокий доход 🚀.

