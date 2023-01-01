Эффективное планирование трудовых ресурсов на малых стройках: графики и методы

Для кого эта статья:

Строительные подрядчики и прорабы, работающие с малыми строительными проектами

Специалисты по управлению проектами в строительстве

Люди, интересующиеся оптимизацией процессов планирования трудовых ресурсов в строительстве Грамотное планирование трудовых ресурсов на малых стройках — это та "невидимая рука", которая отделяет успешные проекты от провальных. На объектах с небольшими бригадами (до 10 человек) каждый рабочий на счету, а каждый день простоя бьет по бюджету вдвойне. По статистике, более 60% небольших строительных проектов выходят за рамки сроков из-за отсутствия четких графиков движения рабочей силы. Именно поэтому я собрал для вас практические примеры графиков, которые помогли десяткам малых подрядчиков завершить объекты в срок и без головной боли. 🏗️

Особенности графиков движения рабочей силы на малых объектах

Малые строительные объекты имеют свою специфику, которая напрямую влияет на принципы составления графиков движения рабочей силы. В отличие от крупных строек, здесь каждый специалист часто выполняет несколько функций, а последовательность работ требует особого внимания к деталям.

Ключевые особенности графиков для небольших объектов:

Высокая степень взаимозависимости этапов работ

Ограниченное количество специалистов с многофункциональностью

Более критичная зависимость от погодных условий

Сжатые сроки выполнения и меньший запас времени на корректировки

Частое совмещение смежных процессов для экономии времени

При составлении графика для малого объекта важно учитывать не только количество рабочих, но и их квалификацию. Правильно составленный график позволяет избежать ситуаций, когда высококвалифицированные специалисты простаивают или выполняют работу, не соответствующую их уровню.

Андрей Васильев, прораб с 15-летним стажем: Помню свой первый проект по реконструкции небольшого офисного помещения площадью 120 м². Я не составил детальный график движения рабочей силы, понадеявшись на опыт. В результате штукатуры прибыли раньше, чем электрики закончили скрытую проводку, и простояли два дня. А когда пришло время монтировать подвесные потолки, оказалось, что сантехники ещё не провели вентиляцию. Из-за таких накладок проект затянулся на неделю, и мы потеряли около 15% бюджета на оплату простоев. После этого случая для каждого объекта, даже самого маленького, я составляю детализированный график с указанием не только количества рабочих, но и конкретных операций на каждый день.

Важно понимать, что график движения рабочей силы — это не просто формальный документ, а рабочий инструмент, который необходимо постоянно корректировать в зависимости от реальной ситуации на объекте. Для малых объектов характерна более высокая степень детализации графика с привязкой к конкретным работникам и их задачам.

Параметр Крупные объекты Малые объекты Детализация графика По бригадам и участкам По отдельным работникам Частота корректировки Еженедельно Ежедневно Резерв рабочей силы 5-10% 0-5% Взаимозаменяемость Низкая Высокая Влияние отсутствия одного работника Незначительное Критичное

Типовые модели графиков для бригад до 10 человек

Для небольших строительных объектов существует несколько типовых моделей графиков движения рабочей силы, которые доказали свою эффективность на практике. Эти модели можно адаптировать под конкретные условия объекта, учитывая специфику работ и доступные ресурсы. 🔨

1. Последовательная модель

Этот тип графика предполагает строгую последовательность выполнения работ, когда каждый следующий этап начинается только после полного завершения предыдущего. Такая модель подходит для простых объектов с ограниченным бюджетом, где нет возможности содержать большое количество рабочих одновременно.

Пример: ремонт небольшого офиса площадью до 100 м².

Неделя 1: демонтажные работы (3 человека)

Неделя 2: электромонтажные работы (2 человека)

Неделя 3: сантехнические работы (2 человека)

Неделя 4-5: отделочные работы (4 человека)

Неделя 6: финишная отделка и уборка (3 человека)

2. Параллельно-последовательная модель

Наиболее универсальный тип графика, при котором некоторые работы выполняются параллельно, а другие — строго последовательно. Такая модель позволяет сократить общие сроки строительства без значительного увеличения количества рабочих на объекте.

Пример: строительство загородного дома площадью 150 м².

Месяц 1: фундаментные работы (4 человека)

Месяц 2: возведение стен (6 человек) + начало монтажа кровли (с 3-й недели, 3 человека)

Месяц 3: завершение кровли (3 человека) + установка окон и дверей (2 человека) + начало электромонтажных работ (с 2-й недели, 2 человека)

Месяц 4: завершение электромонтажных работ (2 человека) + сантехнические работы (2 человека) + начало отделочных работ (с 3-й недели, 4 человека)

Месяц 5-6: отделочные работы (6 человек) + благоустройство территории (с 2-й недели 5-го месяца, 3 человека)

3. Волновая модель

При этом подходе бригады последовательно перемещаются с одного участка объекта на другой, создавая «волну» выполнения однотипных работ. Модель эффективна для объектов, которые можно разделить на несколько аналогичных участков.

Пример: ремонт трехэтажного дома.

Неделя 1: демонтаж (1 этаж, 4 человека)

Неделя 2: демонтаж (2 этаж, 4 человека) + черновые работы (1 этаж, 3 человека)

Неделя 3: демонтаж (3 этаж, 4 человека) + черновые работы (2 этаж, 3 человека) + начало отделки (1 этаж, 2 человека)

Неделя 4: черновые работы (3 этаж, 3 человека) + отделка (2 этаж, 4 человека) + продолжение отделки (1 этаж, 2 человека)

Неделя 5: отделка (3 этаж, 4 человека) + завершение отделки (2 этаж, 3 человека) + финишные работы (1 этаж, 2 человека)

Неделя 6: завершение отделки (3 этаж, 3 человека) + финишные работы (2-3 этажи, 4 человека)

Расчет и оптимизация графика движения кадров по объекту

Расчет оптимального графика движения рабочей силы — это искусство балансирования между сроками, бюджетом и качеством. Для небольших объектов этот процесс должен быть максимально точным, поскольку цена ошибки здесь особенно высока.

Базовый алгоритм расчета графика включает следующие шаги:

Определение полного перечня работ и их продолжительности Выявление технологических связей между работами Расчет количества рабочих для каждого вида работ Построение сетевого графика или диаграммы Ганта Анализ загрузки рабочей силы и выявление пиков Оптимизация графика для сглаживания пиков и заполнения провалов

Для расчета необходимого количества рабочих на каждую операцию используется формула:

N = V / (Hнв × T), где:

N — количество рабочих;

V — объем работ в соответствующих единицах измерения;

Hнв — норма времени на единицу работы (чел.-ч);

T — продолжительность выполнения работы (ч).

Пример: для штукатурки 200 м² стен при норме времени 0,5 чел.-ч/м² и желаемой продолжительности работ 2 дня (16 ч) потребуется:

N = 200 × 0,5 / 16 = 6,25 ≈ 6 человек

Оптимизация графика движения рабочей силы для малого объекта направлена на решение следующих задач:

Минимизация простоев рабочих

Равномерное распределение нагрузки

Сокращение общей продолжительности работ

Снижение затрат на оплату труда

Учет ограничений по максимальному количеству рабочих на объекте

Одна из эффективных техник оптимизации — метод «сглаживания ресурсов». Он позволяет перераспределить работы так, чтобы избежать резких скачков в количестве занятых работников.

Метод оптимизации Суть метода Эффект для малого объекта Сглаживание ресурсов Перераспределение работ во времени для выравнивания потребности в рабочей силе Снижение пиковой потребности в рабочих на 15-20% Совмещение профессий Использование многофункциональных специалистов для выполнения смежных работ Сокращение общего количества рабочих на 10-15% Укрупнение операций Объединение мелких работ в более крупные комплексы Уменьшение простоев между операциями на 20-30% Дробление крупных работ Разделение объемных работ на участки для параллельного выполнения Сокращение общего срока строительства на 15-25%

Программные инструменты для составления рабочих графиков

Современные программные инструменты значительно упрощают процесс создания и оптимизации графиков движения рабочей силы для небольших объектов. От простых таблиц до специализированных профессиональных систем — каждый инструмент имеет свои преимущества. 💻

Наиболее распространенные программные решения для составления графиков движения рабочей силы:

Microsoft Excel — базовый инструмент для небольших объектов. Позволяет создавать простые диаграммы Ганта и графики движения рабочей силы с минимальными затратами. Подходит для проектов с бригадами до 5-7 человек. Microsoft Project — профессиональное ПО для управления проектами. Обеспечивает автоматический расчет графиков загрузки ресурсов и визуализацию данных. Оптимален для объектов средней сложности с бригадами до 10 человек. GanttPRO — онлайн-сервис для управления проектами с интуитивно понятным интерфейсом. Имеет функции командной работы и уведомлений, что удобно при оперативном управлении небольшим объектом. Smartsheet — гибкая система, сочетающая функциональность электронных таблиц и инструментов управления проектами. Подходит для подрядчиков, работающих над несколькими небольшими объектами одновременно. Мобильные приложения (GanttMan, Construction Manager) — упрощенные решения для оперативного контроля графика непосредственно на объекте.

При выборе программного инструмента для составления графика движения рабочей силы необходимо учитывать следующие факторы:

Сложность объекта и количество задействованных специалистов

Необходимость совместной работы над графиком

Потребность в мобильном доступе

Бюджет на программное обеспечение

Уровень компьютерной грамотности персонала

Для типового небольшого объекта с бригадой до 10 человек можно рекомендовать следующий подход: составление базового графика в Microsoft Excel или Project, оперативный контроль через мобильное приложение, еженедельная корректировка графика с учетом фактического выполнения работ.

Сергей Дмитриев, независимый строительный консультант: На реконструкции небольшого магазина площадью 85 м² я впервые применил комбинированный подход к планированию. Составил предварительный график в Excel, но для ежедневного мониторинга использовал приложение GanttMan на планшете. Благодаря этому мог оперативно отслеживать отклонения прямо на объекте. Когда на третий день выяснилось, что поставка материалов задерживается на сутки, я моментально перестроил график, переключив бригаду отделочников на другой фронт работ. В итоге мы не потеряли ни дня, а заказчик был приятно удивлен, что даже при форс-мажоре мы закончили точно в срок. Теперь такой двойной подход — мой стандарт для всех объектов: базовое планирование в серьезной программе плюс мобильное приложение для оперативных корректировок.

Практика внедрения графиков движения рабочих на стройке

Теория составления графиков движения рабочей силы — это лишь полдела. Настоящее искусство заключается в их эффективном внедрении на конкретном строительном объекте. Для малых объектов этот процесс имеет ряд специфических особенностей. 🛠️

Поэтапный план внедрения графика движения рабочей силы:

Подготовительный этап Детальное обследование объекта

Составление подробной сметы работ с объемами

Формирование перечня необходимых специалистов

Расчет нормативной продолжительности каждой операции Составление первичного графика Определение критического пути и ключевых вех проекта

Расчет потребности в рабочей силе по дням

Выявление пиков загрузки и их сглаживание

Согласование графика с субподрядчиками Внедрение и контроль Ознакомление всех участников с графиком

Размещение наглядной версии графика на объекте

Ежедневный учет фактического выполнения работ

Еженедельная корректировка графика Анализ и оптимизация Выявление систематических отклонений

Корректировка нормативов для будущих проектов

Формирование базы данных типовых решений

При внедрении графиков на малых объектах критически важна простота и наглядность. Практика показывает, что визуальные графики, размещенные непосредственно на объекте, значительно повышают дисциплину и ответственность рабочих.

Типичные сложности при внедрении графиков движения рабочей силы и способы их преодоления:

Сопротивление рабочих — Решение: постепенное внедрение, объяснение выгод, материальное стимулирование за соблюдение графика

Неточные нормативы — Решение: применение коэффициентов запаса на первых этапах, регулярная корректировка на основе фактических данных

Частые изменения объемов работ — Решение: создание гибкого графика с возможностью быстрой перестройки, использование программных инструментов

Трудности контроля — Решение: назначение ответственного за мониторинг графика, внедрение ежедневной отчетности по выполненным объемам

Для контроля исполнения графика на небольшом объекте достаточно простых, но эффективных инструментов: ежедневного заполнения журнала производства работ, еженедельных планерок с анализом отклонений, фотофиксации выполненных объемов.

Важно помнить, что график движения рабочей силы — это живой документ, который должен адаптироваться под реальную ситуацию на объекте. Жесткое следование первоначальному плану без учета изменившихся обстоятельств может привести к обратному эффекту и снижению эффективности работ.

Умение составлять и внедрять эффективные графики движения рабочей силы — одно из ключевых качеств успешного руководителя строительства. Небольшие объекты предоставляют идеальную возможность отточить это мастерство, экспериментируя с различными подходами и методиками. Оптимальный график — это не просто красивая диаграмма на бумаге, а действенный инструмент управления, который превращает хаотичный строительный процесс в упорядоченную и предсказуемую систему, где каждый рабочий знает свое место и время.

