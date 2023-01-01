Как редактировать мотивационное письмо – 7 шагов к успеху
Как редактировать мотивационное письмо – 7 шагов к успеху

#Собеседование  #Резюме и портфолио  #Карьера и развитие  
Для кого эта статья:

  • Абитуриенты, претендующие на поступление в вузы
  • Профессионалы, ищущие работу или карьерные возможности

  • Студенты и выпускники, желающие улучшить навыки написания мотивационных писем

    Мотивационное письмо — это ваш единственный шанс произвести первое впечатление на приёмную комиссию или потенциального работодателя. Без преувеличения: документ, который может решить вашу судьбу. Исследования показывают, что 76% заявок отклоняются из-за плохо составленных мотивационных писем, содержащих банальности, грамматические ошибки или структурные недочеты. Лучшие университеты и компании тратят на первичный просмотр письма не более 30 секунд — это время, за которое вы должны заинтересовать, убедить и выделиться среди сотен других кандидатов. Как добиться идеального результата? 📝

Ключевые этапы проверки мотивационного письма

Тщательная проверка мотивационного письма — многоэтапный процесс, требующий последовательного подхода. Следуйте этой методике, чтобы обеспечить максимальное качество вашего документа:

  1. Первичное вычитывание на расстоянии — отложите письмо на 24-48 часов после написания и прочтите его свежим взглядом.
  2. Смысловая проверка — убедитесь, что все утверждения логичны, а текст соответствует цели подачи заявки.
  3. Структурный анализ — проверьте, что все ключевые элементы (введение, основная часть, заключение) представлены и соразмерны.
  4. Техническая вычитка — исправьте грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки.
  5. Проверка соответствия требованиям — удостоверьтесь, что письмо отвечает всем формальным требованиям учреждения (объём, формат, конкретные вопросы).
  6. Оценка убедительности — проанализируйте, насколько эффективно вы доказываете свою мотивацию и соответствие программе/позиции.
  7. Получение обратной связи — попросите знакомых с соответствующим опытом оценить ваше письмо.

Алексей Михайлов, редактор мотивационных писем Я работал с Марией, талантливой выпускницей, подающей документы в магистратуру Оксфорда. Её первая версия письма была перегружена информацией и плохо структурирована. Мы разбили процесс редактирования на семь этапов, уделяя каждому не менее

Степан Гаврилов

консультант по трудоустройству

