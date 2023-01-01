Трудоустройство на рыболовное судно: требования и документы
#Требования и навыки  #Трудовое право  #ТК РФ  
Для кого эта статья:

  • Люди, заинтересованные в карьере в рыболовной отрасли.
  • Специалисты и HR-менеджеры, работающие с морскими профессиями.

  • Учебные заведения и курсы по подготовке кадров для морской индустрии.

    Морская романтика, запах соли и крики чаек — мир рыболовных судов манит тысячи людей, желающих связать свою жизнь с морем и рыбным промыслом. Однако за притягательной оболочкой скрывается суровая реальность: жесткие требования к кандидатам, специфические рабочие условия и строгий отбор документов. Профессия рыбака входит в перечень наиболее опасных, а потому допуск к ней регламентируется целым комплексом нормативов. Разберемся, что нужно знать и какими документами обзавестись, чтобы трудоустройство на рыболовное судно стало реальностью, а не разбитой мечтой. ⚓️

Кто востребован на рыболовных судах: специализации

Рыболовный флот — это сложный механизм, где каждая должность имеет критическое значение для успешного промысла. В зависимости от типа судна, района плавания и вида лова, состав экипажа может различаться, но основной костяк специалистов остается неизменным. 🚢

Условно весь экипаж рыболовного судна можно разделить на несколько служб:

  • Судоводительская служба — капитан, старший помощник капитана, второй и третий помощники, штурманы
  • Судомеханическая служба — старший механик, второй и третий механики, электромеханик, мотористы
  • Промысловая служба — тралмастер (мастер добычи), матросы-рыбообработчики, матросы добычи
  • Радиотехническая служба — радиооператор, специалист по электронавигационному оборудованию
  • Служба переработки — технолог, мастер обработки рыбы, обработчики
  • Вспомогательная служба — повар (кок), буфетчик, медицинский работник

На крупных рыболовных судах, особенно на плавбазах и рыбоперерабатывающих комплексах, штат может насчитывать до 100-150 человек. На малых и средних траулерах экипаж обычно составляет 12-25 человек, где каждый специалист часто выполняет несколько функций.

Андрей Соколов, капитан дальнего плавания Помню, как в 2018 году мы вышли на промысел в Баренцево море на среднем траулере. Экипаж — всего 16 человек, а план по добыче — колоссальный. Ключевую роль сыграл наш тралмастер Николай — настоящий волшебник своего дела. В особо удачные дни мы поднимали по 18-20 тонн трески за один замет. Но однажды он заболел, и мы попытались работать без него. Результат — порванные сети, потерянное время и нулевой улов. Вот тогда я понял, что в море нет второстепенных должностей. Тралмастер на рыболовном судне — это как дирижёр в оркестре: без него инструменты есть, музыканты готовы, а музыки нет.

Наиболее востребованными специальностями на рыболовных судах остаются:

Специальность Функции Уровень зарплаты (USD/месяц)*
Капитан Общее руководство судном, ответственность за безопасность и результаты промысла 4500-12000
Старший механик Обеспечение бесперебойной работы всех судовых механизмов 3500-8000
Тралмастер Организация процесса лова, управление орудиями лова 2500-6000
Матрос-добытчик Непосредственное участие в промысловых операциях 1500-3000
Рыбообработчик Первичная обработка улова 1200-2500

*Зарплаты указаны приблизительно и могут значительно различаться в зависимости от компании-судовладельца, района промысла и типа судна.

Особенность работы на рыболовных судах — возможность начать карьеру с низших должностей и при наличии соответствующего образования постепенно подниматься по служебной лестнице. Многие успешные капитаны начинали свой путь матросами, постепенно набираясь опыта и повышая квалификацию.

Базовые требования к кандидатам на рыболовные суда

Работа в море — это прежде всего высокая ответственность и специфические навыки. Поэтому к кандидатам предъявляются строгие требования, которые можно разделить на общие (для всех членов экипажа) и специальные (для конкретных должностей). 🧭

Общие требования к членам экипажа рыболовных судов:

  • Возраст от 18 лет (для некоторых должностей — от 20-25 лет)
  • Гражданство (чаще всего требуется гражданство страны-флага судна)
  • Отсутствие судимостей (для большинства международных компаний)
  • Хорошее физическое здоровье (подтвержденное медицинским заключением)
  • Базовое знание английского языка (для международных рейсов)
  • Прохождение базовых курсов по безопасности на море
  • Опыт работы в море (для большинства позиций, кроме начальных)

Специальные требования в зависимости от должности:

Должность Образование Минимальный опыт Дополнительные требования
Капитан Высшее морское 5+ лет в должности старпома Диплом капитана, опыт управления рыболовным судном
Старший помощник Высшее морское 3+ года в должности 2-го помощника Диплом старпома, опыт навигации
Старший механик Высшее техническое 3+ года в должности 2-го механика Диплом стармеха, знание всех судовых систем
Тралмастер Среднее специальное 5+ лет в промысловых операциях Опыт работы с конкретным типом орудий лова
Матрос Среднее Не обязателен Матросское свидетельство, физическая выносливость

Отдельно стоит отметить требования к знанию иностранных языков. Для работы на судах под российским флагом обычно достаточно русского языка. Однако для трудоустройства на иностранные суда или суда, работающие в международных водах, требуется знание английского языка:

  • Командный состав (капитан, помощники, механики) — уровень не ниже Intermediate (B1)
  • Рядовой состав — базовый уровень (A2), достаточный для понимания команд и инструкций

Важным аспектом является и психологическая устойчивость кандидата. Рейсы на рыболовных судах могут длиться от нескольких недель до 8-10 месяцев, и все это время экипаж находится в ограниченном пространстве, в отрыве от семьи и привычной социальной среды. Умение работать в команде, стрессоустойчивость и психологическая стабильность — неотъемлемые качества успешного моряка-рыбака.

Необходимые документы и сертификаты для трудоустройства

Пакет документов для трудоустройства на рыболовное судно значительно отличается от стандартного набора для работы на берегу. Перечень документов варьируется в зависимости от флага судна, района плавания и конкретной должности, но существует базовый комплект, необходимый практически в любом случае. 📄

  • Удостоверение личности моряка (УЛМ) — международный документ, удостоверяющий личность члена экипажа
  • Мореходная книжка — документ, подтверждающий стаж работы в море
  • Паспорт моряка (для международных рейсов)
  • Диплом или квалификационное свидетельство в соответствии с занимаемой должностью
  • Медицинское свидетельство о годности к работе на судах
  • Сертификаты о прохождении базовой подготовки по безопасности
  • Трудовая книжка или ее заверенная копия
  • Документы об образовании (дипломы, аттестаты)

Особое внимание следует уделить сертификатам конвенционной подготовки в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков (ПДНВ). Базовый набор сертификатов, обязательный для всех членов экипажа:

  • Начальная подготовка по безопасности (Basic Safety Training) — включает навыки личного выживания, пожарной безопасности, оказания первой помощи и личной безопасности
  • Подготовка по охране судна (Ship Security Awareness)
  • Подготовка по использованию спасательных средств (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats)

Для командного состава дополнительно требуются:

  • Медицинская подготовка (Medical Care)
  • Подготовка по борьбе с пожаром (Advanced Fire Fighting)
  • Радиолокационная подготовка (Radar Navigation)
  • Электронные картографические навигационные системы (ECDIS)
  • Управление ресурсами мостика (Bridge Resource Management)

Для работы на рыболовных судах могут потребоваться специфические сертификаты:

  • Свидетельство тралмастера (для специалистов по добыче)
  • Сертификат о подготовке по переработке морепродуктов
  • Санитарная книжка (для работников, связанных с обработкой пищевых продуктов)

Михаил Лебедев, HR-директор крупной рыбопромысловой компании К нам часто приходят кандидаты с внушительным опытом на транспортных судах, но без понимания специфики рыболовного флота. Один случай особенно запомнился: опытный второй механик с 15-летним стажем на танкерах был уверен, что сразу получит должность старшего механика на нашем траулере. Но когда дело дошло до проверки документов, выяснилось, что у него нет половины необходимых сертификатов, включая специфичные для рыболовных судов. Пришлось ему потратить почти 4 месяца и около 5000 долларов на дополнительное обучение. Теперь он успешно работает, но вначале был шокирован разницей в требованиях. Мой совет: всегда заранее изучайте полный перечень необходимых документов для конкретного типа судов. Это экономит время и деньги.

Важно помнить, что все сертификаты имеют ограниченный срок действия (обычно 5 лет) и требуют регулярного обновления. Некоторые компании предпочитают нанимать кандидатов с "запасом" срока действия документов не менее 3-6 месяцев, чтобы избежать ситуации, когда сертификат истекает во время рейса.

Для работы на иностранных судах может потребоваться легализация российских документов или их перевод и заверение в соответствии с требованиями страны флага судна.

Медицинские требования и противопоказания для моряков

Работа на рыболовных судах сопряжена с повышенными физическими и психологическими нагрузками, поэтому к состоянию здоровья моряков предъявляются жесткие требования. Для получения допуска к работе необходимо пройти медицинское освидетельствование и получить медицинское свидетельство установленного образца. 🏥

Медицинский осмотр для моряков включает обследование у следующих специалистов:

  • Терапевт
  • Хирург
  • Невролог
  • Отоларинголог
  • Офтальмолог
  • Психиатр
  • Нарколог
  • Стоматолог
  • Дерматовенеролог

Кроме консультаций специалистов, обязательными являются лабораторные и функциональные исследования:

  • Общий анализ крови и мочи
  • Электрокардиография
  • Флюорография или рентгенография легких
  • Аудиометрия (проверка слуха)
  • Определение группы крови и резус-фактора (при первичном обследовании)
  • Исследование на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис
  • Тест на наркотические вещества

Абсолютные противопоказания для работы на рыболовных судах:

  • Эпилепсия и другие судорожные расстройства
  • Тяжелые психические заболевания
  • Алкоголизм, наркомания, токсикомания
  • Заболевания сердечно-сосудистой системы с выраженной недостаточностью кровообращения
  • Тяжелые заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью
  • Заболевания нервной системы с нарушением координации движений
  • Тяжелые заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь в стадии обострения)
  • Тяжелые заболевания эндокринной системы (декомпенсированный сахарный диабет)
  • Серьезные нарушения зрения и слуха

Специфические требования к зрению и слуху для разных категорий членов экипажа:

Категория персонала Требования к зрению Требования к слуху
Судоводители (капитан, помощники) Острота зрения не менее 0,8 на один глаз и 0,6 на другой (с коррекцией), нормальное цветоощущение Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м
Судовые механики Острота зрения не менее 0,6 на один глаз и 0,4 на другой (с коррекцией) Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м
Радиоспециалисты Острота зрения не менее 0,5 на один глаз и 0,4 на другой (с коррекцией) Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м, способность различать тональные сигналы
Палубная команда, рыбообработчики Острота зрения не менее 0,5 на один глаз и 0,3 на другой (с коррекцией) Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 2 м

Медицинское свидетельство для работы на рыболовных судах выдается на срок до 2 лет. Для моряков старше 55 лет срок действия сертификата может быть ограничен одним годом. Некоторые компании-судовладельцы могут устанавливать дополнительные требования к состоянию здоровья экипажа, особенно для работы в экстремальных климатических условиях (например, в Арктике или тропиках).

Важно учитывать, что даже незначительные на первый взгляд проблемы со здоровьем могут стать причиной отказа в допуске к работе. Например, нелеченный кариес или хронический тонзиллит могут быть расценены как потенциальный риск развития острых состояний в условиях длительного рейса с ограниченными возможностями медицинской помощи.

Условия труда и особенности работы в рыболовной отрасли

Работа на рыболовных судах характеризуется специфическими условиями труда, которые важно учитывать при выборе данной профессии. Эти особенности связаны как с физическими аспектами, так и с социально-психологическими факторами. 🌊

Основные особенности условий труда на рыболовных судах:

  • Вахтовый метод работы — рейсы могут длиться от нескольких недель до 8-10 месяцев
  • Ненормированный рабочий день — во время интенсивного лова работа может продолжаться 16-18 часов в сутки с короткими перерывами на отдых
  • Зависимость от погодных условий — работа продолжается практически в любую погоду, кроме экстремальных штормов
  • Ограниченное пространство — длительное пребывание в замкнутом коллективе на ограниченной территории
  • Качка и вибрация — постоянное воздействие на организм, требующее адаптации
  • Тяжелый физический труд — особенно для рыбаков и рыбообработчиков
  • Экстремальные климатические условия — от арктических холодов до тропической жары в зависимости от района промысла
  • Ограниченный доступ к коммуникациям — связь с берегом часто ограничена

Режим труда и отдыха на рыболовных судах зависит от типа промысла и интенсивности работы. Существует несколько основных схем организации рабочего времени:

  • Трехсменный график (8 часов работы, 16 часов отдыха) — обычно для командного состава
  • Двухсменный график (12 часов работы, 12 часов отдыха) — распространен среди механиков и части палубной команды
  • "Промысловый" режим — работа по мере необходимости, часто без четкого графика, с периодами интенсивной работы во время лова и обработки улова

Оплата труда на рыболовных судах имеет свою специфику:

  • Базовая ставка — фиксированная часть заработной платы
  • Промысловые доплаты — зависят от объема и качества добытой рыбы
  • Районные коэффициенты — надбавки за работу в сложных климатических условиях
  • Доплаты за выслугу лет — для опытных моряков
  • Система вознаграждений "по паям" — распределение части прибыли от улова между членами экипажа в соответствии с установленными коэффициентами

Быт на рыболовном судне организован с учетом ограниченного пространства и необходимости обеспечения базовых потребностей экипажа:

  • Проживание в каютах (от одноместных для капитана до 4-6-местных для рядового состава)
  • Трехразовое питание в судовой столовой
  • Ограниченные возможности для досуга (общая комната отдыха, спутниковое ТВ, библиотека)
  • Ограниченные запасы пресной воды (на некоторых судах душ доступен по расписанию)
  • Отсутствие алкоголя (на большинстве современных судов действует сухой закон)

Психологические аспекты работы в море часто становятся серьезным испытанием для новичков:

  • Длительная разлука с семьей и близкими
  • Монотонность и однообразие жизни в ограниченном пространстве
  • Необходимость постоянного взаимодействия с одними и теми же людьми
  • Ограниченные возможности для личного пространства и уединения
  • Стресс от непредсказуемых погодных условий и потенциально опасных ситуаций

При этом работа на рыболовных судах имеет ряд преимуществ, которые привлекают многих специалистов:

  • Высокий уровень заработной платы (особенно для командного состава)
  • Продолжительный отпуск между рейсами
  • Возможность увидеть разные страны и регионы (при работе на судах международного плавания)
  • Четкая карьерная лестница и возможности для профессионального роста
  • Стабильность трудоустройства при наличии опыта и квалификации

Работа на рыболовных судах — это выбор особого образа жизни, сочетающего романтику моря, достойный заработок и серьезные испытания. Успех в этой профессии определяется не только наличием необходимых документов и квалификации, но и личными качествами: выносливостью, стрессоустойчивостью, умением работать в команде и приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Тщательно взвесьте все за и против, оцените свои физические и психологические возможности перед принятием решения о карьере в рыболовной отрасли. И помните: море принимает не всех, но тех, кто нашел себя в этой стихии, оно вознаграждает особым чувством свободы и профессиональной гордости, которое невозможно ощутить на берегу.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

