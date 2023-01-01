Расчет больничного листа для совместителя: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Бухгалтеры и специалисты по расчету заработной платы

Кадровики и сотрудники HR-отделов

Работодатели, использующие совместителей в своей организации 🏥 Расчет больничного для совместителей — одна из самых запутанных процедур в работе бухгалтера. Множество нюансов, различные сценарии оформления и разные базы для начисления создают риск допустить ошибку, которая обернётся финансовыми потерями как для работодателя, так и для сотрудника. Мы проанализировали актуальное законодательство 2025 года и подготовили пошаговое руководство, которое поможет безошибочно обработать больничный лист совместителя в любой ситуации — будь то внутреннее или внешнее совместительство.

Правовые основы расчета больничного для совместителя

Расчет и выплата пособий по временной нетрудоспособности для совместителей регламентируются следующими нормативными актами:

Федеральный закон №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с последними изменениями 2025 года)

Трудовой кодекс РФ (глава 44 "Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству")

Приказ Минздрава России "Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности"

Постановление Правительства РФ "О порядке исчисления пособий по временной нетрудоспособности"

Ключевое правило, которое необходимо знать: совместитель имеет право на одновременное получение пособий по временной нетрудоспособности по всем местам работы. Но существует важное условие — работник должен быть трудоустроен у этих работодателей в течение предшествующих двух календарных лет. В противном случае, выплата осуществляется только по одному месту работы по выбору сотрудника.

С января 2025 года все больничные выплачиваются напрямую из Фонда пенсионного и социального страхования (ФПСС) по механизму "прямых выплат". Работодатель лишь передает информацию для расчета, а сами средства поступают сотруднику напрямую от ФПСС.

Вид совместительства Право на получение пособия Особенности оформления Внешнее (у нескольких работодателей) По всем местам работы при условии работы у них в течение предыдущих 2 лет Отдельные больничные листы для каждого работодателя Внешнее (новый работодатель) По одному месту работы на выбор сотрудника Один больничный лист и справки о заработке с других мест работы Внутреннее (в одной организации) Единое пособие с учетом заработка по основной работе и совместительству Один больничный лист

Важно понимать, что при внутреннем совместительстве (в рамках одного работодателя) расчет больничного производится по совокупному заработку — складываются доходы по основной работе и по совместительству, но с учетом предельной базы для начисления страховых взносов.

Порядок предоставления больничного листа совместителями

Елена Сергеева, главный бухгалтер

В нашу компанию обратился сотрудник Алексей, работающий по внешнему совместительству в двух организациях. Он заболел и получил больничный лист. Был очень удивлен, когда узнал, что ему нужны два разных больничных. Когда он вернулся в поликлинику, врач отказалась выдать второй документ. Я объяснила Алексею, что по закону он имеет право получить отдельный листок нетрудоспособности для каждого работодателя. Пришлось помочь составить заявление на имя главврача с указанием нормативных актов. В итоге, сотрудник получил второй больничный, но потерял время. Сейчас в 2025 году ситуация упростилась — можно получить электронные больничные сразу на каждое место работы при первичном обращении к врачу.

Процедура предоставления больничных листов совместителями имеет ряд особенностей. 🧾 Рассмотрим пошаговый алгоритм, актуальный на 2025 год:

Получение больничного листа — для каждого работодателя оформляется отдельный листок нетрудоспособности (предпочтительно в электронном виде) Предоставление документов работодателю — помимо больничного листа совместитель должен предоставить: заявление на выплату пособия

справку о сумме заработка с других мест работы (если это требуется по условиям страхового стажа)

справку от других работодателей о том, что пособие там не назначалось (в случае выбора одного места выплаты) Передача данных в ФПСС — работодатель в течение 3 рабочих дней передает сведения для расчета пособия в территориальное отделение Фонда Выплата пособия — ФПСС рассчитывает и выплачивает пособие напрямую сотруднику не позднее 10 календарных дней со дня получения данных от работодателя

Важно учесть, что с 2025 года электронные больничные листы стали обязательными — бумажные варианты выдаются только в исключительных случаях. Это упростило процесс для совместителей, поскольку информация автоматически попадает в базу данных ФПСС.

При оформлении электронного больничного листа совместитель должен сообщить врачу о необходимости оформления нескольких больничных (по количеству мест работы) и предоставить СНИЛС. Врач в электронной системе создает необходимое количество электронных больничных, каждый из которых имеет уникальный номер.

Как рассчитать больничный совместителю в 2025 году

Алгоритм расчета больничного для совместителя отличается в зависимости от стажа работы у работодателей и вида совместительства. 💼 Рассмотрим базовую формулу расчета, актуальную на 2025 год:

Пособие = Среднедневной заработок × % оплаты в зависимости от стажа × Количество дней нетрудоспособности

Определение расчетного периода — два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая (для больничных 2025 года — это 2023 и 2024 годы) Расчет среднего дневного заработка = Сумма выплат за расчетный период ÷ 730 (или 731, если был високосный год) Определение процента оплаты в зависимости от страхового стажа: стаж 8 лет и более — 100%

стаж от 5 до 8 лет — 80%

стаж менее 5 лет — 60% Расчет итоговой суммы = Среднедневной заработок × % оплаты × Количество дней больничного

Для совместителей важно учесть следующие особенности расчета в 2025 году:

Предельная база для начисления страховых взносов составляет 2025 году 2 011 668 рублей (за 2023 год) и 2 150 684 рублей (за 2024 год)

Максимальный размер среднего дневного заработка = (2 011 668 + 2 150 684) ÷ 730 = 5 700,49 рубля

Минимальный размер пособия рассчитывается исходя из МРОТ (действующего на момент наступления страхового случая) за полный месяц

При работе на условиях неполного рабочего времени расчет минимального размера пособия производится пропорционально продолжительности рабочего времени совместителя.

Параметр Внешний совместитель (постоянный) Внешний совместитель (новый) Внутренний совместитель База для расчета Заработок у конкретного работодателя Заработок по всем местам работы Совокупный заработок у одного работодателя Лимит базы Предельная величина по каждому месту работы отдельно Одна предельная величина на всех работодателей Одна предельная величина Минимальный размер МРОТ × Коэффициент за неполное время МРОТ (без пропорционального уменьшения) МРОТ (без учета совместительства)

Особенности расчета при работе у нескольких работодателей

Максим Петров, специалист по расчету заработной платы

В 2024 году ко мне обратилась Светлана, работавшая у нас по совместительству на 0,5 ставки, с вопросом о расчете больничного. Она была также трудоустроена в двух других компаниях, причем в одной из них — только с текущего года. Ситуация была неординарной: в предшествующие два года она работала только у нас и у одного из текущих работодателей. Мы разобрали с ней законодательство и определили, что больничные выплаты она может получить только у двух работодателей, где стаж превышает два года. Для третьего места работы ей нужно было получить справку об отказе в начислении пособия. Для правильного расчета мы запросили из другой компании справку о заработке. Это позволило избежать ошибок и Светлана получила все причитающиеся ей выплаты в полном объеме.

Самая сложная ситуация возникает, когда сотрудник трудоустроен у нескольких работодателей. 🔄 Рассмотрим три основных сценария и их особенности в 2025 году:

Сценарий 1: Сотрудник в течение двух предыдущих лет работал у текущих работодателей

Больничные листы оформляются для каждого работодателя

Каждый работодатель рассчитывает пособие исходя из заработка в своей организации

Предельная база применяется к каждому месту работы отдельно, что может увеличить общую сумму выплат

Сценарий 2: Сотрудник в двух предыдущих годах работал у других работодателей (не у текущих)

Сотрудник выбирает одного работодателя для получения пособия

Предоставляет выбранному работодателю справку о заработке от предыдущих работодателей

От других текущих работодателей получает справку о том, что пособие там не назначалось

Сценарий 3: Сотрудник в двух предыдущих годах работал как у текущих, так и у других работодателей

У работодателей, где трудится более двух лет — получает пособие исходя из заработка в этих организациях

У работодателей, где трудится менее двух лет — может выбрать одного для получения пособия с учетом заработка у предыдущих работодателей

При расчете важно правильно определить максимальное пособие. В 2025 году при работе у нескольких работодателей совокупное пособие может превысить максимально возможное пособие при работе в одной организации. Это важное преимущество официального внешнего совместительства.

Примерные выплаты при максимальной базе (для страхового стажа более 8 лет):

Работа у одного работодателя: до 5 700,49 руб. × количество дней болезни

Работа у двух работодателей: до 11 400,98 руб. × количество дней болезни (в совокупности)

Работа у трех и более работодателей: соответственно увеличивается максимальный предел

Однако учтите предельные базы для каждого места работы — на практике совместитель обычно получает меньше указанной суммы, поскольку работает на неполную ставку и его заработок ниже.

Типичные ошибки при оформлении больничных совместителям

🚫 При расчете и оформлении больничных для совместителей бухгалтеры и кадровики часто допускают ошибки, которые могут привести к неправильным выплатам и проблемам с ФПСС. Вот наиболее распространенные из них:

Неверное определение сценария выплаты — ошибочный выбор одного из трех возможных сценариев для совместителей, что приводит к неправильному комплекту документов и расчетам Отсутствие справок о заработке — непредоставление или позднее предоставление справок о заработке с других мест работы, что занижает базу для расчета Ошибки в расчете предельной величины базы — неправильное применение ограничений по предельной базе при совместительстве Неправильное определение минимального размера пособия — отсутствие корректировки с учетом неполного рабочего времени Неучёт специфики внутреннего совместительства — расчет отдельных пособий вместо совокупного

Для избежания этих ошибок рекомендуем:

Тщательно проверять стаж работы сотрудника у всех работодателей за предшествующие два года

Заблаговременно информировать сотрудников о необходимых документах и процедуре оформления больничных

Внедрить чек-лист проверки документов и расчетов для совместителей

Регулярно проходить повышение квалификации по изменениям в законодательстве

Использовать специализированное программное обеспечение с актуализированными алгоритмами расчета

Отдельно стоит упомянуть особенность 2025 года — полный переход на электронные больничные листы. Это минимизирует риск потери документов, но требует своевременного обновления данных о сотруднике в информационной системе ФПСС.