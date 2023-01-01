Танкерный флот: требования к персоналу для работы на судах

Для кого эта статья:

Моряки и специалисты, заинтересованные в карьере на танкерах

HR-менеджеры и рекрутеры, работающие в морской индустрии

Студенты морских академий и учебных заведений, готовящиеся к профессиональной деятельности в судоходстве Танкерный флот — элитный сегмент морской индустрии, где цена ошибки исчисляется миллионами долларов и человеческими жизнями. Работа на танкерах требует не просто опыта судоходства, но и специализированных знаний, сертификаций и особого склада характера. Транспортировка нефти, газа и химикатов по мировым океанам — это не только высокооплачиваемая, но и высокоответственная сфера деятельности, доступ к которой строго регламентирован международными конвенциями. Готовы ли вы соответствовать строгим требованиям этой индустрии? Разберемся, какие квалификации, документы и навыки необходимы для успешной карьеры на танкерах. 🚢

Работа на танкерах: требования к профессиональной подготовке

Профессиональный путь на танкеры начинается с фундаментального морского образования. Минимальные требования различаются в зависимости от должности в экипаже, но существуют универсальные стандарты, соблюдение которых обязательно для всех категорий персонала. 🎓

Базовое образование — первый фильтр при отборе кандидатов. Для офицерского состава (капитаны, старшие помощники, механики) необходимо профильное высшее морское образование. Для рядового состава достаточно среднего специального образования с соответствующей специализацией.

Алексей Воронов, капитан танкера-газовоза с 15-летним стажем: Мой путь к капитанскому мостику газовоза начался в Морской академии, но это было только начало. После выпуска я провел 8 лет, методично поднимаясь по карьерной лестнице от третьего помощника до старпома. Каждый новый сертификат, каждый пройденный курс приближал меня к цели. Решающим моментом стало прохождение специализированной подготовки по управлению газовозами. Помню первый день обучения — преподаватель начал с простого вопроса: "Что происходит с СПГ при разливе?" Половина группы ответила неверно, и это люди с высшим морским образованием! Тогда я понял, насколько специфичны знания для работы на танкерах. Капитаном я стал только после того, как отработал 2 года старпомом именно на газовозах и прошел дополнительные курсы по кризисному менеджменту. Компании не доверяют управление судами стоимостью в сотни миллионов долларов людям без специализированной подготовки, даже если у них есть общий морской опыт.

Минимальный плавательный ценз — обязательное требование для всех позиций на танкере. Для рядовых моряков требуется не менее 12 месяцев морской практики. Для офицерского состава ценз возрастает пропорционально должности:

Третий помощник/механик — 12 месяцев плавательной практики после обучения

Второй помощник/механик — 24 месяца в должности третьего помощника/механика

Старший помощник/механик — 36 месяцев в должности второго помощника/механика

Капитан/Старший механик — 36-48 месяцев в должности старшего помощника/механика

Важно: для работы на танкерах обязателен опыт именно на грузовых судах. Опыт на пассажирских лайнерах или рыболовецких судах не всегда засчитывается в необходимый плавательный ценз.

Должность Образование Минимальный плавательный ценз Специальная подготовка Матрос/Моторист Среднее специальное 12 месяцев Базовый курс танкерной подготовки Третий помощник/механик Высшее морское 12 месяцев Расширенный курс танкерной подготовки Второй помощник/механик Высшее морское 36 месяцев (включая 24 месяца в должности 3-го помощника/механика) Расширенный курс + специализация по типу танкера Старший помощник/механик Высшее морское 60 месяцев (включая 36 месяцев в должности 2-го помощника/механика) Расширенный курс + управление грузовыми операциями Капитан/Старший механик Высшее морское 96-108 месяцев (включая 36-48 месяцев в должности старпома/старшего механика) Полный комплекс специализированных курсов + курс управления ресурсами судна

Дополнительная профессиональная подготовка включает курсы по специфике танкерных операций, обращению с опасными грузами, пожаротушению и другим аспектам безопасности. Каждый такой курс должен быть подтвержден соответствующим сертификатом международного образца.

Обязательные сертификаты для персонала нефтегазовых танкеров

Работа на танкерах невозможна без комплекта международно признанных сертификатов. Эти документы — не формальность, а подтверждение квалификации, необходимой для обеспечения безопасности судна, экипажа и окружающей среды. 📜

Базовые сертификаты, обязательные для всех членов экипажа танкера:

Сертификат базовой подготовки по безопасности (Basic Safety Training) — включает навыки личного выживания, пожарной безопасности, первой помощи и личной безопасности

(Basic Safety Training) — включает навыки личного выживания, пожарной безопасности, первой помощи и личной безопасности Сертификат о начальной подготовке для работы на танкерах (Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations) — базовые знания о конструкции и оборудовании танкеров

(Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations) — базовые знания о конструкции и оборудовании танкеров Сертификат по охране судна (Ship Security Awareness) — знания процедур противодействия пиратству и терроризму

(Ship Security Awareness) — знания процедур противодействия пиратству и терроризму Медицинский сертификат международного образца (Medical Certificate) — подтверждение годности к работе в море

Для офицерского состава и специалистов, непосредственно связанных с грузовыми операциями, требуются дополнительные сертификаты:

Сертификат о расширенной подготовке для работы на нефтяных танкера (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations)

(Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations) Сертификат о расширенной подготовке для работы на танкерах-химовозах (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations)

(Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations) Сертификат о расширенной подготовке для работы на газовозах (Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations)

(Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations) Сертификат по использованию радиолокационной станции (Radar Observer)

(Radar Observer) Сертификат по использованию ЭКНИС (ECDIS) — электронных картографических навигационных информационных систем

(ECDIS) — электронных картографических навигационных информационных систем Сертификат по управлению ресурсами мостика (Bridge Resource Management) — для навигационных офицеров

(Bridge Resource Management) — для навигационных офицеров Сертификат по управлению ресурсами машинного отделения (Engine Resource Management) — для инженеров

Все сертификаты должны соответствовать стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ/STCW). Важно: большинство сертификатов имеют ограниченный срок действия (обычно 5 лет) и требуют регулярного обновления.

Медицинские требования и стандарты здоровья для моряков

Работа на танкерах предъявляет повышенные требования к физическому и психологическому здоровью кандидатов. Медицинские стандарты регламентируются Международной конвенцией ПДНВ и национальными законодательствами морских держав. 🏥

Медицинское освидетельствование для работы на танкерах включает:

Общий медицинский осмотр с оценкой физического развития

Проверку зрения (включая цветовосприятие и ночное зрение)

Проверку слуха

Оценку сердечно-сосудистой системы

Оценку дыхательной системы

Оценку опорно-двигательного аппарата

Проверку психического здоровья

Анализы на отсутствие наркотической и алкогольной зависимости

Дополнительные тесты для работающих в машинном отделении (устойчивость к высоким температурам, вибрации)

Медицинские противопоказания для работы на танкерах строже, чем для других типов судов. Это связано с потенциальными контактами с токсичными веществами и необходимостью быстрой реакции в чрезвычайных ситуациях.

Система организма Абсолютные противопоказания Относительные противопоказания Сердечно-сосудистая Ишемическая болезнь сердца, тяжелая гипертония, аритмии Контролируемая гипертония, варикозное расширение вен Дыхательная Бронхиальная астма средней и тяжелой степени, туберкулез Легкая форма астмы, хронический бронхит в стадии ремиссии Нервная система Эпилепсия, болезнь Паркинсона, психические расстройства Вегетососудистая дистония, мигрени Эндокринная Сахарный диабет, требующий инсулинотерапии Компенсированный диабет 2 типа, заболевания щитовидной железы в стадии компенсации Органы чувств Дальтонизм, острота зрения ниже 0,5 (с коррекцией), тугоухость более 40% Нарушения зрения, корректируемые до нормы, начальная катаракта

Важно учитывать, что медицинское освидетельствование должно проводиться в аккредитованных медицинских центрах, имеющих право выдачи международных медицинских сертификатов для моряков. Срок действия медицинского сертификата обычно составляет 2 года. Для моряков старше 55 лет периодичность освидетельствования может быть сокращена до 1 года.

Регулярные медицинские проверки для действующих членов экипажа танкеров включают дополнительные тесты на воздействие токсичных веществ (анализ крови на содержание тяжелых металлов, функциональные тесты печени и почек). Это необходимо для выявления ранних признаков профессиональных заболеваний.

Психологическая устойчивость — особое требование для работы на танкерах. Кандидаты должны демонстрировать способность принимать решения в стрессовых ситуациях, устойчивость к монотонной работе, хорошую концентрацию внимания и ответственность. Многие крупные судоходные компании проводят дополнительное психологическое тестирование при найме.

Языковые и коммуникационные навыки на международных танкерах

Эффективная коммуникация на борту танкера — не просто удобство, а вопрос безопасности. Языковые барьеры могут привести к фатальным последствиям, особенно в чрезвычайных ситуациях или при выполнении сложных грузовых операций. 🗣️

Английский язык является обязательным международным стандартом для морского судоходства. Согласно требованиям ПДНВ, все члены экипажа танкера должны владеть английским на уровне, достаточном для понимания команд, инструкций по безопасности и выполнения своих профессиональных обязанностей.

Минимальные требования к языковым навыкам для различных должностей:

Капитан и офицеры палубной команды — свободное владение морским английским (не ниже уровня B2), включая навыки ведения радиопереговоров, составления отчетов, взаимодействия с портовыми властями

— свободное владение морским английским (не ниже уровня B2), включая навыки ведения радиопереговоров, составления отчетов, взаимодействия с портовыми властями Инженерный состав — технический английский на уровне B1-B2, достаточный для работы с документацией, общения с производителями оборудования, составления отчетов

— технический английский на уровне B1-B2, достаточный для работы с документацией, общения с производителями оборудования, составления отчетов Рядовой состав — базовый английский (A2-B1), позволяющий понимать команды, инструкции по безопасности, стандартные фразы IMO

Для подтверждения языковых навыков кандидаты могут предоставить международные сертификаты (TOEFL, IELTS, MarTEL) или пройти специализированные тесты, проводимые судоходной компанией.

Дмитрий Савельев, старший помощник капитана нефтяного танкера: Это был мой второй контракт на танкере под панамским флагом. Экипаж — настоящий Вавилон: филиппинцы, индийцы, украинцы, поляки. На мостике — стандартный английский, все понятно. Но однажды ночью произошла разгерметизация клапана в грузовой системе. Я получил сигнал тревоги и прибыл на палубу, где уже работали филиппинский боцман и польский моторист. Они пытались устранить утечку, но не могли согласовать действия из-за языкового барьера. Боцман кричал что-то на тагальском с вкраплениями английского, моторист отвечал на смеси польского с русским, думая, что я пойму. В итоге я взял ситуацию под контроль, используя стандартные морские фразы IMO и простые команды на английском. После инцидента капитан ввел обязательные ежедневные брифинги по отработке действий в нештатных ситуациях с акцентом на коммуникацию. Этот случай научил меня: на танкере нет мелочей, особенно в коммуникации. Один непонятый термин, одна неверно истолкованная команда — и последствия могут быть катастрофическими.

Помимо общего владения английским языком, для работы на танкерах необходимо знание специализированной терминологии:

Морские термины — названия частей судна, навигационное оборудование, команды

— названия частей судна, навигационное оборудование, команды Грузовая терминология — названия типов грузов, грузового оборудования, процедур погрузки/выгрузки

— названия типов грузов, грузового оборудования, процедур погрузки/выгрузки Терминология безопасности — обозначения опасностей, команды при чрезвычайных ситуациях

— обозначения опасностей, команды при чрезвычайных ситуациях Технические термины — названия систем судна, процедур технического обслуживания

Стандартные фразы морских коммуникаций IMO (Standard Marine Communication Phrases) — обязательный минимум для всех членов экипажа. Эти фразы разработаны для обеспечения ясной и однозначной коммуникации в морской среде.

Дополнительным преимуществом при трудоустройстве является знание других языков, особенно если танкер регулярно посещает порты определенных стран. Наиболее ценными считаются испанский, китайский, арабский и французский языки.

Навыки невербальной коммуникации также играют важную роль. На танкерах используется система жестов и сигналов для коммуникации на расстоянии или в шумной обстановке. Каждый член экипажа должен знать и понимать эти сигналы.

Специфика работы и карьерный рост на различных типах танкеров

Танкерный флот не однороден — различные типы судов предъявляют специфические требования к квалификации и опыту персонала. Понимание этих различий помогает выстроить оптимальную карьерную траекторию. 📈

Основные типы танкеров и их особенности:

Нефтяные танкеры — перевозят сырую нефть и нефтепродукты. Требуют знания свойств нефтепродуктов и навыков предотвращения загрязнения моря

— перевозят сырую нефть и нефтепродукты. Требуют знания свойств нефтепродуктов и навыков предотвращения загрязнения моря Химовозы — транспортируют жидкие химические грузы. Необходимы углубленные знания химических реакций, совместимости грузов, высокие стандарты безопасности

— транспортируют жидкие химические грузы. Необходимы углубленные знания химических реакций, совместимости грузов, высокие стандарты безопасности Газовозы — специализируются на перевозке сжиженного природного газа (LNG) или сжиженного нефтяного газа (LPG). Требуется понимание криогенных технологий, высокий уровень технической подготовки

— специализируются на перевозке сжиженного природного газа (LNG) или сжиженного нефтяного газа (LPG). Требуется понимание криогенных технологий, высокий уровень технической подготовки Продуктовозы — перевозят очищенные нефтепродукты (бензин, дизельное топливо). Необходимы знания по предотвращению смешивания различных продуктов

Карьерный рост на танкерах имеет четкую вертикальную структуру. Для палубной команды типичная карьерная лестница выглядит так: матрос → матрос 1 класса → боцман → кадет → 3-й помощник → 2-й помощник → старший помощник → капитан. Для машинной команды: моторист → моторист 1 класса → кадет → 4-й механик → 3-й механик → 2-й механик → старший механик.

Скорость продвижения по карьерной лестнице зависит от нескольких факторов:

Базовое образование и дополнительная подготовка

Накопленный опыт работы на конкретном типе танкеров

Знание английского языка

Личные качества (лидерство, ответственность, умение принимать решения)

Политика судоходной компании по продвижению персонала

Переход между различными типами танкеров обычно требует дополнительной подготовки. Например, офицер с опытом работы на нефтяных танкерах, желающий перейти на газовоз, должен пройти специализированные курсы по работе с криогенными грузами.

Наиболее высокооплачиваемыми являются позиции на газовозах и специализированных химовозах, где требуется наибольшая квалификация. Однако попасть на такие суда без предварительного опыта на других типах танкеров практически невозможно.

Для построения успешной карьеры на танкерах рекомендуется:

Начинать с продуктовозов или небольших нефтяных танкеров для приобретения базового опыта

Регулярно проходить дополнительное обучение и обновлять сертификаты

Совершенствовать знание английского языка

Вести подробную документацию о выполняемых задачах и грузовых операциях

Стремиться к работе в крупных международных компаниях с хорошей репутацией

Важно понимать: специализация на определенном типе танкеров часто определяет всю дальнейшую карьеру. Переход между сегментами возможен на ранних этапах, но с ростом до старших должностей компании предпочитают специалистов с профильным опытом.

Работа на танкерах — это не просто профессия, а образ жизни, требующий полной самоотдачи, постоянного совершенствования и ответственности. Строгие требования к кандидатам обусловлены высокими рисками и ценой ошибки. Соблюдение международных стандартов, непрерывное обучение и поддержание высокого уровня профессионализма — необходимые условия для тех, кто решил связать свою карьеру с танкерным флотом. Помните, что за каждым сертификатом и требованием стоит безопасность экипажа, судна и окружающей среды.

