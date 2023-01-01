Трудоустройство на рыболовное судно: требования и документы#Требования и навыки #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Люди, заинтересованные в карьере в рыболовной отрасли.
- Специалисты и HR-менеджеры, работающие с морскими профессиями.
Учебные заведения и курсы по подготовке кадров для морской индустрии.
Морская романтика, запах соли и крики чаек — мир рыболовных судов манит тысячи людей, желающих связать свою жизнь с морем и рыбным промыслом. Однако за притягательной оболочкой скрывается суровая реальность: жесткие требования к кандидатам, специфические рабочие условия и строгий отбор документов. Профессия рыбака входит в перечень наиболее опасных, а потому допуск к ней регламентируется целым комплексом нормативов. Разберемся, что нужно знать и какими документами обзавестись, чтобы трудоустройство на рыболовное судно стало реальностью, а не разбитой мечтой. ⚓️
Кто востребован на рыболовных судах: специализации
Рыболовный флот — это сложный механизм, где каждая должность имеет критическое значение для успешного промысла. В зависимости от типа судна, района плавания и вида лова, состав экипажа может различаться, но основной костяк специалистов остается неизменным. 🚢
Условно весь экипаж рыболовного судна можно разделить на несколько служб:
- Судоводительская служба — капитан, старший помощник капитана, второй и третий помощники, штурманы
- Судомеханическая служба — старший механик, второй и третий механики, электромеханик, мотористы
- Промысловая служба — тралмастер (мастер добычи), матросы-рыбообработчики, матросы добычи
- Радиотехническая служба — радиооператор, специалист по электронавигационному оборудованию
- Служба переработки — технолог, мастер обработки рыбы, обработчики
- Вспомогательная служба — повар (кок), буфетчик, медицинский работник
На крупных рыболовных судах, особенно на плавбазах и рыбоперерабатывающих комплексах, штат может насчитывать до 100-150 человек. На малых и средних траулерах экипаж обычно составляет 12-25 человек, где каждый специалист часто выполняет несколько функций.
Андрей Соколов, капитан дальнего плавания Помню, как в 2018 году мы вышли на промысел в Баренцево море на среднем траулере. Экипаж — всего 16 человек, а план по добыче — колоссальный. Ключевую роль сыграл наш тралмастер Николай — настоящий волшебник своего дела. В особо удачные дни мы поднимали по 18-20 тонн трески за один замет. Но однажды он заболел, и мы попытались работать без него. Результат — порванные сети, потерянное время и нулевой улов. Вот тогда я понял, что в море нет второстепенных должностей. Тралмастер на рыболовном судне — это как дирижёр в оркестре: без него инструменты есть, музыканты готовы, а музыки нет.
Наиболее востребованными специальностями на рыболовных судах остаются:
|Специальность
|Функции
|Уровень зарплаты (USD/месяц)*
|Капитан
|Общее руководство судном, ответственность за безопасность и результаты промысла
|4500-12000
|Старший механик
|Обеспечение бесперебойной работы всех судовых механизмов
|3500-8000
|Тралмастер
|Организация процесса лова, управление орудиями лова
|2500-6000
|Матрос-добытчик
|Непосредственное участие в промысловых операциях
|1500-3000
|Рыбообработчик
|Первичная обработка улова
|1200-2500
*Зарплаты указаны приблизительно и могут значительно различаться в зависимости от компании-судовладельца, района промысла и типа судна.
Особенность работы на рыболовных судах — возможность начать карьеру с низших должностей и при наличии соответствующего образования постепенно подниматься по служебной лестнице. Многие успешные капитаны начинали свой путь матросами, постепенно набираясь опыта и повышая квалификацию.
Базовые требования к кандидатам на рыболовные суда
Работа в море — это прежде всего высокая ответственность и специфические навыки. Поэтому к кандидатам предъявляются строгие требования, которые можно разделить на общие (для всех членов экипажа) и специальные (для конкретных должностей). 🧭
Общие требования к членам экипажа рыболовных судов:
- Возраст от 18 лет (для некоторых должностей — от 20-25 лет)
- Гражданство (чаще всего требуется гражданство страны-флага судна)
- Отсутствие судимостей (для большинства международных компаний)
- Хорошее физическое здоровье (подтвержденное медицинским заключением)
- Базовое знание английского языка (для международных рейсов)
- Прохождение базовых курсов по безопасности на море
- Опыт работы в море (для большинства позиций, кроме начальных)
Специальные требования в зависимости от должности:
|Должность
|Образование
|Минимальный опыт
|Дополнительные требования
|Капитан
|Высшее морское
|5+ лет в должности старпома
|Диплом капитана, опыт управления рыболовным судном
|Старший помощник
|Высшее морское
|3+ года в должности 2-го помощника
|Диплом старпома, опыт навигации
|Старший механик
|Высшее техническое
|3+ года в должности 2-го механика
|Диплом стармеха, знание всех судовых систем
|Тралмастер
|Среднее специальное
|5+ лет в промысловых операциях
|Опыт работы с конкретным типом орудий лова
|Матрос
|Среднее
|Не обязателен
|Матросское свидетельство, физическая выносливость
Отдельно стоит отметить требования к знанию иностранных языков. Для работы на судах под российским флагом обычно достаточно русского языка. Однако для трудоустройства на иностранные суда или суда, работающие в международных водах, требуется знание английского языка:
- Командный состав (капитан, помощники, механики) — уровень не ниже Intermediate (B1)
- Рядовой состав — базовый уровень (A2), достаточный для понимания команд и инструкций
Важным аспектом является и психологическая устойчивость кандидата. Рейсы на рыболовных судах могут длиться от нескольких недель до 8-10 месяцев, и все это время экипаж находится в ограниченном пространстве, в отрыве от семьи и привычной социальной среды. Умение работать в команде, стрессоустойчивость и психологическая стабильность — неотъемлемые качества успешного моряка-рыбака.
Необходимые документы и сертификаты для трудоустройства
Пакет документов для трудоустройства на рыболовное судно значительно отличается от стандартного набора для работы на берегу. Перечень документов варьируется в зависимости от флага судна, района плавания и конкретной должности, но существует базовый комплект, необходимый практически в любом случае. 📄
- Удостоверение личности моряка (УЛМ) — международный документ, удостоверяющий личность члена экипажа
- Мореходная книжка — документ, подтверждающий стаж работы в море
- Паспорт моряка (для международных рейсов)
- Диплом или квалификационное свидетельство в соответствии с занимаемой должностью
- Медицинское свидетельство о годности к работе на судах
- Сертификаты о прохождении базовой подготовки по безопасности
- Трудовая книжка или ее заверенная копия
- Документы об образовании (дипломы, аттестаты)
Особое внимание следует уделить сертификатам конвенционной подготовки в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков (ПДНВ). Базовый набор сертификатов, обязательный для всех членов экипажа:
- Начальная подготовка по безопасности (Basic Safety Training) — включает навыки личного выживания, пожарной безопасности, оказания первой помощи и личной безопасности
- Подготовка по охране судна (Ship Security Awareness)
- Подготовка по использованию спасательных средств (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats)
Для командного состава дополнительно требуются:
- Медицинская подготовка (Medical Care)
- Подготовка по борьбе с пожаром (Advanced Fire Fighting)
- Радиолокационная подготовка (Radar Navigation)
- Электронные картографические навигационные системы (ECDIS)
- Управление ресурсами мостика (Bridge Resource Management)
Для работы на рыболовных судах могут потребоваться специфические сертификаты:
- Свидетельство тралмастера (для специалистов по добыче)
- Сертификат о подготовке по переработке морепродуктов
- Санитарная книжка (для работников, связанных с обработкой пищевых продуктов)
Михаил Лебедев, HR-директор крупной рыбопромысловой компании К нам часто приходят кандидаты с внушительным опытом на транспортных судах, но без понимания специфики рыболовного флота. Один случай особенно запомнился: опытный второй механик с 15-летним стажем на танкерах был уверен, что сразу получит должность старшего механика на нашем траулере. Но когда дело дошло до проверки документов, выяснилось, что у него нет половины необходимых сертификатов, включая специфичные для рыболовных судов. Пришлось ему потратить почти 4 месяца и около 5000 долларов на дополнительное обучение. Теперь он успешно работает, но вначале был шокирован разницей в требованиях. Мой совет: всегда заранее изучайте полный перечень необходимых документов для конкретного типа судов. Это экономит время и деньги.
Важно помнить, что все сертификаты имеют ограниченный срок действия (обычно 5 лет) и требуют регулярного обновления. Некоторые компании предпочитают нанимать кандидатов с "запасом" срока действия документов не менее 3-6 месяцев, чтобы избежать ситуации, когда сертификат истекает во время рейса.
Для работы на иностранных судах может потребоваться легализация российских документов или их перевод и заверение в соответствии с требованиями страны флага судна.
Медицинские требования и противопоказания для моряков
Работа на рыболовных судах сопряжена с повышенными физическими и психологическими нагрузками, поэтому к состоянию здоровья моряков предъявляются жесткие требования. Для получения допуска к работе необходимо пройти медицинское освидетельствование и получить медицинское свидетельство установленного образца. 🏥
Медицинский осмотр для моряков включает обследование у следующих специалистов:
- Терапевт
- Хирург
- Невролог
- Отоларинголог
- Офтальмолог
- Психиатр
- Нарколог
- Стоматолог
- Дерматовенеролог
Кроме консультаций специалистов, обязательными являются лабораторные и функциональные исследования:
- Общий анализ крови и мочи
- Электрокардиография
- Флюорография или рентгенография легких
- Аудиометрия (проверка слуха)
- Определение группы крови и резус-фактора (при первичном обследовании)
- Исследование на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис
- Тест на наркотические вещества
Абсолютные противопоказания для работы на рыболовных судах:
- Эпилепсия и другие судорожные расстройства
- Тяжелые психические заболевания
- Алкоголизм, наркомания, токсикомания
- Заболевания сердечно-сосудистой системы с выраженной недостаточностью кровообращения
- Тяжелые заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью
- Заболевания нервной системы с нарушением координации движений
- Тяжелые заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь в стадии обострения)
- Тяжелые заболевания эндокринной системы (декомпенсированный сахарный диабет)
- Серьезные нарушения зрения и слуха
Специфические требования к зрению и слуху для разных категорий членов экипажа:
|Категория персонала
|Требования к зрению
|Требования к слуху
|Судоводители (капитан, помощники)
|Острота зрения не менее 0,8 на один глаз и 0,6 на другой (с коррекцией), нормальное цветоощущение
|Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м
|Судовые механики
|Острота зрения не менее 0,6 на один глаз и 0,4 на другой (с коррекцией)
|Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м
|Радиоспециалисты
|Острота зрения не менее 0,5 на один глаз и 0,4 на другой (с коррекцией)
|Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 3 м, способность различать тональные сигналы
|Палубная команда, рыбообработчики
|Острота зрения не менее 0,5 на один глаз и 0,3 на другой (с коррекцией)
|Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 2 м
Медицинское свидетельство для работы на рыболовных судах выдается на срок до 2 лет. Для моряков старше 55 лет срок действия сертификата может быть ограничен одним годом. Некоторые компании-судовладельцы могут устанавливать дополнительные требования к состоянию здоровья экипажа, особенно для работы в экстремальных климатических условиях (например, в Арктике или тропиках).
Важно учитывать, что даже незначительные на первый взгляд проблемы со здоровьем могут стать причиной отказа в допуске к работе. Например, нелеченный кариес или хронический тонзиллит могут быть расценены как потенциальный риск развития острых состояний в условиях длительного рейса с ограниченными возможностями медицинской помощи.
Условия труда и особенности работы в рыболовной отрасли
Работа на рыболовных судах характеризуется специфическими условиями труда, которые важно учитывать при выборе данной профессии. Эти особенности связаны как с физическими аспектами, так и с социально-психологическими факторами. 🌊
Основные особенности условий труда на рыболовных судах:
- Вахтовый метод работы — рейсы могут длиться от нескольких недель до 8-10 месяцев
- Ненормированный рабочий день — во время интенсивного лова работа может продолжаться 16-18 часов в сутки с короткими перерывами на отдых
- Зависимость от погодных условий — работа продолжается практически в любую погоду, кроме экстремальных штормов
- Ограниченное пространство — длительное пребывание в замкнутом коллективе на ограниченной территории
- Качка и вибрация — постоянное воздействие на организм, требующее адаптации
- Тяжелый физический труд — особенно для рыбаков и рыбообработчиков
- Экстремальные климатические условия — от арктических холодов до тропической жары в зависимости от района промысла
- Ограниченный доступ к коммуникациям — связь с берегом часто ограничена
Режим труда и отдыха на рыболовных судах зависит от типа промысла и интенсивности работы. Существует несколько основных схем организации рабочего времени:
- Трехсменный график (8 часов работы, 16 часов отдыха) — обычно для командного состава
- Двухсменный график (12 часов работы, 12 часов отдыха) — распространен среди механиков и части палубной команды
- "Промысловый" режим — работа по мере необходимости, часто без четкого графика, с периодами интенсивной работы во время лова и обработки улова
Оплата труда на рыболовных судах имеет свою специфику:
- Базовая ставка — фиксированная часть заработной платы
- Промысловые доплаты — зависят от объема и качества добытой рыбы
- Районные коэффициенты — надбавки за работу в сложных климатических условиях
- Доплаты за выслугу лет — для опытных моряков
- Система вознаграждений "по паям" — распределение части прибыли от улова между членами экипажа в соответствии с установленными коэффициентами
Быт на рыболовном судне организован с учетом ограниченного пространства и необходимости обеспечения базовых потребностей экипажа:
- Проживание в каютах (от одноместных для капитана до 4-6-местных для рядового состава)
- Трехразовое питание в судовой столовой
- Ограниченные возможности для досуга (общая комната отдыха, спутниковое ТВ, библиотека)
- Ограниченные запасы пресной воды (на некоторых судах душ доступен по расписанию)
- Отсутствие алкоголя (на большинстве современных судов действует сухой закон)
Психологические аспекты работы в море часто становятся серьезным испытанием для новичков:
- Длительная разлука с семьей и близкими
- Монотонность и однообразие жизни в ограниченном пространстве
- Необходимость постоянного взаимодействия с одними и теми же людьми
- Ограниченные возможности для личного пространства и уединения
- Стресс от непредсказуемых погодных условий и потенциально опасных ситуаций
При этом работа на рыболовных судах имеет ряд преимуществ, которые привлекают многих специалистов:
- Высокий уровень заработной платы (особенно для командного состава)
- Продолжительный отпуск между рейсами
- Возможность увидеть разные страны и регионы (при работе на судах международного плавания)
- Четкая карьерная лестница и возможности для профессионального роста
- Стабильность трудоустройства при наличии опыта и квалификации
Работа на рыболовных судах — это выбор особого образа жизни, сочетающего романтику моря, достойный заработок и серьезные испытания. Успех в этой профессии определяется не только наличием необходимых документов и квалификации, но и личными качествами: выносливостью, стрессоустойчивостью, умением работать в команде и приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Тщательно взвесьте все за и против, оцените свои физические и психологические возможности перед принятием решения о карьере в рыболовной отрасли. И помните: море принимает не всех, но тех, кто нашел себя в этой стихии, оно вознаграждает особым чувством свободы и профессиональной гордости, которое невозможно ощутить на берегу.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву