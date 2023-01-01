Позитивные и негативные тест-кейсы: искусство QA-тестирования

Руководители команд разработки, заинтересованные в оптимизации процессов тестирования Искусство тестирования — это баланс между оптимизмом и здоровым скептицизмом. Одни тест-кейсы проверяют корректную работу системы, другие — ищут её слабые места и уязвимости. Разумное сочетание позитивных и негативных тест-кейсов — это то, что отличает профессионального QA-специалиста от дилетанта. В этом руководстве мы разберем не просто теорию, а дадим реальные примеры тест-кейсов обоих типов, которые вы сможете адаптировать под свой проект уже сегодня. 🧪

Позитивные и негативные тест-кейсы: суть и различия

Фундаментальное различие между позитивными и негативными тест-кейсами заключается в их целях и подходе к тестированию. Позитивные тест-кейсы проверяют, работает ли система правильно при корректных входных данных, а негативные — исследуют реакцию системы на некорректные входные данные или действия пользователя. 🔍

Позитивные тест-кейсы (happy path testing) проверяют, что:

Система корректно выполняет свои основные функции

Пользовательские сценарии работают без сбоев

Бизнес-требования полностью реализованы

Пользователь может достичь желаемого результата при правильных действиях

Негативные тест-кейсы (sad path testing) проверяют, что:

Система корректно обрабатывает некорректные входные данные

Отображаются понятные сообщения об ошибках

Приложение не аварийно завершает работу при неправильных действиях

Обеспечивается защита от злонамеренных действий

Аспект Позитивные тест-кейсы Негативные тест-кейсы Цель Убедиться, что система работает как задумано Проверить устойчивость к ошибкам и некорректным данным Входные данные Корректные, валидные Некорректные, невалидные Ожидаемый результат Успешное выполнение функции Корректная обработка ошибки Приоритет в тестировании Критические и основные функции Безопасность и граничные условия

Анна Петрова, Lead QA Engineer В начале моей карьеры я совершила классическую ошибку — сосредоточилась исключительно на позитивных сценариях. Наша команда разрабатывала финансовое приложение, и все тест-кейсы были написаны для идеальных условий. Система прошла тестирование безупречно. Однако после релиза пользователи обнаружили, что при вводе суммы с несколькими десятичными знаками транзакции проходили с округлением без предупреждения! Пришлось срочно выпускать патч и извиняться перед клиентами. С тех пор я всегда настаиваю на равном соотношении позитивных и негативных тест-кейсов, особенно для критичных функций. Простой негативный тест-кейс с вводом "1000.456" сэкономил бы нам недели стресса и репутационные потери.

Структура эффективного тест-кейса для QA-специалиста

Независимо от типа тест-кейса, его структура должна быть четкой, последовательной и информативной. Хорошо написанный тест-кейс — это инструмент коммуникации между всеми участниками процесса разработки. 📋

Базовая структура тест-кейса включает следующие элементы:

ID тест-кейса — уникальный идентификатор для удобства отслеживания

Название — краткое описание того, что проверяет тест-кейс

Предусловия — состояние системы перед выполнением теста

Шаги выполнения — последовательность действий тестировщика

Ожидаемый результат — что должно произойти при правильной работе системы

Фактический результат — что произошло на самом деле (заполняется при выполнении)

Статус — результат выполнения (пройден/не пройден/заблокирован)

Серьезность — критичность дефекта в случае неудачи теста

Приоритет — срочность выполнения теста

Для визуализации приведу пример структуры тест-кейса для функции авторизации:

Поле Значение для позитивного тест-кейса Значение для негативного тест-кейса ID TCAUTH001 TCAUTH002 Название Успешная авторизация с валидными учетными данными Отказ в авторизации с неверным паролем Предусловия Пользователь зарегистрирован в системе Пользователь зарегистрирован в системе Шаги 1. Открыть страницу авторизации<br>2. Ввести валидный email<br>3. Ввести корректный пароль<br>4. Нажать кнопку "Войти" 1. Открыть страницу авторизации<br>2. Ввести валидный email<br>3. Ввести неверный пароль<br>4. Нажать кнопку "Войти" Ожидаемый результат Пользователь авторизован и перенаправлен на главную страницу Отображается сообщение "Неверный email или пароль" Серьезность Критическая Высокая

Для разных проектов и команд структура может варьироваться, но перечисленные элементы являются базовыми и присутствуют практически везде. Помните, что чрезмерное усложнение структуры может привести к излишней бюрократизации процесса тестирования. 🚫

Позитивные тест-кейсы: техники и реальные шаблоны

Позитивные тест-кейсы — это фундамент тестирования, подтверждающий, что система делает то, для чего она создана. Они проверяют стандартные сценарии использования, которые пользователи будут выполнять ежедневно. 🌞

Основные техники для создания позитивных тест-кейсов:

Тестирование на основе требований — проверка соответствия функциональности заявленным требованиям

— проверка соответствия функциональности заявленным требованиям Эквивалентное разбиение — выбор одного значения из группы эквивалентных

— выбор одного значения из группы эквивалентных Анализ граничных значений — проверка поведения на границах допустимых значений

— проверка поведения на границах допустимых значений Тестирование на основе пользовательских историй — проверка пользовательских сценариев

Рассмотрим конкретные примеры позитивных тест-кейсов для разных типов функциональности:

Пример 1: Регистрация нового пользователя

ID: TCREG001 Название: Успешная регистрация нового пользователя с валидными данными Предусловия: Открыта страница регистрации Шаги выполнения:

Ввести валидное имя "Иван" Ввести валидный email "ivan@example.com" Ввести валидный пароль "P@ssw0rd123" Подтвердить пароль "P@ssw0rd123" Согласиться с условиями использования Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Ожидаемый результат: Пользователь успешно зарегистрирован, отображается сообщение об успешной регистрации, на указанный email отправлено письмо для подтверждения.

Пример 2: Добавление товара в корзину

ID: TCCART001 Название: Успешное добавление товара в корзину Предусловия: Пользователь авторизован, открыта страница товара Шаги выполнения:

Выбрать количество товара (2 шт.) Нажать кнопку "Добавить в корзину" Ожидаемый результат: Товар добавлен в корзину, счетчик товаров в корзине увеличился на 2, появляется уведомление "Товар успешно добавлен в корзину".

Пример 3: Оплата заказа банковской картой

ID: TCPAY001 Название: Успешная оплата заказа валидной банковской картой Предусловия: Пользователь авторизован, в корзине есть товары, открыта страница оформления заказа Шаги выполнения:

Заполнить адрес доставки Выбрать способ оплаты "Банковская карта" Ввести номер карты "4111 1111 1111 1111" Ввести срок действия "12/25" Ввести CVV-код "123" Нажать кнопку "Оплатить" Ожидаемый результат: Оплата успешно проведена, отображается страница с подтверждением заказа, на email отправлено подтверждение.

Михаил Соколов, QA Team Lead Работая над проектом медицинской системы, я столкнулся с ситуацией, когда наша команда разработала более 200 позитивных тест-кейсов, но при первом же демо для заказчика выяснилось, что мы пропустили один критический сценарий. Функция записи к врачу позволяла пациентам выбирать любую дату и время, но никто не проверил пользовательский путь "запись на текущий день". При тестировании мы всегда выбирали будущие даты — типичный сценарий, но в реальности многие пациенты искали доступное время именно на сегодня. Эту функцию пришлось дорабатывать в срочном порядке. Этот случай научил меня всегда начинать с анализа реальных пользовательских сценариев перед написанием тест-кейсов, даже самых очевидных. Теперь в моей команде есть правило: перед составлением тест-плана мы проводим сессию мозгового штурма, где каждый представляет себя пользователем и описывает свои действия в системе.

Негативные тест-кейсы: стратегии проверки ошибок

Негативные тест-кейсы — это страховка вашего приложения от непредвиденных ситуаций и некорректных действий пользователей. Они помогают обнаружить уязвимости и повысить надежность системы. 🛡️

Ключевые стратегии создания негативных тест-кейсов:

Ввод невалидных данных — проверка реакции на некорректные входные данные

— проверка реакции на некорректные входные данные Нарушение последовательности действий — выполнение шагов в неправильном порядке

— выполнение шагов в неправильном порядке Превышение ограничений — попытка превысить установленные лимиты

— попытка превысить установленные лимиты Пропуск обязательных шагов — намеренное пропускание необходимых действий

— намеренное пропускание необходимых действий Дублирование действий — повторное выполнение уже завершенной операции

Давайте рассмотрим примеры негативных тест-кейсов для различных функций:

Пример 1: Регистрация с существующим email

ID: TCREGN001 Название: Попытка регистрации с уже существующим email Предусловия: В системе уже зарегистрирован пользователь с email "existing@example.com", открыта страница регистрации Шаги выполнения:

Ввести валидное имя "Петр" Ввести email "existing@example.com" Ввести валидный пароль "P@ssw0rd123" Подтвердить пароль "P@ssw0rd123" Согласиться с условиями использования Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Ожидаемый результат: Регистрация не выполнена, отображается сообщение "Пользователь с таким email уже существует".

Пример 2: Оплата заказа с недействительной картой

ID: TCPAYN001 Название: Попытка оплаты заказа с истекшим сроком действия карты Предусловия: Пользователь авторизован, в корзине есть товары, открыта страница оформления заказа Шаги выполнения:

Заполнить адрес доставки Выбрать способ оплаты "Банковская карта" Ввести номер карты "4111 1111 1111 1111" Ввести истекший срок действия "12/20" Ввести CVV-код "123" Нажать кнопку "Оплатить" Ожидаемый результат: Оплата не проведена, отображается сообщение "Срок действия карты истек".

Пример 3: Поиск по несуществующему запросу

ID: TCSEARCHN001 Название: Поиск по несуществующему в базе запросу Предусловия: Открыта главная страница сайта Шаги выполнения:

Нажать на поле поиска Ввести текст "zxcvbnmasdfghjkl" (заведомо несуществующий запрос) Нажать кнопку "Найти" или клавишу Enter Ожидаемый результат: Отображается страница с сообщением "По вашему запросу ничего не найдено" и предложением изменить параметры поиска.

При создании негативных тест-кейсов важно анализировать не только очевидные ошибки, но и пограничные случаи, которые могут вызвать нестандартное поведение системы:

Ввод специальных символов в текстовые поля

Загрузка файлов неподдерживаемых форматов или сверхбольшого размера

Многократное быстрое повторение операций

Одновременное выполнение конфликтующих действий

Попытки обхода обязательных шагов или полей

Хорошие негативные тест-кейсы должны проверять не только факт обработки ошибки, но и корректность сообщений, предоставляемых пользователю. Сообщения должны быть информативными и предлагать пути решения проблемы. 📢

Баланс позитивного и негативного тестирования в QA

Определение оптимального соотношения позитивных и негативных тест-кейсов — искусство, требующее понимания специфики продукта, его аудитории и потенциальных рисков. ⚖️

При разработке стратегии тестирования следует учитывать:

Критичность системы — чем выше критичность, тем больше негативных тест-кейсов требуется

— чем выше критичность, тем больше негативных тест-кейсов требуется Целевую аудиторию — разные пользователи совершают разные ошибки

— разные пользователи совершают разные ошибки Стадию разработки — на ранних этапах больше позитивных, при стабилизации больше негативных

— на ранних этапах больше позитивных, при стабилизации больше негативных Историю дефектов — анализ прошлых ошибок помогает сфокусировать тестирование

Рекомендуемое соотношение позитивных и негативных тест-кейсов для различных типов систем:

Тип системы Позитивные тест-кейсы Негативные тест-кейсы Обоснование Финансовые приложения 40% 60% Высокие риски безопасности и финансовых потерь Медицинские системы 30% 70% Критическая важность корректности данных и безопасности E-commerce 50% 50% Баланс между пользовательским опытом и безопасностью транзакций Информационные порталы 70% 30% Приоритет доступности информации и удобства пользования Игровые приложения 60% 40% Фокус на пользовательском опыте с учетом проверки граничных случаев

Важно помнить, что простое количественное соотношение не гарантирует качество. Один хорошо продуманный негативный тест-кейс может выявить больше проблем, чем десяток поверхностных. 🎯

Практические рекомендации по достижению баланса:

Начинайте с позитивных тест-кейсов для критических функций, чтобы убедиться, что основной функционал работает Дополняйте каждую проверенную функцию негативными тест-кейсами, начиная с наиболее вероятных ошибок Анализируйте результаты и корректируйте соотношение в зависимости от количества и серьезности найденных дефектов Проводите регрессионное тестирование с использованием обоих типов тест-кейсов после каждого значительного изменения Автоматизируйте стабильные позитивные тест-кейсы и наиболее часто выполняемые негативные

Помните, что целью QA является не максимальное количество тест-кейсов, а обеспечение качества продукта. Тестирование должно быть эффективным, а не исчерпывающим — невозможно проверить все возможные сценарии, но можно сосредоточиться на тех, которые принесут максимальную пользу. 🚀

Сбалансированное тестирование — залог надежного продукта. Позитивные тест-кейсы гарантируют, что система делает то, что должна, а негативные — что она не делает того, чего не должна. Разрабатывайте ваши тест-кейсы с позиции пользователя, предвидя как стандартные сценарии, так и возможные ошибки. Документируйте их четко и однозначно, чтобы любой член команды мог их выполнить. И помните: ваша цель — не просто найти дефекты, а обеспечить качественный пользовательский опыт. С каждым проработанным тест-кейсом вы делаете продукт лучше, а мир цифровых технологий — чуточку надежнее.

