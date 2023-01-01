Проверка на полиграфе при устройстве в полицию: этапы и нюансы#Трудовое право
Для кого эта статья:
- Кандидаты на работу в правоохранительные органы
- Специалисты в сфере HR, занимающиеся отбором персонала
Особы, заинтересованные в психологии и методах оценки кандидатов
Прохождение полиграфа при трудоустройстве в правоохранительные органы вызывает трепет даже у самых честных кандидатов. Перспектива оказаться подключенным к «детектору лжи», когда каждое сердцебиение и вздох фиксируются приборами, заставляет нервничать многих претендентов на службу. Однако полиграф — это не инструмент пыток, а стандартная процедура проверки, к которой можно и нужно подготовиться. Давайте разберемся, что ждет кандидатов в полицию на этом этапе отбора и как пройти его максимально спокойно. ??
Что такое полиграф и зачем он нужен полиции
Полиграф (детектор лжи) — это психофизиологический инструмент, регистрирующий изменения в организме человека при ответах на вопросы. Прибор одновременно фиксирует несколько параметров: частоту дыхания, пульс, кровяное давление, электрическую активность кожи (потоотделение) и иногда тремор (микродрожание мышц). ??
Для правоохранительных органов полиграф выполняет три ключевые функции:
- Проверка достоверности информации, предоставленной кандидатом при трудоустройстве
- Выявление скрытых факторов риска, которые могут повлиять на службу (наркотическая зависимость, коррупционные склонности)
- Проверка лояльности и психологической устойчивости будущего сотрудника
Важно понимать: полиграф не читает мысли и не определяет ложь напрямую. Он лишь фиксирует физиологические реакции, которые могут сопровождать стресс при попытке скрыть информацию. Интерпретацией этих реакций занимается специально обученный полиграфолог.
|Параметр, измеряемый полиграфом
|Что фиксирует
|Реакция при стрессе
|Кардиологические показатели
|Частота пульса, артериальное давление
|Учащение пульса, повышение давления
|Дыхательная активность
|Частота и глубина дыхания
|Изменение ритма, задержки дыхания
|Кожно-гальваническая реакция
|Электропроводность кожи, потоотделение
|Повышение потоотделения, изменение электропроводности
|Плетизмограмма
|Кровенаполнение капилляров
|Изменение кровенаполнения в периферических сосудах
Алексей Северов, специалист-полиграфолог с опытом работы в МВД Помню случай с одним кандидатом на должность участкового. Молодой человек был безупречен на собеседованиях, имел отличные рекомендации и чистую биографию. Однако во время предтестовой беседы я заметил его нервозность при обсуждении темы наркотиков. Во время тестирования реакции на вопросы о личном опыте употребления были однозначными — сильнейший всплеск по всем каналам. В постестовой беседе он признался, что экспериментировал с легкими наркотиками в студенческие годы и боялся, что этот факт перечеркнет его карьеру. Интересно, что не сам факт стал препятствием для приема (опыт был единичным и давним), а именно попытка скрыть информацию. Мы ценим честность выше безупречной биографии.
Правовые основы проверки на детекторе лжи в МВД
Применение полиграфа при трудоустройстве в полицию регламентируется несколькими нормативными актами. Основополагающими документами являются:
- Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ
- Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» от 30.11.2011 N 342-ФЗ
- Приказ МВД России от 18.03.2010 N 201 «Об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в органах внутренних дел Российской Федерации»
Ключевые правовые аспекты, которые должен знать каждый кандидат:
- Добровольность процедуры. Формально тестирование на полиграфе является добровольным. Однако отказ от его прохождения может рассматриваться как сигнал о возможном наличии скрываемой информации и повлиять на решение о приеме на службу.
- Информированное согласие. Перед процедурой кандидат подписывает документ о добровольном согласии на проведение тестирования с использованием полиграфа.
- Конфиденциальность результатов. Информация, полученная в ходе тестирования, является служебной и не подлежит разглашению.
- Право на ознакомление. Кандидат имеет право знать общие результаты тестирования, но не все технические детали интерпретации показаний.
Важно понимать, что результаты полиграфа не являются единственным критерием принятия решения о трудоустройстве. Они рассматриваются в комплексе с другими факторами: результатами психологического тестирования, медицинского обследования, проверки биографии и рекомендаций.
Этапы тестирования на полиграфе при поступлении
Процедура проверки на полиграфе — это не просто подключение к прибору и ответы на вопросы. Это комплексный процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых имеет свою цель и особенности. ??
Предтестовая беседа (30-60 минут) На этом этапе полиграфолог знакомится с кандидатом, объясняет принцип работы прибора и процедуру тестирования. Происходит обсуждение вопросов, которые будут задаваться. Цель этапа — снизить тревожность и установить психологический контакт.
Подготовка и подключение к прибору (10-15 минут) Специалист размещает датчики на теле испытуемого: пневматические трубки на груди и животе для регистрации дыхания, манжету для измерения давления на плече, датчики кожно-гальванической реакции на пальцах. Кандидата просят принять удобное положение и не совершать резких движений.
Стимуляционный тест (5-10 минут) Проводится демонстрационный тест, часто в виде «теста с числом» или «теста с картой». Кандидату предлагают выбрать карту или число и солгать о своем выборе. Это позволяет настроить оборудование и показать испытуемому, как реагирует прибор на заведомо ложные ответы.
Основное тестирование (30-90 минут) Полиграфолог задает заранее подготовленные вопросы нескольких типов. Каждая серия вопросов обычно повторяется 2-3 раза для получения достоверных результатов. Между сериями делаются короткие перерывы.
Посттестовая беседа (15-30 минут) После завершения тестирования специалист может задать дополнительные вопросы по реакциям, которые вызвали сомнения или требуют пояснения. Кандидату предоставляется возможность дать пояснения и комментарии.
Анализ результатов (проводится без присутствия кандидата) Полиграфолог анализирует полученные данные, составляет заключение. Этот процесс может занимать от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от сложности случая.
Общая продолжительность процедуры проверки на полиграфе составляет от 2 до 4 часов, включая все этапы. Длительность зависит от количества тематических блоков вопросов и индивидуальных особенностей кандидата.
Елена Карпова, психолог кадровой службы УМВД К нам пришла устраиваться девушка с отличным образованием и сильной мотивацией работать в полиции. Во время предварительного собеседования она была уверена в себе и спокойна. Однако перед полиграфом начала проявлять признаки сильнейшей тревоги — до тремора в руках. Я решила провести с ней дополнительную консультацию и выяснила, что причина не в скрываемых фактах, а в патологическом страхе перед медицинскими процедурами и приборами. Мы провели несколько упражнений на релаксацию, детально объяснили безопасность процедуры, показали оборудование заранее. В итоге тестирование прошло успешно, и сейчас она один из лучших сотрудников отдела. Этот случай показывает, как важна психологическая подготовка даже для абсолютно честных кандидатов.
Типы вопросов и реакции, которые фиксирует прибор
При проверке на полиграфе используются различные типы вопросов, каждый из которых играет свою роль в общей методике тестирования. Понимание этих типов поможет кандидату лучше подготовиться психологически. ??
|Тип вопроса
|Описание
|Пример
|Цель
|Нейтральные
|Вопросы, не вызывающие эмоционального напряжения
|"Сегодня вторник?", "Вас зовут [имя]?"
|Установление базовой линии физиологических реакций
|Контрольные
|Вопросы общего характера, на которые большинство людей ответят неправдиво
|"Вы когда-нибудь нарушали правила?", "Вы всегда говорите правду?"
|Получение образца реакции на ложь для сравнения
|Релевантные
|Вопросы, непосредственно связанные с предметом проверки
|"Вы когда-либо употребляли наркотики?", "Вы скрыли какую-либо информацию в анкете?"
|Получение информации по существу проверки
|Симптоматические
|Вопросы, выявляющие общую тревожность
|"Вы боитесь, что полиграф выявит что-то, о чем мы не спрашивали?"
|Оценка общего уровня тревожности и наличия скрываемых фактов
Основные тематические блоки вопросов при поступлении в полицию включают:
- Биографические данные: проверка достоверности информации в анкете, резюме и автобиографии
- Криминальное прошлое: участие в нераскрытых преступлениях, связь с криминальными элементами
- Финансовая благонадежность: наличие скрытых долгов, незадекларированных доходов, склонность к азартным играм
- Употребление психоактивных веществ: опыт употребления наркотиков, алкогольная зависимость
- Мотивация и лояльность: истинные причины поступления на службу, готовность соблюдать профессиональную этику
Полиграф фиксирует комплекс физиологических реакций, которые изменяются при эмоциональном возбуждении, связанном с попыткой скрыть информацию:
- Дыхательные реакции: задержка дыхания, изменение ритма, глубины и частоты дыхательных движений
- Сердечно-сосудистые реакции: учащение пульса, повышение артериального давления, изменение тонуса периферических сосудов
- Электродермальные реакции: повышение потоотделения, изменение электрического сопротивления кожи
- Двигательные реакции: микродвижения конечностей, изменение тонуса мышц
Важно понимать, что изолированные реакции на отдельные вопросы не являются определяющими. Полиграфолог анализирует системные паттерны реакций, их повторяемость и контекст. Современные методики позволяют отделить реакции, вызванные естественным волнением, от реакций, связанных с сокрытием информации.
Как подготовиться к полиграфу и снизить тревожность
Подготовка к тестированию на полиграфе — это не поиск способов обмануть прибор (что практически невозможно), а создание оптимальных условий для прохождения процедуры без лишнего стресса. Следующие рекомендации помогут вам пройти проверку максимально комфортно. ??
Физическая подготовка (за 24-48 часов до тестирования):
- Обеспечьте полноценный сон (не менее 7-8 часов) накануне тестирования
- Избегайте употребления алкоголя за 24 часа до процедуры
- Ограничьте потребление кофеина в день тестирования
- Примите легкий прием пищи за 1-2 часа до процедуры (голод или переедание могут исказить результаты)
- Не принимайте седативные препараты или транквилизаторы без согласования с полиграфологом
Психологическая подготовка:
- Честность прежде всего. Самая эффективная стратегия — быть максимально честным. Полиграф с высокой вероятностью выявит попытки сокрытия информации.
- Изучите процедуру заранее. Понимание того, что вас ждет, снижает тревожность. Изучите информацию о принципах работы полиграфа и этапах тестирования.
- Подготовьтесь к откровенному разговору. Мысленно проработайте свои ответы на потенциально сложные вопросы о прошлом опыте, чтобы не испытывать замешательства во время тестирования.
- Практикуйте техники релаксации. Освойте простые дыхательные упражнения, которые помогут справиться с волнением непосредственно перед процедурой.
Практические техники снижения тревожности перед тестированием:
- Дыхательная техника 4-7-8: вдох на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, выдох на 8 счетов. Повторите 4-5 раз.
- Прогрессивная мышечная релаксация: поочередно напрягайте и расслабляйте группы мышц, начиная со стоп и заканчивая лицом.
- Визуализация: представьте себе место, где вы чувствуете себя спокойно и комфортно. Детально воссоздайте образы, звуки, запахи.
- Позитивные утверждения: повторяйте фразы вроде «Я спокоен», «Я говорю правду и мне нечего бояться», «Это обычная процедура».
Во время тестирования:
- Слушайте внимательно каждый вопрос и отвечайте четко «да» или «нет»
- Не пытайтесь контролировать свои физиологические реакции — это только усилит стресс
- Не делайте глубоких вдохов или выдохов перед ответом
- Избегайте движений, если не получили на это разрешение полиграфолога
- Если вопрос непонятен, попросите уточнить его формулировку
Помните, что нормальное волнение перед и во время процедуры — это естественная реакция, которую полиграфологи учитывают при интерпретации результатов. Опытный специалист способен отличить реакции, вызванные общей тревожностью, от реакций, связанных с попыткой скрыть конкретную информацию.
Проверка на полиграфе — это не выявление лжи в чистом виде, а комплексная оценка реакций организма на стимулы. Понимание этого факта помогает справиться с необоснованными страхами перед процедурой. Честным кандидатам нечего бояться — система настроена не на то, чтобы «поймать» всех подряд, а на выявление тех, кто действительно скрывает значимую информацию. Если вы искренни в своем желании служить в полиции и открыты в предоставлении информации о себе, полиграф станет не препятствием, а еще одним пройденным этапом на пути к желаемой профессии.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву