Почему работодатели не любят декретниц: 5 главных причин

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работодатели и HR-специалисты

Женщины, планирующие или находящиеся в декретном отпуске

Специалисты по трудовому праву и корпоративной культуре Декретный отпуск — это период, который радикально меняет жизнь женщины, но часто вызывает тихую панику у работодателей. Даже в 2025 году, когда компании активно рекламируют свою социальную ответственность, новость о беременности сотрудницы заставляет многих руководителей испытывать смешанные чувства 😬. За профессиональными улыбками и официальными поздравлениями часто скрываются опасения и расчеты потенциальных потерь. Почему декретницы по-прежнему остаются "проблемной категорией" для бизнеса и как обе стороны могут защитить свои интересы?

Почему работодатели не любят декретниц: 5 главных причин

Несмотря на прогрессивные изменения в корпоративной культуре, отношение к декретному отпуску среди руководителей остается неоднозначным. Знание этих причин поможет сотрудницам выстроить более эффективный диалог и подготовиться к потенциальным сложностям.

Финансовое бремя — компания вынуждена выплачивать пособия, сохранять рабочее место и нести расходы на поиск временной замены. Непредсказуемость графика — работодателям сложно планировать бизнес-процессы с учетом декретных отпусков, особенно в малых командах. Падение производительности — периоды до и после декрета часто сопровождаются снижением работоспособности, что влияет на общие показатели команды. Риски неопределенности — нет гарантии, что сотрудница вернется к работе точно в заявленный срок или вообще вернется. Юридические ограничения — законодательство защищает права декретниц настолько жестко, что работодатель ощущает себя связанным по рукам и ногам.

Эти факторы формируют настороженное отношение, хотя многие компании стараются этого не демонстрировать 😕. Рассмотрим каждую причину подробнее, чтобы понять, как минимизировать риски для обеих сторон.

Ольга Демидова, HR-директор В моей практике был показательный случай. Мария, ведущий аналитик, объявила о беременности через месяц после назначения на крупный проект. Директор, конечно, поздравил её публично, но потом в кабинете буквально схватился за голову: «Ольга, где мы найдем замену? Клиент не будет ждать полтора года!». Пришлось срочно перестраивать команду, привлекать фрилансера за двойной гонорар и частично перераспределять задачи. В итоге проект был завершен успешно, но с превышением бюджета на 18%. Когда в течение года еще две сотрудницы объявили о беременности, руководитель стал серьезно рассматривать политику найма с учетом демографических рисков — и это реальность многих бизнесов.

Финансовые риски и дополнительные расходы при декрете

С точки зрения бизнеса, декретный отпуск — это финансовое испытание, особенно для малого и среднего бизнеса. В 2025 году эти расходы включают не только прямые выплаты, но и скрытые издержки, которые могут существенно влиять на бюджет компании.

Категория расходов Малый бизнес Средний бизнес Крупные корпорации Страховые выплаты Критическое влияние на бюджет Умеренное влияние Незначительное влияние Затраты на поиск замены 15-25% от годовой зарплаты 10-20% от годовой зарплаты 8-15% от годовой зарплаты Обучение временного сотрудника 2-3 месяца продуктивности 1-2 месяца продуктивности 2-4 недели продуктивности Сохранение рабочего места Высокая нагрузка Средняя нагрузка Низкая нагрузка

Помимо обязательных выплат по беременности и родам, работодатели сталкиваются с дополнительными финансовыми вызовами:

Оплата больничных листов в период осложненной беременности

Выплаты при уходе за больным ребенком после возвращения сотрудницы

Расходы на адаптацию рабочего графика для кормящих матерей

Затраты на поддержание квалификации декретницы (при длительном отсутствии)

Потенциальные судебные издержки при трудовых спорах

По данным исследований 2025 года, полная стоимость декретного отпуска для компании может достигать 150-200% от годовой зарплаты сотрудницы, если учитывать все прямые и косвенные потери 💰. Это объясняет, почему многие работодатели, особенно в сегментах с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью, рассматривают декрет как серьезный финансовый риск.

Александр Петров, финансовый директор Моя команда состояла из шести бухгалтеров, когда две ключевые сотрудницы объявили о беременности почти одновременно. Для нас это означало не просто двойной декрет — это было двойное испытание в самый разгар налогового сезона. Мы потратили более 400 тысяч рублей на рекрутинг и повышенные зарплаты временным специалистам. Пришлось взять кредит, чтобы покрыть кассовый разрыв. Когда одна из сотрудниц решила продлить отпуск по уходу до 3 лет, а потом ушла к конкуренту, я понял: мы должны были лучше просчитывать такие риски. Теперь в нашей компании существует фонд кадровых замещений, куда мы ежемесячно откладываем средства на подобные ситуации.

Кадровый голод: сложности поиска временной замены

Одна из самых острых проблем для работодателей при уходе сотрудницы в декрет — это поиск подходящей замены на определенный, но часто точно не регламентированный срок. Эта задача значительно усложняется в 2025 году из-за возросшей конкуренции за высококвалифицированные кадры и изменения приоритетов у соискателей.

Временный характер позиции отпугивает многих профессионалов, особенно в сферах с высокой специализацией

отпугивает многих профессионалов, особенно в сферах с высокой специализацией Неопределенность сроков создает риски как для компании, так и для временного сотрудника

создает риски как для компании, так и для временного сотрудника Высокая стоимость адаптации специалиста, который, возможно, не останется в компании

специалиста, который, возможно, не останется в компании Сложности с передачей знаний , особенно если уход в декрет был стремительным

, особенно если уход в декрет был стремительным Риск несоответствия ожиданиям при возвращении основного сотрудника

По статистике рекрутинговых агентств 2025 года, поиск временной замены на позицию среднего звена занимает на 35-40% больше времени, чем поиск постоянного сотрудника 🕒. При этом 68% компаний отмечают необходимость предлагать более высокую заработную плату временным сотрудникам из-за неустойчивости их положения.

Стратегия замещения Преимущества Недостатки Наем временного сотрудника Полное замещение функционала Высокие затраты на поиск и адаптацию Перераспределение обязанностей внутри команды Экономия на найме, сохранение конфиденциальности Риск выгорания команды, снижение качества работы Привлечение аутсорс-специалиста Гибкость, оплата только за результат Сложности интеграции, риски для безопасности данных Удаленный сотрудник с частичной занятость Снижение затрат на рабочее место Сложности контроля, возможное снижение эффективности

В отраслях с высокими требованиями к квалификации (IT, фармацевтика, аудит) проблема приобретает особую остроту. Компании часто вынуждены создавать сложные схемы замещения, включающие перераспределение обязанностей между несколькими сотрудниками или даже временную реорганизацию отделов.

Снижение производительности и адаптация новичков

Процесс, связанный с декретным отпуском, влияет на производительность компании в нескольких временных точках. Это создает волновой эффект, который может ощущаться месяцами до и после фактического отсутствия сотрудницы.

Период беременности часто сопровождается снижением продуктивности из-за:

Физиологических изменений, особенно в первом и третьем триместрах

Частых медицинских обследований и больничных

Психологической перестройки и смены приоритетов

Подготовки к передаче дел, что отвлекает от основных задач

По данным исследований в области управления персоналом, в 2025 году средний показатель снижения производительности у беременных сотрудниц достигает 15-20% во второй половине беременности 📊. Это естественно и физиологически обосновано, но создает объективные сложности для бизнес-процессов.

Второй критический период связан с адаптацией временного сотрудника:

В среднем требуется от 2 до 6 месяцев для полного вхождения в должность

Первые 3 месяца производительность обычно составляет 30-60% от нормы

Затраты времени других сотрудников на обучение новичка снижают общую эффективность отдела

Возможны ошибки из-за недостаточного опыта или специфических знаний

Наконец, третий критический период наступает при возвращении сотрудницы из декрета:

Потребность в обновлении профессиональных знаний, особенно в быстро меняющихся отраслях

Период реадаптации к рабочему графику и корпоративным требованиям

Стресс от необходимости совмещать материнские и профессиональные обязанности

Возможные конфликты с временным сотрудником при передаче дел

Совокупное влияние этих факторов объясняет, почему многие руководители воспринимают декретный отпуск как длительный процесс снижения эффективности, а не просто период отсутствия сотрудника 🔄.

Законодательная защита и реальная практика

Трудовое законодательство России в 2025 году предоставляет беременным женщинам и молодым матерям обширные гарантии защиты их прав. Однако именно эта защищенность парадоксальным образом часто усиливает настороженное отношение работодателей.

Ключевые законодательные гарантии для декретниц включают:

Запрет на увольнение беременных женщин по инициативе работодателя (за исключением ликвидации организации)

Обязательное сохранение рабочего места на весь период отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет

Запрет на испытательный срок при приеме на работу беременных женщин и женщин с детьми до полутора лет

Право на неполное рабочее время с сохранением места работы

Возможность использования ежегодного оплачиваемого отпуска перед декретом или непосредственно после него

С точки зрения работодателя, эти гарантии существенно ограничивают гибкость кадровой политики и создают дополнительные риски:

Невозможность законного увольнения даже при объективном снижении продуктивности

Необходимость долгосрочного планирования с учетом возможного отсутствия сотрудницы

Сложности при реорганизации бизнес-процессов, если декретница занимает ключевую позицию

Потенциальные судебные риски при любых кадровых решениях в отношении будущих мам

Разрыв между законодательной защитой и реальной практикой порождает ситуацию, когда 65% работодателей, согласно анонимным опросам 2025 года, признают, что предпочли бы кандидата без "декретных рисков" при прочих равных условиях, хотя открыто заявить об этом нельзя ⚖️.

Важно понимать, что этот парадокс не оправдывает дискриминацию, но объясняет, почему декрет часто становится точкой напряжения в трудовых отношениях. Осведомленность о реальной практике помогает сотрудницам выстраивать более эффективные стратегии взаимодействия с работодателем, не допуская нарушения своих прав.

Как сохранить лояльность работодателя уходя в декрет

Несмотря на объективные сложности, существуют стратегии, которые позволяют сохранить позитивные отношения с работодателем и обеспечить более комфортное возвращение после декрета. Ключевой принцип — построение диалога, учитывающего интересы обеих сторон 🤝.

До ухода в декрет:

Своевременное информирование. Сообщите о беременности, когда это станет очевидным, но не в последний момент. Оптимальный срок — начало второго триместра, когда риски осложнений снижаются.

Сообщите о беременности, когда это станет очевидным, но не в последний момент. Оптимальный срок — начало второго триместра, когда риски осложнений снижаются. Подготовка плана передачи дел. Составьте детальную документацию по текущим проектам и регулярным задачам. Чем лучше вы подготовите почву для замены, тем меньше проблем возникнет у компании.

Составьте детальную документацию по текущим проектам и регулярным задачам. Чем лучше вы подготовите почву для замены, тем меньше проблем возникнет у компании. Участие в подборе замены. Предложите помощь в поиске и адаптации временного сотрудника. Ваше знание специфики работы бесценно.

Предложите помощь в поиске и адаптации временного сотрудника. Ваше знание специфики работы бесценно. Обсуждение возможности удаленной работы. Если позиция позволяет, предложите частичную занятость на удаленке во время декрета.

Если позиция позволяет, предложите частичную занятость на удаленке во время декрета. Прояснение планов на возвращение. Открыто обсудите, планируете ли вы вернуться по истечении отпуска по уходу за ребенком.

Во время декретного отпуска:

Поддержание профессиональных навыков. Используйте время для онлайн-обучения и сохранения квалификации.

Используйте время для онлайн-обучения и сохранения квалификации. Периодический контакт с коллегами. Не исчезайте полностью — интересуйтесь новостями компании.

Не исчезайте полностью — интересуйтесь новостями компании. Обсуждение сроков возвращения. Заранее информируйте работодателя о ваших планах, если они меняются.

Заранее информируйте работодателя о ваших планах, если они меняются. Посещение корпоративных мероприятий. По возможности участвуйте в важных событиях компании.

При возвращении на работу:

Гибкий график адаптации. Запросите постепенное возвращение к полной нагрузке, если это необходимо.

Запросите постепенное возвращение к полной нагрузке, если это необходимо. Проактивное восстановление навыков. Выделите время на изучение изменений, произошедших за время отсутствия.

Выделите время на изучение изменений, произошедших за время отсутствия. Демонстрация ценности. Подчеркивайте новые навыки и перспективы, которые вы приобрели.

Подчеркивайте новые навыки и перспективы, которые вы приобрели. Управление ожиданиями. Открыто обсуждайте рабочие вызовы, связанные с материнством.

Исследования показывают, что 78% работодателей сохраняют положительное отношение к сотрудницам, которые демонстрируют проактивный подход к планированию декрета и возвращению на работу. Ключевым фактором остается прозрачность намерений и готовность учитывать интересы компании 📈.