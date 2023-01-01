ТОП-10 высокооплачиваемых IT-профессий в Европе: тренды и советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы в области IT, заинтересованные в трудоустройстве в Европе

Студенты и начинающие специалисты, желающие построить карьеру в технологии

Люди, рассматривающие возможность переезда в Европу для работы в IT-секторе Европейский IT-рынок бурлит возможностями — 850 000+ открытых вакансий в технологическом секторе и острейший дефицит талантов во всех странах ЕС. Немецкие компании готовы платить начинающему программисту до €65 000 в год, а опытный специалист по кибербезопасности в Швейцарии может рассчитывать на €120 000+. Для тех, кто мечтает о карьере в Европе, рассмотрим самые высокооплачиваемые и востребованные IT-специальности 2024 года с анализом трендов рынка и практическими советами по трудоустройству. 🚀

ТОП-10 высокооплачиваемых IT-профессий в Европе

Европейский IT-рынок демонстрирует устойчивый рост даже в периоды экономической нестабильности. По данным Европейской комиссии, дефицит IT-специалистов в странах ЕС превышает 500 000 человек, что создаёт идеальные условия для соискателей и обеспечивает стабильно высокие зарплаты в отрасли. 📊

Рассмотрим 10 наиболее высокооплачиваемых IT-профессий в Европе в 2024 году:

Профессия Средняя годовая зарплата (€) Наиболее привлекательные страны Архитектор облачных решений 85 000 – 130 000 Швейцария, Германия, Нидерланды DevOps/DevSecOps инженер 75 000 – 110 000 Германия, Швеция, Ирландия Специалист по кибербезопасности 70 000 – 120 000 Люксембург, Швейцария, Финляндия Data Scientist / ML-инженер 70 000 – 115 000 Дания, Великобритания, Германия Blockchain-разработчик 65 000 – 105 000 Швейцария, Мальта, Эстония Full-stack разработчик (Senior) 65 000 – 100 000 Ирландия, Нидерланды, Норвегия Product Manager в IT 60 000 – 110 000 Швеция, Дания, Германия Site Reliability Engineer (SRE) 60 000 – 105 000 Великобритания, Германия, Франция Инженер по IoT-решениям 55 000 – 95 000 Финляндия, Германия, Швеция Специалист по AR/VR-разработке 55 000 – 90 000 Франция, Великобритания, Испания

Важно отметить, что зарплаты существенно различаются в зависимости от страны. Например, в Швейцарии IT-специалисты зарабатывают в среднем на 30-50% больше, чем их коллеги в Германии или Франции, но и стоимость жизни там значительно выше.

Наиболее привлекательными странами с точки зрения соотношения зарплата/стоимость жизни в IT-секторе считаются:

Нидерланды — прогрессивная налоговая политика для высококвалифицированных мигрантов

Германия — стабильный рынок с множеством IT-хаб

Читайте также