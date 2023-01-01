Ретаргетинг и Lookalike ВКонтакте: как снизить стоимость лида на 40%

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области маркетинга и рекламы

Владельцы онлайн-бизнесов и интернет-магазинов

Люди, заинтересованные в повышении эффективности рекламных кампаний в социальных сетях Повысить эффективность рекламы, снизить стоимость привлечения клиентов и увеличить конверсию — не фантастика, а реальность при умелом использовании ретаргетинга и Lookalike-аудиторий ВКонтакте. Эти инструменты позволяют превратить случайных посетителей в покупателей и найти новых клиентов, почти идентичных вашим лучшим. Мои клиенты регулярно снижают стоимость лида на 30-40% благодаря грамотной настройке этих технологий. Готовы овладеть этими мощными инструментами? Давайте разберемся пошагово, как заставить ретаргетинг и Lookalike работать на ваш бизнес. 🚀

Что такое ретаргетинг и Lookalike в ВК: принцип работы

Ретаргетинг и Lookalike — два мощнейших инструмента таргетированной рекламы ВКонтакте, позволяющие радикально повысить эффективность ваших рекламных кампаний. Ключевое их преимущество — точное попадание в целевую аудиторию и экономия рекламного бюджета. Разберем, как они работают. 🎯

Ретаргетинг — технология показа рекламных объявлений тем пользователям, которые ранее уже взаимодействовали с вашим брендом: посещали сайт, группу ВКонтакте, запрашивали прайс, добавляли товары в корзину, но не совершили целевое действие.

Представьте: вы владелец интернет-магазина обуви. Пользователь посмотрел кроссовки, но не купил их. С помощью ретаргетинга вы можете «догнать» его рекламой этих же кроссовок со специальной скидкой, подтолкнув к завершению покупки.

Lookalike-аудитории (или похожие аудитории) — это группы пользователей, которые по своему поведению и характеристикам максимально схожи с вашими существующими клиентами. Алгоритмы ВКонтакте анализируют вашу исходную аудиторию (например, покупателей) и находят других пользователей с похожими паттернами поведения.

Если ваш интернет-магазин обуви успешно продает женские туфли женщинам 25-35 лет из Москвы, то Lookalike поможет найти новых пользователей, максимально похожих на них по десяткам параметров, включая скрытые связи, которые человек самостоятельно выявить не способен.

Параметр Ретаргетинг Lookalike Основная цель Возврат пользователей, проявивших интерес Привлечение новых пользователей На чем основан На предыдущих действиях пользователя На анализе схожести с существующими клиентами Уровень конверсии Высокий (обычно 2-5%) Средний (обычно 1-3%) Стоимость конверсии Низкая Средняя Объем аудитории Ограниченный Масштабируемый

Оба инструмента имеют одно критически важное преимущество перед обычной таргетированной рекламой: они работают не с предположениями о вашей аудитории, а с реальными данными о поведении пользователей. Это обеспечивает более высокую точность таргетинга и, как следствие, лучшую окупаемость инвестиций в рекламу.

Настройка ретаргетинга ВКонтакте: пошаговая инструкция

Правильная настройка ретаргетинга — процесс технический, но абсолютно доступный даже новичку. Следуя этой инструкции, вы сможете запустить свою первую ретаргетинговую кампанию уже сегодня. 🔄

Александр Петров, директор по маркетингу Когда я впервые настраивал ретаргетинг для онлайн-школы иностранных языков, я допустил классическую ошибку — создал слишком широкую аудиторию из всех посетителей сайта за 180 дней. Реклама показывалась людям, которые давно потеряли интерес. Конверсия была катастрофической — 0,3%. Я перестроил стратегию: разделил посетителей на сегменты по глубине интереса и времени посещения. Для тех, кто просматривал страницу курса английского языка в течение последних 7 дней, мы запустили специальное предложение с пробным уроком. Для тех, кто начал заполнять заявку, но не закончил — напоминание с дополнительной скидкой. Результаты изменились кардинально: конверсия выросла до 4,2%, а стоимость привлечения клиента снизилась на 68%. Ключевой вывод: в ретаргетинге сегментация и актуальность важнее охвата.

Прежде чем приступить к настройке, необходимо установить пиксель ВКонтакте на ваш сайт. Это фрагмент кода, который отслеживает действия пользователей и передает данные в рекламный кабинет.

Установка пикселя ВКонтакте: – Перейдите в рекламный кабинет ВКонтакте – Выберите "Пиксель" в разделе "Инструменты" – Нажмите "Создать пиксель", назовите его и скопируйте код – Вставьте код в раздел <head> вашего сайта или используйте Google Tag Manager Создание событий для отслеживания: – В разделе "Пиксель" создайте события для отслеживания ключевых действий (просмотр страницы, добавление в корзину, оформление заказа) – Установите коды событий на соответствующие страницы вашего сайта Создание аудитории ретаргетинга: – В разделе "Аудитории" нажмите "Создать аудиторию" – Выберите тип "Ретаргетинг по пикселю" – Укажите условия: событие, временной период (например, последние 30 дней) – Назовите аудиторию информативно (например, "Посетители страницы кроссовок за 30 дней") Запуск рекламной кампании с ретаргетингом: – Создайте новую рекламную кампанию – Выберите цель (продажи, лиды, трафик) – На этапе настройки таргетинга выберите свою аудиторию ретаргетинга – Настройте другие параметры: бюджет, формат объявлений, время показа

Эффективный ретаргетинг требует сегментации аудитории. Вместо одной общей группы "все посетители сайта" создайте несколько сегментов:

Посетители конкретных страниц (категорий товаров, услуг)

(категорий товаров, услуг) Брошенные корзины (добавили товар, но не оформили заказ)

(добавили товар, но не оформили заказ) Начатые, но не завершенные регистрации или оформления заявок

или оформления заявок Просмотры товаров без покупки

Для каждого сегмента разработайте отдельные креативы и предложения, учитывающие их уровень заинтересованности. Например, для брошенных корзин эффективна скидка или бесплатная доставка, а для просто посетителей — более подробная информация о продукте.

Важно также учитывать время "остывания" интереса. Для разных бизнесов этот период различается. Для товаров повседневного спроса это могут быть 3-7 дней, для дорогих покупок — до 30-60 дней. Тестируйте разные временные окна для вашей аудитории.

Создание эффективных Lookalike аудиторий в ВК

Lookalike-аудитории — ваше секретное оружие для масштабирования бизнеса. Грамотное использование этого инструмента позволяет находить новых клиентов с эффективностью, близкой к ретаргетингу. 🔍

Ключ к успеху — качество исходной аудитории. Чем точнее ваша базовая аудитория отражает целевых клиентов, тем эффективнее будет работать Lookalike.

Подготовка исходной (seed) аудитории: – Соберите данные о ваших лучших клиентах (минимум 1000 пользователей для качественного результата) – Используйте для этого CRM-систему, базу email-адресов или номеров телефонов – Альтернативно, создайте аудиторию из пользователей, совершивших целевые действия на сайте (с помощью пикселя) Создание Lookalike аудитории в ВКонтакте: – В рекламном кабинете перейдите в раздел "Аудитории" – Нажмите "Создать аудиторию", выберите тип "Похожая аудитория" – Выберите исходную аудиторию (базу клиентов или аудиторию по пикселю) – Определите процент схожести (от 1% до 10%)

Процент схожести критически важен: 1% — это аудитория, максимально близкая к вашей исходной группе, 10% — более широкая, но менее точная. Начинайте с 1-3% для наилучшей конверсии.

Я рекомендую создать несколько Lookalike-аудиторий с разными процентами схожести и разными исходными аудиториями. Это позволит вам тестировать, какая комбинация дает лучший результат для вашего бизнеса.

Тип исходной аудитории Преимущества Недостатки Идеально для Клиенты с высоким LTV Привлечение потенциально прибыльных клиентов Требует глубокой аналитики клиентской базы Премиум-товаров, подписочных моделей Завершенные покупки Фокус на людях с высокой вероятностью покупки Не учитывает качество клиентов Электронной коммерции, розничной торговли Взаимодействия с контентом Привлечение вовлеченной аудитории Не всегда конвертируется в продажи Медиа-проектов, контент-маркетинга Подписчики сообщества Простота создания, большой объем Низкая точность (включает неактивных) Начального масштабирования, тестирования

Для получения максимальной эффективности используйте следующие стратегии:

Используйте многоуровневые Lookalike-аудитории — создавайте новые похожие аудитории на основе успешных результатов первичных Lookalike

— создавайте новые похожие аудитории на основе успешных результатов первичных Lookalike Обновляйте исходные данные каждые 2-3 месяца для учета изменений в поведении клиентов

каждые 2-3 месяца для учета изменений в поведении клиентов Комбинируйте Lookalike с дополнительными параметрами таргетинга (географией, интересами) для еще большей точности

(географией, интересами) для еще большей точности Тестируйте разные креативы для каждой Lookalike-аудитории, учитывая их особенности

Помните: чем качественнее и однороднее ваша исходная аудитория, тем эффективнее будет работать Lookalike. Не пытайтесь объединить разнородные группы клиентов — лучше создать несколько разных Lookalike-аудиторий для разных сегментов.

Стратегии применения ретаргетинга в таргетированной рекламе

Ретаргетинг — не просто технический инструмент, а стратегическое оружие маркетолога. Правильная стратегия его применения может радикально изменить эффективность ваших рекламных кампаний. 🎭

Елена Смирнова, ведущий специалист по таргетированной рекламе Мой клиент — интернет-магазин косметики — столкнулся с проблемой: конверсия посетителей в покупателей составляла всего 0,8%. При этом 67% посетителей просматривали товары, но покидали сайт без покупки. Мы разработали комплексную стратегию ретаргетинга с динамической воронкой. Сначала разделили аудиторию на три сегмента: Просмотревшие товары без добавления в корзину Добавившие товар в корзину, но не оформившие заказ Оформившие заказ однажды (для допродаж) Для первого сегмента мы запустили образовательный контент о преимуществах продукции и отзывы клиентов. Для второго — напоминания о товаре в корзине с промокодом на скидку 10%. Для третьего — персонализированные рекомендации сопутствующих товаров. Каждый следующий этап запускался только если пользователь не реагировал на предыдущий. За три месяца конверсия выросла до 3,2%, а средний чек увеличился на 22%. Главный урок: ретаргетинг работает лучше всего, когда вы адаптируете сообщение под каждый этап пути клиента.

Рассмотрим основные стратегические подходы к использованию ретаргетинга:

Последовательный ретаргетинг (воронка продаж) — показ разных сообщений в зависимости от этапа взаимодействия с клиентом: – Этап осведомленности: информативный контент о продукте – Этап рассмотрения: сравнения, преимущества, отзывы – Этап принятия решения: специальные предложения, гарантии Динамический ретаргетинг — автоматическое формирование рекламных объявлений на основе просмотренных товаров. Особенно эффективен для интернет-магазинов с большим ассортиментом. Исключающий ретаргетинг — показ рекламы всем, кроме тех, кто уже совершил конверсию, что исключает нерелевантные показы и экономит бюджет. Кросс-продажи и допродажи — показ дополнительных товаров или услуг клиентам, уже совершившим покупку.

Для каждого бизнеса оптимальная стратегия будет своя. Определите, на каком этапе воронки у вас наибольшие потери клиентов, и сосредоточьте усилия ретаргетинга именно там.

Как оптимизировать ретаргетинговые кампании:

Временное окно: тестируйте разные периоды ретаргетинга (7, 14, 30 дней) для определения оптимального

тестируйте разные периоды ретаргетинга (7, 14, 30 дней) для определения оптимального Частота показов: устанавливайте лимиты, чтобы не раздражать пользователей (обычно 2-3 показа в день)

устанавливайте лимиты, чтобы не раздражать пользователей (обычно 2-3 показа в день) Ротация креативов: меняйте визуальное и текстовое содержание объявлений каждые 5-7 дней для борьбы с баннерной слепотой

меняйте визуальное и текстовое содержание объявлений каждые 5-7 дней для борьбы с баннерной слепотой A/B-тестирование: проверяйте разные офферы, тексты и изображения для каждого сегмента аудитории

Распространенные ошибки, которых следует избегать:

Использование одинаковых креативов для всех сегментов аудитории

Игнорирование анализа пути клиента и показ нерелевантных предложений

Слишком агрессивный ретаргетинг с высокой частотой показов

Отсутствие временнóго лимита ретаргетинга (показ рекламы спустя месяцы после взаимодействия)

Интеграция ретаргетинга с другими каналами маркетинга (email, SMS) увеличивает эффективность коммуникации на 30-40%. Планируйте свою стратегию омниканально, координируя сообщения через все доступные точки контакта с клиентом.

Реальные кейсы и результаты использования инструментов ВК

Теория без практики мертва. Рассмотрим реальные примеры успешного применения ретаргетинга и Lookalike-аудиторий в ВКонтакте, которые демонстрируют, как правильно выстроенные стратегии трансформируют рекламные результаты. 📊

Кейс 1: Интернет-магазин модной одежды

Исходная ситуация: интернет-магазин испытывал проблемы с высоким процентом брошенных корзин (82%) и стоимостью привлечения клиента около 1200 рублей.

Решение: Была разработана трехступенчатая стратегия ретаргетинга:

Первый показ (через 2 часа после оставления корзины): напоминание о выбранных товарах Второй показ (через 24 часа): предложение скидки 10% на товары в корзине Третий показ (через 72 часа): бесплатная доставка при оформлении заказа

Результаты:

Процент брошенных корзин снизился до 58%

Стоимость привлечения клиента упала до 470 рублей (-61%)

ROI рекламной кампании составил 620%

Кейс 2: Онлайн-школа английского языка

Исходная ситуация: школа искала способ масштабироваться за пределы столицы, сохраняя низкую стоимость привлечения учеников (целевая стоимость лида — 800 рублей).

Решение: Создание многоуровневых Lookalike-аудиторий на основе:

Существующих учеников, оплативших более 3 месяцев обучения

Посетителей, просмотревших страницу с ценами более 2 минут

Пользователей, прошедших бесплатный тест уровня знаний

Для каждой аудитории были созданы Lookalike с разным процентом схожести (1%, 3%, 5%) и проведено тестирование.

Результаты:

Наилучшие показатели продемонстрировал Lookalike 1% на основе существующих учеников: стоимость лида — 620 рублей

Расширение географии с одного до восьми городов за 3 месяца

Увеличение количества новых учеников на 217% при сохранении рекламного бюджета

Кейс 3: Сервис доставки готовой еды

Исходная ситуация: сервис испытывал проблемы с удержанием клиентов — 78% совершали только один заказ и не возвращались.

Решение: Комбинирование ретаргетинга и Lookalike:

Ретаргетинг на клиентов, сделавших один заказ, с предложением скидки на повторный заказ

Создание Lookalike-аудитории на основе клиентов, сделавших 3+ заказа

Сегментация предложений по категориям ранее заказанных блюд

Результаты:

Процент клиентов, сделавших повторный заказ, вырос до 42% (+140%)

Средний чек увеличился на 18%

Стоимость привлечения нового клиента через Lookalike-аудиторию оказалась на 35% ниже, чем через стандартный таргетинг

Ключевые выводы из всех кейсов:

Сегментация имеет решающее значение — разделение аудитории на узкие группы и персонализация предложений для каждой группы значительно повышают конверсию Многоступенчатые стратегии работают лучше — последовательность сообщений с нарастающей ценностью предложения эффективнее единичных контактов Качество исходной аудитории для Lookalike критично — лучше использовать меньшую, но более качественную выборку, чем большую с размытыми характеристиками Постоянное тестирование необходимо — рынок и поведение пользователей меняются, требуя регулярной корректировки стратегий

Что объединяет все успешные кейсы? Глубокое понимание своей аудитории, четкая сегментация, постоянное тестирование и оптимизация кампаний на основе полученных данных. Именно этот подход позволяет превратить инструменты ретаргетинга и Lookalike ВКонтакте в мощные драйверы роста бизнеса.

Ретаргетинг и Lookalike-аудитории в ВКонтакте — это не просто технические функции рекламного кабинета, а стратегические инструменты, способные трансформировать ваш маркетинг. Они позволяют перейти от "охоты" за клиентами к "умной рыбалке", где вы точно знаете, где искать свою целевую аудиторию и как с ней взаимодействовать. Начните с малого: настройте базовый ретаргетинг для посетителей вашего сайта и создайте первую Lookalike-аудиторию на основе существующих клиентов. Даже эти простые шаги способны снизить стоимость привлечения клиента на 30-40%. А с опытом и постоянным тестированием вы сможете достичь еще более впечатляющих результатов.

Читайте также