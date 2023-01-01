Как найти первых клиентов копирайтеру без опыта: 8 проверенных способов

Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры без опыта и портфолио

Люди, ищущие способы получения первых заказов в сфере копирайтинга

Те, кто заинтересован в развитии карьеры в области контент-маркетинга и копирайтинга Первый шаг в карьере копирайтера часто становится самым сложным — без опыта и портфолио найти заказчиков кажется невыполнимой задачей. Многие талантливые авторы застревают на этапе планирования, так и не решившись предложить свои услуги. Однако существуют проверенные стратегии, которые помогают преодолеть этот барьер и получить первые заказы даже без рекомендаций и внушительного опыта. В этой статье я раскрою 8 действенных способов, с помощью которых начинающие копирайтеры могут найти первых клиентов и запустить свою карьеру. 🚀

Биржи контента: где начинающий копирайтер найдет работу

Биржи контента — идеальная стартовая площадка для копирайтеров без опыта. Здесь вы можете найти заказы различной сложности и тематики, постепенно наращивая портфолио и репутацию. Большинство бирж имеют систему рейтингов, которая позволяет заказчикам оценивать качество вашей работы — это отличный способ доказать свою компетентность.

Вот список наиболее популярных бирж контента с особенностями каждой:

Название биржи Особенности Сложность входа Средний заработок новичка Etxt Минимальные требования, много заказов Низкая 300-600 ₽/день Advego Проверка текстов на уникальность, система рейтингов Средняя 500-1000 ₽/день TextSale Магазин статей, можно писать на свободные темы Низкая 400-800 ₽/день ContentMonster Более высокие ставки, требуется тестирование Высокая 800-1500 ₽/день Turbotext Строгая модерация, высокое качество заказов Высокая 700-1200 ₽/день

Начиная работу на биржах контента, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Тщательно изучите требования каждой биржи и пройдите все необходимые тесты

Начните с простых тем, в которых вы хорошо разбираетесь

Всегда сдавайте работы в срок и следуйте техническому заданию

Постепенно повышайте сложность заказов и расширяйте тематики

Не гонитесь за количеством — качество важнее, особенно на начальном этапе

Мария Соколова, копирайтер с 7-летним стажем Пять лет назад я была учителем русского языка, но хотела сменить профессию. О копирайтинге узнала случайно — подруга рассказала, что пишет тексты для интернет-магазинов. Я зарегистрировалась на Advego и взяла первый заказ — описание товаров для магазина спортивной одежды по 30 рублей за штуку. Первые тексты проверяли по три раза, заставляли переделывать, но я упорно училась. Через месяц у меня был стабильный поток заказов, а спустя полгода я уже могла выбирать проекты по вкусу и зарабатывала в три раза больше, чем в школе. Биржи дали мне не только первые деньги, но и бесценный опыт работы с разными типами текстов — от товарных описаний до экспертных статей.

Важно понимать, что биржи контента — это временный этап. Их главная ценность заключается в возможности набить руку, понять требования рынка и сформировать базовое портфолио. Как только вы почувствуете уверенность в своих силах, начинайте постепенно переходить на более высокооплачиваемые площадки.

Фриланс-площадки с высоким спросом на копирайтеров

Фриланс-площадки предлагают копирайтерам более широкие возможности по сравнению с биржами контента. Здесь можно найти долгосрочные проекты, работать напрямую с клиентами и устанавливать более высокие ставки. Конкуренция на таких платформах выше, но и вознаграждение существенно превосходит биржевые расценки. 💼

Вот основные фриланс-площадки, где востребованы услуги копирайтеров:

FL.ru — старейшая и крупнейшая российская фриланс-биржа с большим количеством заказов на написание текстов

Kwork — биржа с удобной системой пакетных предложений услуг, подходит для новичков

Upwork — международная платформа с высокооплачиваемыми проектами, требует знания английского языка

Для успешного старта на фриланс-площадках необходимо:

Действие Зачем это нужно Как реализовать Создать привлекательный профиль Первое впечатление формирует доверие заказчика Профессиональное фото, чёткое описание услуг, примеры работ Выделить специализацию Узкие специалисты ценятся выше и получают больше заказов Определить 2-3 ниши, в которых вы разбираетесь лучше всего Разработать уникальное предложение Отстройка от конкурентов привлекает внимание Предложить дополнительные услуги или гарантии качества Активно откликаться на заказы Большое количество откликов повышает шансы на получение проекта Ежедневно просматривать новые проекты и быстро реагировать Просить отзывы Положительные отзывы повышают рейтинг и доверие После успешного выполнения задания вежливо просить о рекомендации

Отличительная особенность фриланс-площадок — необходимость активно продавать свои услуги. В отличие от бирж контента, где заказы часто распределяются автоматически, здесь вам придется убеждать клиентов выбрать именно вас среди десятков других кандидатов.

Для повышения эффективности откликов на проекты используйте персонализированный подход:

Внимательно изучите задание и упомяните конкретные детали в отклике

Предложите свое видение решения задачи заказчика

Укажите релевантный опыт, даже если он минимальный

Будьте готовы выполнить тестовое задание для демонстрации навыков

Не демпингуйте, но для первых заказов можно предложить небольшую скидку

Как создать убедительное портфолио без опыта работы

Отсутствие портфолио — основная проблема начинающих копирайтеров. Клиенты хотят видеть примеры работ, но как их получить, если никто не дает первый заказ? Эту дилемму можно решить несколькими способами, которые помогут создать презентабельное портфолио даже без коммерческого опыта. 📝

Антон Васильев, руководитель отдела контент-маркетинга Когда я начинал карьеру копирайтера, у меня было ноль опыта и ноль заказов. Я решил действовать нестандартно — выбрал три бренда, которыми восхищался, и написал для каждого по несколько текстов: лендинг, email-рассылку и статью для блога. Затем я опубликовал эти работы на личном сайте, четко указав, что это концепты, а не заказные работы. Удивительно, но этот подход сработал лучше, чем я ожидал. Один из моих первых клиентов прямо сказал: "Мне понравилось, как ты переписал сайт конкурента. Сможешь так же для нас?". А еще через месяц мне написал представитель одного из брендов, для которого я делал концепты — они заметили мою работу и предложили сотрудничество. Инициативные проекты не только заполнили мое портфолио, но и принесли реальных клиентов.

Вот эффективные стратегии создания портфолио с нуля:

Личный блог — создайте собственный блог на платформе WordPress или Medium, где будете регулярно публиковать материалы на темы вашей специализации

— создайте собственный блог на платформе WordPress или Medium, где будете регулярно публиковать материалы на темы вашей специализации Гостевые публикации — предложите бесплатные статьи для тематических блогов и онлайн-изданий в обмен на авторство и упоминание вас как копирайтера

— предложите бесплатные статьи для тематических блогов и онлайн-изданий в обмен на авторство и упоминание вас как копирайтера Некоммерческие проекты — предложите помощь благотворительным организациям или стартапам в написании текстов для их сайтов и социальных сетей

— предложите помощь благотворительным организациям или стартапам в написании текстов для их сайтов и социальных сетей Концепт-проекты — создайте образцы текстов для известных брендов, показывающие ваше видение их коммуникации

— создайте образцы текстов для известных брендов, показывающие ваше видение их коммуникации Учебные кейсы — публикуйте работы, выполненные в рамках обучения копирайтингу или маркетингу

При формировании портфолио важно учитывать следующие моменты:

Выбирайте проекты, демонстрирующие разнообразие ваших навыков (SEO-тексты, продающие тексты, информационные статьи)

Для каждой работы указывайте задачу, которую вы решали, и результаты (даже если это гипотетические результаты)

Включайте только лучшие работы — качество важнее количества

Структурируйте портфолио по типам текстов или отраслям

Регулярно обновляйте примеры, заменяя ранние работы более профессиональными

Помимо самих текстов, стоит оформить портфолио таким образом, чтобы оно само по себе демонстрировало ваши навыки копирайтера. Убедительное описание собственных услуг и презентация работ — это тоже показатель вашего профессионализма.

Социальные сети и профессиональные группы для поиска клиентов

Социальные сети давно превратились из платформ для общения в мощные маркетинговые инструменты, в том числе для продвижения услуг копирайтеров. Правильно выстроенное присутствие в социальных медиа может привлекать клиентов даже без активного поиска заказов с вашей стороны. 🔍

Для начинающих копирайтеров особенно ценны следующие платформы:

ВКонтакте — многочисленные группы для копирайтеров и заказчиков текстов, возможность создать бизнес-страницу

LinkedIn — платформа для профессионального нетворкинга, где можно найти корпоративных клиентов

Дзен — площадка для публикации статей и привлечения клиентов через экспертный контент

Вот конкретные шаги по использованию социальных сетей для поиска заказов:

Создайте профессиональные аккаунты, четко указав свою специализацию и услуги Регулярно публикуйте полезный контент о копирайтинге, маркетинге и смежных темах Вступите в профильные группы и сообщества, где публикуются заказы (например, "Копирайтеры и заказчики", "Работа для копирайтеров") Активно комментируйте посты потенциальных клиентов, демонстрируя экспертность Публикуйте примеры своих работ с разбором использованных приемов и достигнутых результатов

Особое внимание стоит уделить Telegram-каналам и чатам, где сконцентрировано профессиональное сообщество:

"Копирайтинг / Вакансии"

"Работа копирайтерам"

"Биржа копирайтинга"

"Клуб копирайтеров"

"Копирайтинг: заказы и исполнители"

Важно не только искать заказы в специализированных группах, но и формировать свой личный бренд. Регулярные публикации на профессиональные темы постепенно привлекут целевую аудиторию и потенциальных заказчиков.

Помните о правиле 80/20 при ведении социальных сетей: 80% контента должно быть полезным и информативным, и только 20% может быть прямой рекламой ваших услуг. Такой подход формирует доверие аудитории и демонстрирует ваш профессионализм.

Как грамотно предложить свои услуги первым заказчикам

Умение грамотно презентовать свои услуги — ключевой навык копирайтера, который напрямую влияет на количество заказов. Даже опытные авторы иногда теряют клиентов из-за неправильного позиционирования и коммуникации. Для начинающих копирайтеров это особенно актуально, поскольку первое впечатление формирует репутацию в профессиональной среде. 🤝

Алгоритм эффективного предложения услуг включает следующие шаги:

Проведите исследование потенциального клиента, изучите его бизнес и существующий контент Выявите проблемы и слабые места в текущих материалах Сформулируйте конкретное предложение, демонстрирующее понимание потребностей клиента Подготовьте краткое портфолио с релевантными примерами (2-3 работы максимум) Составьте персонализированное сопроводительное письмо с акцентом на пользе для клиента

При составлении коммерческого предложения придерживайтесь структуры AIDA:

Attention (Внимание) — захватите внимание потенциального клиента ярким заголовком или первым предложением

Desire (Желание) — сформируйте желание сотрудничать, описав конкретные выгоды от работы с вами

Вот примеры эффективных первых предложений для разных типов клиентов:

Тип клиента Пример обращения Интернет-магазин "Проанализировав 15 карточек товаров на вашем сайте, я заметил, что описания не содержат ключевых преимуществ продукта и не отвечают на возражения покупателей. Предлагаю переписать 5 карточек бесплатно, чтобы вы могли оценить потенциальный рост конверсии." Корпоративный блог "В вашем блоге я не нашел материалов по теме X, которая, судя по запросам в Яндекс Вордстат, интересует вашу целевую аудиторию. Готов подготовить статью на эту тему, которая привлечет новый трафик из поиска." Стартап "Ваш проект решает важную проблему, но на сайте это не объяснено достаточно четко. Я подготовил альтернативный вариант главной страницы, который лучше доносит ценность продукта до пользователей." Агентство "Заметил, что вы активно ищете копирайтеров для проектов в сфере финансов. У меня есть опыт работы в банке и понимание финансовых продуктов. Готов взять тестовое задание, чтобы продемонстрировать свои навыки."

Не забывайте о важности следующих аспектов при коммуникации с потенциальными клиентами:

Грамотность и отсутствие опечаток (для копирайтера это критически важно)

Конкретика в описании услуг и предложений

Прозрачное ценообразование с объяснением формирования стоимости

Готовность к обсуждению условий и компромиссам на начальном этапе

Профессиональная подпись с контактами и ссылками на портфолио

Начинающим копирайтерам стоит рассматривать первые проекты не только как источник дохода, но и как инвестицию в репутацию. Иногда имеет смысл предложить первый небольшой проект по сниженной ставке или даже бесплатно, если это открывает дверь к долгосрочному сотрудничеству или позволяет получить ценный отзыв от известного бренда.

Поиск первых заказов — это марафон, а не спринт. Успех приходит к тем, кто последовательно использует различные каналы привлечения клиентов, постоянно совершенствует свои навыки и не боится пробовать новые подходы. Помните, что каждый успешный копирайтер когда-то был новичком без портфолио и клиентов. Разница лишь в том, что они не остановились перед первыми трудностями и продолжали действовать, пока не достигли результата. Используйте описанные в статье стратегии, адаптируйте их под свои сильные стороны и не забывайте главное — качественные тексты говорят за вас лучше любых слов.

