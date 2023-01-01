ТЗ для инфографики на маркетплейсах: как создать продающий контент

Для кого эта статья:

Владельцы и менеджеры интернет-магазинов, работающих на маркетплейсах

Дизайнеры визуального контента, специализирующиеся на инфографике

Специалисты по маркетингу и продаже товаров через онлайн-платформы Успех продаж на маркетплейсах на 75% зависит от визуальной коммуникации, где инфографика играет ключевую роль. Однако без чёткого технического задания даже лучший дизайнер создаст продукт, который не оправдает ожиданий. Исследования показывают, что продавцы, использующие качественную инфографику, увеличивают конверсию на 30-40%. Разберём, как составить безупречное ТЗ для инфографики, которое поможет выделиться среди конкурентов и увеличит ваши продажи на маркетплейсах. 📊

Шаблон ТЗ для инфографики на маркетплейсах: основы

Грамотное техническое задание для инфографики — это фундамент успешных продаж на маркетплейсах. Структурированное ТЗ снижает количество правок на 80% и сокращает время разработки на 60%. Давайте разберём базовые компоненты шаблона, без которых невозможно создать продающую инфографику. 🔍

Эффективное ТЗ для маркетплейса должно включать следующие блоки:

Информация о продукте — полное описание товара, его ключевые характеристики и преимущества, которые нужно визуализировать

— полное описание товара, его ключевые характеристики и преимущества, которые нужно визуализировать Целевая аудитория — детальное описание потенциальных покупателей, их болей, потребностей и ожиданий

— детальное описание потенциальных покупателей, их болей, потребностей и ожиданий Технические требования — точные размеры, форматы, цветовые профили в соответствии с требованиями конкретного маркетплейса

— точные размеры, форматы, цветовые профили в соответствии с требованиями конкретного маркетплейса Стилистические требования — корпоративные цвета, шрифты, тон коммуникации, общее настроение

— корпоративные цвета, шрифты, тон коммуникации, общее настроение Конкретные элементы — что именно должно быть изображено, какие данные, графики, сравнения нужно включить

— что именно должно быть изображено, какие данные, графики, сравнения нужно включить Референсы — примеры успешной инфографики, которые нравятся или отражают желаемый результат

— примеры успешной инфографики, которые нравятся или отражают желаемый результат Сроки и этапы — чёткий таймлайн с датами согласования, правок и финальной поставки

Александр Волков, арт-директор Однажды мы получили заказ на создание инфографики для товаров премиум-сегмента от клиента, который раньше не работал с маркетплейсами. Клиент прислал ТЗ на одну страницу с размытыми формулировками вроде "сделайте красиво и стильно". Мы потратили неделю на разработку, а в итоге клиент отверг все макеты. После этого случая я разработал шаблон ТЗ, который теперь заполняют все наши клиенты. В нём 7 ключевых блоков и 20 конкретных вопросов. Когда тот же клиент заполнил его, мы сделали идеальную инфографику с первого раза. Через 2 месяца продажи его товаров выросли на 47%. Вот что значит чёткое техническое задание!

Вот базовый шаблон ТЗ, который вы можете использовать как основу:

Раздел ТЗ Что включить Пример 1. Информация о товаре Наименование, категория, основные характеристики, уникальные преимущества "Робот-пылесос X100, умный дом, боковые щетки для труднодоступных мест, время работы 120 минут" 2. Целевая аудитория Возраст, пол, интересы, мотивы покупки "Женщины 30-45 лет, занятые профессионалы, ценящие своё время и чистоту дома" 3. Технические требования Размеры, формат, разрешение, цветовой профиль "Основное изображение: 1000x1000px, JPEG/PNG, RGB, дополнительные: 700x500px" 4. Стиль и тон Цветовая гамма, шрифты, визуальный стиль "Минималистичный дизайн, корпоративные цвета (синий #0055A4, белый), современный sans-serif шрифт" 5. Контент инфографики Конкретные элементы, тексты, данные "Основные характеристики, сравнение с конкурентами, 3 ключевых преимущества, процесс использования в 4 шага"

Ключевые элементы ТЗ для создания эффективной инфографики

После разработки базового шаблона необходимо углубиться в детали, которые делают инфографику действительно эффективной. Исследования поведения потребителей на маркетплейсах показывают, что пользователи принимают решение о покупке в течение 3-7 секунд просмотра визуальных материалов. Именно поэтому критически важно включить в ТЗ следующие элементы: 🚀

Иерархия информации — укажите приоритетность данных, что должно бросаться в глаза в первую очередь

— укажите приоритетность данных, что должно бросаться в глаза в первую очередь Визуальные акценты — определите, какие части инфографики требуют выделения (цветом, размером, расположением)

— определите, какие части инфографики требуют выделения (цветом, размером, расположением) Call-to-action элементы — опишите, какие побуждающие к действию элементы должны присутствовать

— опишите, какие побуждающие к действию элементы должны присутствовать Сторителлинг — задайте структуру повествования, которая проведёт покупателя от проблемы к решению

— задайте структуру повествования, которая проведёт покупателя от проблемы к решению Подтверждение заявлений — укажите, какие доказательства качества должны быть включены (сертификаты, награды, отзывы)

Давайте рассмотрим пример детализации ТЗ для каждого из этих элементов:

Элемент ТЗ Как детализировать Влияние на конверсию Иерархия информации "Первый уровень: название и главное преимущество; Второй уровень: 3 ключевые характеристики; Третий уровень: технические детали" +25% к удержанию внимания Визуальные акценты "Выделить цветом раздел о водонепроницаемости, увеличить размер иконок энергосбережения" +30% к запоминаемости ключевых преимуществ Call-to-action "Добавить финальный блок с предложением 'Купить сейчас со скидкой 15%' в правом нижнем углу" +20% к конверсии в покупку Сторителлинг "Структура: Проблема (грязный дом) → Решение (робот-пылесос) → Результат (свободное время для семьи)" +40% к эмоциональной вовлеченности Подтверждения "Включить логотипы международных сертификатов качества и выдержки из 3 положительных отзывов" +35% к доверию

Не забудьте также включить в ТЗ следующие ключевые моменты:

Уникальность и дифференциация — как визуально отстроиться от конкурентов

— как визуально отстроиться от конкурентов Эмоциональная составляющая — какие эмоции должна вызывать инфографика

— какие эмоции должна вызывать инфографика Кросс-сейл и апсейл возможности — как показать сопутствующие товары или премиум-версии

— как показать сопутствующие товары или премиум-версии Адаптивность — как инфографика должна выглядеть на разных устройствах (смартфон, планшет, десктоп)

Адаптация инфографики под требования разных маркетплейсов

Каждый маркетплейс имеет свои технические и стилистические требования, игнорирование которых может привести к отклонению вашего контента или снижению его эффективности. При составлении ТЗ критически важно учитывать эти различия и четко указывать их дизайнеру. 📱

Вот ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при адаптации ТЗ под разные маркетплейсы:

Размеры и форматы — точные требования к размерам изображений и поддерживаемым форматам

— точные требования к размерам изображений и поддерживаемым форматам Количество изображений — максимальное число картинок, которые можно загрузить для одного товара

— максимальное число картинок, которые можно загрузить для одного товара Ограничения контента — запрещенные элементы (например, QR-коды, ссылки на сторонние ресурсы)

— запрещенные элементы (например, QR-коды, ссылки на сторонние ресурсы) Специфические возможности — уникальные функции платформы, которые можно использовать (360° обзор, видео и т.д.)

— уникальные функции платформы, которые можно использовать (360° обзор, видео и т.д.) Особенности отображения — как именно будет показываться инфографика (карусель, отдельные страницы и т.д.)

Марина Соколова, контент-менеджер После шести месяцев работы с Wildberries и Ozon я столкнулась с проблемой: одна и та же инфографика показывала разные результаты на разных платформах. На Wildberries наша серия детских игрушек генерировала в 2,5 раза больше продаж, чем на Ozon, хотя цена и аудитория были идентичны. Я провела A/B-тестирование и выяснила, что на Wildberries лучше конвертируют яркие, эмоциональные инфографики с акцентом на использование продукта, а на Ozon — более информативные, с подробными характеристиками и сравнительными таблицами. Мы разработали отдельные ТЗ для каждого маркетплейса, и конверсия на Ozon выросла на 178% за два месяца. Теперь у нас есть специализированные шаблоны для каждой платформы.

Сравнительная таблица требований популярных маркетплейсов для инфографики:

Маркетплейс Размеры основного изображения Макс. количество изображений Особые требования Рекомендуемый формат Wildberries 800x1200px 10 Запрет на контактную информацию и QR-коды JPG, не более 5 МБ Ozon 1000x1000px 15 Первое изображение без текста, брендирование с 3-го фото PNG, JPEG без прозрачности Яндекс Маркет Мин. 600px по одной стороне 10 Белый фон для основного фото, без водяных знаков JPG, PNG до 5 МБ AliExpress 800x800px или 1000x1000px 9 Поддержка GIF-анимации, мультиязычность JPG, PNG, GIF до 3 МБ СберМегаМаркет Мин. 900px по меньшей стороне 8 Запрет на прямую рекламу, белый фон для основного фото JPG, PNG до 10 МБ

При составлении ТЗ для инфографики на разных маркетплейсах учитывайте также:

Алгоритмы ранжирования — что влияет на позицию товара в поисковой выдаче на конкретном маркетплейсе

— что влияет на позицию товара в поисковой выдаче на конкретном маркетплейсе Поведенческие особенности аудитории — как пользователи взаимодействуют с контентом на разных платформах

— как пользователи взаимодействуют с контентом на разных платформах Доминирующие категории — какие товары преобладают на платформе и как это влияет на восприятие

— какие товары преобладают на платформе и как это влияет на восприятие Мобильная версия — как выглядит инфографика в мобильном приложении маркетплейса

Чек-лист постановки задачи для дизайнера инфографики

Финальный чек-лист поможет убедиться, что ваше ТЗ содержит всю необходимую информацию и будет правильно понято дизайнером. Использование этого чек-листа сократит количество итераций и ускорит получение желаемого результата. ✅

Информация о бренде и продукте – Полное название товара и артикул указаны – Описание ключевых характеристик и преимуществ предоставлено – Целевая аудитория и её потребности чётко определены – Позиционирование относительно конкурентов объяснено

– Полное название товара и артикул указаны – Описание ключевых характеристик и преимуществ предоставлено – Целевая аудитория и её потребности чётко определены – Позиционирование относительно конкурентов объяснено Технические требования – Точные размеры и форматы для каждого маркетплейса указаны – Требования к разрешению и цветовым профилям определены – Количество необходимых вариантов инфографики обозначено – Формат предоставления исходников оговорен (PSD, AI, др.)

– Точные размеры и форматы для каждого маркетплейса указаны – Требования к разрешению и цветовым профилям определены – Количество необходимых вариантов инфографики обозначено – Формат предоставления исходников оговорен (PSD, AI, др.) Содержание инфографики – Структура и иерархия информации спланирована – Ключевые сообщения, которые нужно донести, перечислены – Необходимые визуальные элементы (иконки, графики, иллюстрации) описаны – Тексты и заголовки предоставлены или описаны требования к ним

– Структура и иерархия информации спланирована – Ключевые сообщения, которые нужно донести, перечислены – Необходимые визуальные элементы (иконки, графики, иллюстрации) описаны – Тексты и заголовки предоставлены или описаны требования к ним Визуальный стиль – Корпоративные цвета с кодами (HEX, CMYK) указаны – Фирменные шрифты или требования к типографике описаны – Примеры или референсы желаемого стиля прикреплены – Эмоциональное восприятие, которое должна вызывать инфографика, обозначено

– Корпоративные цвета с кодами (HEX, CMYK) указаны – Фирменные шрифты или требования к типографике описаны – Примеры или референсы желаемого стиля прикреплены – Эмоциональное восприятие, которое должна вызывать инфографика, обозначено Организационные моменты – Дедлайны по всем этапам работы чётко установлены – Процесс согласования и внесения правок описан – Контактное лицо для коммуникации определено – Бюджет и условия оплаты обговорены

Используйте эту таблицу для оценки готовности вашего ТЗ перед отправкой дизайнеру:

Критерий оценки ТЗ Балл (1-5) Комментарий Полнота информации о продукте _ Достаточно ли информации для понимания сути товара? Четкость технических требований _ Понятны ли размеры, форматы и другие технические аспекты? Структурированность контента _ Ясна ли структура и приоритеты информации? Конкретика визуального стиля _ Достаточно ли деталей для понимания желаемой стилистики? Учет специфики маркетплейса _ Адаптировано ли ТЗ под конкретную платформу?

Дополнительные рекомендации для улучшения ТЗ:

Предоставьте дизайнеру доступ к продукту или его детальные фотографии с разных ракурсов

Укажите, какие элементы конкурентной инфографики вам нравятся, а какие нет

Предоставьте аналитику по существующим продажам или тестам A/B, если они есть

Объясните, как будет оцениваться эффективность созданной инфографики

Типичные ошибки в ТЗ для инфографики на маркетплейсах

Даже опытные маркетологи и владельцы бизнеса допускают ошибки при составлении ТЗ для инфографики. Знание этих типичных ошибок поможет вам избежать пустой траты ресурсов и получить действительно эффективный результат. 🚫

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать:

Расплывчатые формулировки — "сделайте красиво" или "современный дизайн" без конкретики

— "сделайте красиво" или "современный дизайн" без конкретики Игнорирование технических требований маркетплейса — что приводит к отклонению контента

маркетплейса — что приводит к отклонению контента Информационная перегруженность — попытка втиснуть слишком много информации в одно изображение

— попытка втиснуть слишком много информации в одно изображение Отсутствие иерархии — когда все элементы имеют одинаковый визуальный вес

— когда все элементы имеют одинаковый визуальный вес Несоответствие целевой аудитории — создание контента, который не резонирует с потребителями

— создание контента, который не резонирует с потребителями Копирование конкурентов — без добавления уникальности и дифференциации

— без добавления уникальности и дифференциации Игнорирование мобильной версии — когда инфографика не адаптирована для просмотра на смартфоне

— когда инфографика не адаптирована для просмотра на смартфоне Отсутствие конкретных сроков и этапов — что приводит к затягиванию процесса

— что приводит к затягиванию процесса Неготовность к итерациям — ожидание идеального результата с первого раза

Примеры ошибочных формулировок в ТЗ и их улучшенные версии:

Ошибочная формулировка Проблема Улучшенная версия "Сделайте современный дизайн" Субъективность и отсутствие конкретики "Используйте минималистичный стиль с плоскими иконками, преимущественно в синей и белой цветовой гамме, как в приложенных референсах" "Покажите все преимущества товара" Неопределенность приоритетов "Визуализируйте 3 ключевых преимущества: водонепроницаемость (IPX7), время работы (48 часов) и компактность (сравнение с кредитной картой)" "Добавьте графики" Отсутствие данных и цели "Включите линейный график, показывающий сравнение энергопотребления нашего продукта с 2 конкурентами (данные прилагаются), чтобы подчеркнуть экономичность" "Дизайн должен выделяться" Неясность критериев "Используйте контрастный желтый цвет (#FFD700) для ключевых элементов на черном фоне, чтобы обеспечить визуальное выделение среди конкурентов в категории, где преобладают белые и синие цвета" "Сделайте к завтрашнему дню" Нереалистичные сроки без этапов "График работы: 1) Утверждение концепции — 20.05; 2) Первый вариант — 25.05; 3) Внесение правок — 27.05; 4) Финальная версия — 30.05"

Дополнительные рекомендации по избеганию ошибок:

Проведите предварительное исследование успешных товаров в вашей категории

Консультируйтесь с дизайнером на этапе составления ТЗ, а не только после

Используйте методы прототипирования перед созданием финальной инфографики

Тестируйте инфографику на небольшой группе потенциальных покупателей

Регулярно обновляйте шаблон ТЗ на основе полученных результатов и изменений требований маркетплейсов

Грамотно составленное ТЗ для инфографики — это стратегическое преимущество в конкурентной борьбе на маркетплейсах. Оно не только экономит время и ресурсы, но и значительно повышает эффективность вашего визуального контента. Используйте предложенные шаблоны и чек-листы, адаптируйте их под специфику своего бизнеса и конкретных маркетплейсов. Помните: инфографика — это не просто красивая картинка, а мощный инструмент продаж, который при правильном подходе может увеличить конверсию до 40% и выделить ваш товар среди тысяч конкурентов.

