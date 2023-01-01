Проверка на полиграфе при устройстве в полицию: этапы и нюансы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Кандидаты на работу в правоохранительные органы

Специалисты в сфере HR, занимающиеся отбором персонала

Особы, заинтересованные в психологии и методах оценки кандидатов Прохождение полиграфа при трудоустройстве в правоохранительные органы вызывает трепет даже у самых честных кандидатов. Перспектива оказаться подключенным к «детектору лжи», когда каждое сердцебиение и вздох фиксируются приборами, заставляет нервничать многих претендентов на службу. Однако полиграф — это не инструмент пыток, а стандартная процедура проверки, к которой можно и нужно подготовиться. Давайте разберемся, что ждет кандидатов в полицию на этом этапе отбора и как пройти его максимально спокойно. ??

Что такое полиграф и зачем он нужен полиции

Полиграф (детектор лжи) — это психофизиологический инструмент, регистрирующий изменения в организме человека при ответах на вопросы. Прибор одновременно фиксирует несколько параметров: частоту дыхания, пульс, кровяное давление, электрическую активность кожи (потоотделение) и иногда тремор (микродрожание мышц). ??

Для правоохранительных органов полиграф выполняет три ключевые функции:

Проверка достоверности информации, предоставленной кандидатом при трудоустройстве

Выявление скрытых факторов риска, которые могут повлиять на службу (наркотическая зависимость, коррупционные склонности)

Проверка лояльности и психологической устойчивости будущего сотрудника

Важно понимать: полиграф не читает мысли и не определяет ложь напрямую. Он лишь фиксирует физиологические реакции, которые могут сопровождать стресс при попытке скрыть информацию. Интерпретацией этих реакций занимается специально обученный полиграфолог.

Параметр, измеряемый полиграфом Что фиксирует Реакция при стрессе Кардиологические показатели Частота пульса, артериальное давление Учащение пульса, повышение давления Дыхательная активность Частота и глубина дыхания Изменение ритма, задержки дыхания Кожно-гальваническая реакция Электропроводность кожи, потоотделение Повышение потоотделения, изменение электропроводности Плетизмограмма Кровенаполнение капилляров Изменение кровенаполнения в периферических сосудах

Алексей Северов, специалист-полиграфолог с опытом работы в МВД Помню случай с одним кандидатом на должность участкового. Молодой человек был безупречен на собеседованиях, имел отличные рекомендации и чистую биографию. Однако во время предтестовой беседы я заметил его нервозность при обсуждении темы наркотиков. Во время тестирования реакции на вопросы о личном опыте употребления были однозначными — сильнейший всплеск по всем каналам. В постестовой беседе он признался, что экспериментировал с легкими наркотиками в студенческие годы и боялся, что этот факт перечеркнет его карьеру. Интересно, что не сам факт стал препятствием для приема (опыт был единичным и давним), а именно попытка скрыть информацию. Мы ценим честность выше безупречной биографии.

Правовые основы проверки на детекторе лжи в МВД

Применение полиграфа при трудоустройстве в полицию регламентируется несколькими нормативными актами. Основополагающими документами являются:

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» от 30.11.2011 N 342-ФЗ

Приказ МВД России от 18.03.2010 N 201 «Об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в органах внутренних дел Российской Федерации»

Ключевые правовые аспекты, которые должен знать каждый кандидат:

Добровольность процедуры. Формально тестирование на полиграфе является добровольным. Однако отказ от его прохождения может рассматриваться как сигнал о возможном наличии скрываемой информации и повлиять на решение о приеме на службу. Информированное согласие. Перед процедурой кандидат подписывает документ о добровольном согласии на проведение тестирования с использованием полиграфа. Конфиденциальность результатов. Информация, полученная в ходе тестирования, является служебной и не подлежит разглашению. Право на ознакомление. Кандидат имеет право знать общие результаты тестирования, но не все технические детали интерпретации показаний.

Важно понимать, что результаты полиграфа не являются единственным критерием принятия решения о трудоустройстве. Они рассматриваются в комплексе с другими факторами: результатами психологического тестирования, медицинского обследования, проверки биографии и рекомендаций.

Этапы тестирования на полиграфе при поступлении

Процедура проверки на полиграфе — это не просто подключение к прибору и ответы на вопросы. Это комплексный процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых имеет свою цель и особенности. ??

Предтестовая беседа (30-60 минут) На этом этапе полиграфолог знакомится с кандидатом, объясняет принцип работы прибора и процедуру тестирования. Происходит обсуждение вопросов, которые будут задаваться. Цель этапа — снизить тревожность и установить психологический контакт. Подготовка и подключение к прибору (10-15 минут) Специалист размещает датчики на теле испытуемого: пневматические трубки на груди и животе для регистрации дыхания, манжету для измерения давления на плече, датчики кожно-гальванической реакции на пальцах. Кандидата просят принять удобное положение и не совершать резких движений. Стимуляционный тест (5-10 минут) Проводится демонстрационный тест, часто в виде «теста с числом» или «теста с картой». Кандидату предлагают выбрать карту или число и солгать о своем выборе. Это позволяет настроить оборудование и показать испытуемому, как реагирует прибор на заведомо ложные ответы. Основное тестирование (30-90 минут) Полиграфолог задает заранее подготовленные вопросы нескольких типов. Каждая серия вопросов обычно повторяется 2-3 раза для получения достоверных результатов. Между сериями делаются короткие перерывы. Посттестовая беседа (15-30 минут) После завершения тестирования специалист может задать дополнительные вопросы по реакциям, которые вызвали сомнения или требуют пояснения. Кандидату предоставляется возможность дать пояснения и комментарии. Анализ результатов (проводится без присутствия кандидата) Полиграфолог анализирует полученные данные, составляет заключение. Этот процесс может занимать от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от сложности случая.

Общая продолжительность процедуры проверки на полиграфе составляет от 2 до 4 часов, включая все этапы. Длительность зависит от количества тематических блоков вопросов и индивидуальных особенностей кандидата.

Елена Карпова, психолог кадровой службы УМВД К нам пришла устраиваться девушка с отличным образованием и сильной мотивацией работать в полиции. Во время предварительного собеседования она была уверена в себе и спокойна. Однако перед полиграфом начала проявлять признаки сильнейшей тревоги — до тремора в руках. Я решила провести с ней дополнительную консультацию и выяснила, что причина не в скрываемых фактах, а в патологическом страхе перед медицинскими процедурами и приборами. Мы провели несколько упражнений на релаксацию, детально объяснили безопасность процедуры, показали оборудование заранее. В итоге тестирование прошло успешно, и сейчас она один из лучших сотрудников отдела. Этот случай показывает, как важна психологическая подготовка даже для абсолютно честных кандидатов.

Типы вопросов и реакции, которые фиксирует прибор

При проверке на полиграфе используются различные типы вопросов, каждый из которых играет свою роль в общей методике тестирования. Понимание этих типов поможет кандидату лучше подготовиться психологически. ??

Тип вопроса Описание Пример Цель Нейтральные Вопросы, не вызывающие эмоционального напряжения "Сегодня вторник?", "Вас зовут [имя]?" Установление базовой линии физиологических реакций Контрольные Вопросы общего характера, на которые большинство людей ответят неправдиво "Вы когда-нибудь нарушали правила?", "Вы всегда говорите правду?" Получение образца реакции на ложь для сравнения Релевантные Вопросы, непосредственно связанные с предметом проверки "Вы когда-либо употребляли наркотики?", "Вы скрыли какую-либо информацию в анкете?" Получение информации по существу проверки Симптоматические Вопросы, выявляющие общую тревожность "Вы боитесь, что полиграф выявит что-то, о чем мы не спрашивали?" Оценка общего уровня тревожности и наличия скрываемых фактов

Основные тематические блоки вопросов при поступлении в полицию включают:

Биографические данные: проверка достоверности информации в анкете, резюме и автобиографии

проверка достоверности информации в анкете, резюме и автобиографии Криминальное прошлое: участие в нераскрытых преступлениях, связь с криминальными элементами

участие в нераскрытых преступлениях, связь с криминальными элементами Финансовая благонадежность: наличие скрытых долгов, незадекларированных доходов, склонность к азартным играм

наличие скрытых долгов, незадекларированных доходов, склонность к азартным играм Употребление психоактивных веществ: опыт употребления наркотиков, алкогольная зависимость

опыт употребления наркотиков, алкогольная зависимость Мотивация и лояльность: истинные причины поступления на службу, готовность соблюдать профессиональную этику

Полиграф фиксирует комплекс физиологических реакций, которые изменяются при эмоциональном возбуждении, связанном с попыткой скрыть информацию:

Дыхательные реакции: задержка дыхания, изменение ритма, глубины и частоты дыхательных движений Сердечно-сосудистые реакции: учащение пульса, повышение артериального давления, изменение тонуса периферических сосудов Электродермальные реакции: повышение потоотделения, изменение электрического сопротивления кожи Двигательные реакции: микродвижения конечностей, изменение тонуса мышц

Важно понимать, что изолированные реакции на отдельные вопросы не являются определяющими. Полиграфолог анализирует системные паттерны реакций, их повторяемость и контекст. Современные методики позволяют отделить реакции, вызванные естественным волнением, от реакций, связанных с сокрытием информации.

Как подготовиться к полиграфу и снизить тревожность

Подготовка к тестированию на полиграфе — это не поиск способов обмануть прибор (что практически невозможно), а создание оптимальных условий для прохождения процедуры без лишнего стресса. Следующие рекомендации помогут вам пройти проверку максимально комфортно. ??

Физическая подготовка (за 24-48 часов до тестирования):

Обеспечьте полноценный сон (не менее 7-8 часов) накануне тестирования

Избегайте употребления алкоголя за 24 часа до процедуры

Ограничьте потребление кофеина в день тестирования

Примите легкий прием пищи за 1-2 часа до процедуры (голод или переедание могут исказить результаты)

Не принимайте седативные препараты или транквилизаторы без согласования с полиграфологом

Психологическая подготовка:

Честность прежде всего. Самая эффективная стратегия — быть максимально честным. Полиграф с высокой вероятностью выявит попытки сокрытия информации. Изучите процедуру заранее. Понимание того, что вас ждет, снижает тревожность. Изучите информацию о принципах работы полиграфа и этапах тестирования. Подготовьтесь к откровенному разговору. Мысленно проработайте свои ответы на потенциально сложные вопросы о прошлом опыте, чтобы не испытывать замешательства во время тестирования. Практикуйте техники релаксации. Освойте простые дыхательные упражнения, которые помогут справиться с волнением непосредственно перед процедурой.

Практические техники снижения тревожности перед тестированием:

Дыхательная техника 4-7-8: вдох на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, выдох на 8 счетов. Повторите 4-5 раз.

вдох на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, выдох на 8 счетов. Повторите 4-5 раз. Прогрессивная мышечная релаксация: поочередно напрягайте и расслабляйте группы мышц, начиная со стоп и заканчивая лицом.

поочередно напрягайте и расслабляйте группы мышц, начиная со стоп и заканчивая лицом. Визуализация: представьте себе место, где вы чувствуете себя спокойно и комфортно. Детально воссоздайте образы, звуки, запахи.

представьте себе место, где вы чувствуете себя спокойно и комфортно. Детально воссоздайте образы, звуки, запахи. Позитивные утверждения: повторяйте фразы вроде «Я спокоен», «Я говорю правду и мне нечего бояться», «Это обычная процедура».

Во время тестирования:

Слушайте внимательно каждый вопрос и отвечайте четко «да» или «нет»

Не пытайтесь контролировать свои физиологические реакции — это только усилит стресс

Не делайте глубоких вдохов или выдохов перед ответом

Избегайте движений, если не получили на это разрешение полиграфолога

Если вопрос непонятен, попросите уточнить его формулировку

Помните, что нормальное волнение перед и во время процедуры — это естественная реакция, которую полиграфологи учитывают при интерпретации результатов. Опытный специалист способен отличить реакции, вызванные общей тревожностью, от реакций, связанных с попыткой скрыть конкретную информацию.