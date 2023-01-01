Ретаргетинг и Lookalike ВКонтакте: как снизить стоимость лида на 40%#Лидогенерация #Таргетированная реклама #Ретаргетинг
Для кого эта статья:
- Специалисты в области маркетинга и рекламы
- Владельцы онлайн-бизнесов и интернет-магазинов
Люди, заинтересованные в повышении эффективности рекламных кампаний в социальных сетях
Повысить эффективность рекламы, снизить стоимость привлечения клиентов и увеличить конверсию — не фантастика, а реальность при умелом использовании ретаргетинга и Lookalike-аудиторий ВКонтакте. Эти инструменты позволяют превратить случайных посетителей в покупателей и найти новых клиентов, почти идентичных вашим лучшим. Мои клиенты регулярно снижают стоимость лида на 30-40% благодаря грамотной настройке этих технологий. Готовы овладеть этими мощными инструментами? Давайте разберемся пошагово, как заставить ретаргетинг и Lookalike работать на ваш бизнес. 🚀
Что такое ретаргетинг и Lookalike в ВК: принцип работы
Ретаргетинг и Lookalike — два мощнейших инструмента таргетированной рекламы ВКонтакте, позволяющие радикально повысить эффективность ваших рекламных кампаний. Ключевое их преимущество — точное попадание в целевую аудиторию и экономия рекламного бюджета. Разберем, как они работают. 🎯
Ретаргетинг — технология показа рекламных объявлений тем пользователям, которые ранее уже взаимодействовали с вашим брендом: посещали сайт, группу ВКонтакте, запрашивали прайс, добавляли товары в корзину, но не совершили целевое действие.
Представьте: вы владелец интернет-магазина обуви. Пользователь посмотрел кроссовки, но не купил их. С помощью ретаргетинга вы можете «догнать» его рекламой этих же кроссовок со специальной скидкой, подтолкнув к завершению покупки.
Lookalike-аудитории (или похожие аудитории) — это группы пользователей, которые по своему поведению и характеристикам максимально схожи с вашими существующими клиентами. Алгоритмы ВКонтакте анализируют вашу исходную аудиторию (например, покупателей) и находят других пользователей с похожими паттернами поведения.
Если ваш интернет-магазин обуви успешно продает женские туфли женщинам 25-35 лет из Москвы, то Lookalike поможет найти новых пользователей, максимально похожих на них по десяткам параметров, включая скрытые связи, которые человек самостоятельно выявить не способен.
|Параметр
|Ретаргетинг
|Lookalike
|Основная цель
|Возврат пользователей, проявивших интерес
|Привлечение новых пользователей
|На чем основан
|На предыдущих действиях пользователя
|На анализе схожести с существующими клиентами
|Уровень конверсии
|Высокий (обычно 2-5%)
|Средний (обычно 1-3%)
|Стоимость конверсии
|Низкая
|Средняя
|Объем аудитории
|Ограниченный
|Масштабируемый
Оба инструмента имеют одно критически важное преимущество перед обычной таргетированной рекламой: они работают не с предположениями о вашей аудитории, а с реальными данными о поведении пользователей. Это обеспечивает более высокую точность таргетинга и, как следствие, лучшую окупаемость инвестиций в рекламу.
Настройка ретаргетинга ВКонтакте: пошаговая инструкция
Правильная настройка ретаргетинга — процесс технический, но абсолютно доступный даже новичку. Следуя этой инструкции, вы сможете запустить свою первую ретаргетинговую кампанию уже сегодня. 🔄
Александр Петров, директор по маркетингу
Когда я впервые настраивал ретаргетинг для онлайн-школы иностранных языков, я допустил классическую ошибку — создал слишком широкую аудиторию из всех посетителей сайта за 180 дней. Реклама показывалась людям, которые давно потеряли интерес. Конверсия была катастрофической — 0,3%.
Я перестроил стратегию: разделил посетителей на сегменты по глубине интереса и времени посещения. Для тех, кто просматривал страницу курса английского языка в течение последних 7 дней, мы запустили специальное предложение с пробным уроком. Для тех, кто начал заполнять заявку, но не закончил — напоминание с дополнительной скидкой.
Результаты изменились кардинально: конверсия выросла до 4,2%, а стоимость привлечения клиента снизилась на 68%. Ключевой вывод: в ретаргетинге сегментация и актуальность важнее охвата.
Прежде чем приступить к настройке, необходимо установить пиксель ВКонтакте на ваш сайт. Это фрагмент кода, который отслеживает действия пользователей и передает данные в рекламный кабинет.
Установка пикселя ВКонтакте: – Перейдите в рекламный кабинет ВКонтакте – Выберите "Пиксель" в разделе "Инструменты" – Нажмите "Создать пиксель", назовите его и скопируйте код – Вставьте код в раздел
<head>вашего сайта или используйте Google Tag Manager
Создание событий для отслеживания: – В разделе "Пиксель" создайте события для отслеживания ключевых действий (просмотр страницы, добавление в корзину, оформление заказа) – Установите коды событий на соответствующие страницы вашего сайта
Создание аудитории ретаргетинга: – В разделе "Аудитории" нажмите "Создать аудиторию" – Выберите тип "Ретаргетинг по пикселю" – Укажите условия: событие, временной период (например, последние 30 дней) – Назовите аудиторию информативно (например, "Посетители страницы кроссовок за 30 дней")
Запуск рекламной кампании с ретаргетингом: – Создайте новую рекламную кампанию – Выберите цель (продажи, лиды, трафик) – На этапе настройки таргетинга выберите свою аудиторию ретаргетинга – Настройте другие параметры: бюджет, формат объявлений, время показа
Эффективный ретаргетинг требует сегментации аудитории. Вместо одной общей группы "все посетители сайта" создайте несколько сегментов:
- Посетители конкретных страниц (категорий товаров, услуг)
- Брошенные корзины (добавили товар, но не оформили заказ)
- Начатые, но не завершенные регистрации или оформления заявок
- Просмотры товаров без покупки
Для каждого сегмента разработайте отдельные креативы и предложения, учитывающие их уровень заинтересованности. Например, для брошенных корзин эффективна скидка или бесплатная доставка, а для просто посетителей — более подробная информация о продукте.
Важно также учитывать время "остывания" интереса. Для разных бизнесов этот период различается. Для товаров повседневного спроса это могут быть 3-7 дней, для дорогих покупок — до 30-60 дней. Тестируйте разные временные окна для вашей аудитории.
Создание эффективных Lookalike аудиторий в ВК
Lookalike-аудитории — ваше секретное оружие для масштабирования бизнеса. Грамотное использование этого инструмента позволяет находить новых клиентов с эффективностью, близкой к ретаргетингу. 🔍
Ключ к успеху — качество исходной аудитории. Чем точнее ваша базовая аудитория отражает целевых клиентов, тем эффективнее будет работать Lookalike.
Подготовка исходной (seed) аудитории: – Соберите данные о ваших лучших клиентах (минимум 1000 пользователей для качественного результата) – Используйте для этого CRM-систему, базу email-адресов или номеров телефонов – Альтернативно, создайте аудиторию из пользователей, совершивших целевые действия на сайте (с помощью пикселя)
Создание Lookalike аудитории в ВКонтакте: – В рекламном кабинете перейдите в раздел "Аудитории" – Нажмите "Создать аудиторию", выберите тип "Похожая аудитория" – Выберите исходную аудиторию (базу клиентов или аудиторию по пикселю) – Определите процент схожести (от 1% до 10%)
Процент схожести критически важен: 1% — это аудитория, максимально близкая к вашей исходной группе, 10% — более широкая, но менее точная. Начинайте с 1-3% для наилучшей конверсии.
Я рекомендую создать несколько Lookalike-аудиторий с разными процентами схожести и разными исходными аудиториями. Это позволит вам тестировать, какая комбинация дает лучший результат для вашего бизнеса.
|Тип исходной аудитории
|Преимущества
|Недостатки
|Идеально для
|Клиенты с высоким LTV
|Привлечение потенциально прибыльных клиентов
|Требует глубокой аналитики клиентской базы
|Премиум-товаров, подписочных моделей
|Завершенные покупки
|Фокус на людях с высокой вероятностью покупки
|Не учитывает качество клиентов
|Электронной коммерции, розничной торговли
|Взаимодействия с контентом
|Привлечение вовлеченной аудитории
|Не всегда конвертируется в продажи
|Медиа-проектов, контент-маркетинга
|Подписчики сообщества
|Простота создания, большой объем
|Низкая точность (включает неактивных)
|Начального масштабирования, тестирования
Для получения максимальной эффективности используйте следующие стратегии:
- Используйте многоуровневые Lookalike-аудитории — создавайте новые похожие аудитории на основе успешных результатов первичных Lookalike
- Обновляйте исходные данные каждые 2-3 месяца для учета изменений в поведении клиентов
- Комбинируйте Lookalike с дополнительными параметрами таргетинга (географией, интересами) для еще большей точности
- Тестируйте разные креативы для каждой Lookalike-аудитории, учитывая их особенности
Помните: чем качественнее и однороднее ваша исходная аудитория, тем эффективнее будет работать Lookalike. Не пытайтесь объединить разнородные группы клиентов — лучше создать несколько разных Lookalike-аудиторий для разных сегментов.
Стратегии применения ретаргетинга в таргетированной рекламе
Ретаргетинг — не просто технический инструмент, а стратегическое оружие маркетолога. Правильная стратегия его применения может радикально изменить эффективность ваших рекламных кампаний. 🎭
Елена Смирнова, ведущий специалист по таргетированной рекламе
Мой клиент — интернет-магазин косметики — столкнулся с проблемой: конверсия посетителей в покупателей составляла всего 0,8%. При этом 67% посетителей просматривали товары, но покидали сайт без покупки.
Мы разработали комплексную стратегию ретаргетинга с динамической воронкой. Сначала разделили аудиторию на три сегмента:
- Просмотревшие товары без добавления в корзину
- Добавившие товар в корзину, но не оформившие заказ
- Оформившие заказ однажды (для допродаж)
Для первого сегмента мы запустили образовательный контент о преимуществах продукции и отзывы клиентов. Для второго — напоминания о товаре в корзине с промокодом на скидку 10%. Для третьего — персонализированные рекомендации сопутствующих товаров.
Каждый следующий этап запускался только если пользователь не реагировал на предыдущий. За три месяца конверсия выросла до 3,2%, а средний чек увеличился на 22%. Главный урок: ретаргетинг работает лучше всего, когда вы адаптируете сообщение под каждый этап пути клиента.
Рассмотрим основные стратегические подходы к использованию ретаргетинга:
Последовательный ретаргетинг (воронка продаж) — показ разных сообщений в зависимости от этапа взаимодействия с клиентом: – Этап осведомленности: информативный контент о продукте – Этап рассмотрения: сравнения, преимущества, отзывы – Этап принятия решения: специальные предложения, гарантии
Динамический ретаргетинг — автоматическое формирование рекламных объявлений на основе просмотренных товаров. Особенно эффективен для интернет-магазинов с большим ассортиментом.
Исключающий ретаргетинг — показ рекламы всем, кроме тех, кто уже совершил конверсию, что исключает нерелевантные показы и экономит бюджет.
Кросс-продажи и допродажи — показ дополнительных товаров или услуг клиентам, уже совершившим покупку.
Для каждого бизнеса оптимальная стратегия будет своя. Определите, на каком этапе воронки у вас наибольшие потери клиентов, и сосредоточьте усилия ретаргетинга именно там.
Как оптимизировать ретаргетинговые кампании:
- Временное окно: тестируйте разные периоды ретаргетинга (7, 14, 30 дней) для определения оптимального
- Частота показов: устанавливайте лимиты, чтобы не раздражать пользователей (обычно 2-3 показа в день)
- Ротация креативов: меняйте визуальное и текстовое содержание объявлений каждые 5-7 дней для борьбы с баннерной слепотой
- A/B-тестирование: проверяйте разные офферы, тексты и изображения для каждого сегмента аудитории
Распространенные ошибки, которых следует избегать:
- Использование одинаковых креативов для всех сегментов аудитории
- Игнорирование анализа пути клиента и показ нерелевантных предложений
- Слишком агрессивный ретаргетинг с высокой частотой показов
- Отсутствие временнóго лимита ретаргетинга (показ рекламы спустя месяцы после взаимодействия)
Интеграция ретаргетинга с другими каналами маркетинга (email, SMS) увеличивает эффективность коммуникации на 30-40%. Планируйте свою стратегию омниканально, координируя сообщения через все доступные точки контакта с клиентом.
Реальные кейсы и результаты использования инструментов ВК
Теория без практики мертва. Рассмотрим реальные примеры успешного применения ретаргетинга и Lookalike-аудиторий в ВКонтакте, которые демонстрируют, как правильно выстроенные стратегии трансформируют рекламные результаты. 📊
Кейс 1: Интернет-магазин модной одежды
Исходная ситуация: интернет-магазин испытывал проблемы с высоким процентом брошенных корзин (82%) и стоимостью привлечения клиента около 1200 рублей.
Решение: Была разработана трехступенчатая стратегия ретаргетинга:
- Первый показ (через 2 часа после оставления корзины): напоминание о выбранных товарах
- Второй показ (через 24 часа): предложение скидки 10% на товары в корзине
- Третий показ (через 72 часа): бесплатная доставка при оформлении заказа
Результаты:
- Процент брошенных корзин снизился до 58%
- Стоимость привлечения клиента упала до 470 рублей (-61%)
- ROI рекламной кампании составил 620%
Кейс 2: Онлайн-школа английского языка
Исходная ситуация: школа искала способ масштабироваться за пределы столицы, сохраняя низкую стоимость привлечения учеников (целевая стоимость лида — 800 рублей).
Решение: Создание многоуровневых Lookalike-аудиторий на основе:
- Существующих учеников, оплативших более 3 месяцев обучения
- Посетителей, просмотревших страницу с ценами более 2 минут
- Пользователей, прошедших бесплатный тест уровня знаний
Для каждой аудитории были созданы Lookalike с разным процентом схожести (1%, 3%, 5%) и проведено тестирование.
Результаты:
- Наилучшие показатели продемонстрировал Lookalike 1% на основе существующих учеников: стоимость лида — 620 рублей
- Расширение географии с одного до восьми городов за 3 месяца
- Увеличение количества новых учеников на 217% при сохранении рекламного бюджета
Кейс 3: Сервис доставки готовой еды
Исходная ситуация: сервис испытывал проблемы с удержанием клиентов — 78% совершали только один заказ и не возвращались.
Решение: Комбинирование ретаргетинга и Lookalike:
- Ретаргетинг на клиентов, сделавших один заказ, с предложением скидки на повторный заказ
- Создание Lookalike-аудитории на основе клиентов, сделавших 3+ заказа
- Сегментация предложений по категориям ранее заказанных блюд
Результаты:
- Процент клиентов, сделавших повторный заказ, вырос до 42% (+140%)
- Средний чек увеличился на 18%
- Стоимость привлечения нового клиента через Lookalike-аудиторию оказалась на 35% ниже, чем через стандартный таргетинг
Ключевые выводы из всех кейсов:
- Сегментация имеет решающее значение — разделение аудитории на узкие группы и персонализация предложений для каждой группы значительно повышают конверсию
- Многоступенчатые стратегии работают лучше — последовательность сообщений с нарастающей ценностью предложения эффективнее единичных контактов
- Качество исходной аудитории для Lookalike критично — лучше использовать меньшую, но более качественную выборку, чем большую с размытыми характеристиками
- Постоянное тестирование необходимо — рынок и поведение пользователей меняются, требуя регулярной корректировки стратегий
Что объединяет все успешные кейсы? Глубокое понимание своей аудитории, четкая сегментация, постоянное тестирование и оптимизация кампаний на основе полученных данных. Именно этот подход позволяет превратить инструменты ретаргетинга и Lookalike ВКонтакте в мощные драйверы роста бизнеса.
Ретаргетинг и Lookalike-аудитории в ВКонтакте — это не просто технические функции рекламного кабинета, а стратегические инструменты, способные трансформировать ваш маркетинг. Они позволяют перейти от "охоты" за клиентами к "умной рыбалке", где вы точно знаете, где искать свою целевую аудиторию и как с ней взаимодействовать. Начните с малого: настройте базовый ретаргетинг для посетителей вашего сайта и создайте первую Lookalike-аудиторию на основе существующих клиентов. Даже эти простые шаги способны снизить стоимость привлечения клиента на 30-40%. А с опытом и постоянным тестированием вы сможете достичь еще более впечатляющих результатов.
Оксана Ершова
редактор рекламных форматов