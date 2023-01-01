Продуктовый дизайнер vs UX/UI дизайнер: ключевые различия ролей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Младшие и средние специалисты в области дизайна, ищущие карьерный путь

Руководители и HR-менеджеры, формирующие команды дизайнеров

Студенты и обучающиеся на курсах по дизайну, заинтересованные в специализации На рынке цифрового дизайна два титула звучат особенно часто и вызывают путаницу даже у опытных профессионалов: продуктовый дизайнер и UX/UI дизайнер. # Карьера и развитие # Профессии в дизайне # UI/UX Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

При первом взгляде эти роли могут показаться идентичными — оба специалиста создают интерфейсы и заботятся о пользовательском опыте. Однако между ними существует фундаментальная разница в фокусе, полномочиях и ежедневных задачах. Понимание этих различий не просто академический вопрос — это ключ к успешному построению карьеры, формированию команды и созданию продуктов, которые действительно решают бизнес-задачи. 🔍

Продуктовый дизайнер и UX/UI дизайнер: что нужно знать

Продуктовый дизайнер и UX/UI дизайнер — две смежные, но принципиально разные роли в экосистеме цифрового продукта. Продуктовый дизайнер — это стратег с широким кругозором, отвечающий за целостное видение продукта. UX/UI дизайнер — тактик, фокусирующийся на конкретных взаимодействиях пользователя с интерфейсом. 🧩

Чтобы избежать путаницы, рассмотрим ключевые аспекты обеих профессий:

Критерий Продуктовый дизайнер UX/UI дизайнер Фокус внимания Весь продукт и его бизнес-ценность Взаимодействие пользователя с интерфейсом Масштаб решений Стратегический, долгосрочный Тактический, ориентированный на конкретные задачи Вовлеченность в бизнес Высокая, участвует в формировании продуктовой стратегии Средняя, фокус на реализации поставленных задач Метрики успеха Бизнес-показатели, удовлетворенность пользователей, рыночные преимущества Показатели взаимодействия, конверсии, удобство использования

Александр Петров, Senior Product Designer

Когда я начинал карьеру, границы между продуктовым и UX/UI дизайном были размыты. На одном из проектов меня наняли как UX/UI дизайнера для редизайна банковского приложения. Я старательно создавал макеты экранов и прототипы, опираясь на предоставленные требования. Через месяц стало очевидно, что команда зашла в тупик — мы делали красивый интерфейс, но он не решал бизнес-проблемы.

Именно тогда я осознал ключевое различие: как UX/UI дизайнер я отвечал на вопрос "как должен выглядеть и работать интерфейс?", но не задавался вопросом "решаем ли мы правильную проблему?". После этого случая я начал развиваться в сторону продуктового дизайна, где научился сначала валидировать проблему, строить гипотезы и только потом приступать к проектированию решения.

Важно понимать, что в некоторых компаниях, особенно в стартапах и малых организациях, один специалист может выполнять обе роли. Однако с ростом компании происходит естественное разделение функций, и ценность каждой специализации становится более очевидной.

Функции и зоны ответственности: как различаются роли

Понимание различий в зонах ответственности — ключевой фактор как для профессионалов, выбирающих карьерный путь, так и для руководителей, формирующих команду. Продуктовый дизайнер и UX/UI дизайнер решают разные задачи, хотя некоторые их функции могут пересекаться. 📊

Зоны ответственности продуктового дизайнера:

Участие в формировании продуктовой стратегии и определении приоритетов развития

Проведение и анализ исследований пользователей и рынка

Выявление бизнес-возможностей и определение пользовательских потребностей

Разработка концепций и прототипов для тестирования гипотез

Создание целостного пользовательского опыта на всех точках взаимодействия

Координация работы с продакт-менеджерами, разработчиками и другими заинтересованными сторонами

Анализ метрик и оптимизация продукта на основе данных

Зоны ответственности UX/UI дизайнера:

Проектирование пользовательских сценариев и пользовательских путей

Создание прототипов и вайрфреймов конкретных интерфейсов

Разработка дизайн-системы и визуального языка продукта

Проведение юзабилити-тестирований

Создание конечных макетов для разработки

Оптимизация интерфейса на основе обратной связи и аналитики

Поддержание актуальности UI-компонентов и стилей

На практике распределение ответственности часто зависит от структуры компании и зрелости продукта. В некоторых организациях продуктовый дизайнер может выполнять обязанности UX/UI дизайнера, и наоборот.

Елена Соколова, Product Design Lead

В нашем финтех-проекте был показательный кейс разделения ролей. Мы запускали новый сервис кредитования, и первоначально наша команда состояла из двух UX/UI дизайнеров. Они создали красивый интерфейс, но когда сервис запустился, конверсии оказались катастрофически низкими.

Анализ показал, что мы не учли психологические барьеры пользователей при оформлении кредита и не адаптировали процесс под разные сегменты аудитории. Это был момент, когда мы поняли необходимость продуктового дизайнера. Мы пригласили специалиста, который начал с глубокого исследования целевой аудитории, конкурентов и рыночных трендов.

Вместо точечных изменений интерфейса он предложил переосмыслить весь пользовательский опыт: упростил процесс верификации, добавил прозрачный расчёт кредитной нагрузки и персонализированные предложения. UX/UI дизайнеры затем воплотили эту концепцию в интерфейс. Результат — рост конверсии на 78% за три месяца.

Этот опыт наглядно показал, как продуктовый дизайнер фокусируется на стратегических решениях и бизнес-результатах, в то время как UX/UI дизайнеры мастерски реализуют конкретные интерфейсные решения.

Ключевые компетенции и технические навыки обеих профессий

Успех в роли продуктового или UX/UI дизайнера определяется набором профессиональных компетенций и технических навыков. Хотя некоторые умения важны для обеих специализаций, существуют значительные различия в акцентах и уровне глубины владения определенными инструментами. 🛠️

Ключевые навыки продуктового дизайнера:

Стратегическое мышление — способность видеть целостную картину и принимать решения с учетом долгосрочных целей

— способность видеть целостную картину и принимать решения с учетом долгосрочных целей Бизнес-аналитика — понимание бизнес-моделей, метрик и процессов монетизации

— понимание бизнес-моделей, метрик и процессов монетизации UX-исследования — глубокое понимание методологий исследования пользователей

— глубокое понимание методологий исследования пользователей Продуктовое мышление — умение идентифицировать и приоритизировать проблемы пользователей

— умение идентифицировать и приоритизировать проблемы пользователей Управление проектами — навыки планирования, координации и делегирования задач

— навыки планирования, координации и делегирования задач Презентационные навыки — способность убедительно представлять идеи стейкхолдерам

— способность убедительно представлять идеи стейкхолдерам Аналитические навыки — работа с данными для принятия обоснованных решений

Ключевые навыки UX/UI дизайнера:

Информационная архитектура — структурирование контента и функций продукта

— структурирование контента и функций продукта Визуальный дизайн — создание эстетически привлекательных интерфейсов

— создание эстетически привлекательных интерфейсов Прототипирование — быстрое создание интерактивных прототипов для тестирования

— быстрое создание интерактивных прототипов для тестирования Юзабилити — глубокое понимание принципов удобства использования

— глубокое понимание принципов удобства использования Дизайн-системы — создание и поддержание масштабируемых компонентов интерфейса

— создание и поддержание масштабируемых компонентов интерфейса Интерактивный дизайн — проектирование микровзаимодействий и анимаций

— проектирование микровзаимодействий и анимаций Адаптивный дизайн — создание интерфейсов, работающих на разных устройствах

Что касается технических инструментов, оба специалиста должны владеть основными программами для дизайна, но с разной степенью экспертизы:

Инструмент/Технология Продуктовый дизайнер (уровень владения) UX/UI дизайнер (уровень владения) Figma/Sketch Средний Экспертный Protopie/Principle Базовый Продвинутый Adobe Creative Suite Базовый Продвинутый Инструменты аналитики (Google Analytics, Hotjar) Продвинутый Средний Инструменты исследований (UserTesting, Optimal Workshop) Экспертный Средний Управление проектами (Jira, Asana) Продвинутый Базовый Базовые знания HTML/CSS Полезно Необходимо

Важно отметить, что обе профессии требуют постоянного обучения и адаптации к новым технологиям и методологиям. Успешные дизайнеры в обеих областях демонстрируют высокую обучаемость и интерес к инновациям в своей сфере. 🚀

Карьерный путь и возможности профессионального роста

Карьерный путь в дизайне — это не линейный процесс, а разветвленная сеть возможностей, где выбор между продуктовым и UX/UI направлением определяет дальнейшее профессиональное развитие. Каждая специализация открывает уникальные перспективы роста и требует определенных инвестиций в образование и опыт. 📈

Карьерный путь продуктового дизайнера:

Junior Product Designer — работа под руководством опытных специалистов, фокус на изучении основ продуктового мышления и процессов Middle Product Designer — самостоятельное ведение отдельных функциональных областей продукта, участие в исследованиях Senior Product Designer — ответственность за крупные направления, влияние на продуктовую стратегию, менторство Lead Product Designer — управление командой дизайнеров, формирование дизайн-процессов, участие в стратегических решениях Head of Product Design — руководство всей дизайн-функцией, формирование видения и культуры дизайна в компании Chief Design Officer (CDO) — стратегическая роль на уровне C-suite, интеграция дизайна в бизнес-стратегию

Многие продуктовые дизайнеры также могут переходить в смежные области, такие как продуктовый менеджмент, стратегический консалтинг или предпринимательство.

Карьерный путь UX/UI дизайнера:

Junior UX/UI Designer — работа над отдельными элементами интерфейса под руководством старших коллег Middle UX/UI Designer — самостоятельное проектирование интерфейсов, проведение простых исследований Senior UX/UI Designer — ответственность за крупные проекты, создание дизайн-систем, экспертиза в области пользовательского опыта Lead UX/UI Designer — руководство командой дизайнеров, установление стандартов и методологий UX/UI Design Director — стратегическое руководство дизайн-направлением, определение визуального языка компании

UX/UI дизайнеры часто специализируются в более узких областях, таких как:

UX Research

Visual Design

Interaction Design

Motion Design

Information Architecture

Зарплатные ожидания: На российском рынке в 2023 году средние зарплаты варьируются в зависимости от уровня опыта и местоположения:

Junior Product Designer: 60,000-90,000 ₽

Middle Product Designer: 120,000-180,000 ₽

Senior Product Designer: 180,000-350,000 ₽

Lead/Head of Product Design: 350,000+ ₽

Junior UX/UI Designer: 50,000-80,000 ₽

Middle UX/UI Designer: 100,000-160,000 ₽

Senior UX/UI Designer: 160,000-280,000 ₽

Lead UX/UI Designer: 280,000+ ₽

Продуктовые дизайнеры обычно получают несколько более высокие компенсации из-за стратегической составляющей их работы и более широкого спектра ответственности.

Важно отметить, что для успешной карьеры в обоих направлениях критически важно постоянное обучение, создание портфолио качественных проектов и развитие сети профессиональных контактов. 🌐

Как выбрать направление в дизайне: практические советы

Выбор между карьерой продуктового и UX/UI дизайнера — это решение, которое должно опираться на ваши личные предпочтения, склонности и карьерные амбиции. Оптимальный выбор позволит раскрыть ваш потенциал и получать удовлетворение от работы. 🎯

Выбирайте продуктовый дизайн, если вы:

Предпочитаете стратегическую работу и решение комплексных бизнес-задач

Любите анализировать данные и превращать их в инсайты

Интересуетесь бизнес-моделями и продуктовой стратегией

Получаете удовольствие от кросс-функционального взаимодействия

Стремитесь влиять на направление развития продукта

Готовы погружаться в рыночные исследования и бизнес-аналитику

Видите себя на руководящих позициях с широким кругом ответственности

Выбирайте UX/UI дизайн, если вы:

Любите детальную проработку интерфейсов и визуальных решений

Получаете удовольствие от создания эстетически привлекательных дизайнов

Интересуетесь психологией взаимодействия и когнитивными процессами

Стремитесь стать экспертом в конкретных областях (анимация, типографика, и т.д.)

Предпочитаете конкретные задачи с четкими критериями успеха

Любите работать с дизайн-системами и создавать масштабируемые решения

Хотите видеть быстрые результаты своей работы

Практические шаги для принятия решения:

Пройдите самооценку — проанализируйте свои сильные стороны и предпочтения. Составьте список задач, которые вам нравится выполнять и тех, которые вызывают дискомфорт. Поговорите с практикующими специалистами — проведите информационные интервью с продуктовыми и UX/UI дизайнерами, чтобы получить представление об их повседневной работе. Попробуйте оба направления — выполните небольшие учебные проекты в обеих областях, чтобы понять, что вам ближе. Оцените рынок труда — изучите требования работодателей и доступные вакансии в вашем регионе. Составьте план обучения — определите, какие навыки вам необходимо развить, и найдите соответствующие курсы или ресурсы. Создайте релевантное портфолио — начните собирать проекты, демонстрирующие навыки, необходимые для выбранного направления.

Помните, что ваш выбор не обязательно должен быть окончательным. Многие успешные дизайнеры начинают с одной специализации, а затем переходят в другую или комбинируют аспекты обеих ролей. В начале карьеры полезно получить опыт в обоих направлениях, чтобы лучше понять свои предпочтения.

Важно также учитывать размер компании, в которой вы планируете работать. В небольших стартапах часто требуются дизайнеры-универсалы, способные выполнять широкий спектр задач, в то время как крупные корпорации предпочитают узкоспециализированных профессионалов.

В конечном счете, лучший выбор — тот, который соответствует вашим долгосрочным карьерным целям и личным интересам. Регулярно пересматривайте свой профессиональный путь и не бойтесь корректировать его в соответствии с изменениями в индустрии и вашими растущими навыками. 🚀

Глубокое понимание различий между продуктовым и UX/UI дизайном — не просто теоретический вопрос, а практический инструмент для принятия осознанных карьерных решений. Выбор специализации должен опираться на ваши личные склонности, профессиональные амбиции и готовность инвестировать в конкретные навыки. Помните, что в современном дизайне границы между ролями становятся все более проницаемыми, а самые ценные специалисты — те, кто умеет сочетать стратегическое мышление с тактическим мастерством, независимо от должности в трудовом договоре.

Читайте также