7 кейсов с высоким ROI и ROAS: стратегии performance-маркетинга

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по digital-маркетингу

Владельцы и менеджеры интернет-магазинов

Бизнес-аналитики и специалисты по аналитике данных Performance-маркетинг — это игра с холодными числами и горячими результатами. В этой статье я разберу 7 кейсов с впечатляющими показателями ROI и ROAS, которые заставят вас пересмотреть свои текущие кампании. Никаких теоретических размышлений — только проверенные стратегии, реальные цифры и тактики, которые можно внедрить уже завтра. Готовы увидеть, как бренды превращают каждый вложенный рубль в три, пять или даже десять? 📈 Поехали.

Что такое ROI и ROAS в performance маркетинге

Performance-маркетинг — это подход, при котором каждое действие должно приносить измеримый результат. В центре этой философии стоят две ключевые метрики: ROI (Return on Investment) и ROAS (Return on Ad Spend). Давайте разберемся с ними без лишней воды.

ROI показывает общую рентабельность инвестиций в маркетинг. Формула расчета: (Доход от инвестиций — Сумма инвестиций) / Сумма инвестиций × 100%. Например, вы вложили 100 000 рублей в маркетинг и получили 300 000 рублей дохода. ROI составит 200% — отличный результат.

ROAS фокусируется конкретно на рекламных расходах. Формула: Доход от рекламы / Затраты на рекламу × 100%. ROAS 500% означает, что каждый рубль, вложенный в рекламу, принес 5 рублей дохода.

Показатель Что измеряет Формула Хороший результат ROI Рентабельность всех маркетинговых инвестиций (Доход – Инвестиции) / Инвестиции × 100% > 100% ROAS Эффективность рекламных кампаний Доход от рекламы / Затраты на рекламу × 100% > 400%

Различие между этими метриками принципиально: ROI учитывает прибыль (доход минус затраты), а ROAS — только выручку. Идеальная кампания должна демонстрировать высокие показатели по обеим метрикам, но в разных нишах приоритеты могут отличаться.

В performance-маркетинге эти показатели — не просто цифры для отчетов. Это компас, определяющий направление всех действий. Если кампания не приносит необходимых ROI и ROAS, она немедленно корректируется или останавливается. 🔍

7 кейсов эффективного performance маркетинга

Теория — это хорошо, но давайте перейдем к конкретным примерам. Ниже представлены 7 кейсов из разных сфер, демонстрирующих высокую эффективность performance-маркетинга.

Алексей Сорокин, директор по маркетингу Мы столкнулись с классической проблемой — бюджеты росли, а продажи нет. Компания тратила около 1,2 млн рублей ежемесячно на контекстную рекламу без четкого понимания эффективности. Первым шагом стал полный аудит аналитики — мы обнаружили, что почти 40% конверсий не отслеживались корректно из-за проблем с настройкой GTM. После внедрения сквозной аналитики мы разделили кампании по стадиям воронки и начали оптимизировать каждую на свою цель. Верхнеуровневые кампании оптимизировались на вовлечение и просмотр ключевых страниц, а нижнеуровневые — на конверсию в лиды. Через три месяца ROAS вырос с 320% до 780%, а средняя стоимость привлечения клиента снизилась на 42%. Ключевым фактором успеха стало не увеличение бюджета, а его грамотное перераспределение на основе данных. Мы перестали "стрелять из пушки по воробьям" и начали точечно таргетировать разные сегменты аудитории.

Кейс 2: Интернет-магазин электроники использовал динамический ремаркетинг для возврата пользователей, просматривавших товары, но не совершивших покупку. Персонализированные объявления, показывающие именно те товары, которые интересовали пользователя, в комбинации со специальными предложениями позволили достичь ROAS в 870%. Ключевым фактором стала сегментация аудитории по времени с момента посещения и глубине просмотра.

Кейс 3: B2B-сервис для HR-специалистов реализовал контентную стратегию, сочетающую образовательные вебинары и таргетированную рекламу. Комплексный подход привел к ROI в 320% за первые полгода кампании. Особенно эффективным оказалось использование контента, созданного на вебинарах, для последующего таргетинга на "теплую" аудиторию.

Кейс 4: Сервис доставки еды оптимизировал кампании в поисковой рекламе, используя автобиддинг на основе прогнозируемой ценности клиента. Система учитывала не только первичный заказ, но и прогнозируемую LTV клиента. Результат — ROAS вырос с 210% до 580% за два месяца при сохранении объема привлечения новых клиентов.

Кейс 5: Производитель косметики внедрил стратегию, основанную на UGC (контент, создаваемый пользователями), совмещая органические публикации с платным продвижением лучших отзывов. Этот подход привел к снижению стоимости привлечения клиента на 33% и увеличению ROI до 290%.

Кейс 6: Сервис подписки на программное обеспечение разработал многоступенчатую воронку с последовательными триггерными имейл-рассылками для разных этапов пути клиента. ROI email-маркетинга составил впечатляющие 4200%, а конверсия из триал-версии в платную увеличилась на 28%.

Кейс 7: Страховая компания использовала предиктивную аналитику для определения оптимального времени для ремаркетинга по разным страховым продуктам. Алгоритм учитывал сезонность, предыдущие действия пользователя и даже погодные условия. Результатом стал ROI в 420% и увеличение кросс-продаж на 37%.

Стратегии e-commerce брендов с высоким ROAS

Электронная коммерция — идеальная среда для performance-маркетинга, где каждое действие можно отследить от клика до покупки. Рассмотрим стратегии, которые позволяют e-commerce брендам достигать исключительных показателей ROAS.

Персонализация рекламных объявлений выходит на новый уровень. Лидеры рынка используют не просто динамические объявления, а комплексные сценарии с учетом поведенческих паттернов. Так, стратегия сегментации пользователей по поведенческим признакам и адаптация креативов под каждый сегмент позволила одному fashion-ритейлеру увеличить ROAS на 215%.

Предиктивная аналитика для оптимизации ставок. Алгоритмы, прогнозирующие вероятность конверсии конкретного пользователя, позволяют точнее управлять ставками в рекламных системах.

Мультиканальный ретаргетинг. Синхронизация сообщений на разных платформах усиливает эффект и сокращает цикл продажи.

Тестирование цен и специальных предложений. A/B тесты различных акций непосредственно в рекламных кампаниях помогают определить оптимальные стимулы для конверсии.

Оптимизация продуктовых фидов. Тщательная работа с названиями, описаниями и атрибутами товаров значительно повышает эффективность товарной рекламы.

Мария Захарова, e-commerce директор В нашем интернет-магазине косметики долгое время был стабильный, но посредственный ROAS — около 300%. Мы понимали, что конкуренты работают эффективнее, но не могли определить, в чем проблема. Решение пришло неожиданно — после детального анализа пользовательских сессий мы обнаружили, что 68% клиентов просматривали несколько товаров, но не добавляли их в корзину. При этом оставшиеся 32% почти всегда совершали покупку. Мы разработали стратегию "умных корзин" — создали автоматизированную систему, которая формировала персонализированные наборы продуктов, основываясь на просмотренных товарах и поведенческих паттернах. Эти наборы предлагались со скидкой 15% непосредственно в момент, когда пользователь собирался покинуть сайт. Результаты превзошли ожидания: конверсия увеличилась на 34%, а ROAS вырос до 740%. Но самое интересное — средний чек увеличился на 22%, так как клиенты охотно приобретали дополнительные товары в составе персонализированного набора.

Интеграция post-purchase маркетинга в общую стратегию показывает высокую эффективность. Брендам удается увеличить пожизненную ценность клиента (LTV) через программы лояльности, триггерные email-кампании и персонализированные рекомендации после покупки.

Стратегия Средний ROAS Сложность внедрения Время до результата Динамический ремаркетинг 600-800% Средняя 2-4 недели Программа лояльности с CRM-маркетингом 900-1200% Высокая 2-3 месяца Оптимизация товарных фидов 450-650% Низкая 1-2 недели Персонализированные наборы товаров 700-900% Средняя 3-6 недель

Важный аспект, часто упускаемый из виду — скорость загрузки страниц и удобство мобильного интерфейса. E-commerce бренды с наивысшим ROAS уделяют особое внимание техническим аспектам: согласно данным исследований, улучшение скорости загрузки сайта на 0.1 секунды может увеличить конверсию до 8%, что напрямую влияет на ROAS. 📱

Тактики B2B компаний для максимизации ROI

B2B-маркетинг требует особого подхода к performance-стратегиям из-за более длительного цикла продажи и множества лиц, принимающих решения. Успешные B2B компании используют специфические тактики для максимизации ROI.

Одна из ключевых стратегий — контентный маркетинг с четкой привязкой к воронке продаж. Вместо общих материалов, создается контент для каждого этапа принятия решения. Так, IT-компания, предлагающая корпоративные решения по кибербезопасности, разработала трехуровневую контентную стратегию:

Верхний уровень воронки: общедоступные образовательные материалы о рисках безопасности, привлекающие широкую аудиторию технических специалистов

Средний уровень: детальные case studies и технические white papers, доступные после регистрации

Нижний уровень: эксклюзивные вебинары и персонализированные демонстрации для квалифицированных лидов

Такой подход позволил компании увеличить ROI маркетинговых инвестиций на 280% за год, существенно снизив стоимость привлечения клиента.

Account-Based Marketing (ABM) становится стандартом для B2B компаний, стремящихся к высокому ROI. Эта стратегия предполагает концентрацию ресурсов на конкретных целевых компаниях вместо широкого охвата. Производитель промышленного оборудования использовал ABM-подход, создавая персонализированные предложения для 50 ключевых потенциальных клиентов. Результат — конверсия в 22% при среднерыночных 3-5% и ROI в 560%.

Интеграция маркетинга и продаж через системы lead scoring и lead nurturing показывает высокую эффективность. B2B-компании с налаженной системой квалификации лидов добиваются снижения расходов на неэффективные контакты и повышения общего ROI маркетинговых кампаний.

Долгосрочные стратегии контент-маркетинга, включающие создание образовательных ресурсов, демонстрируют высокую окупаемость инвестиций с течением времени. B2B-бренды, регулярно публикующие экспертный контент, отмечают стабильный рост органического трафика на 15-20% ежеквартально и соответствующее снижение стоимости привлечения клиента.

Особую роль в B2B-маркетинге играют ретаргетинг и nurture — исследования показывают, что 95% B2B-клиентов не готовы к покупке при первом контакте. Компании с выстроенной системой многоточечных касаний демонстрируют ROI на 310% выше, чем бренды с линейной моделью маркетинга. 🎯

Ключевые инсайты успешных performance кампаний

Анализируя наиболее успешные примеры performance-маркетинга, можно выделить несколько универсальных принципов, которые работают независимо от ниши или размера бизнеса.

Данные — основа всех решений. Кампании с наивысшими показателями ROI и ROAS всегда основаны на глубоком анализе данных и постоянном тестировании. Показательно, что компании, внедрившие культуру A/B-тестирования на всех уровнях маркетинга, демонстрируют на 23% более высокие результаты, чем их конкуренты.

Сегментация и персонализация коммуникаций критически важны. Маркетологи, использующие детальную сегментацию аудитории и адаптирующие сообщения под каждый сегмент, добиваются ROAS на 30-40% выше среднего по отрасли. Особенно эффективна сегментация по поведенческим признакам и интентам, а не только по демографическим характеристикам.

Оптимизация воронки продаж от первого касания до повторных покупок. Успешные кампании уделяют внимание всем этапам воронки, а не только привлечению. Как показывает практика, увеличение конверсии на нижних этапах воронки дает экспоненциальный рост ROI.

Мультиканальность и атрибуция. Компании с корректно настроенной мультиканальной атрибуцией принимают более точные решения о распределении бюджета, что напрямую влияет на эффективность кампаний. Исследования показывают, что внедрение продвинутых моделей атрибуции позволяет повысить ROI на 15-20% без увеличения бюджета.

Интеграция онлайн и офлайн данных. Бренды, успешно связывающие онлайн-поведение с офлайн-действиями, получают более полную картину пути клиента и оптимизируют маркетинговые инвестиции эффективнее. Особенно это актуально для бизнесов с длинным циклом продаж.

Автоматизация процессов оптимизации. Использование алгоритмов машинного обучения для управления ставками, распределения бюджета и персонализации контента позволяет существенно повысить эффективность кампаний. Компании, внедрившие продвинутую автоматизацию, отмечают рост ROAS на 25-35%.

Ориентация на пожизненную ценность клиента (LTV), а не на сиюминутную конверсию. Стратегии, направленные на максимизацию LTV, в долгосрочной перспективе демонстрируют значительно более высокий ROI, чем кампании, оптимизированные исключительно на первую продажу. 💰

Performance-маркетинг — это не просто набор инструментов, а комплексный подход к бизнесу, где каждое действие должно приносить измеримый результат. Представленные кейсы доказывают, что высокие показатели ROI и ROAS достижимы в разных отраслях при правильном подходе. Ключевым фактором успеха становится не размер бюджета, а стратегическое мышление, основанное на данных, постоянная оптимизация и глубокое понимание своей аудитории. Используйте эти принципы как фундамент для собственных кампаний — и ваш бизнес сможет демонстрировать такие же впечатляющие результаты.

