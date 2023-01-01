Месячный план-график в строительстве: эффективное управление сроками

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Строительные менеджеры и проектировщики

Специалисты по управлению проектами в строительстве

Студенты и начинающие профессионалы в области строительства и проектного менеджмента Когда строительная площадка напоминает хаотичный муравейник, а сроки сдачи объекта неумолимо приближаются — это верный признак отсутствия грамотного планирования. Месячный план-график в строительстве — это не просто формальный документ, а настоящий компас, который позволяет превратить "вавилонское столпотворение" рабочих и техники в слаженный механизм. По данным PMI, проекты с детальным планированием на 28% чаще укладываются в бюджет и на 41% вероятнее завершаются в срок. Давайте разберемся, как создать рабочий инструмент, который сэкономит ваши нервы, время и деньги. 🏗️

Что такое план-график на месяц в строительстве

План-график на месяц в строительстве — это детализированный документ, отображающий последовательность, продолжительность и взаимосвязь всех строительных работ, запланированных на ближайшие 30-31 день. В отличие от общего календарного плана строительства, месячный график фокусируется на оперативных задачах, предоставляя конкретные временные рамки для каждого вида работ. 📅

Ключевая ценность месячного плана-графика заключается в его способности трансформировать абстрактные цели проекта в последовательность конкретных, измеримых действий. Это своего рода тактический инструмент, который помогает реализовать стратегическую цель — завершение строительного объекта в срок.

Сергей Макаров, главный инженер проекта

Помню проект торгового центра в Подмосковье, который я вел без детального месячного планирования. Мы ориентировались на общий календарный план, рассчитанный на 18 месяцев. К концу второго месяца начали очевидные проблемы — отставание на 12 дней, конфликты между подрядчиками за технику, простои бригад.

Пришлось срочно внедрять систему месячных графиков. После двух циклов планирования мы не только ликвидировали отставание, но и создали задел в 5 дней. Самое удивительное — мы сэкономили около 8% бюджета только за счет оптимизации использования строительной техники. Теперь я начинаю любой проект с детального месячного графика, даже если заказчик этого не требует.

Месячный план-график выполняет следующие функции:

Координационная — согласовывает работу различных подрядчиков и поставщиков.

— согласовывает работу различных подрядчиков и поставщиков. Контрольная — позволяет оперативно выявлять отклонения от запланированного хода работ.

— позволяет оперативно выявлять отклонения от запланированного хода работ. Ресурсная — оптимизирует распределение трудовых ресурсов, техники и материалов.

— оптимизирует распределение трудовых ресурсов, техники и материалов. Коммуникационная — обеспечивает всех участников проекта единым пониманием целей и сроков.

— обеспечивает всех участников проекта единым пониманием целей и сроков. Мотивационная — устанавливает четкие, достижимые цели для строительных бригад.

По своей структуре месячный план-график является производным от общего календарного плана строительства, но с более высокой степенью детализации. Он учитывает не только технологические процессы, но и текущие погодные условия, доступность ресурсов и логистические ограничения.

Характеристика Общий календарный план Месячный план-график Период планирования Весь срок строительства (месяцы/годы) 30-31 день Детализация работ Укрупненные этапы и комплексы работ Конкретные операции с точностью до дня Учет ресурсов Общие потребности в основных ресурсах Детальное распределение по дням и бригадам Частота обновления При значительных отклонениях Еженедельно или при необходимости Основной пользователь Руководство проекта, заказчик Прорабы, мастера, бригадиры

Ключевые элементы строительного плана-графика

Эффективный месячный план-график строительных работ включает несколько обязательных элементов, которые обеспечивают его функциональность и практическую ценность. Рассмотрим их подробнее. 🔍

Перечень работ — подробный список всех операций, которые должны быть выполнены в течение планируемого месяца, с указанием их объемов и единиц измерения.

— подробный список всех операций, которые должны быть выполнены в течение планируемого месяца, с указанием их объемов и единиц измерения. Временные рамки — точные даты начала и окончания каждого вида работ с разбивкой по дням или неделям.

— точные даты начала и окончания каждого вида работ с разбивкой по дням или неделям. Логические связи — взаимозависимости между различными работами (финиш-старт, старт-старт, финиш-финиш).

— взаимозависимости между различными работами (финиш-старт, старт-старт, финиш-финиш). Ресурсное обеспечение — количество рабочих, механизмов и материалов, необходимых для выполнения каждой операции.

— количество рабочих, механизмов и материалов, необходимых для выполнения каждой операции. Ответственные исполнители — конкретные лица или подрядные организации, отвечающие за выполнение работ.

— конкретные лица или подрядные организации, отвечающие за выполнение работ. Контрольные точки — ключевые события, свидетельствующие о завершении важных этапов работ.

При разработке плана-графика особое внимание следует уделить правильной последовательности строительных процессов. Например, невозможно начать отделочные работы до завершения монтажа инженерных коммуникаций, а устройство кровли должно предшествовать внутренним работам в здании.

Важным аспектом является также учет технологических перерывов, необходимых, например, для набора прочности бетона или высыхания штукатурки. Игнорирование этих требований ради "ускорения" работ неизбежно приведет к проблемам с качеством.

Андрей Коршунов, руководитель строительного проекта

На строительстве жилого комплекса в Твери мы столкнулись с нетипичной ситуацией. По плану-графику монолитные работы на 8-м этаже должны были завершиться к 15 июля, после чего бригада каменщиков приступала к кладке. Но из-за аномальной жары бетон набирал прочность быстрее расчетного времени.

Мы могли бы запустить каменщиков на 4 дня раньше, но в плане-графике не был предусмотрен такой сценарий — бригада была занята на другом участке. В результате мы потеряли эти 4 дня. После этого случая я всегда включаю в месячный план не только основной сценарий, но и альтернативные варианты использования ресурсов при опережении графика. Это позволило нам на следующем проекте сократить сроки строительства на 11% без дополнительных затрат.

Визуальное представление плана-графика также играет значительную роль в его эффективности. Наиболее распространены следующие форматы:

Диаграмма Ганта — горизонтальные полосы, показывающие продолжительность каждой работы на временной шкале.

— горизонтальные полосы, показывающие продолжительность каждой работы на временной шкале. Сетевой график — схема, отображающая логические связи между работами.

— схема, отображающая логические связи между работами. Линейный календарный график — отображает работы в привязке к пространственным участкам объекта.

Независимо от выбранного формата, хороший план-график должен быть наглядным, легко читаемым и информативным для всех участников строительного процесса — от руководителя проекта до бригадира. 📊

Шаблоны и программы для создания планов-графиков

Современный строительный рынок предлагает множество инструментов для разработки планов-графиков — от простых табличных редакторов до специализированных программных комплексов. Выбор конкретного решения зависит от масштаба проекта, бюджета и уровня подготовки персонала. 💻

Начнем с наиболее доступных и широко используемых инструментов:

Программа Преимущества Недостатки Оптимально для Microsoft Excel Доступность, гибкость настройки, знакомый интерфейс Ограниченная визуализация, сложность при большом количестве задач Малых и средних проектов с простой структурой Microsoft Project Мощные инструменты планирования, автоматический пересчет дат Высокая стоимость, сложность освоения Средних и крупных проектов с множеством взаимосвязей Primavera P6 Профессиональный инструмент, многопользовательский режим Очень высокая стоимость, требует специального обучения Крупных промышленных и инфраструктурных объектов GanttPRO Интуитивный интерфейс, облачное решение, совместная работа Подписочная модель, ограниченная функциональность в базовой версии Команд, работающих удаленно, средних проектов SpiderProject Адаптирован для российских норм, мощная ресурсная оптимизация Высокая стоимость, сложный интерфейс Проектов с жесткими ресурсными ограничениями

Для тех, кто только начинает внедрять систему планирования, я рекомендую начать с шаблонов Excel. Это позволит без значительных затрат освоить базовые принципы составления планов-графиков и подготовить команду к переходу на более продвинутые решения в будущем.

Вот базовая структура шаблона месячного плана-графика в Excel:

Заголовочная часть — наименование объекта, период планирования, дата составления, утверждающие лица.

— наименование объекта, период планирования, дата составления, утверждающие лица. Таблица работ — перечень всех операций с их характеристиками (объем, единицы измерения, трудоемкость).

— перечень всех операций с их характеристиками (объем, единицы измерения, трудоемкость). Календарная сетка — разбивка по дням месяца с отметками выходных и праздничных дней.

— разбивка по дням месяца с отметками выходных и праздничных дней. Диаграмма Ганта — визуальное представление продолжительности работ.

— визуальное представление продолжительности работ. Ресурсный план — потребность в рабочих, механизмах и материалах по дням.

При выборе программного обеспечения для создания планов-графиков следует учитывать не только текущие потребности, но и перспективы развития. Если компания планирует расширение и реализацию более сложных проектов, имеет смысл сразу инвестировать в более функциональные решения.

Для эффективного внедрения любого программного решения необходимо обеспечить:

Обучение персонала работе с выбранным инструментом

Разработку корпоративных стандартов планирования

Регулярное обновление баз данных по нормативам и расценкам

Интеграцию с другими информационными системами компании

Независимо от выбранного инструмента, помните: качество плана-графика определяется не сложностью программы, а профессионализмом специалиста, который его составляет. Даже самое простое решение в руках опытного инженера-планировщика даст лучший результат, чем дорогостоящая система, используемая неподготовленным сотрудником. 🧠

Методика составления плана-графика строительных работ

Разработка эффективного месячного плана-графика — это не механический процесс заполнения таблиц, а творческая инженерная задача, требующая глубокого понимания строительных технологий и методов управления проектами. Рассмотрим пошаговую методику, которая позволит создать действительно работающий инструмент планирования. 🛠️

Шаг 1: Анализ исходных данных

Перед началом разработки месячного плана необходимо тщательно изучить:

Общий календарный план строительства объекта

Проектную и рабочую документацию

Доступные ресурсы (трудовые, материальные, технические)

Технологические особенности выполнения работ

Результаты выполнения предыдущего месячного плана

Погодные условия на планируемый период

Шаг 2: Определение перечня и объемов работ

На этом этапе формируется список всех работ, которые должны быть выполнены в течение месяца. Важно помнить, что работы должны быть:

Конкретными и измеримыми (например, "Монтаж колонн 1-го этажа в осях А-Г/1-4" вместо общего "Монтаж колонн")

Реалистичными с точки зрения имеющихся ресурсов

Согласованными с общим графиком строительства

Учитывающими технологические перерывы и зависимости

Шаг 3: Расчет продолжительности работ

Определение времени выполнения каждой работы производится на основе:

Нормативов трудозатрат (ЕНиР, ГЭСН)

Количества доступных ресурсов

Производительности механизмов

Опыта выполнения аналогичных работ

Формула расчета продолжительности работы:

T = V × N / (n × k × 8)

где:

T — продолжительность работы в днях

V — объем работы в натуральных единицах

N — норма времени на единицу работы (чел.-ч)

n — количество рабочих

k — коэффициент выполнения нормы

8 — продолжительность рабочей смены в часах

Шаг 4: Определение последовательности и взаимосвязи работ

На этом этапе устанавливаются логические связи между работами с учетом:

Технологической последовательности (какие работы должны быть закончены до начала других)

Организационных ограничений (например, невозможность одновременного выполнения некоторых работ из-за ограниченного пространства)

Ресурсных зависимостей (наличие квалифицированных рабочих, уникальных механизмов)

Шаг 5: Построение календарного графика

С учетом всех перечисленных факторов строится графическое представление плана (диаграмма Ганта), где:

Горизонтальная ось — временная шкала (дни месяца)

Вертикальная ось — перечень работ

Полосы на графике — продолжительность выполнения работ

Стрелки — логические связи между работами

Шаг 6: Ресурсное планирование

На этом этапе производится:

Распределение трудовых ресурсов по работам и дням

Составление графика работы строительных машин и механизмов

Планирование поставок материалов и конструкций

Выравнивание ресурсов для устранения пиковых нагрузок

Шаг 7: Анализ и оптимизация плана

Разработанный план-график анализируется с целью выявления и устранения проблемных мест:

Ресурсных конфликтов (одновременное использование ограниченных ресурсов)

Нереалистичных сроков выполнения работ

Нарушений технологической последовательности

Неравномерной загрузки трудовых ресурсов

Шаг 8: Утверждение и доведение плана до исполнителей

Финальный план-график утверждается руководством и доводится до всех участников строительного процесса. Важно обеспечить:

Однозначное понимание задач и сроков всеми исполнителями

Визуализацию плана на строительной площадке (информационные стенды)

Проведение установочного совещания с ответственными лицами

При разработке месячного плана-графика следует избегать типичных ошибок:

Чрезмерного оптимизма при оценке сроков

Игнорирования технологических перерывов

Планирования работ без учета погодных условий

Перегрузки отдельных исполнителей или механизмов

Недостаточной детализации работ

Помните, что план-график — это не догма, а рабочий инструмент, который должен адаптироваться к изменяющимся условиям. Гибкость и готовность к корректировкам — важные качества эффективного планирования. 📝

Контроль выполнения и корректировка месячного плана

Даже самый тщательно разработанный план-график не гарантирует успешной реализации строительного проекта без системы контроля и механизмов оперативной корректировки. Именно в этом заключается искусство управления строительством — умение адаптироваться к меняющимся условиям, сохраняя при этом ориентацию на конечные цели проекта. 🎯

Контроль выполнения месячного плана-графика следует организовать на нескольких уровнях:

Ежедневный контроль — проводится мастерами и прорабами непосредственно на рабочих местах

— проводится мастерами и прорабами непосредственно на рабочих местах Еженедельный контроль — осуществляется руководителем проекта на основе сводных данных

— осуществляется руководителем проекта на основе сводных данных Месячный контроль — формирует основу для разработки плана на следующий период

Для эффективного контроля необходимо собирать и анализировать следующие данные:

Фактические объемы выполненных работ

Фактические даты начала и окончания работ

Фактический расход ресурсов (труд, материалы, механизмы)

Причины отклонений от плана

Прогнозы завершения текущих работ

Современный подход к контролю выполнения планов-графиков строится на принципе "управления по исключениям", когда основное внимание уделяется отклонениям, а не соответствию плану. Это позволяет сконцентрировать ресурсы управления на проблемных участках.

Для наглядного представления результатов контроля рекомендуется использовать:

Обновляемые диаграммы Ганта — с отображением планового и фактического выполнения работ

— с отображением планового и фактического выполнения работ S-кривые — графики нарастающего итога плановых и фактических показателей

— графики нарастающего итога плановых и фактических показателей Таблицы отклонений — с указанием величины и причин расхождений с планом

— с указанием величины и причин расхождений с планом Светофорную индикацию — цветовое кодирование статуса работ (зеленый – по плану, желтый – риск отставания, красный – отставание)

Процесс корректировки плана-графика включает следующие этапы:

Анализ отклонений — определение причин и последствий несоответствия плану Разработка корректирующих мероприятий — определение способов ликвидации отставания или оптимизации опережения Пересчет параметров плана — актуализация сроков, ресурсов и взаимосвязей Согласование изменений — утверждение скорректированного плана заинтересованными сторонами Коммуникация — доведение изменений до всех участников проекта

При корректировке плана-графика могут применяться различные методы ускорения работ:

Сжатие — интенсификация работ за счет дополнительных ресурсов

— интенсификация работ за счет дополнительных ресурсов Быстрый проход — параллельное выполнение работ, которые изначально планировались последовательно

— параллельное выполнение работ, которые изначально планировались последовательно Изменение последовательности — приоритизация критических работ

— приоритизация критических работ Изменение содержания — упрощение технологии или сокращение объемов некритичных работ

Важно помнить, что корректировка плана-графика не должна приводить к снижению качества работ или нарушению требований безопасности. Любые изменения должны проходить экспертную оценку на предмет соблюдения технологических норм и требований проектной документации.

Регулярность и системность контроля выполнения месячного плана-графика позволяет:

Своевременно выявлять потенциальные проблемы

Минимизировать негативные последствия отклонений

Создавать базу знаний для более точного планирования в будущем

Формировать культуру ответственного отношения к срокам у всех участников строительного процесса

В конечном итоге, контроль и корректировка плана-графика — это не борьба с отклонениями, а процесс непрерывного совершенствования управления строительным проектом, позволяющий достигать поставленных целей в динамично меняющихся условиях. 🔄

Грамотно составленный план-график строительства на месяц — это не просто документ, а мощный инструмент трансформации хаоса в порядок. Он превращает абстрактные сроки в конкретные задачи, общие цели — в измеримые результаты, а разрозненные бригады — в слаженный механизм. Помните: время, потраченное на планирование, окупается многократно за счет сокращения простоев, минимизации конфликтов и оптимизации ресурсов. Внедрив предложенные шаблоны и методики в свою практику, вы не просто будете управлять строительством — вы начнете им по-настоящему руководить.

Читайте также