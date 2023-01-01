Трудоустройство на рыболовное судно: требования и документы

Морская романтика, запах соли и крики чаек — мир рыболовных судов манит тысячи людей, желающих связать свою жизнь с морем и рыбным промыслом. Однако за притягательной оболочкой скрывается суровая реальность: жесткие требования к кандидатам, специфические рабочие условия и строгий отбор документов. Профессия рыбака входит в перечень наиболее опасных, а потому допуск к ней регламентируется целым комплексом нормативов. Разберемся, что нужно знать и какими документами обзавестись, чтобы трудоустройство на рыболовное судно стало реальностью, а не разбитой мечтой. ⚓️

Кто востребован на рыболовных судах: специализации

Рыболовный флот — это сложный механизм, где каждая должность имеет критическое значение для успешного промысла. В зависимости от типа судна, района плавания и вида лова, состав экипажа может различаться, но основной костяк специалистов остается неизменным. 🚢

Условно весь экипаж рыболовного судна можно разделить на несколько служб:

Судоводительская служба — капитан, старший помощник капитана, второй и третий помощники, штурманы

— капитан, старший помощник капитана, второй и третий помощники, штурманы Судомеханическая служба — старший механик, второй и третий механики, электромеханик, мотористы

— старший механик, второй и третий механики, электромеханик, мотористы Промысловая служба — тралмастер (мастер добычи), матросы-рыбообработчики, матросы добычи

— тралмастер (мастер добычи), матросы-рыбообработчики, матросы добычи Радиотехническая служба — радиооператор, специалист по электронавигационному оборудованию

— радиооператор, специалист по электронавигационному оборудованию Служба переработки — технолог, мастер обработки рыбы, обработчики

— технолог, мастер обработки рыбы, обработчики Вспомогательная служба — повар (кок), буфетчик, медицинский работник

На крупных рыболовных судах, особенно на плавбазах и рыбоперерабатывающих комплексах, штат может насчитывать до 100-150 человек. На малых и средних траулерах экипаж обычно составляет 12-25 человек, где каждый специалист часто выполняет несколько функций.

Андрей Соколов, капитан дальнего плавания Помню, как в 2018 году мы вышли на промысел в Баренцево море на среднем траулере. Экипаж — всего 16 человек, а план по добыче — колоссальный. Ключевую роль сыграл наш тралмастер Николай — настоящий волшебник своего дела. В особо удачные дни мы поднимали по 18-20 тонн трески за один замет. Но однажды он заболел, и мы попытались работать без него. Результат — порванные сети, потерянное время и нулевой улов. Вот тогда я понял, что в море нет второстепенных должностей. Тралмастер на рыболовном судне — это как дирижёр в оркестре: без него инструменты есть, музыканты готовы, а музыки нет.

Наиболее востребованными специальностями на рыболовных судах остаются:

Специальность Функции Уровень зарплаты (USD/месяц)* Капитан Общее руководство судном, ответственность за безопасность и результаты промысла 4500-12000 Старший механик Обеспечение бесперебойной работы всех судовых механизмов 3500-8000 Тралмастер Организация процесса лова, управление орудиями лова 2500-6000 Матрос-добытчик Непосредственное участие в промысловых операциях 1500-3000 Рыбообработчик Первичная обработка улова 1200-2500

*Зарплаты указаны приблизительно и могут значительно различаться в зависимости от компании-судовладельца, района промысла и типа судна.

Особенность работы на рыболовных судах — возможность начать карьеру с низших должностей и при наличии соответствующего образования постепенно подниматься по служебной лестнице. Многие успешные капитаны начинали свой путь матросами, постепенно набираясь опыта и повышая квалификацию.

Базовые требования к кандидатам на рыболовные суда

Работа в море — это прежде всего высокая ответственность и специфические навыки. Поэтому к кандидатам предъявляются строгие требования, которые можно разделить на общие (для всех членов экипажа) и специальные (для конкретных должностей). 🧭

Общие требования к членам экипажа рыболовных судов:

Возраст от 18 лет (для некоторых должностей — от 20-25 лет)

Гражданство (чаще всего требуется гражданство страны-флага судна)

Отсутствие судимостей (для большинства международных компаний)

Хорошее физическое здоровье (подтвержденное медицинским заключением)

Базовое знание английского языка (для международных рейсов)

Прохождение базовых курсов по безопасности на море

Опыт работы в море (для большинства позиций, кроме начальных)

Специальные требования в зависимости от должности:

Должность Образование Минимальный опыт Дополнительные требования Капитан Высшее морское 5+ лет в должности старпома Диплом капитана, опыт управления рыболовным судном Старший помощник Высшее морское 3+ года в должности 2-го помощника Диплом старпома, опыт навигации Старший механик Высшее техническое 3+ года в должности 2-го механика Диплом стармеха, знание всех судовых систем Тралмастер Среднее специальное 5+ лет в промысловых операциях Опыт работы с конкретным типом орудий лова Матрос Среднее Не обязателен Матросское свидетельство, физическая выносливость

Отдельно стоит отметить требования к знанию иностранных языков. Для работы на судах под российским флагом обычно достаточно русского языка. Однако для трудоустройства на иностранные суда или суда, работающие в международных водах, требуется знание английского языка:

Командный состав (капитан, помощники, механики) — уровень не ниже Intermediate (B1)

Рядовой состав — базовый уровень (A2), достаточный для понимания команд и инструкций

Важным аспектом является и психологическая устойчивость кандидата. Рейсы на рыболовных судах могут длиться от нескольких недель до 8-10 месяцев, и все это время экипаж находится в ограниченном пространстве, в отрыве от семьи и привычной социальной среды. Умение работать в команде, стрессоустойчивость и психологическая стабильность — неотъемлемые качества успешного моряка-рыбака.

Необходимые документы и сертификаты для трудоустройства

Пакет документов для трудоустройства на рыболовное судно значительно отличается от стандартного набора для работы на берегу. Перечень документов варьируется в зависимости от флага судна, района плавания и конкретной должности, но существует базовый комплект, необходимый практически в любом случае. 📄

Удостоверение личности моряка (УЛМ) — международный документ, удостоверяющий личность члена экипажа

— международный документ, удостоверяющий личность члена экипажа Мореходная книжка — документ, подтверждающий стаж работы в море

— документ, подтверждающий стаж работы в море Паспорт моряка (для международных рейсов)

(для международных рейсов) Диплом или квалификационное свидетельство в соответствии с занимаемой должностью

в соответствии с занимаемой должностью Медицинское свидетельство о годности к работе на судах

о годности к работе на судах Сертификаты о прохождении базовой подготовки по безопасности

Трудовая книжка или ее заверенная копия

или ее заверенная копия Документы об образовании (дипломы, аттестаты)

Особое внимание следует уделить сертификатам конвенционной подготовки в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков (ПДНВ). Базовый набор сертификатов, обязательный для всех членов экипажа:

Начальная подготовка по безопасности (Basic Safety Training) — включает навыки личного выживания, пожарной безопасности, оказания первой помощи и личной безопасности

(Basic Safety Training) — включает навыки личного выживания, пожарной безопасности, оказания первой помощи и личной безопасности Подготовка по охране судна (Ship Security Awareness)

(Ship Security Awareness) Подготовка по использованию спасательных средств (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats)

Для командного состава дополнительно требуются:

Медицинская подготовка (Medical Care)

(Medical Care) Подготовка по борьбе с пожаром (Advanced Fire Fighting)

(Advanced Fire Fighting) Радиолокационная подготовка (Radar Navigation)

(Radar Navigation) Электронные картографические навигационные системы (ECDIS)

(ECDIS) Управление ресурсами мостика (Bridge Resource Management)

Для работы на рыболовных судах могут потребоваться специфические сертификаты:

Свидетельство тралмастера (для специалистов по добыче)

(для специалистов по добыче) Сертификат о подготовке по переработке морепродуктов

Санитарная книжка (для работников, связанных с обработкой пищевых продуктов)

Михаил Лебедев, HR-директор крупной рыбопромысловой компании К нам часто приходят кандидаты с внушительным опытом на транспортных судах, но без понимания специфики рыболовного флота. Один случай особенно запомнился: опытный второй механик с 15-летним стажем на танкерах был уверен, что сразу получит должность старшего механика на нашем траулере. Но когда дело дошло до проверки документов, выяснилось, что у него нет половины необходимых сертификатов, включая специфичные для рыболовных судов. Пришлось ему потратить почти 4 месяца и около 5000 долларов на дополнительное обучение. Теперь он успешно работает, но вначале был шокирован разницей в требованиях. Мой совет: всегда заранее изучайте полный перечень необходимых документов для конкретного типа судов. Это экономит время и деньги.

Важно помнить, что все сертификаты имеют ограниченный срок действия (обычно 5 лет) и требуют регулярного обновления. Некоторые компании предпочитают нанимать кандидатов с "запасом" срока действия документов не менее 3-6 месяцев, чтобы избежать ситуации, когда сертификат истекает во время рейса.

Для работы на иностранных судах может потребоваться легализация российских документов или их перевод и заверение в соответствии с требованиями страны флага судна.

Медицинские требования и противопоказания для моряков

Работа на рыболовных судах сопряжена с повышенными физическими и психологическими нагрузками, поэтому к состоянию здоровья моряков предъявляются жесткие требования. Для получения допуска к работе необходимо пройти медицинское освидетельствование и получить медицинское свидетельство установленного образца. 🏥

Медицинский осмотр для моряков включает обследование у следующих специалистов:

Терапевт

Хирург

Невролог

Отоларинголог

Офтальмолог

Психиатр

Нарколог

Стоматолог

Дерматовенеролог

Кроме консультаций специалистов, обязательными являются лабораторные и функциональные исследования:

Общий анализ крови и мочи

Электрокардиография

Флюорография или рентгенография легких

Аудиометрия (проверка слуха)

Определение группы крови и резус-фактора (при первичном обследовании)

Исследование на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис

Тест на наркотические вещества

Абсолютные противопоказания для работы на рыболовных судах:

Эпилепсия и другие судорожные расстройства

Тяжелые психические заболевания

Алкоголизм, наркомания, токсикомания

Заболевания сердечно-сосудистой системы с выраженной недостаточностью кровообращения

Тяжелые заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью

Заболевания нервной системы с нарушением координации движений

Тяжелые заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь в стадии обострения)

Тяжелые заболевания эндокринной системы (декомпенсированный сахарный диабет)

Серьезные нарушения зрения и слуха

Специфические требования к зрению и слуху для разных категорий членов экипажа:

Категория персонала Требования к зрению Требования к слуху Судоводители (капитан, помощники) Острота зрения не менее 0,8 на один глаз и 0,6 на другой (с коррекцией), нормальное цветоощущение Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м Судовые механики Острота зрения не менее 0,6 на один глаз и 0,4 на другой (с коррекцией) Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м Радиоспециалисты Острота зрения не менее 0,5 на один глаз и 0,4 на другой (с коррекцией) Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м, способность различать тональные сигналы Палубная команда, рыбообработчики Острота зрения не менее 0,5 на один глаз и 0,3 на другой (с коррекцией) Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 2 м

Медицинское свидетельство для работы на рыболовных судах выдается на срок до 2 лет. Для моряков старше 55 лет срок действия сертификата может быть ограничен одним годом. Некоторые компании-судовладельцы могут устанавливать дополнительные требования к состоянию здоровья экипажа, особенно для работы в экстремальных климатических условиях (например, в Арктике или тропиках).

Важно учитывать, что даже незначительные на первый взгляд проблемы со здоровьем могут стать причиной отказа в допуске к работе. Например, нелеченный кариес или хронический тонзиллит могут быть расценены как потенциальный риск развития острых состояний в условиях длительного рейса с ограниченными возможностями медицинской помощи.

Условия труда и особенности работы в рыболовной отрасли

Работа на рыболовных судах характеризуется специфическими условиями труда, которые важно учитывать при выборе данной профессии. Эти особенности связаны как с физическими аспектами, так и с социально-психологическими факторами. 🌊

Основные особенности условий труда на рыболовных судах:

Вахтовый метод работы — рейсы могут длиться от нескольких недель до 8-10 месяцев

— рейсы могут длиться от нескольких недель до 8-10 месяцев Ненормированный рабочий день — во время интенсивного лова работа может продолжаться 16-18 часов в сутки с короткими перерывами на отдых

— во время интенсивного лова работа может продолжаться 16-18 часов в сутки с короткими перерывами на отдых Зависимость от погодных условий — работа продолжается практически в любую погоду, кроме экстремальных штормов

— работа продолжается практически в любую погоду, кроме экстремальных штормов Ограниченное пространство — длительное пребывание в замкнутом коллективе на ограниченной территории

— длительное пребывание в замкнутом коллективе на ограниченной территории Качка и вибрация — постоянное воздействие на организм, требующее адаптации

— постоянное воздействие на организм, требующее адаптации Тяжелый физический труд — особенно для рыбаков и рыбообработчиков

— особенно для рыбаков и рыбообработчиков Экстремальные климатические условия — от арктических холодов до тропической жары в зависимости от района промысла

— от арктических холодов до тропической жары в зависимости от района промысла Ограниченный доступ к коммуникациям — связь с берегом часто ограничена

Режим труда и отдыха на рыболовных судах зависит от типа промысла и интенсивности работы. Существует несколько основных схем организации рабочего времени:

Трехсменный график (8 часов работы, 16 часов отдыха) — обычно для командного состава

(8 часов работы, 16 часов отдыха) — обычно для командного состава Двухсменный график (12 часов работы, 12 часов отдыха) — распространен среди механиков и части палубной команды

(12 часов работы, 12 часов отдыха) — распространен среди механиков и части палубной команды "Промысловый" режим — работа по мере необходимости, часто без четкого графика, с периодами интенсивной работы во время лова и обработки улова

Оплата труда на рыболовных судах имеет свою специфику:

Базовая ставка — фиксированная часть заработной платы

— фиксированная часть заработной платы Промысловые доплаты — зависят от объема и качества добытой рыбы

— зависят от объема и качества добытой рыбы Районные коэффициенты — надбавки за работу в сложных климатических условиях

— надбавки за работу в сложных климатических условиях Доплаты за выслугу лет — для опытных моряков

— для опытных моряков Система вознаграждений "по паям" — распределение части прибыли от улова между членами экипажа в соответствии с установленными коэффициентами

Быт на рыболовном судне организован с учетом ограниченного пространства и необходимости обеспечения базовых потребностей экипажа:

Проживание в каютах (от одноместных для капитана до 4-6-местных для рядового состава)

Трехразовое питание в судовой столовой

Ограниченные возможности для досуга (общая комната отдыха, спутниковое ТВ, библиотека)

Ограниченные запасы пресной воды (на некоторых судах душ доступен по расписанию)

Отсутствие алкоголя (на большинстве современных судов действует сухой закон)

Психологические аспекты работы в море часто становятся серьезным испытанием для новичков:

Длительная разлука с семьей и близкими

Монотонность и однообразие жизни в ограниченном пространстве

Необходимость постоянного взаимодействия с одними и теми же людьми

Ограниченные возможности для личного пространства и уединения

Стресс от непредсказуемых погодных условий и потенциально опасных ситуаций

При этом работа на рыболовных судах имеет ряд преимуществ, которые привлекают многих специалистов:

Высокий уровень заработной платы (особенно для командного состава)

Продолжительный отпуск между рейсами

Возможность увидеть разные страны и регионы (при работе на судах международного плавания)

Четкая карьерная лестница и возможности для профессионального роста

Стабильность трудоустройства при наличии опыта и квалификации

Работа на рыболовных судах — это выбор особого образа жизни, сочетающего романтику моря, достойный заработок и серьезные испытания. Успех в этой профессии определяется не только наличием необходимых документов и квалификации, но и личными качествами: выносливостью, стрессоустойчивостью, умением работать в команде и приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Тщательно взвесьте все за и против, оцените свои физические и психологические возможности перед принятием решения о карьере в рыболовной отрасли. И помните: море принимает не всех, но тех, кто нашел себя в этой стихии, оно вознаграждает особым чувством свободы и профессиональной гордости, которое невозможно ощутить на берегу.

