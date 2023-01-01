Инфографика для маркетплейсов: лучшие инструменты для высоких продаж

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, ищущие способы улучшить свои продажи

Начинающие и опытные графические дизайнеры, желающие освоить создание инфографики

Владельцы интернет-магазинов, заинтересованные в повышении конверсий через визуальный контент Визуальный контент на маркетплейсах решает судьбу товара за доли секунды. Когда покупатель прокручивает сотни предложений, именно качественная инфографика заставляет его остановиться и нажать кнопку "В корзину". По данным исследований, товары с профессиональной инфографикой получают на 40% больше конверсий, чем те, что используют только стандартные фотографии. Выбор правильного инструмента для создания такого визуального контента может стать переломным моментом в вашей стратегии продаж на Wildberries, Ozon или AliExpress. 🚀

Почему инфографика — ключ к продажам на маркетплейсах

Покупатели на маркетплейсах принимают решение о покупке за 3-5 секунд, основываясь исключительно на визуальной информации. Качественная инфографика решает сразу несколько критических задач: демонстрирует преимущества товара, объясняет его применение и выделяет продукт среди конкурентов. 📊

Согласно исследованию E-commerce Eye-Tracking, 67% внимания покупателя сфокусировано именно на изображениях товара, а не на текстовых описаниях. Профессионально оформленная инфографика повышает доверие к продавцу, увеличивает средний чек и значительно снижает количество возвратов.

Анна Корнеева, директор по маркетингу

Мы работали с клиентом, продающим комплекты постельного белья на Wildberries. Несмотря на качественный продукт, продажи шли вяло — покупатели не понимали преимуществ материала и особенностей плетения. Мы создали серию инфографик в Canva: визуально показали разницу между сатином и бязью, наглядно продемонстрировали плотность ткани и визуализировали сравнение с конкурентами. Уже через две недели конверсия выросла на 32%, а количество возвратов сократилось вдвое. Главный урок: на маркетплейсах покупатель должен получать всю ключевую информацию из визуалов, не читая длинные описания.

Инфографика позволяет решить три ключевые проблемы продавцов на маркетплейсах:

Низкая конверсия карточки товара — наглядная визуализация преимуществ и характеристик товара повышает уровень доверия

— наглядная визуализация преимуществ и характеристик товара повышает уровень доверия Высокая конкуренция — уникальная инфографика выделяет товар на фоне аналогичных предложений

— уникальная инфографика выделяет товар на фоне аналогичных предложений Непонимание товара покупателем — визуализация помогает быстро донести сложную информацию о продукте

Тип инфографики Решаемая задача Влияние на конверсию Сравнительная Выделение преимуществ перед аналогами +24% Процессная Демонстрация использования товара +18% Характеристики Визуализация ключевых параметров +31% Размерная сетка Снижение возвратов из-за неподходящего размера +15% (снижение возвратов)

Универсальные сервисы для инфографики маркетплейсов

Универсальные сервисы для создания инфографики — это многофункциональные платформы, позволяющие разрабатывать различные типы визуального контента для маркетплейсов без глубоких знаний в графическом дизайне. Рассмотрим наиболее эффективные решения. 🎨

1. Canva

Пожалуй, самый популярный сервис для инфографики маркетплейсов среди непрофессиональных дизайнеров. Canva предлагает более 5000 шаблонов, адаптированных специально для e-commerce.

Преимущества: интуитивный интерфейс, готовые шаблоны с корректными размерами для разных маркетплейсов, встроенная библиотека с миллионами изображений и графических элементов

интуитивный интерфейс, готовые шаблоны с корректными размерами для разных маркетплейсов, встроенная библиотека с миллионами изображений и графических элементов Недостатки: ограниченная функциональность бесплатной версии, сложности при создании полностью кастомизированных макетов

ограниченная функциональность бесплатной версии, сложности при создании полностью кастомизированных макетов Стоимость: бесплатный базовый план, Pro-версия от $12.99/месяц

2. Visme

Visme выделяется более профессиональным подходом к созданию инфографики, предлагая инструменты для визуализации данных и аналитики.

Преимущества: продвинутые инструменты для работы с данными, анимированные элементы, API для интеграции

продвинутые инструменты для работы с данными, анимированные элементы, API для интеграции Недостатки: более высокий порог входа, меньше специализированных шаблонов для маркетплейсов

более высокий порог входа, меньше специализированных шаблонов для маркетплейсов Стоимость: бесплатный план с ограничениями, Premium от $15/месяц

3. Piktochart

Piktochart специализируется на создании комплексной инфографики и визуальном сторителлинге, что идеально подходит для раскрытия преимуществ сложных товаров.

Преимущества: простой редактор для работы с данными, возможность создания интерактивной инфографики, специальные шаблоны для сравнительного анализа

простой редактор для работы с данными, возможность создания интерактивной инфографики, специальные шаблоны для сравнительного анализа Недостатки: ограниченное количество свободных изображений, не самый современный интерфейс

ограниченное количество свободных изображений, не самый современный интерфейс Стоимость: базовый бесплатный план, Pro-версия от $14/месяц

Сергей Петров, специалист по контент-маркетингу

Когда мне поручили заняться инфографикой для нового бренда кухонных ножей на Ozon, я перепробовал десятки сервисов. В итоге остановился на Visme — и не пожалел. Конкуренция в нише была жесткой: более 2000 товаров, причем многие с качественными фото. Первое, что я сделал — собрал аналитику по конкурентам и понял, что никто не использует анимированную инфографику. Создал серию динамических визуалов, показывающих процесс ковки стали, угол заточки и сравнение с обычными ножами. Покупатели оценили необычный подход — за первый месяц мы собрали больше 40 положительных отзывов именно с упоминанием "понятной инфографики". Продажи выросли на 47% по сравнению с прогнозом. Для меня главным открытием стало то, что даже небольшое отличие в подаче визуальной информации может радикально выделить товар среди конкурентов.

Профессиональные инструменты с шаблонами для e-commerce

Для создания по-настоящему уникальной и продающей инфографики профессиональные инструменты предоставляют неограниченные возможности кастомизации и работы с брендингом. Эти решения требуют определенных навыков, но результат оправдывает вложенные усилия. 🖌️

4. Adobe Illustrator

Золотой стандарт векторной графики, позволяющий создавать инфографику любой сложности с идеальным качеством при любом масштабировании.

Преимущества: безграничные возможности для дизайна, точный контроль над каждым элементом, идеальное качество для крупных изображений на маркетплейсах

безграничные возможности для дизайна, точный контроль над каждым элементом, идеальное качество для крупных изображений на маркетплейсах Недостатки: высокая стоимость, крутая кривая обучения, отсутствие готовых шаблонов для маркетплейсов

высокая стоимость, крутая кривая обучения, отсутствие готовых шаблонов для маркетплейсов Стоимость: от $20.99/месяц

5. Figma

Современный инструмент для дизайна с акцентом на коллаборацию, который все чаще используется для создания профессиональной инфографики для e-commerce.

Преимущества: облачное хранение, совместная работа в реальном времени, возможность создания дизайн-систем для унификации инфографики

облачное хранение, совместная работа в реальном времени, возможность создания дизайн-систем для унификации инфографики Недостатки: требует стабильного интернет-соединения, меньше специализированных инструментов для обработки данных

требует стабильного интернет-соединения, меньше специализированных инструментов для обработки данных Стоимость: бесплатный план для индивидуальных пользователей, Professional от $12/месяц

6. Affinity Designer

Профессиональная альтернатива Adobe Illustrator с однократной оплатой, идеально подходящая для создания высококачественной инфографики для маркетплейсов.

Преимущества: мощный функционал по доступной цене, отсутствие подписки, высокая производительность

мощный функционал по доступной цене, отсутствие подписки, высокая производительность Недостатки: меньше обучающих материалов, ограниченная интеграция с другими сервисами

меньше обучающих материалов, ограниченная интеграция с другими сервисами Стоимость: единоразовая покупка за $54.99

Инструмент Сложность освоения Подходит для Уникальность результата Adobe Illustrator Высокая Профессиональных дизайнеров Максимальная Figma Средняя Команд с совместной работой Высокая Affinity Designer Выше среднего Индивидуальных дизайнеров Высокая Canva Низкая Новичков без опыта Средняя

Бесплатные решения для создания продающей визуализации

Ограниченный бюджет не должен становиться препятствием для создания качественной инфографики. Существует ряд бесплатных инструментов, которые при правильном использовании позволяют разрабатывать конкурентоспособные визуалы для маркетплейсов. 💰

7. Crello

Бесплатный сервис для инфографики маркетплейсов с акцентом на современные тренды в дизайне и анимированные элементы.

Преимущества: большая библиотека бесплатных элементов, простой интерфейс, поддержка анимации

большая библиотека бесплатных элементов, простой интерфейс, поддержка анимации Недостатки: ограниченные возможности для экспорта в бесплатной версии, водяные знаки

ограниченные возможности для экспорта в бесплатной версии, водяные знаки Стоимость: бесплатный базовый план, Pro от $7.99/месяц

8. Infogram

Специализированный инструмент для создания инфографики на основе данных, что особенно ценно при необходимости визуализации сравнительных характеристик товаров.

Преимущества: легкая интеграция с электронными таблицами, интерактивные графики, простое обновление данных

легкая интеграция с электронными таблицами, интерактивные графики, простое обновление данных Недостатки: ограниченный выбор шаблонов в бесплатной версии, меньше декоративных элементов

ограниченный выбор шаблонов в бесплатной версии, меньше декоративных элементов Стоимость: бесплатный план с базовыми функциями, Pro от $19/месяц

9. Snappa

Упрощенный инструмент для быстрого создания инфографики с минимальным порогом входа, идеально подходящий для начинающих продавцов.

Преимущества: интуитивно понятный интерфейс, готовые размеры для разных маркетплейсов, быстрое создание простых инфографик

интуитивно понятный интерфейс, готовые размеры для разных маркетплейсов, быстрое создание простых инфографик Недостатки: ограниченный функционал для сложных проектов, небольшая библиотека элементов

ограниченный функционал для сложных проектов, небольшая библиотека элементов Стоимость: бесплатно до 3 загрузок в месяц, Pro от $10/месяц

При выборе бесплатного инструмента для создания инфографики необходимо учитывать следующие факторы:

Ограничения на экспорт — некоторые сервисы ограничивают разрешение или накладывают водяные знаки

— некоторые сервисы ограничивают разрешение или накладывают водяные знаки Количество доступных шаблонов — важно иметь достаточный выбор для создания уникальных визуалов

— важно иметь достаточный выбор для создания уникальных визуалов Возможность кастомизации — способность адаптировать шаблоны под фирменный стиль и специфику товара

— способность адаптировать шаблоны под фирменный стиль и специфику товара Доступные форматы экспорта — поддержка форматов, требуемых конкретными маркетплейсами

Где делать инфографику для маркетплейсов: выбор по задачам

Выбор оптимального инструмента для создания инфографики напрямую зависит от специфики вашего товара, задач и имеющихся ресурсов. Рассмотрим наиболее эффективные инструменты для конкретных сценариев использования. 🎯

10. Venngage

Завершает наш обзор Venngage — инструмент с богатой библиотекой шаблонов для бизнеса и специализированными решениями для e-commerce.

Преимущества: профессиональные шаблоны для сравнения продуктов, визуализации преимуществ, простая система брендирования

профессиональные шаблоны для сравнения продуктов, визуализации преимуществ, простая система брендирования Недостатки: ограниченный экспорт в бесплатной версии, отсутствие интеграции с популярными маркетплейсами

ограниченный экспорт в бесплатной версии, отсутствие интеграции с популярными маркетплейсами Стоимость: базовый бесплатный план, Premium от $16/месяц

Выбор сервиса для инфографики маркетплейсов должен основываться на конкретных задачах:

Для новичков без опыта в дизайне: Canva или Crello — простые интерфейсы и готовые шаблоны

Canva или Crello — простые интерфейсы и готовые шаблоны Для визуализации технических характеристик: Infogram или Piktochart — специализированные инструменты для работы с данными

Infogram или Piktochart — специализированные инструменты для работы с данными Для создания уникального визуального стиля: Adobe Illustrator или Figma — профессиональные инструменты с неограниченными возможностями

Adobe Illustrator или Figma — профессиональные инструменты с неограниченными возможностями Для быстрого обновления информации: Visme или Venngage — возможность быстрого редактирования и обновления данных

При выборе инструмента также стоит учитывать требования конкретных маркетплейсов к визуальному контенту:

Wildberries: поддерживает до 30 изображений, рекомендуемое разрешение 800×800px

поддерживает до 30 изображений, рекомендуемое разрешение 800×800px Ozon: до 15 изображений, рекомендуемое разрешение 1000×1000px

до 15 изображений, рекомендуемое разрешение 1000×1000px AliExpress: до 10 изображений, минимальное разрешение 800×800px

до 10 изображений, минимальное разрешение 800×800px Яндекс.Маркет: до 10 изображений, рекомендуемое разрешение 900×1200px

Важно помнить, что оптимальный инструмент — это тот, который позволяет максимально эффективно решать ваши конкретные задачи. Начните с бесплатных решений, определите свои потребности и только потом переходите к платным инструментам, если это необходимо.

Правильно подобранный инструмент для создания инфографики — всего лишь первый шаг. Главное не в том, какой сервис вы выберете, а в том, насколько четко вы понимаете своего покупателя и его потребности. Даже простая инфографика, созданная в бесплатном сервисе, но точно отвечающая на вопросы клиента, принесет больше продаж, чем безупречный с технической точки зрения визуал, не решающий проблем покупателя. Инвестируйте время не только в освоение инструментов, но и в изучение своей аудитории — и результат не заставит себя ждать.

