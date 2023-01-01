Создание игр в Scratch: 5 шагов от идеи к первому проекту

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в программировании и разработке игр

Учителя и преподаватели, желающие внедрить Scratch в образовательный процесс

Родители, заинтересованные в интересных и образовательных хобби для своих детей Создание игр — это не просто увлекательное хобби, но и отличный способ освоить программирование с нуля. Платформа Scratch открывает двери в мир разработки даже для тех, кто никогда не писал код. Представьте: всего через пять последовательных шагов вы сможете превратить абстрактную идею в полноценную игру, которой будете гордиться. Scratch уничтожает барьер входа в программирование, предлагая визуальный конструктор вместо пугающих строк кода. Готовы создать свой первый игровой шедевр? 🎮

Что такое Scratch и почему он идеален для новичков

Scratch — это визуальная среда программирования, разработанная MIT Media Lab специально для обучения детей и начинающих программистов. Вместо написания кода здесь используются красочные блоки, которые соединяются между собой как детали конструктора Lego. 🧩

Scratch устраняет самое большое препятствие для новичков — необходимость запоминать синтаксис языка программирования. Здесь вы просто не можете сделать синтаксическую ошибку, потому что блоки соединяются только в тех комбинациях, которые имеют смысл с точки зрения логики программирования.

Дмитрий Соколов, преподаватель информатики Когда я впервые показал Scratch своим пятиклассникам, они отреагировали скептически: "Это же детская игрушка!" Я предложил им челлендж — за 45 минут создать игру, где кот ловит падающие с неба предметы. К моему удивлению, даже те ребята, которые обычно избегали занятий на компьютере, с энтузиазмом погрузились в процесс. Мальчик, который всегда сидел на задней парте и редко проявлял интерес к учебе, создал не просто базовую игру, но добавил систему жизней и разные типы объектов. "Получается, я теперь программист?" — спросил он в конце урока. Это был момент, когда я понял истинную ценность Scratch — он превращает абстрактные понятия программирования в осязаемый результат, который дает немедленное удовлетворение и мотивацию двигаться дальше.

Вот несколько причин, почему Scratch идеален для начинающих разработчиков игр:

Нулевой порог входа — даже пользователи без опыта могут начать создавать проекты в первые минуты

— даже пользователи без опыта могут начать создавать проекты в первые минуты Визуальное программирование — блоки с разным функционалом имеют разные цвета, что помогает быстро ориентироваться

— блоки с разным функционалом имеют разные цвета, что помогает быстро ориентироваться Мгновенный результат — изменения в коде сразу же отображаются в игре

— изменения в коде сразу же отображаются в игре Встроенная графика — платформа содержит библиотеку спрайтов и фонов, которые можно использовать для своих проектов

— платформа содержит библиотеку спрайтов и фонов, которые можно использовать для своих проектов Активное сообщество — более 80 миллионов зарегистрированных пользователей, готовых делиться опытом

Характеристика Scratch Традиционные языки программирования Синтаксические ошибки Невозможны благодаря блочной структуре Частая проблема для начинающих (пропущенная точка с запятой, неправильные скобки) Кривая обучения Пологая — основы можно освоить за 1-2 часа Крутая — требуются недели для базового понимания Визуализация алгоритмов Наглядная благодаря блокам и мгновенному результату Абстрактная, требует воображения или дополнительных инструментов Подходит для возраста С 8 лет и без верхней границы Обычно с 12-14 лет (зависит от сложности языка)

Шаг 1: Основы интерфейса и первые блоки кода

Начнем с освоения рабочего пространства Scratch. Интерфейс платформы интуитивно понятен и разделен на несколько ключевых областей. 🖥️

Сцена — правая верхняя часть экрана, где вы видите результат своего кода в действии

— правая верхняя часть экрана, где вы видите результат своего кода в действии Список спрайтов — область под сценой, где отображаются все персонажи и объекты игры

— область под сценой, где отображаются все персонажи и объекты игры Палитра блоков — левая часть экрана, содержащая все доступные команды, сгруппированные по категориям

— левая часть экрана, содержащая все доступные команды, сгруппированные по категориям Область скриптов — центральная часть, где вы соединяете блоки в программу

Давайте создадим наш первый скрипт — заставим кота Скретча двигаться при нажатии клавиши.

Найдите в палитре категорию "События" (желтого цвета) Перетащите блок "когда клавиша [пробел] нажата" в область скриптов Перейдите в категорию "Движение" (синего цвета) Присоедините блок "идти [10] шагов" к первому блоку

Теперь нажмите клавишу пробел — кот сделает 10 шагов вперед! Это ваша первая программа. 🎉

Основные категории блоков в Scratch и их функции:

Категория Цвет Функционал Примеры блоков Движение Синий Перемещение и поворот спрайтов идти шагов, повернуть на градусов Внешний вид Фиолетовый Изменение внешнего вида спрайтов сказать, сменить костюм, показаться Звук Розовый Воспроизведение звуков играть звук, установить громкость События Желтый Запуск программы по событиям когда флажок нажат, когда клавиша нажата Управление Оранжевый Контроль выполнения программы ждать, повторить, если-то

Анна Петрова, руководитель кружка программирования В наш кружок пришел мальчик Миша, 9 лет, который был уверен, что программирование — это "очень сложно и только для умных". Его привела мама, но сам он был настроен скептически. Я предложила ему простую задачу: "Давай сделаем так, чтобы кот мяукал, когда на него кликают мышкой". Миша неуверенно перетащил блок "когда спрайт нажат" и присоединил к нему "играть звук мяу". Когда он кликнул на кота, и тот действительно мяукнул, его глаза расширились от удивления. "Это я сделал? Сам?" — спросил он недоверчиво. Затем Миша без всяких инструкций начал экспериментировать с другими блоками. К концу занятия у него была мини-игра, где кот преследовал мышь, и он гордо показывал её всем в кружке. Через месяц Миша уже помогал новичкам и объяснял принципы циклов и условий. Иногда всего один успешный опыт может полностью изменить самооценку ребенка и его отношение к обучению.

Шаг 2: Создание персонажей и настройка игрового мира

Каждая игра нуждается в интересных персонажах и захватывающем мире. В Scratch все персонажи называются "спрайтами", а игровое окружение — "фоном". Давайте научимся создавать их и настраивать. 🦸‍♂️

Для создания нового спрайта у вас есть несколько вариантов:

Выбрать из библиотеки — Scratch предлагает сотни готовых персонажей разных тематик

— Scratch предлагает сотни готовых персонажей разных тематик Нарисовать самостоятельно — использовать встроенный редактор для создания уникальных спрайтов

— использовать встроенный редактор для создания уникальных спрайтов Загрузить изображение — импортировать персонажа из файла на вашем компьютере

— импортировать персонажа из файла на вашем компьютере Сделать фото — использовать веб-камеру для создания спрайта из реального мира

Каждый спрайт может иметь несколько "костюмов" — разных изображений, которые можно переключать для создания анимации. Например, для бегущего персонажа можно создать костюмы, соответствующие разным фазам движения.

Аналогично работе со спрайтами, вы можете выбрать, нарисовать или загрузить фон для вашей игры. Хорошо подобранный фон задает атмосферу и контекст игры — космос для игры про астронавта, лес для приключения животных и т.д.

При создании игры важно продумать размеры и пропорции персонажей. В Scratch сцена имеет размер 480x360 пикселей, с координатами от -240 до 240 по горизонтали и от -180 до 180 по вертикали. Центр сцены имеет координаты (0, 0).

Пример базовой настройки игрового мира для простой аркады:

Создайте спрайт героя (например, космический корабль из библиотеки) Добавьте спрайт противника (например, астероид) Выберите космический фон Уменьшите размер космического корабля до 50% (используя инструмент изменения размера) Создайте несколько копий астероида (правый клик на спрайте → дублировать)

Помните, что каждый спрайт в Scratch может иметь собственные скрипты, костюмы и звуки. Это позволяет создавать сложные взаимодействия между персонажами вашей игры. 🎭

Шаг 3: Программирование движения и взаимодействий

Теперь, когда у нас есть персонажи и игровой мир, настало время оживить их с помощью программирования движения и взаимодействий. Это ключевой элемент, который превращает набор картинок в настоящую игру. 🏃‍♂️

Начнем с базового движения. В Scratch есть несколько способов заставить спрайт перемещаться:

Клавиатурное управление — реакция на нажатие клавиш

— реакция на нажатие клавиш Автономное движение — спрайт двигается по определенному алгоритму

— спрайт двигается по определенному алгоритму Следование за указателем мыши — спрайт перемещается к курсору

— спрайт перемещается к курсору Физическое взаимодействие — отскоки от краев экрана или других спрайтов

Вот простой скрипт для управления персонажем с клавиатуры:

Начните с блока "когда флажок нажат" (категория События) Добавьте блок "всегда" (категория Управление) Внутри цикла "всегда" поместите блок "если-то" (категория Управление) В условие вставьте блок "клавиша [стрелка вправо] нажата?" (категория Сенсоры) В случае истинного условия добавьте блок "изменить x на [10]" (категория Движение) Дублируйте эту конструкцию для остальных стрелок, меняя направление движения

После создания базового движения нужно запрограммировать взаимодействия между спрайтами. В играх обычно выделяют несколько типов взаимодействий:

Столкновения — когда спрайты касаются друг друга

— когда спрайты касаются друг друга Сбор предметов — один спрайт "подбирает" другой

— один спрайт "подбирает" другой Атака/защита — один спрайт воздействует на другой

— один спрайт воздействует на другой Диалоги — персонажи обмениваются сообщениями

Для проверки столкновения используйте блок "касается [спрайт]?" из категории Сенсоры. Например, чтобы проверить, столкнулся ли игрок с врагом:

Внутри основного цикла игры добавьте блок "если-то" В условие вставьте блок "касается [Враг]?" В случае истинного условия добавьте нужную реакцию (например, "изменить [жизни] на [-1]")

Для более сложных взаимодействий можно использовать систему сообщений в Scratch. Один спрайт может "транслировать сообщение", а другие — реагировать на него. Это удобно для синхронизации действий разных персонажей.

Например, чтобы создать выстрел из космического корабля:

Для корабля: при нажатии клавиши пробел транслировать сообщение "выстрел" Для лазера: когда получено сообщение "выстрел", показаться, переместиться к кораблю и начать двигаться вверх

Не забывайте тестировать каждое взаимодействие сразу после его программирования. Это позволит быстро выявлять и исправлять ошибки в логике игры. 🔧

Шаг 4: Добавление очков, таймеров и игровой логики

Чтобы превратить движущиеся спрайты в полноценную игру, необходимо добавить элементы геймплея: подсчет очков, ограничение времени, уровни сложности и условия победы/поражения. Эти компоненты создают цель и вызов для игрока. 🏆

Начнем с системы очков. В Scratch для этого используются переменные:

Перейдите в категорию "Переменные" Нажмите "Создать переменную" Назовите её "Очки" и выберите "Для всех спрайтов" Используйте блок "установить [Очки] в [0]" в начале игры Добавляйте очки за определенные действия с помощью блока "изменить [Очки] на [1]"

Таймер можно реализовать несколькими способами. Самый простой — создать переменную "Время" и уменьшать её значение каждую секунду:

Создайте переменную "Время" В начале игры установите значение (например, 60 секунд) Добавьте скрипт: "всегда" → "ждать [1] секунду" → "изменить [Время] на [-1]" Добавьте проверку: "если [Время = 0] то" → "остановить [все]"

Игровая логика определяет правила вашей игры. Вот основные элементы, которые стоит включить:

Условия победы — что должен сделать игрок, чтобы выиграть (собрать определенное количество очков, добраться до финиша)

— что должен сделать игрок, чтобы выиграть (собрать определенное количество очков, добраться до финиша) Условия поражения — когда игра считается проигранной (закончились жизни, истекло время)

— когда игра считается проигранной (закончились жизни, истекло время) Уровни сложности — как игра становится сложнее с прогрессом игрока

— как игра становится сложнее с прогрессом игрока Бонусы и штрафы — специальные предметы или события, влияющие на геймплей

Вот пример простой игровой логики для аркады "Собери все монеты":

Элемент логики Реализация в Scratch Эффект в игре Начальная настройка Установить переменные "Очки" в 0, "Жизни" в 3 Игрок начинает с нуля очков и тремя жизнями Сбор монеты Если герой касается монеты, спрятать монету и увеличить очки на 1 Монета исчезает при сборе, увеличивая счет игрока Столкновение с врагом Если герой касается врага, уменьшить жизни на 1 и переместить героя в начальную позицию Игрок теряет жизнь и начинает уровень заново Условие поражения Если жизни = 0, остановить все скрипты и показать сообщение "Игра окончена" При потере всех жизней игра завершается Условие победы Если очки = 10, остановить все скрипты и показать сообщение "Победа!" Собрав 10 монет, игрок выигрывает

Для создания более сложной игры можно добавить систему уровней. Когда игрок достигает определенной цели на первом уровне, меняется фон, появляются новые спрайты, и начинается следующий уровень с более сложными условиями. 📊

Не забывайте также про звуковое сопровождение — добавьте звуки при сборе предметов, столкновениях и других важных событиях. Это значительно улучшит впечатления от игры.

Шаг 5: Публикация и совершенствование вашей игры

После создания работающего прототипа игры наступает время её доработки, полировки и публикации. Этот финальный этап не менее важен, чем все предыдущие — он определяет, насколько успешной будет ваша игра у аудитории. 🌟

Начните с тщательного тестирования. Проверьте все возможные сценарии использования игры:

Все ли элементы управления работают корректно?

Есть ли "непобедимые" ситуации или эксплойты (способы обмануть игровую механику)?

Понятны ли правила игры с первого взгляда?

Соответствует ли сложность целевой аудитории?

Возникают ли технические проблемы (лаги, глитчи, неправильные столкновения)?

После исправления всех обнаруженных проблем переходите к улучшению пользовательского опыта:

Добавьте стартовый экран — создайте отдельный фон с названием игры и инструкциями Реализуйте меню паузы — возможность приостановить игру и вернуться к ней Создайте систему сохранения — особенно важно для многоуровневых игр Улучшите визуальные эффекты — анимации, частицы, переходы между сценами Добавьте звуковое сопровождение — фоновую музыку и звуковые эффекты

Когда игра готова, пора поделиться ею с сообществом Scratch. Для публикации:

Нажмите кнопку "Поделиться" в верхнем правом углу редактора Заполните информацию о проекте: название, инструкции, заметки и благодарности Добавьте теги, чтобы другие пользователи могли найти вашу игру Выберите подходящую миниатюру или создайте её самостоятельно

После публикации не останавливайтесь на достигнутом. Следите за комментариями пользователей и аналитикой (количество просмотров, лайков, ремиксов). На основе обратной связи планируйте обновления и улучшения.

Для совершенствования своих навыков разработки игр:

Изучайте проекты других разработчиков — Scratch позволяет просматривать код любой опубликованной игры

— Scratch позволяет просматривать код любой опубликованной игры Участвуйте в конкурсах и челленджах — они мотивируют создавать игры в новых жанрах

— они мотивируют создавать игры в новых жанрах Присоединяйтесь к форумам и группам — общение с сообществом ускорит ваш прогресс

— общение с сообществом ускорит ваш прогресс Документируйте свой процесс разработки — ведите дневник или блог о создании игр

Помните, что каждая созданная вами игра — это не только развлечение, но и возможность продемонстрировать ваши навыки программирования, дизайна и сторителлинга. С каждым новым проектом вы будете совершенствоваться и приближаться к профессиональному уровню разработки. 🚀

Создание игр на Scratch — это гораздо больше, чем просто развлечение. Освоив визуальное программирование через 5 последовательных шагов, вы заложили прочный фундамент для дальнейшего развития в IT. Вы научились мыслить алгоритмически, разбивать сложные задачи на простые компоненты и создавать интерактивные проекты. Эти навыки останутся с вами, независимо от того, решите ли вы углубиться в профессиональную разработку игр, веб-программирование или другие направления IT. Главное — сохранить творческий подход и продолжать создавать, экспериментировать и учиться.

Читайте также