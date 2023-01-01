Продвижение карточек на маркетплейсах: советы и примеры

Для кого эта статья:

Владельцы интернет-магазинов и продавцы на маркетплейсах

Специалисты по цифровому маркетингу и интернет-продвижению

Предприниматели, заинтересованные в увеличении продаж через онлайн-платформы Борьба за внимание покупателя на маркетплейсах напоминает гонку с препятствиями — только тщательно проработанные карточки товаров имеют шанс прорваться в топ. По данным аналитиков, более 70% пользователей не листают результаты поиска дальше второй страницы. При этом правильное продвижение способно увеличить продажи на 40-200% без дополнительных рекламных бюджетов. Я собрал эффективные техники и реальные примеры, которые помогут вашим товарам занять лучшие позиции в выдаче и превзойти конкурентов в 2025 году. 🚀

Эффективное продвижение карточек на маркетплейсах: основы

Продвижение карточек товаров на маркетплейсах — это комплекс мер, направленных на повышение их видимости в поисковой выдаче платформы и, как следствие, увеличение продаж. Ключевая идея заключается в создании карточки, максимально отвечающей как запросам покупателей, так и требованиям алгоритмов маркетплейса. 📊

Основные факторы, влияющие на ранжирование товаров:

Релевантность поисковому запросу (ключевые слова в названии, описании и характеристиках)

Коммерческие показатели (конверсия, частота покупок, средний чек)

Оценки и отзывы пользователей

Полнота и качество заполнения карточки

Работа с остатками и ценообразование

Для эффективного продвижения необходимо сначала провести подготовительную работу. Рассмотрим ключевые элементы базовой стратегии:

Элемент стратегии Значение Рекомендации Анализ конкурентов Понимание рынка и требований к товару Изучите топ-10 карточек в вашей нише, выявите общие черты Выбор ключевых слов Основа для оптимизации контента Используйте поисковые подсказки, аналитику конкурентов Оптимизация контента Повышение релевантности карточки Включение ключевых запросов в заголовок, описание, характеристики Работа с отзывами Повышение доверия и конверсии Стимулирование отзывов, оперативные ответы на них Ценообразование Влияние на конверсию и ранжирование Мониторинг цен конкурентов, акции, скидки

Анна Ковалева, руководитель отдела маркетплейсов Когда мы только начинали работу с клиентом из сегмента детских товаров, их карточки находились за пределами первых 50 позиций поисковой выдачи. После тщательного анализа мы обнаружили, что конкуренты использовали в названиях товаров высокочастотные запросы, которых не было у нашего клиента. Мы полностью переработали контент карточек, включив туда востребованные поисковые запросы. Но ключевым моментом стала работа с отзывами — мы разработали систему стимулирования, которая увеличила их количество в 3 раза за месяц. В результате этих изменений все основные товары поднялись на первую страницу выдачи, а продажи выросли на 86% уже через два месяца.

Важно понимать, что различные маркетплейсы имеют свою специфику продвижения. Так, Wildberries делает больший акцент на визуальную составляющую и отзывы, а Ozon уделяет повышенное внимание качеству контента и заполненности характеристик. При этом универсальным правилом остается последовательность: сначала оптимизация карточки, затем работа с отзывами и только после этого — рекламные инструменты. 🔍

Оптимизация контента для поисковой выдачи маркетплейсов

Контент карточки товара — это фундамент, на котором строится всё продвижение на маркетплейсах. Алгоритмы поиска анализируют текстовую информацию, определяя, насколько ваш товар соответствует запросам пользователей. Грамотная SEO-оптимизация позволяет "говорить на одном языке" и с алгоритмами, и с покупателями. 🎯

Ключевые элементы оптимизации контента:

Название товара — включает основные ключевые слова, важные характеристики и преимущества (70-80 символов для оптимального отображения)

— включает основные ключевые слова, важные характеристики и преимущества (70-80 символов для оптимального отображения) Описание — раскрывает ценность продукта, содержит вспомогательные ключевые фразы и выгоды для покупателя

— раскрывает ценность продукта, содержит вспомогательные ключевые фразы и выгоды для покупателя Характеристики — максимально полное заполнение всех доступных полей с использованием релевантных терминов

— максимально полное заполнение всех доступных полей с использованием релевантных терминов Категории и теги — правильное размещение товара в структуре каталога маркетплейса

При составлении оптимизированного контента следуйте этим практическим рекомендациям:

Проведите исследование ключевых слов с помощью внутреннего поиска маркетплейса и инструментов аналитики Анализируйте поисковые подсказки — они отражают реальные запросы пользователей Включайте в название основной запрос в начале, дополнительные — в середине или конце Используйте синонимы и вариации запросов (например, "куртка", "ветровка", "верхняя одежда") Добавляйте конкретные параметры, важные для целевой аудитории (размер, материал, особенности)

Элемент карточки Неоптимизированный вариант Оптимизированный вариант Название Кроссовки спортивные черные Кроссовки мужские беговые Nike Air Zoom легкие дышащие черные для спорта и повседневной носки Описание (фрагмент) Удобные кроссовки для занятий спортом. Черного цвета. Легкие беговые кроссовки с технологией Air Zoom обеспечивают максимальный комфорт при длительных тренировках. Дышащая сетка предотвращает перегрев стопы даже при интенсивных нагрузках. Характеристики Цвет: черный<br>Размер: 42 Цвет: черный<br>Размер: 42 (EU)/8.5 (US)<br>Материал верха: дышащий текстиль<br>Подошва: резина с Air-технологией<br>Назначение: бег, повседневная носка<br>Сезон: весна-лето-осень

Михаил Соловьев, специалист по маркетплейсам Работая с брендом домашнего текстиля, мы столкнулись с проблемой — продукция компании была высококачественной, но продажи на маркетплейсах шли вяло. Анализируя статистику поиска, я обнаружил интересный факт: покупатели искали постельное белье не по размерам, как это было указано в наших карточках ("Двуспальное", "Евро"), а по конкретным параметрам ("200х220", "160х200"). Мы полностью переработали названия, добавив точные размеры в начало, а также включили популярные запросы вроде "100% хлопок", "сатин" и "гипоаллергенное". После этих изменений посещаемость карточек выросла на 163%, а конверсия увеличилась с 2,8% до 4,5% за первый же месяц. Самое удивительное — мы не потратили ни рубля на рекламу.

Важно помнить, что контент должен быть не только оптимизированным для поиска, но и привлекательным для человека. Избегайте чрезмерного заполнения ключевыми словами (спамминга), которое может привести к снижению позиций или даже блокировке карточки. Идеальный баланс — когда текст выглядит естественно, но при этом содержит все необходимые для поиска элементы. ⚖️

Визуальные элементы в продвижении товаров на платформах

Визуальная составляющая — критически важный аспект продвижения на маркетплейсах. По статистике, покупатели принимают решение о просмотре карточки товара в течение первых 3-5 секунд, основываясь преимущественно на изображении. Качественный визуальный контент напрямую влияет на конверсию и, следовательно, на позиции в поисковой выдаче. 📸

Основные визуальные элементы, требующие оптимизации:

Основное фото — лицо вашего товара, первое, что видит потенциальный покупатель

— лицо вашего товара, первое, что видит потенциальный покупатель Дополнительные изображения — демонстрация товара с разных ракурсов и в разных контекстах использования

— демонстрация товара с разных ракурсов и в разных контекстах использования Инфографика — визуализация ключевых преимуществ, характеристик и сценариев применения

— визуализация ключевых преимуществ, характеристик и сценариев применения Видеоконтент — демонстрация товара в действии, обзоры, инструкции по применению

Рекомендации по созданию эффективного визуального контента:

Используйте профессиональное фотооборудование или обратитесь к специалистам Основное фото должно иметь белый фон (требование большинства маркетплейсов) Дополнительные фото могут включать контекстные снимки с использованием товара Оптимизируйте размер изображений согласно требованиям платформы (обычно не менее 1000x1000 пикселей) Создавайте инфографику, наглядно демонстрирующую преимущества товара По возможности добавляйте видео-обзоры (значительно увеличивают конверсию)

Особое внимание следует уделить основному изображению товара. Исследования показывают, что оно должно быть четким, с высоким разрешением, отображать товар крупным планом и занимать не менее 80-85% от общей площади кадра. Дополнительные фото должны демонстрировать товар с разных ракурсов: спереди, сбоку, сзади, а также показывать детали или комплектацию. 🔎

Видеоконтент становится всё более мощным инструментом продвижения в 2025 году. Согласно данным аналитиков, карточки товаров с видеоконтентом демонстрируют конверсию на 60-85% выше, чем аналогичные карточки без видео. При этом видео может быть различного формата:

Демонстрация товара в действии ("распаковка")

Обзор функционала и характеристик

Инструкция по применению

Сравнение с аналогами

Не менее важным становится и использование инфографики — визуализированной информации о ключевых преимуществах товара. Такие изображения привлекают внимание, лучше запоминаются и позволяют быстрее донести ценность продукта до потенциального покупателя. При создании инфографики рекомендуется использовать фирменные цвета, понятные иконки и минимум текста. 📊

И помните: какими бы качественными ни были ваши визуальные материалы, они должны соответствовать реальному товару. Расхождение между изображением и действительностью — прямой путь к негативным отзывам и снижению рейтинга продавца, что неизбежно отразится на ранжировании товаров. 🚫

Стратегии продвижения карточки на Wildberries и Ozon

Два крупнейших российских маркетплейса, Wildberries и Ozon, имеют свои особенности в алгоритмах ранжирования и инструментах продвижения. Для достижения максимального результата необходимо адаптировать стратегию под специфику каждой платформы. 🔄

Особенности продвижения на Wildberries:

Предпочтение визуальному контенту — платформа делает акцент на качестве изображений и видео

— платформа делает акцент на качестве изображений и видео Важность отзывов — их количество и качество напрямую влияют на ранжирование

— их количество и качество напрямую влияют на ранжирование Значение коммерческих метрик — конверсия, частота продаж, скорость доставки учитываются алгоритмом

— конверсия, частота продаж, скорость доставки учитываются алгоритмом Рекламные инструменты — автоматическое продвижение, поиск и рекомендации

Особенности продвижения на Ozon:

Многофакторное ранжирование — учитывается множество параметров, от полноты заполнения карточки до рейтинга продавца

— учитывается множество параметров, от полноты заполнения карточки до рейтинга продавца Сильная роль контентной оптимизации — ключевые слова в названии и описании имеют больший вес

— ключевые слова в названии и описании имеют больший вес Развитая система рекламных инструментов — от продвижения товаров до баннерной рекламы

— от продвижения товаров до баннерной рекламы Система бонусов и бейджей — влияют на видимость товара и доверие покупателей

Сравнительный анализ рекламных инструментов на ведущих маркетплейсах:

Инструмент Wildberries Ozon Поисковая реклама CPC-модель, ставки от 39 руб. CPC-модель, ставки от 35 руб. Рекомендации Автоматическое продвижение Баннеры, карусели товаров Брендированные страницы Доступно для крупных селлеров Доступно с разным функционалом Внешняя реклама Ограниченный функционал Развитая система внешнего маркетинга Аналитика эффективности Базовая статистика Расширенный инструментарий

Стратегия продвижения на Wildberries должна начинаться с тщательной проработки визуалов, особенно основного изображения. Далее следует сосредоточиться на получении первых качественных отзывов, поскольку именно они дают сильный импульс для роста позиций. После формирования базы отзывов можно подключать рекламные инструменты, прежде всего автоматическое продвижение в поиске и рекомендациях. 📱

На Ozon стратегия несколько иная. Здесь первоочередное внимание следует уделить оптимизации контента: название должно содержать ключевые запросы в правильном порядке, а описание — раскрывать все выгоды продукта. Важно максимально заполнить характеристики товара, так как это влияет на его видимость в фильтрах. После базовой оптимизации рекомендуется последовательно подключать рекламные форматы, начиная с рекламы в поиске и постепенно добавляя другие каналы. 💡

Для обеих платформ действует правило: не запускайте рекламу на неоптимизированные карточки. Это приведет к низкой конверсии, что негативно скажется на ранжировании в естественной выдаче даже после остановки рекламной кампании. Правильная последовательность: оптимизация → первые продажи → реклама. 🎯

Аналитика и корректировка: вывод карточек в топ выдачи

Продвижение карточек товаров — не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. Ключевое преимущество маркетплейсов в том, что они предоставляют богатый аналитический материал, который необходимо регулярно анализировать и использовать для корректировки стратегии. 📈

Основные метрики для отслеживания:

Позиция в поисковой выдаче по ключевым запросам — отражает видимость товара

по ключевым запросам — отражает видимость товара Показатель конверсии (соотношение просмотров к покупкам) — индикатор качества карточки

(соотношение просмотров к покупкам) — индикатор качества карточки CTR (Click-Through Rate) — показывает, насколько привлекательна карточка в поисковой выдаче

(Click-Through Rate) — показывает, насколько привлекательна карточка в поисковой выдаче Количество и качество отзывов — влияют на доверие покупателей и позиции в выдаче

— влияют на доверие покупателей и позиции в выдаче Средняя оценка товара — один из ключевых факторов ранжирования

— один из ключевых факторов ранжирования ROI рекламных кампаний — позволяет оценить эффективность инвестиций

Для сбора и анализа данных рекомендуется использовать как встроенные инструменты самих маркетплейсов, так и сторонние сервисы (Moneyplace, MPStat, SellerScout и др.). Это позволит получить более полную картину и отслеживать динамику в сравнении с конкурентами. 🔍

План корректировки для вывода карточки в топ:

Анализ текущих позиций — выявите, по каким запросам товар уже виден, а по каким отсутствует в выдаче A/B-тестирование названия — экспериментируйте с разными вариантами для повышения CTR Обновление контента — регулярно актуализируйте описание, добавляйте новые ключевые слова Работа с визуалами — тестируйте разные основные фото для выявления наиболее конверсионных Управление отзывами — стимулируйте положительные отзывы, работайте с негативом Оптимизация цен — корректируйте стоимость на основе конкурентного анализа Управление остатками — поддерживайте оптимальный запас товаров на складах

Один из наиболее действенных методов улучшения позиций — регулярный мониторинг и анализ конкурентов, особенно тех, кто находится в топ-10 выдачи. Изучайте, какие ключевые слова они используют, как структурируют контент, какие преимущества подчеркивают. При этом цель не в том, чтобы копировать конкурентов, а в том, чтобы выявить работающие подходы и адаптировать их под специфику своего товара. 🔎

Помните, что алгоритмы маркетплейсов постоянно меняются. То, что работало вчера, может потерять эффективность завтра. Поэтому необходимо регулярно обновлять свои знания, следить за официальными блогами маркетплейсов и обмениваться опытом с другими продавцами. 📚

Особое внимание следует уделить сезонности. Многие товары имеют пики спроса в определенные периоды, и правильная подготовка к ним может значительно повысить общую эффективность. Заблаговременно обновляйте контент с учетом сезонных запросов, планируйте акции и промоактивности, увеличивайте рекламные бюджеты в периоды повышенного спроса. 📆