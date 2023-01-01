Работа в Польше для узбеков: возможности, зарплаты, оформление

Для кого эта статья:

Граждане Узбекистана, ищущие возможности трудовой миграции в Польшу.

Специалисты и квалифицированные рабочие, заинтересованные в легальном трудоустройстве за границей.

Люди, планирующие переезд в Польшу с целью улучшения жизненных условий и карьерных перспектив. Польша стала одним из самых перспективных направлений трудовой миграции для граждан Узбекистана 🇵🇱🇺🇿. Только за последние три года число узбекских работников в этой европейской стране выросло более чем в 6 раз! Открытый рынок труда, относительно простая процедура легализации и высокие по сравнению с Узбекистаном зарплаты привлекают тысячи соотечественников. Особенно ценятся в Польше узбекские строители, швеи, сварщики и специалисты пищевой промышленности. Но как правильно оформить документы? Какие вакансии наиболее перспективны? И что нужно знать перед переездом? Разберемся в деталях.

Работа в Польше для узбеков: возможности и перспективы

Рынок труда Польши испытывает постоянный дефицит рабочей силы, что создает благоприятные условия для трудовых мигрантов из Узбекистана. По данным польского Управления по делам иностранцев, на начало 2023 года в стране официально работало более 42 000 граждан Узбекистана, что в 3 раза больше показателя 2019 года.

Основные преимущества трудоустройства в Польше для узбеков:

Географическая близость по сравнению с другими странами ЕС

Относительно простая процедура получения рабочей визы

Возможность легализации и получения ВНЖ

Высокий уровень заработной платы (в 3-5 раз выше, чем в Узбекистане)

Социальные гарантии и медицинское страхование

Перспектива обучения и карьерного роста

Польша привлекает не только возможностью заработка, но и перспективой интеграции в европейское сообщество. Получив карту побыту (вид на жительство), узбекские граждане могут свободно перемещаться по Шенгенской зоне, а через несколько лет претендовать на постоянное проживание.

Показатель 2019 год 2023 год Рост Число трудовых мигрантов из Узбекистана 14 000 42 000+ 300% Средняя ежемесячная зарплата (брутто) 3200 злотых 4900 злотых 53% Количество агентств по трудоустройству 27 84 211% Число узбекских студентов в Польше 1200 4700 292%

Рустам Ахмедов, специалист по трудовой миграции Два года назад ко мне обратился Алишер из Намангана. Он работал сварщиком на местном заводе, но зарплата не позволяла содержать семью. Мы оформили ему приглашение от польского работодателя через систему oswiadczenie, помогли с визой. Сейчас Алишер работает на производстве металлоконструкций под Варшавой, получает около 5000 злотых (примерно 1150 евро). За год он не только погасил все долги, но и перевез семью. Его жена устроилась на швейную фабрику, дети ходят в польскую школу. Ключевым фактором успеха стало знание профессии — квалифицированные сварщики в Польше всегда востребованы. Алишер уже получил карту побыту на 3 года и планирует оставаться в Польше.

Легальное трудоустройство граждан Узбекистана в Польше

Существует несколько легальных путей трудоустройства в Польше для граждан Узбекистана:

Система «Освядчение» (Oświadczenie) — упрощенная процедура для краткосрочной работы до 6 месяцев в течение 12-месячного периода. Разрешение на работу (Zezwolenie na pracę) — полноценное разрешение, выдаваемое на срок до 3 лет. Карта поляка — документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу, дает право на работу без дополнительных разрешений. Голубая карта ЕС — для высококвалифицированных специалистов. Студенческая виза — позволяет работать неполный рабочий день во время обучения.

Наиболее распространенный способ — система «Освядчение», которая позволяет быстро начать работу, а затем, находясь в Польше, оформить полноценное разрешение. Для этого польский работодатель регистрирует заявление о намерении трудоустроить иностранца в местном управлении занятости (Powiatowy Urząd Pracy).

Процесс легального трудоустройства включает следующие этапы:

Поиск работодателя (самостоятельно или через агентство)

Получение приглашения или трудового договора

Оформление рабочей визы в консульстве Польши

Въезд в Польшу и начало работы

Оформление временного вида на жительство (если планируется длительное пребывание)

Важно отметить, что работа без разрешения или по туристической визе является нарушением закона и может привести к депортации и запрету на въезд в Шенгенскую зону на срок до 5 лет. 🚫

Популярные вакансии для узбеков от польских работодателей

Польские работодатели особенно ценят узбекских работников за трудолюбие, дисциплину и профессионализм. Наиболее востребованы специалисты в следующих отраслях:

Строительство — каменщики, отделочники, монтажники, сварщики (зарплата 4000-7000 злотых)

Производство — операторы станков, сборщики, упаковщики (3500-5000 злотых)

Логистика — водители, кладовщики, комплектовщики (3800-6000 злотых)

Сельское хозяйство — сбор урожая, работа на фермах (3000-4500 злотых)

Пищевая промышленность — повара, пекари, кондитеры (3500-5500 злотых)

Легкая промышленность — швеи, обувщики (3000-4500 злотых)

Сфера услуг — уборщики, домработницы, официанты (3000-4000 злотых)

Для высококвалифицированных специалистов с хорошим знанием английского или польского языка открываются возможности в IT-секторе, инженерии, медицине и образовании, где зарплаты могут достигать 8000-15000 злотых и выше. 💰

В последние годы растет спрос на узбекских специалистов в сфере ремонта автомобилей, установки солнечных панелей и обслуживания строительного оборудования. Эти ниши менее конкурентны и предлагают более высокую оплату.

Профессия Средняя зарплата (брутто) Требования к опыту Знание языка Перспективы роста Сварщик (MIG/MAG/TIG) 5500-8000 злотых От 1 года Базовый польский Высокие Оператор ЧПУ 4800-7000 злотых От 6 месяцев Базовый польский Высокие Швея 3500-5000 злотых От 6 месяцев Не требуется Средние Пекарь/кондитер 4000-6000 злотых От 1 года Базовый польский Средние Водитель категории C+E 5500-9000 злотых От 1 года Базовый польский/английский Высокие IT-специалист 8000-15000 злотых От 2 лет Английский B2+ Очень высокие

При выборе вакансии стоит обращать внимание не только на зарплату, но и на условия проживания, питания, транспорта до места работы, медицинскую страховку и перспективы профессионального роста.

Оформление документов и рабочей визы для граждан РУз

Для официального трудоустройства в Польше гражданам Узбекистана необходимо получить национальную визу категории D с правом на работу. Процесс оформления документов включает несколько этапов:

Подготовка базовых документов: Действующий загранпаспорт (срок действия должен превышать срок визы минимум на 3 месяца)

Цветные фотографии 3,5×4,5 см (2 шт.)

Медицинская страховка на весь период пребывания (минимальное покрытие 30 000 евро)

Анкета визового заявления Получение основания для рабочей визы: Оригинал приглашения (oświadczenie) от работодателя, зарегистрированного в управлении занятости

Или разрешение на работу (zezwolenie na pracę), выданное воеводой

Контракт/предварительный трудовой договор с указанием зарплаты Подтверждение квалификации: Дипломы, сертификаты, подтверждающие профессиональные навыки

Рекомендательные письма с предыдущих мест работы

Сертификаты о знании языков (если есть) Дополнительные документы: Подтверждение наличия средств на первое время (выписка с банковского счета)

Документы, подтверждающие проживание в Польше (бронь отеля или договор аренды)

Консульский сбор (около 80 евро)

Заявление на визу подается в Консульстве Республики Польша в Ташкенте или через Визовый центр Польши. Срок рассмотрения документов составляет от 10 до 15 рабочих дней. В некоторых случаях может потребоваться собеседование с консульским работником. 📄

После прибытия в Польшу необходимо:

В течение 4 дней зарегистрировать свое пребывание (zameldowanie)

Получить номер PESEL (персональный идентификационный номер)

Открыть банковский счет для получения зарплаты

При необходимости оформить карту побыту (ВНЖ) для длительного пребывания

Шахноза Рахимова, консультант миграционного центра К нам обратилась семья из Ферганы — муж-электрик и жена-швея с двумя детьми. Они прошли долгий путь, сначала работая в России, потом в Казахстане, но условия их не устраивали. Мы помогли им найти работодателей в Лодзи: мужу на электротехническом заводе с зарплатой 5600 злотых, жене — на текстильной фабрике с окладом 4200 злотых. Сложность заключалась в том, что для переезда с детьми требовалось больше документов: свидетельства о рождении с апостилем, справки из школ, медицинские справки. Дополнительно нужно было найти жилье, подходящее для семьи с детьми. Через полгода дети уже говорили по-польски, супруги получили карты побыту на 3 года, а работодатель мужа даже оплатил ему курсы повышения квалификации. Это показательный пример того, что при правильном подходе к документам можно организовать переезд всей семьи.

Уровень зарплат и условия жизни узбеков в Польше

Уровень зарплат в Польше значительно выше, чем в Узбекистане, что делает трудовую миграцию экономически привлекательной. Минимальная зарплата в Польше с января 2023 года составляет 3490 злотых брутто (около 800 евро), а с июля 2023 повысилась до 3600 злотых брутто. Для сравнения, средняя зарплата в Узбекистане составляет около 300-350 долларов США.

Средний уровень расходов для одного человека в Польше:

Аренда жилья:

Комната в общежитии/съемной квартире: 800-1200 злотых

Однокомнатная квартира: 1500-2500 злотых (в зависимости от города)

Двухкомнатная квартира: 2000-3500 злотых

Коммунальные услуги: 400-700 злотых (включая электричество, отопление, воду)

400-700 злотых (включая электричество, отопление, воду) Питание: 800-1200 злотых

800-1200 злотых Транспорт: 120-180 злотых (месячный проездной)

120-180 злотых (месячный проездной) Мобильная связь и интернет: 50-100 злотых

50-100 злотых Медицинская страховка: включена в трудовой договор или 60-100 злотых

включена в трудовой договор или 60-100 злотых Развлечения и прочие расходы: 300-600 злотых

В итоге минимальные месячные расходы составляют около 2500-3000 злотых. При средней зарплате 4000-5000 злотых узбекские работники могут откладывать 1500-2000 злотых ежемесячно или отправлять эти средства семье в Узбекистан. 💸

Условия жизни узбекской диаспоры в Польше:

Социальная адаптация: в крупных городах (Варшава, Краков, Лодзь, Вроцлав) существуют узбекские общины, которые помогают новоприбывшим

в крупных городах (Варшава, Краков, Лодзь, Вроцлав) существуют узбекские общины, которые помогают новоприбывшим Религиозная практика: в Польше действуют мечети и молельные комнаты, где можно совершать намаз

в Польше действуют мечети и молельные комнаты, где можно совершать намаз Национальная кухня: растет число халяльных магазинов и узбекских ресторанов

растет число халяльных магазинов и узбекских ресторанов Образование для детей: дети мигрантов имеют право на бесплатное образование в польских школах

дети мигрантов имеют право на бесплатное образование в польских школах Медицинское обслуживание: легально работающие узбеки получают доступ к государственной медицине

Важным фактором успешной интеграции является изучение польского языка. Даже базовое знание значительно улучшает качество жизни и открывает двери к более престижным и высокооплачиваемым вакансиям. Многие работодатели организуют бесплатные языковые курсы для своих сотрудников. 🇵🇱

Стоит отметить и ряд трудностей, с которыми сталкиваются узбекские мигранты:

Языковой барьер, особенно в первые месяцы

Культурные различия и необходимость адаптации к европейскому образу жизни

Сложности с воссоединением семьи (требуется подтверждение стабильного дохода)

Риск столкнуться с недобросовестными посредниками при трудоустройстве

Бюрократические сложности при продлении документов

Польша становится все более привлекательным направлением для трудовых мигрантов из Узбекистана, предлагая сочетание достойной оплаты труда, легальных путей трудоустройства и перспектив профессионального роста. При грамотном подходе к оформлению документов и выбору работодателя, узбекские граждане могут не только обеспечить себя и свои семьи, но и получить ценный европейский опыт, повысить квалификацию и открыть новые жизненные перспективы. Главное — действовать легально, тщательно проверять все предложения и быть готовым к трудностям адаптационного периода.

