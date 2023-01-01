Работа на рыболовецких судах Норвегии: зарплаты, условия, вакансии

Для кого эта статья:

Иностранные специалисты, ищущие работу в рыболовной отрасли Норвегии

Люди, интересующиеся карьерой в морской индустрии с высокими доходами

Кандидаты на работу, нуждающиеся в информации о требованиях и процессе трудоустройства на рыболовецких судах Норвежская рыболовная индустрия — это не просто отрасль экономики, а настоящая национальная гордость, приносящая стране миллиарды крон ежегодно. Для тех, кто ищет высокооплачиваемую работу с возможностью увидеть суровую красоту Северного моря, рыболовецкие суда Норвегии представляют уникальную возможность. При зарплатах, начинающихся от 2500 евро и достигающих 7000 евро в месяц, это одно из самых прибыльных направлений для иностранных специалистов. Однако за высокими доходами скрываются жесткие требования, интенсивный труд и необходимость адаптироваться к особому морскому укладу жизни. 🌊

Рыболовецкий флот Норвегии: обзор отрасли и вакансий

Норвегия по праву считается одной из ведущих морских держав в сфере рыболовства. Страна занимает второе место в мире по экспорту морепродуктов после Китая, ежегодно поставляя продукцию более чем в 140 стран. Рыболовецкий флот Норвегии насчитывает около 6000 судов различного класса — от небольших прибрежных лодок до внушительных траулеров и крабодобывающих судов, работающих в открытом море. 🐟

Структура флота отражает многогранность отрасли: 72% составляют суда длиной до 15 метров, занимающиеся прибрежным ловом, 18% — среднетоннажные суда (15-28 метров), а оставшиеся 10% — крупные океанические траулеры и перерабатывающие платформы. Именно на последних двух категориях чаще всего можно встретить иностранных специалистов.

Тип судна Количество в норвежском флоте Основной улов Зоны промысла Прибрежные суда (до 15м) ~4300 Треска, пикша, сельдь Фьорды и прибрежные воды Среднетоннажные суда (15-28м) ~1100 Треска, скумбрия, мойва Баренцево море, Норвежское море Океанические траулеры (>28м) ~600 Макрель, сельдь, путассу, краб Северная Атлантика, Баренцево море

Вакансии на рыболовецких судах Норвегии отличаются разнообразием и делятся на несколько категорий:

Палубная команда — матросы, боцманы, помощники капитана

— матросы, боцманы, помощники капитана Инженерный состав — механики различных рангов, электрики

— механики различных рангов, электрики Производственный персонал — операторы перерабатывающего оборудования, сортировщики улова

— операторы перерабатывающего оборудования, сортировщики улова Обеспечивающий персонал — повара, медики (на крупных судах)

Михаил Соколов, консультант по трудоустройству в морской отрасли Ко мне часто обращаются клиенты с типичным заблуждением: "Я хочу на норвежское рыболовное судно, потому что там просто и много платят". Помню случай с Алексеем из Мурманска, опытным моряком с 12-летним стажем на российских судах. Он был уверен, что сразу получит место на крупном траулере. Реальность оказалась иной: первые три месяца ему пришлось работать на среднем судне, доказывая свою компетентность. Только после этого, когда он освоил норвежские стандарты работы и базовый язык, его перевели на океанический траулер с зарплатой 5200 евро. Норвежцы ценят опыт, но еще больше — способность интегрироваться в их производственную культуру.

Наиболее востребованные специалисты — опытные машинисты и механики, способные обслуживать сложное оборудование в море, а также матросы с опытом работы на аналогичных судах. Особый спрос существует на сезонных работников во время пиковых периодов лова, особенно зимой (январь-март) и осенью (сентябрь-ноябрь).

Важно понимать, что норвежский рыболовный сектор строго регулируется квотами на вылов и природоохранными нормами. Это обеспечивает устойчивость отрасли, но также создает цикличность в найме персонала, привязанную к сезонам промысла различных видов рыб.

Зарплаты на рыболовецких судах: от чего зависит доход

Финансовая привлекательность работы на норвежских рыболовецких судах — основной фактор, привлекающий иностранных специалистов. Система оплаты труда на этих судах комбинированная и включает базовую ставку и процент от улова (так называемую "долю"), что делает общий доход зависимым от множества факторов. 💰

Размер базовой ставки определяется следующими параметрами:

Должность и квалификация (капитан, помощник, механик, матрос)

Опыт работы в рыболовной отрасли

Наличие специализированных сертификатов

Тип судна и его размер

Продолжительность контракта

Процентное вознаграждение (доля от улова) зависит от:

Общего объема и качества добытой рыбы

Рыночных цен на конкретные виды морепродуктов

Количества членов экипажа, участвующих в распределении

Системы распределения, принятой на конкретном судне

Средние месячные зарплаты на норвежских рыболовецких судах (данные актуальны на 2023 год):

Позиция Базовая ставка (€) Средний бонус от улова (€) Средний месячный доход (€) Капитан 4500-5500 1500-3000 6000-8500 Старший помощник 3500-4500 1000-2000 4500-6500 Главный механик 3800-4800 800-1500 4600-6300 Матрос 2200-3000 300-1000 2500-4000 Обработчик рыбы 2000-2500 200-800 2200-3300 Повар 2400-3200 200-500 2600-3700

Необходимо учитывать, что налогообложение для иностранных работников в Норвегии имеет свои особенности. При работе на норвежском судне под флагом страны вы обязаны платить налоги по норвежским ставкам (в среднем 25-35% в зависимости от уровня дохода). Однако существуют налоговые соглашения между Норвегией и рядом стран, позволяющие избежать двойного налогообложения.

Андрей Волков, бывший матрос норвежского траулера Мой первый контракт на норвежском судне добычи краба был настоящим испытанием. Судно длиной 54 метра, экипаж — 18 человек, включая 5 иностранцев. Базовая ставка казалась скромной — 2400 евро, но капитан обещал хорошие бонусы при удачном промысле. Первые две недели были катастрофическими — шторм, малый улов, все нервничали. Но потом мы вышли на богатые крабом участки, и дела пошли иначе. За трехмесячный рейс я получил около 12000 евро — базовая ставка плюс доля от улова. Это значительно больше, чем я мог заработать дома за полгода. Но цена была высока: 14-16 часовые смены, минимум сна, постоянная качка, обморожения пальцев при работе с крабовыми ловушками. Сейчас, после пяти лет в отрасли, я зарабатываю около 4800 евро в месяц как опытный матрос с сертификатами и базовым норвежским. Главное, что я понял — размер зарплаты прямо пропорционален тяжести условий.

Важно отметить дополнительные финансовые аспекты работы:

Многие судовладельцы обеспечивают бесплатное питание и проживание на борту

Медицинская страховка обычно включена в контракт

Рабочая одежда и специальное снаряжение часто предоставляются работодателем

Транспортные расходы до порта отправления могут быть компенсированы (зависит от условий контракта)

Сезонность также влияет на доходы: зимний лов трески (январь-апрель) и осенний промысел макрели (август-октябрь) традиционно считаются наиболее прибыльными периодами. Для максимизации дохода опытные моряки часто планируют контракты именно на эти сезоны.

Условия работы моряком в Норвегии: режим и быт

Работа на рыболовецких судах Норвегии — это не просто профессия, а особый образ жизни, требующий физической выносливости, психологической устойчивости и готовности к жизни в замкнутом пространстве. Условия труда значительно отличаются в зависимости от типа судна, однако существуют общие характеристики, с которыми сталкивается каждый член экипажа. 🚢

Рабочий режим на норвежских рыболовецких судах обычно организован по одной из следующих систем:

6/6 — шесть часов работы, шесть часов отдыха (наиболее распространённая система)

— шесть часов работы, шесть часов отдыха (наиболее распространённая система) 8/8/4/4 — восемь часов работы, восемь часов отдыха, четыре часа работы, четыре часа отдыха

— восемь часов работы, восемь часов отдыха, четыре часа работы, четыре часа отдыха 12/12 — двенадцать часов работы, двенадцать часов отдыха (на больших траулерах)

Во время пиковых периодов лова рабочий день может достигать 14-16 часов с минимальными перерывами. Особенно интенсивный график наблюдается при подходе крупных косяков рыбы или в начале сезона добычи определенных видов морепродуктов.

Продолжительность рейсов зависит от типа судна:

Прибрежные суда : 1-7 дней

: 1-7 дней Среднетоннажные суда : 2-4 недели

: 2-4 недели Океанические траулеры: 1-3 месяца

Между рейсами предусмотрен отпуск, длительность которого обычно составляет 30-50% от времени, проведенного в море. Например, после двухмесячного рейса можно рассчитывать на 3-4 недели отдыха.

Бытовые условия на современных норвежских судах существенно лучше, чем на флотах многих других стран. Тем не менее, они значительно различаются в зависимости от класса и возраста судна:

Размещение : каюты на 1-4 человека (на крупных судах часто предоставляются одно- или двухместные каюты командному составу)

: каюты на 1-4 человека (на крупных судах часто предоставляются одно- или двухместные каюты командному составу) Питание : 3-4 разовое, обычно высокого качества, с обязательным горячим питанием

: 3-4 разовое, обычно высокого качества, с обязательным горячим питанием Санитарные условия : душевые и туалеты (на современных судах — по 1 комплекту на 2-4 человека)

: душевые и туалеты (на современных судах — по 1 комплекту на 2-4 человека) Досуг: общая комната отдыха с телевизором, иногда — небольшой тренажерный зал, библиотека, интернет (на крупных судах)

Климатические условия представляют отдельный вызов. Норвежские рыболовецкие суда работают преимущественно в суровых северных водах:

Температура воздуха зимой может опускаться до -20°C и ниже

Ветер достигает 20-25 м/с, создавая эффект еще более низких температур

Волнение моря часто превышает 4-5 баллов

Обледенение палубы и оборудования — обычное явление в зимний период

Безопасность труда на норвежских судах поддерживается на высоком уровне. Обязательными являются:

Регулярные учения по безопасности

Инструктажи перед началом каждого рейса

Современное спасательное оборудование

Специальная защитная одежда (термокостюмы, непромокаемые комбинезоны)

Медицинская аптечка и базовое медицинское оборудование

Психологический аспект работы является одним из наиболее сложных. Длительное пребывание в ограниченном пространстве с одними и теми же людьми создает особую атмосферу, требующую развитых коммуникативных навыков и эмоциональной устойчивости.

Особенности национального состава экипажей: на норвежских судах обычно работают смешанные команды, включающие норвежцев, россиян, прибалтов, поляков и представителей других национальностей. Рабочий язык — чаще всего английский, хотя базовые знания норвежского языка всегда приветствуются и могут стать преимуществом при найме.

Требования к кандидатам на работу в норвежском промысле

Трудоустройство на рыболовецкие суда Норвегии сопряжено с прохождением строгого отбора, обусловленного как законодательными нормами страны, так и спецификой работы в море. Требования к кандидатам можно разделить на несколько категорий, каждая из которых имеет критическое значение при рассмотрении заявки на трудоустройство. 📋

Правовые требования:

Наличие разрешения на работу в Норвегии или гражданство страны ЕС/ЕЭЗ (для граждан других стран необходимо получение рабочей визы)

Наличие морских документов международного образца (Seaman's Book, удостоверение личности моряка)

Медицинский сертификат морского образца (ENG1 или эквивалент), подтверждающий пригодность к работе в море

Базовый сертификат по безопасности STCW (для позиций, требующих морской квалификации)

Для специализированных позиций — соответствующие профессиональные сертификаты

Профессиональные требования:

Опыт работы в морской отрасли (для неквалифицированных позиций может не требоваться, но является преимуществом)

Для инженерных и командных должностей — профильное образование и подтвержденный опыт работы от 2-5 лет

Навыки обслуживания рыболовецкого оборудования (сети, тралы, лебедки)

Для механиков — знание дизельных двигателей, гидравлических систем и судовых генераторов

Для производственного персонала — опыт обработки рыбы и морепродуктов

Языковые навыки:

Английский язык — минимум на базовом уровне (для понимания инструкций и коммуникации)

Норвежский язык — преимущество, особенно для долгосрочного трудоустройства

Русский язык часто является плюсом, так как на многих судах работают русскоговорящие моряки

Физические требования:

Хорошее здоровье и физическая выносливость

Отсутствие хронических заболеваний, ограничивающих работоспособность

Способность работать в сложных погодных условиях

Устойчивость к морской болезни

Способность поднимать тяжести (для большинства позиций)

Психологические качества:

Эмоциональная устойчивость

Способность к работе в замкнутом коллективе

Дисциплинированность и исполнительность

Адаптивность к меняющимся условиям

Стрессоустойчивость

Минимальный возраст для работы на рыболовецких судах в Норвегии составляет 18 лет, верхний возрастной предел обычно не устанавливается жестко, но кандидаты старше 50-55 лет должны продемонстрировать отличное физическое состояние.

Для иностранных граждан, не являющихся гражданами ЕС/ЕЭЗ, процесс трудоустройства предполагает получение разрешения на работу от Норвежского директората по иммиграции (UDI). Этот процесс включает следующие этапы:

Получение предложения о работе от норвежского судовладельца или рекрутингового агентства Подача заявления на разрешение на работу Прохождение проверки квалификации и безопасности Получение визы для въезда в Норвегию

Важно отметить, что легальное трудоустройство является единственным приемлемым вариантом работы в Норвегии. Нелегальная работа строго преследуется и может привести к депортации и запрету на въезд в страны Шенгенской зоны.

Как устроиться на рыболовное судно в Норвегии: пошаговая инструкция

Процесс трудоустройства на норвежские рыболовецкие суда представляет собой структурированный путь, требующий тщательной подготовки и последовательных действий. Следуя приведенной ниже инструкции, вы значительно повысите свои шансы на успешное получение работы в этой высокооплачиваемой отрасли. 📝

Шаг 1: Подготовка базовых документов и сертификатов

Загранпаспорт (срок действия не менее 1,5 лет с предполагаемой даты начала работы)

Удостоверение личности моряка (УЛМ) или Seaman's Book

Медицинский сертификат для моряков международного образца (ENG1)

Базовый сертификат STCW по безопасности (включает 4 модуля: выживание на море, противопожарная безопасность, первая помощь, личная безопасность)

Профессиональные сертификаты (для специализированных должностей)

Документы об образовании с нотариально заверенным переводом на английский язык

Трудовая книжка или справки с предыдущих мест работы (переведенные на английский)

Шаг 2: Составление профессионального резюме

Резюме должно быть составлено на английском языке и включать:

Персональные данные и контактную информацию

Детальное описание опыта работы в морской отрасли

Образование и профессиональную подготовку

Перечень имеющихся сертификатов

Языковые навыки

Дополнительные умения, релевантные для работы в море

Формат CV должен соответствовать европейским стандартам, быть лаконичным (не более 2 страниц) и содержать актуальную фотографию профессионального характера.

Шаг 3: Поиск вакансий и потенциальных работодателей

Существует несколько основных каналов поиска работы на норвежских рыболовецких судах:

Специализированные морские рекрутинговые агентства с лицензией на трудоустройство в Норвегии Онлайн-порталы по поиску морских вакансий: NAV.no (официальный портал трудоустройства Норвегии), Maritimejobs.no, Offshore.no Прямое обращение к судовладельческим компаниям — эффективно для кандидатов с высокой квалификацией и опытом Профессиональные форумы и социальные сети для моряков

При работе с агентствами важно проверить их репутацию и наличие официальных разрешений на трудоустройство в Норвегии. Легитимные агентства не должны взимать плату за трудоустройство с соискателей (только с работодателей).

Шаг 4: Прохождение собеседования

Собеседование может проводиться в нескольких форматах:

Личная встреча (если вы находитесь в Норвегии или представитель компании посещает вашу страну)

Видеоконференция через Skype, Zoom или другие платформы

Телефонное интервью

Ключевые аспекты успешного прохождения собеседования:

Подготовьтесь ответить на вопросы о вашем опыте в конкретных ситуациях

Продемонстрируйте знание специфики рыболовного промысла

Будьте готовы к проверке технических знаний (для специализированных должностей)

Покажите понимание важности безопасности и командной работы

Продемонстрируйте базовые навыки общения на английском языке

Шаг 5: Получение предложения о работе и оформление рабочей визы

После успешного прохождения собеседования и принятия предложения о работе начинается процесс оформления необходимых разрешений:

Получение официального контракта или предложения о работе от норвежского работодателя Подача заявления на разрешение на работу в Норвежский директорат по иммиграции (UDI) После одобрения заявления — подача документов на рабочую визу в норвежское консульство в вашей стране Прохождение биометрии и получение визы

Для граждан стран ЕС/ЕЭЗ этот процесс значительно упрощен, так как они имеют право работать в Норвегии без получения рабочей визы, но должны зарегистрироваться в норвежских иммиграционных органах по прибытии.

Шаг 6: Предрейсовая подготовка

Перед отправлением на судно необходимо:

Пройти дополнительные медицинские проверки (если требуется)

Приобрести специализированную одежду и экипировку (если не предоставляется работодателем)

Оформить международную медицинскую страховку

Подготовить необходимые личные вещи для длительного пребывания в море

Уведомить ближайших родственников о деталях предстоящего рейса

Шаг 7: Прибытие в порт и оформление на судно

По прибытии в норвежский порт вам необходимо:

Представиться капитану или уполномоченному представителю компании Пройти инструктаж по безопасности на конкретном судне Ознакомиться с судовым расписанием и своими обязанностями Разместиться в отведенной каюте Получить рабочую одежду и средства индивидуальной защиты

Для успешного трудоустройства рекомендуется начинать процесс подготовки документов и поиска работы за 3-6 месяцев до предполагаемой даты начала работы. Это позволит учесть возможные задержки в оформлении документов и расширит спектр доступных вакансий.

Работа на рыболовецких судах Норвегии — это суровая проверка характера, которая щедро вознаграждает тех, кто способен принять её условия. Если вы готовы к физическим нагрузкам, переменчивой погоде и замкнутому пространству, то взамен получите не только высокий доход, но и уникальный жизненный опыт, профессиональный рост и возможность стать частью легендарной морской индустрии. Главное — подходить к процессу трудоустройства ответственно, следуя всем легальным процедурам и тщательно оценивая свои силы. Море не прощает легкомыслия, но всегда ценит профессионализм и упорство.

