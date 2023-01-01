Как писать мотивационное письмо: баланс формальности и личности

Для кого эта статья:

Соискатели на вакансии, желающие улучшить свои мотивационные письма

Студенты и выпускники, готовящиеся к поступлению или устройству на работу

Профессионалы, интересующиеся развитием навыков деловой переписки и само-презентации Мотивационные письма часто превращаются в поле боя между личностью и формальностью. «Уважаемый комитет по отбору кандидатов, я пишу данное письмо с целью выразить свою заинтересованность...» — и уже на этой фразе рекрутер теряет интерес. Между шаблонными конструкциями теряется ваша уникальность, а чрезмерная формальность превращает потенциально яркое письмо в безжизненный документ. Давайте разберемся, как найти тот самый золотой баланс, который позволит вашему мотивационному письму одновременно соответствовать деловому этикету и отражать вашу индивидуальность. 🎯

Признаки излишней формальности в мотивационных письмах

Излишне формальное мотивационное письмо легко распознать — оно будто написано роботом, а не человеком. Такие тексты создают дистанцию между автором и читателем, что противоречит самой идее мотивационного письма — установить контакт и вызвать интерес. 📝

Вот ключевые признаки, которые сигнализируют о чрезмерной формальности:

Устаревшие клише и канцеляризмы : "В ответ на ваше объявление", "Настоящим подтверждаю", "На основании вышеизложенного"

: "В ответ на ваше объявление", "Настоящим подтверждаю", "На основании вышеизложенного" Перегруженные конструкции : длинные предложения с множеством причастных и деепричастных оборотов

: длинные предложения с множеством причастных и деепричастных оборотов Обезличенность текста : отсутствие местоимения "я", использование пассивных конструкций ("было решено", "было достигнуто")

: отсутствие местоимения "я", использование пассивных конструкций ("было решено", "было достигнуто") Избыточное использование профессионального жаргона , особенно когда это не требуется контекстом

, особенно когда это не требуется контекстом Эмоциональная нейтральность: полное отсутствие энтузиазма и личной заинтересованности

Формальная фраза Проблема Естественная альтернатива "Настоящим письмом выражаю свое намерение..." Звучит как юридический документ "Я хотел бы выразить свой интерес к..." "В ходе профессиональной деятельности мною были получены навыки..." Сложная конструкция, пассивный залог "За время работы я развил навыки..." "Считаю целесообразным отметить..." Канцеляризм, звучит искусственно "Важно упомянуть..." или "Хочу подчеркнуть..."

Елена Савельева, HR-директор в IT-компании Ко мне на стол попало мотивационное письмо кандидата на позицию менеджера по работе с клиентами. Оно начиналось фразой: "Настоящим письмом информирую Вас о своем желании претендовать на вакантную должность..." и продолжалось в том же духе. Несмотря на отличное резюме, я отложила это письмо — если человек не может естественно выразить свою мотивацию на бумаге, как он будет общаться с клиентами? Через неделю от того же кандидата пришло новое письмо: "Привет, Елена! Возможно, мое предыдущее письмо показалось слишком официальным. Давайте я расскажу по-человечески, почему хочу у вас работать..." Вот это уже зацепило! Мы пригласили его на собеседование, и сейчас он один из наших лучших менеджеров.

Излишняя формальность создает барьер между вами и тем, кто читает ваше письмо. Помните: за каждым мотивационным письмом стоит человек, который его оценивает, а люди лучше реагируют на естественную коммуникацию. 🧠

Золотая середина: баланс между официальностью и личностью

Нахождение баланса между формальностью и индивидуальностью — это искусство. Слишком формальное письмо выглядит безжизненным, а чрезмерно неформальное может восприниматься как непрофессиональное. Как же найти золотую середину? 🔍

Вот несколько ключевых принципов:

Профессиональная, но не обезличенная тональность : сохраняйте деловой тон, но говорите от первого лица

: сохраняйте деловой тон, но говорите от первого лица Соблюдение структуры : следуйте классической структуре мотивационного письма, но наполняйте её личным содержанием

: следуйте классической структуре мотивационного письма, но наполняйте её личным содержанием Искренность вместо шаблонов : избегайте заезженных фраз, говорите о своей мотивации честно

: избегайте заезженных фраз, говорите о своей мотивации честно Конкретика вместо общих слов : используйте примеры из собственного опыта

: используйте примеры из собственного опыта Сдержанный энтузиазм: показывайте заинтересованность, но избегайте чрезмерной эмоциональности

Примеры правильного баланса:

Аспект Слишком формально Золотая середина Слишком неформально Обращение "Многоуважаемый комитет по отбору кандидатов" "Уважаемый господин Петров" или "Уважаемая приемная комиссия" "Привет!" или "Доброго дня, ребята" Выражение интереса "Настоящим выражаю свою заинтересованность в возможности трудоустройства" "Я с большим интересом обнаружил вакансию [должность] и хотел бы предложить свою кандидатуру" "Ваша вакансия — просто огонь! Очень хочу к вам!" Заключение "В связи с вышеизложенным, прошу рассмотреть мою кандидатуру на вышеуказанную позицию" "Буду рад обсудить, как мои навыки могут принести пользу вашей компании, на личном собеседовании" "Жду вашего звонка! Не пожалеете!"

Золотая середина означает, что вы можете быть одновременно профессиональным и человечным. Ваше мотивационное письмо должно соответствовать деловому контексту, но при этом отражать вашу индивидуальность и подлинную мотивацию. 🌟

Как адаптировать стиль мотивационного письма под аудиторию

Эффективное мотивационное письмо — это всегда таргетированная коммуникация. Одна и та же формулировка может выглядеть уместно для одной организации и совершенно неподходяще для другой. Ключ к успеху — адаптация стиля под конкретную аудиторию. 🎯

Факторы, которые следует учитывать при адаптации стиля:

Сфера деятельности организации : технологические компании обычно ценят более непринужденный стиль, чем, например, правительственные учреждения

: технологические компании обычно ценят более непринужденный стиль, чем, например, правительственные учреждения Корпоративная культура : изучите сайт, социальные сети и публикации организации, чтобы понять её тон коммуникации

: изучите сайт, социальные сети и публикации организации, чтобы понять её тон коммуникации Позиция, на которую вы претендуете : чем более творческая роль, тем больше пространства для индивидуальности

: чем более творческая роль, тем больше пространства для индивидуальности Статус и уровень должности : письмо для начальной позиции может отличаться от письма на руководящую должность

: письмо для начальной позиции может отличаться от письма на руководящую должность Географические и культурные особенности: разные страны и регионы имеют различные ожидания относительно формальности

Михаил Корнеев, карьерный консультант Один из моих клиентов, талантливый дизайнер, долго не мог получить отклик на свои заявки в креативные агентства. Мы проанализировали его мотивационные письма и обнаружили проблему: они были написаны настолько формально, что совершенно не отражали его творческую натуру. Мы полностью пересмотрели подход — добавили немного юмора, нестандартных метафор и даже включили ссылку на интерактивную версию письма, которую он сам спроектировал. Результат не заставил себя ждать: из пяти следующих заявок три переросли в интервью, а одна — в предложение о работе. Ключевой урок: креативные индустрии ожидают, что ваше мотивационное письмо будет демонстрировать те самые навыки, за которые они готовы вас нанять.

Примеры адаптации стиля для разных организаций:

Для стартапа : "Меня вдохновляет миссия [название стартапа] изменить индустрию X, и я вижу, как мои навыки Y могут помочь преодолеть текущие вызовы"

: "Меня вдохновляет миссия [название стартапа] изменить индустрию X, и я вижу, как мои навыки Y могут помочь преодолеть текущие вызовы" Для академической институции : "Моя исследовательская работа в области X соответствует направлению исследований вашей кафедры, в частности проектам профессора Y"

: "Моя исследовательская работа в области X соответствует направлению исследований вашей кафедры, в частности проектам профессора Y" Для государственной организации : "Мой опыт работы с регуляторными процедурами и глубокое понимание законодательства в сфере X позволят мне эффективно выполнять обязанности на позиции Y"

: "Мой опыт работы с регуляторными процедурами и глубокое понимание законодательства в сфере X позволят мне эффективно выполнять обязанности на позиции Y" Для международной корпорации: "Мой опыт работы в мультикультурных командах и свободное владение английским и немецким языками позволят мне эффективно взаимодействовать с вашими клиентами в Европе"

Помните: адаптация стиля — это не о том, чтобы полностью менять свою личность под каждую организацию, а о том, чтобы находить точки соприкосновения между вашими сильными сторонами и ценностями организации. 🔄

Языковые приемы для создания естественного текста

Естественность текста — ключ к созданию мотивационного письма, которое запомнится. Избегая шаблонности, вы создаете впечатление живого общения между вами и читателем. Вот действенные языковые приемы для достижения этой цели: 💬

Активный залог вместо пассивного : "Я разработал стратегию" вместо "Стратегия была разработана мной"

: "Я разработал стратегию" вместо "Стратегия была разработана мной" Конкретные глаголы действия : "организовал", "создал", "увеличил", "трансформировал" вместо размытых "участвовал", "былresponsible"

: "организовал", "создал", "увеличил", "трансформировал" вместо размытых "участвовал", "былresponsible" Умеренное использование личных местоимений : "я" и "мой" делают текст более живым, но не злоупотребляйте ими

: "я" и "мой" делают текст более живым, но не злоупотребляйте ими Варьирование длины предложений : чередуйте короткие и длинные предложения для создания естественного ритма

: чередуйте короткие и длинные предложения для создания естественного ритма Уместные связующие фразы : "более того", "в частности", "благодаря этому" вместо официозных "вследствие чего", "таким образом"

: "более того", "в частности", "благодаря этому" вместо официозных "вследствие чего", "таким образом" Умеренное использование профессиональной лексики: демонстрируйте знание отрасли, но избегайте перегруженности терминами

Примеры трансформации формальных конструкций в более естественные:

Формальная конструкция Естественная альтернатива "В ходе осуществления профессиональной деятельности мною был получен обширный опыт в сфере..." "Работая в сфере X, я приобрел ценный опыт..." "Представляется целесообразным отметить значительный вклад в увеличение продаж компании" "Особенно горжусь тем, что мне удалось увеличить продажи компании на 30%" "По окончании университета мною было принято решение о продолжении профессионального развития в области..." "После университета я решил развиваться в области..., потому что..." "Обращаюсь к Вам с целью выражения заинтересованности в получении должности..." "Я заинтересован в позиции X и уверен, что мой опыт в Y позволит мне..."

Также обратите внимание на использование слов-связок, которые делают текст более плавным и логичным:

Для добавления информации : "кроме того", "также", "вдобавок"

: "кроме того", "также", "вдобавок" Для противопоставления : "однако", "тем не менее", "с другой стороны"

: "однако", "тем не менее", "с другой стороны" Для указания причины : "поскольку", "благодаря", "в результате"

: "поскольку", "благодаря", "в результате" Для подведения итога: "таким образом", "следовательно", "в итоге"

Помните, что естественность не означает фамильярность. Ваша цель — звучать как уверенный в себе профессионал, который умеет ясно выражать свои мысли, а не как бюрократ, скрывающийся за формальными конструкциями. 🌿

Распространенные ошибки и способы их исправления

Даже опытные профессионалы допускают ошибки при составлении мотивационных писем. Рассмотрим самые распространенные проблемы и способы их решения. 🔍

Злоупотребление шаблонными фразами : фразы вроде "я идеальный кандидат" или "с раннего детства я мечтал" звучат неискренне

: фразы вроде "я идеальный кандидат" или "с раннего детства я мечтал" звучат неискренне Перегруженность терминологией : чрезмерное использование профессионального жаргона может сделать текст непонятным

: чрезмерное использование профессионального жаргона может сделать текст непонятным Отсутствие конкретики : общие заявления без подтверждающих примеров не убеждают

: общие заявления без подтверждающих примеров не убеждают Чрезмерная длина : письма длиннее одной страницы рискуют остаться непрочитанными

: письма длиннее одной страницы рискуют остаться непрочитанными Несоответствие резюме : противоречия между резюме и мотивационным письмом вызывают вопросы к кандидату

: противоречия между резюме и мотивационным письмом вызывают вопросы к кандидату Стилистическая непоследовательность: смешение разных стилей (формального и разговорного) в одном тексте

Как исправить эти ошибки:

Вместо шаблонов — сосредоточьтесь на конкретных примерах из своего опыта, демонстрирующих вашу ценность

— сосредоточьтесь на конкретных примерах из своего опыта, демонстрирующих вашу ценность Вместо терминологии — используйте профессиональный язык умеренно, поясняя сложные термины, если необходимо

— используйте профессиональный язык умеренно, поясняя сложные термины, если необходимо Вместо общих заявлений — приводите количественные результаты и конкретные достижения

— приводите количественные результаты и конкретные достижения Вместо длинного письма — придерживайтесь принципа "одна страница, три-четыре абзаца"

— придерживайтесь принципа "одна страница, три-четыре абзаца" Для обеспечения соответствия резюме — используйте мотивационное письмо для расширения и объяснения ключевых пунктов резюме

— используйте мотивационное письмо для расширения и объяснения ключевых пунктов резюме Для стилистической последовательности — выберите один стиль и придерживайтесь его на протяжении всего письма

Особое внимание стоит уделить началу и концу мотивационного письма — эти части оставляют наиболее сильное впечатление. Избегайте таких начал, как "Пишу это письмо, чтобы выразить интерес..." — это очевидно и не добавляет ценности. Вместо этого начните с чего-то, что демонстрирует ваше понимание организации или позиции. 📋

Аналогично, избегайте заключений вроде "Надеюсь на положительный ответ" — это пассивно и неоригинально. Завершите письмо выражением готовности к следующему шагу или кратким повторением вашей уникальной ценности для организации.

Проверка мотивационного письма должна включать не только орфографию и грамматику, но и оценку тона, структуры и согласованности с требованиями позиции. Попросите коллегу или ментора прочитать ваше письмо и дать честную обратную связь — взгляд со стороны часто помогает выявить неочевидные проблемы. 🔄

И, наконец, помните о мотивационном письме школьнику для поступления — здесь важно учитывать возраст и опыт автора. Для молодых людей акцент делается не на профессиональных достижениях, а на академических успехах, личных качествах и потенциале роста.

Сбалансированное мотивационное письмо — это мощный инструмент, который может открыть двери к новым возможностям. Избегая излишней формальности, но сохраняя профессиональный тон, вы показываете, что понимаете контекст коммуникации и уважаете время читателя. Помните: за каждым отбором стоят люди, которые ищут не просто квалификацию, но и личность, способную внести вклад в их организацию. Будьте профессиональны, но оставайтесь собой — это лучший путь к успеху в мире, где подлинность ценится все выше.

Читайте также