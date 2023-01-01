ТОП-10 программ для создания инфографики: от бесплатных до профи

Для кого эта статья:

Новички в дизайне и создании инфографики

Маркетологи и исследователи

Преподаватели и образовательные работники Ежедневно нас окружает колоссальный поток информации, и умение представить её наглядно — настоящий козырь в рукаве. Инфографика превращает скучные таблицы с цифрами в яркие визуальные истории, которые запоминаются и вовлекают. Но как выбрать идеальный инструмент среди десятков предложений на рынке? Особенно если вы не дизайнер со стажем? Давайте разберём ТОП-10 программ для создания инфографики на ПК — от бесплатных решений для новичков до профессиональных пакетов для опытных дизайнеров. Готовы превратить ваши данные в визуальные шедевры? 🚀

Что такое инфографика и как она помогает визуализировать данные

Инфографика — это графический способ подачи информации, данных и знаний. Она объединяет текст и изображения для передачи сложных идей в доступной и запоминающейся форме. В эпоху информационной перегрузки инфографика стала незаменимым инструментом для маркетологов, исследователей, журналистов и преподавателей.

Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст. Это объясняет, почему хорошо спроектированная инфографика может передать сложную концепцию за считанные секунды. 🧠

Основные преимущества использования инфографики:

Упрощение сложной информации — превращение многостраничных отчетов в понятные визуальные истории

Повышение вовлеченности — инфографика привлекает на 30% больше внимания, чем обычный текст

Улучшение запоминаемости — люди запоминают 80% того, что видят, и только 20% того, что читают

Увеличение шансов на распространение — инфографика в 3 раза чаще распространяется в социальных сетях, чем другие типы контента

Повышение авторитета бренда — качественная визуализация данных демонстрирует экспертность

Существует несколько типов инфографики, каждый из которых подходит для разных целей:

Тип инфографики Применение Лучший инструмент Статистическая Визуализация числовых данных и результатов исследований Tableau, Power BI Информационная Объяснение концепций и процессов Canva, Piktochart Хронологическая Представление событий в хронологическом порядке Timeline JS, Visme Сравнительная Сопоставление данных или понятий Infogram, Adobe Illustrator Географическая Визуализация данных по географическому признаку MapChart, QGIS

Теперь, когда мы понимаем ценность инфографики, давайте рассмотрим конкретные инструменты, которые помогут вам создать впечатляющую визуализацию данных на вашем ПК — от бесплатных решений до профессиональных пакетов.

Бесплатные программы для создания диаграмм на ПК: плюсы и минусы

Начать создавать инфографику можно абсолютно бесплатно. Существует несколько качественных инструментов, которые не требуют финансовых вложений, но имеют определенные ограничения. Рассмотрим топ-4 бесплатных программы для создания диаграмм на ПК.

Максим Ворошилов, руководитель отдела маркетинга Наш стартап находился в крайне стесненных финансовых условиях, когда нам понадобилось подготовить презентацию для инвесторов. Бюджет на дизайн отсутствовал полностью. Я решил попробовать Canva в бесплатной версии. Несмотря на отсутствие опыта в дизайне, за два вечера мне удалось создать серию инфографик, визуализирующих наши метрики роста и прогнозы развития. Презентация произвела такое впечатление на инвесторов, что мы получили финансирование в размере $150,000. Инвестор позже признался, что именно наглядность и профессионализм презентации выделили нас среди других стартапов. Теперь я рекомендую Canva всем своим коллегам как инструмент, который буквально окупает себя с первого использования.

Canva 🎨

Canva — это, пожалуй, самый популярный бесплатный инструмент для создания инфографики. Даже без премиум-подписки он предлагает впечатляющий набор возможностей.

Плюсы: интуитивно понятный интерфейс перетаскивания, богатая библиотека шаблонов (более 50,000 дизайнов), множество бесплатных элементов, работает как через браузер, так и через настольное приложение

Минусы: ограниченные возможности настройки, не все премиум-элементы доступны в бесплатной версии, ограничения на экспорт в высоком разрешении

Inkscape

Inkscape — профессиональный векторный графический редактор с открытым исходным кодом, который представляет собой бесплатную альтернативу Adobe Illustrator.

Плюсы: полностью бесплатный, мощные инструменты для работы с векторной графикой, большое сообщество пользователей и множество обучающих материалов

Минусы: крутая кривая обучения, менее интуитивный интерфейс, чем у коммерческих аналогов, отсутствие готовых шаблонов для инфографики

GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — мощный редактор растровой графики с открытым исходным кодом.

Плюсы: полный набор инструментов для редактирования изображений, поддержка плагинов, высокая степень настройки

Минусы: сложен в освоении для новичков, ориентирован на работу с растровой, а не векторной графикой, что может ограничивать создание масштабируемой инфографики

Google Charts 📊

Google Charts — бесплатный онлайн-инструмент от Google для создания интерактивных диаграмм и графиков.

Плюсы: интеграция с Google Sheets, создание интерактивных диаграмм, возможность встраивания на веб-страницы, автоматическое обновление при изменении данных

Минусы: ограниченный выбор типов диаграмм, сложность настройки для непрограммистов, меньше дизайнерских возможностей по сравнению с другими инструментами

Эти бесплатные инструменты — отличная отправная точка для тех, кто начинает работать с инфографикой или имеет ограниченный бюджет. Они позволяют создавать как графические элементы для инфографики с нуля, так и использовать готовые шаблоны для быстрого создания визуального контента.

Профессиональные инструменты для инфографики: возможности и цены

Когда требуется создать по-настоящему впечатляющую инфографику профессионального уровня, бесплатные инструменты могут оказаться недостаточными. Профессиональные программы предлагают расширенные функции, больше шаблонов и лучшие возможности для настройки. Рассмотрим лучшие платные решения для создания инфографики на ПК. 💼

Adobe Illustrator

Золотой стандарт в мире векторной графики и, безусловно, один из самых мощных инструментов для создания инфографики любой сложности.

Ключевые возможности: продвинутые инструменты для работы с векторной графикой, интеграция с другими продуктами Adobe, поддержка сложных эффектов и градиентов, точный контроль над каждым элементом дизайна

Цена: от $20.99/месяц (годовая подписка) или $31.49/месяц (месячная подписка)

Идеально для: профессиональных дизайнеров, агентств, крупных компаний с высокими требованиями к дизайну

Tableau Desktop

Специализированный инструмент для аналитической визуализации данных, который особенно ценят бизнес-аналитики и исследователи.

Ключевые возможности: прямое подключение к базам данных и аналитическим инструментам, интерактивные дашборды, продвинутая визуализация числовых данных, машинное обучение для прогнозной аналитики

Цена: от $70/месяц за пользователя

Идеально для: аналитиков данных, корпоративных отчетов, бизнес-аналитики

Piktochart Pro

Профессиональная версия популярного инструмента для создания инфографики, ориентированная на маркетологов и создателей контента.

Ключевые возможности: более 600+ профессиональных шаблонов, брендирование, хранение элементов фирменного стиля, экспорт в высоком разрешении, совместная работа

Цена: от $14/месяц (годовая подписка) или $29/месяц (месячная подписка)

Идеально для: маркетологов, команд контент-маркетинга, малого и среднего бизнеса

Visme

Комплексная платформа для визуальной коммуникации, которая включает создание инфографики, презентаций и отчетов.

Ключевые возможности: интерактивные элементы, анимация, обширная библиотека шаблонов, интеграция с API и аналитическими инструментами

Цена: от $12.25/месяц (бизнес-тариф при годовой подписке)

Идеально для: специалистов по коммуникациям, PR-менеджеров, образовательных учреждений

Программа Особенности Кривая обучения Стоимость (год) Adobe Illustrator Максимальная свобода творчества, профессиональные результаты Высокая $251.88 Tableau Desktop Аналитическая мощь, интеграция с базами данных Средняя $840 Piktochart Pro Баланс между простотой и функциональностью Низкая $168 Visme Интерактивность, презентации и инфографика в одном пакете Низкая $147

Выбор профессионального инструмента должен основываться не только на его возможностях, но и на специфике ваших проектов, бюджете и имеющихся навыках. Часто имеет смысл начать с более простых решений и постепенно переходить к профессиональным инструментам по мере роста потребностей и компетенций.

Онлайн-сервисы и настольные приложения: что выбрать новичку

Для новичков в создании инфографики выбор между онлайн-сервисами и настольными приложениями может быть критически важным. Каждый вариант имеет свои преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать при принятии решения. 🤔

Елена Соколова, преподаватель вуза Моим первым опытом создания инфографики стала подготовка материалов для студентов-первокурсников. Я преподаю социологию, и мне хотелось визуализировать сложные статистические данные, чтобы удержать внимание аудитории. Сначала я попробовала настольное приложение GIMP, но быстро поняла, что тону в сложном интерфейсе и настройках. Коллега посоветовал попробовать Infogram — онлайн-сервис с готовыми шаблонами. Разница была поразительной! За пару часов я создала серию диаграмм, которые раньше даже не представляла, как реализовать. Студенты были в восторге — уровень вовлеченности на лекциях вырос в разы, а сложные концепции усваивались гораздо легче. Через семестр администрация вуза отметила мои материалы как образец эффективной визуализации и попросила провести мастер-класс для коллег. Так мой первый опыт с онлайн-сервисом для инфографики изменил не только мой подход к преподаванию, но и повлиял на методики всего факультета.

Онлайн-сервисы для создания инфографики

Онлайн-сервисы работают через браузер и не требуют установки программного обеспечения на компьютер. Это делает их особенно привлекательными для новичков.

Infogram — специализируется на создании интерактивных диаграмм и графиков. Бесплатная версия позволяет создавать до 10 проектов.

— специализируется на создании интерактивных диаграмм и графиков. Бесплатная версия позволяет создавать до 10 проектов. Venngage — предлагает сотни шаблонов инфографики для разных целей: от бизнес-отчетов до образовательных материалов.

— предлагает сотни шаблонов инфографики для разных целей: от бизнес-отчетов до образовательных материалов. Easel.ly — интуитивно понятный сервис с богатой библиотекой визуальных элементов и возможностью перетаскивания объектов.

Преимущества онлайн-сервисов:

Низкий порог входа — интуитивно понятные интерфейсы и готовые шаблоны

Доступ с любого устройства с интернетом

Автоматическое сохранение и облачное хранение проектов

Регулярные обновления без необходимости установки

Часто включают функции совместной работы

Недостатки онлайн-сервисов:

Зависимость от интернет-соединения

Ограниченная функциональность в бесплатных версиях

Меньший контроль над дизайном по сравнению с настольными приложениями

Потенциальные проблемы с конфиденциальностью данных

Настольные приложения для создания инфографики

Настольные приложения устанавливаются непосредственно на компьютер и обычно предлагают более глубокие возможности настройки.

Microsoft PowerPoint — знакомый многим инструмент, который может использоваться не только для презентаций, но и для создания простых инфографик.

— знакомый многим инструмент, который может использоваться не только для презентаций, но и для создания простых инфографик. Affinity Designer — доступная альтернатива Adobe Illustrator с единовременной оплатой (около $50) вместо подписки.

— доступная альтернатива Adobe Illustrator с единовременной оплатой (около $50) вместо подписки. Gravit Designer — профессиональный векторный редактор с бесплатной версией, работающий как онлайн, так и офлайн.

Преимущества настольных приложений:

Работа без подключения к интернету

Более широкие возможности настройки и персонализации

Лучшая производительность при работе со сложными проектами

Полный контроль над файлами и данными

Недостатки настольных приложений:

Часто более сложный интерфейс и более крутая кривая обучения

Требуют установки и обновления

Могут иметь высокие системные требования

Обычно стоят дороже, чем онлайн-альтернативы

Рекомендации для новичков:

Если вы только начинаете работать с инфографикой, рекомендую начать с онлайн-сервисов, таких как Canva или Piktochart. Они предлагают интуитивно понятный интерфейс, множество готовых шаблонов и достаточный функционал для создания впечатляющих визуализаций без длительного обучения.

По мере роста ваших навыков и потребностей вы можете перейти к более мощным настольным приложениям, особенно если вам требуется создавать уникальные дизайны с нуля или работать с большими объемами данных.

Помните, что лучший инструмент — тот, который соответствует вашим конкретным целям и уровню навыков. Не бойтесь экспериментировать с разными решениями, чтобы найти то, что работает именно для вас. 🚀

Как выбрать подходящую программу для создания инфографики

Выбор идеальной программы для создания инфографики может оказаться непростой задачей, особенно учитывая множество доступных вариантов. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать несколько ключевых факторов. 🔍

1. Определите свои цели и потребности

Перед выбором инструмента честно ответьте себе на следующие вопросы:

Какие типы инфографики вы планируете создавать (статистические, процессы, сравнения)?

Как часто вы будете использовать программу?

Требуется ли вам совместная работа с командой?

Нужна ли интеграция с другими инструментами (CRM, аналитика)?

Каков ваш бюджет на программное обеспечение?

2. Оцените свой уровень навыков

Будьте реалистичны в оценке своих дизайнерских навыков и технической подготовки:

Новичкам лучше выбирать программы с готовыми шаблонами и интуитивным интерфейсом (Canva, Piktochart)

лучше выбирать программы с готовыми шаблонами и интуитивным интерфейсом (Canva, Piktochart) Пользователям среднего уровня подойдут инструменты с балансом между простотой и функциональностью (Visme, Infogram)

подойдут инструменты с балансом между простотой и функциональностью (Visme, Infogram) Продвинутым пользователям стоит обратить внимание на профессиональные редакторы с широкими возможностями (Adobe Illustrator, Affinity Designer)

3. Сравните ключевые функции

Составьте список необходимых функций и проверьте их наличие в рассматриваемых программах:

Библиотека шаблонов и графических элементов

Инструменты для работы с данными и графиками

Возможности брендирования и настройки стилей

Форматы экспорта (PNG, PDF, SVG, интерактивный HTML)

Функции совместной работы и комментирования

Возможность создания анимаций и интерактивных элементов

4. Учитывайте технические ограничения

Некоторые программы могут предъявлять высокие требования к вашему оборудованию или интернет-соединению:

Проверьте системные требования для настольных приложений

Оцените стабильность вашего интернет-соединения для онлайн-сервисов

Узнайте, поддерживает ли программа вашу операционную систему

5. Изучите отзывы и обучающие материалы

Перед принятием окончательного решения:

Прочитайте отзывы реальных пользователей

Просмотрите обучающие видео и туториалы

Оцените доступность службы поддержки

Проверьте наличие активного сообщества пользователей

6. Воспользуйтесь пробным периодом

Большинство платных программ предлагают бесплатный пробный период:

Протестируйте несколько вариантов перед покупкой

Создайте тестовый проект, максимально приближенный к вашим реальным задачам

Оцените удобство интерфейса и рабочий процесс

Сводная таблица для выбора программы по типу задач

Тип задачи Рекомендуемые программы Ориентировочная цена Базовая инфографика для социальных сетей Canva, Piktochart 0-15$/месяц Бизнес-отчеты и презентации Visme, Infogram, PowerPoint 12-20$/месяц Аналитическая визуализация данных Tableau, Power BI, Google Charts 0-70$/месяц Уникальные дизайнерские решения Adobe Illustrator, Affinity Designer 21-50$/месяц Образовательные материалы Easel.ly, Canva Education 0-8$/месяц

Помните, что идеальная программа для создания инфографики — это та, которая соответствует вашим конкретным потребностям, бюджету и уровню навыков. Не гонитесь за самым дорогим или самым функциональным решением, если вам не требуются все его возможности.

Часто лучшей стратегией является начало с более простого инструмента и постепенный переход к более сложным решениям по мере развития ваших навыков и роста потребностей. Также имеет смысл использовать комбинацию инструментов для разных типов задач — например, Canva для быстрой инфографики и Adobe Illustrator для сложных проектов. 🛠️

Выбор подходящей программы для создания инфографики сродни выбору правильного инструмента для ремонта — универсального решения не существует. Вместо погони за трендами ориентируйтесь на собственные задачи, бюджет и навыки. Самые впечатляющие визуализации рождаются не из-за продвинутых функций программы, а благодаря ясному пониманию данных и творческому подходу к их представлению. Начните с доступного инструмента, освойте его возможности, и только потом решайте, нужно ли двигаться дальше. Помните, что даже простая, но продуманная инфографика ценнее красивой, но бессмысленной.

