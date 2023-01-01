Из службы безопасности в тестировщики: 7 шагов к новой карьере

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты службы безопасности, рассматривающие смену карьеры в тестирование ПО

Люди, заинтересованные в получении новых навыков для перехода в IT-сферу

Профессионалы, ищущие информацию о возможностях карьерного роста и адаптации в новой области работы

Переход из службы безопасности в тестирование ПО — карьерный маневр, который становится все более популярным среди профессионалов. И это неудивительно: зарплаты в IT выше, график гибче, а перспективы карьерного роста шире. Многие сотрудники СБ даже не подозревают, что их аналитическое мышление, внимание к деталям и опыт работы с протоколами — идеальная база для тестировщика. Но как осуществить этот переход без потери времени и лишних нервов? В этой статье я разложу по полочкам все 7 шагов, которые превратят вас из офицера безопасности в востребованного QA-специалиста. 🔄

Из службы безопасности в тестировщики: карта смены карьеры

Представьте путешествие из точки А в точку Б, где А — ваша текущая позиция в службе безопасности, а Б — желаемая работа тестировщиком. Как и в любом путешествии, здесь нужна карта. Давайте разберем маршрут.

Типичный переход занимает от 6 до 12 месяцев при активном обучении и поиске возможностей. Ваше преимущество в том, что вы не начинаете с нуля — у вас уже есть навыки, которые высоко ценятся в тестировании.

Основные этапы перехода:

Анализ и трансформация текущих навыков (1-2 месяца)

Образовательная подготовка (3-6 месяцев)

Создание портфолио и проектов (1-2 месяца)

Активный поиск первой работы (1-3 месяца)

Адаптация в новой сфере (2-3 месяца)

Самое главное — это системный подход и понимание, что ваш бэкграунд в безопасности может стать вашим уникальным преимуществом, а не помехой. 🛡️ → 🧪

Игорь Самойлов, руководитель QA-отдела Когда Михаил пришел ко мне на собеседование, первое, что я отметил в его резюме — 7 лет в службе безопасности банка. Честно говоря, я сомневался. Тестировщик с нулевым опытом в IT и солидным стажем в совершенно другой сфере? Но его подход к тестовому заданию меня удивил. Он не просто нашел баги, но и четко документировал всю процедуру, выстроил приоритеты и даже предложил несколько улучшений с точки зрения безопасности. Сейчас, спустя год, Михаил — один из ключевых специалистов команды, отвечающий за безопасность наших финтех-проектов. Его переход из СБ в QA показывает, что при правильном подходе смена карьеры может занять меньше времени, чем вы думаете.

Преимущества перехода из безопасности в IT-сферу

Уход из службы безопасности в IT — не просто смена работы, а качественный скачок в карьере. Давайте рассмотрим конкретные преимущества такого перехода.

Аспект Служба безопасности QA-тестирование Средняя зарплата 60 000 – 90 000 руб. 90 000 – 200 000+ руб. График работы Часто сменный, включая ночные Гибкий, возможность удаленной работы Возможности роста Ограниченные, линейная карьера Многовекторные: от тестировщика до PM Международные перспективы Минимальные Высокие, включая релокацию Психологическая нагрузка Высокая, постоянный стресс Умеренная, проектная работа

Финансовый аспект обычно становится первым мотиватором, но не менее важны:

Технологический рост — постоянное развитие в динамичной сфере

— постоянное развитие в динамичной сфере Разнообразие проектов — от мобильных приложений до банковских систем

— от мобильных приложений до банковских систем Work-life balance — более предсказуемый график и меньший стресс

— более предсказуемый график и меньший стресс Престиж профессии — социальный статус IT-специалиста выше

Ключевой момент: ваш опыт в безопасности может стать уникальным преимуществом, особенно при тестировании финансовых приложений, систем идентификации или защищенных каналов передачи данных. Компании ценят тестировщиков с пониманием аспектов безопасности, поэтому ваш переход может быть более гладким, чем кажется. 💼

Оценка навыков: что у вас уже есть для тестирования

Прежде чем броситься изучать новые технологии, важно инвентаризировать имеющиеся навыки. Работа в службе безопасности наделила вас компетенциями, которые высоко ценятся в тестировании.

Проведите самоанализ по следующим категориям:

Аналитические навыки — умение анализировать ситуации, выявлять причинно-следственные связи и находить аномалии

— умение анализировать ситуации, выявлять причинно-следственные связи и находить аномалии Внимание к деталям — способность замечать несоответствия и отклонения от нормы

— способность замечать несоответствия и отклонения от нормы Документирование — навык составления отчетов, протоколов и другой документации

— навык составления отчетов, протоколов и другой документации Работа с регламентами — понимание важности следования процедурам и протоколам

— понимание важности следования процедурам и протоколам Коммуникативные навыки — умение доносить информацию и работать в команде

Составьте таблицу переносимых навыков, чтобы лучше понимать свои сильные стороны:

Навык из сферы безопасности Применение в тестировании Проверка документов на подлинность Верификация корректности данных в системе Следование протоколам безопасности Выполнение тест-кейсов по заданным сценариям Реагирование на инциденты Обработка и приоритизация багов Анализ журналов безопасности Изучение логов и отладочной информации Проведение расследований Поиск корневых причин дефектов

Отдельно отмечу технические навыки, которые могли быть в вашей работе:

Использование специализированного ПО для мониторинга

Опыт работы с базами данных (даже на уровне просмотра)

Базовые знания сетевых технологий

Работа с системами контроля доступа

Не стоит недооценивать "мягкие" навыки — коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимательность. В тестировании они не менее важны, чем технические компетенции. 🕵️‍♂️

Марина Волкова, HR-директор IT-компании Александр пришел к нам с 12-летним стажем в службе безопасности крупного ритейлера. На первом интервью он был смущен своим отсутствием опыта в IT, но когда мы начали разбирать его повседневные задачи, картина изменилась. Оказалось, что последние 5 лет он тестировал системы видеонаблюдения, проверял интеграции с СКУД, анализировал уязвимости в корпоративной сети. По сути, он уже был тестировщиком, просто с другим названием должности! Мы предложили ему стажировку в отделе тестирования, и через 3 месяца он полностью перешел в QA. Сейчас он специализируется на security testing и получает на 40% больше, чем на предыдущей работе. Его история — яркий пример того, как важно правильно "упаковать" свой опыт.

5 ключевых компетенций тестировщика для специалиста СБ

После анализа существующих навыков, пришло время сфокусироваться на ключевых компетенциях, которые нужно развить или усилить для успешного перехода в тестирование ПО.

Понимание жизненного цикла разработки (SDLC) — знакомство с методологиями Agile, Scrum, Waterfall и вашей роли как тестировщика в каждой из них Техники тестирования — освоение разных подходов: черного/белого/серого ящика, функционального, регрессионного, интеграционного тестирования Документирование в тестировании — создание тест-кейсов, чек-листов, отчетов о дефектах по принятым в индустрии стандартам Базовое программирование — понимание кода на уровне, достаточном для чтения и написания простых скриптов автоматизации Инструменты тестирования — знакомство с системами управления тестированием (Jira, TestRail), инструментами автоматизации (Selenium, Cypress) и средствами мониторинга

Как специалист службы безопасности, вы можете иметь особые преимущества в следующих областях:

Security testing — тестирование на проникновение, оценка уязвимостей, аудит безопасности кода

— тестирование на проникновение, оценка уязвимостей, аудит безопасности кода Compliance testing — проверка соответствия приложений нормативным требованиям

— проверка соответствия приложений нормативным требованиям Data validation — проверка целостности и корректности данных

— проверка целостности и корректности данных API testing — тестирование интерфейсов взаимодействия между системами

Каждая из этих компетенций требует времени на освоение, но начните с основ: понимания процессов тестирования и документирования. Изучение техник тестирования даст вам фундамент, а инструменты и языки программирования можно осваивать постепенно, по мере необходимости.

Профессиональный совет: сразу выбирайте специализацию, где ваш опыт в безопасности будет максимально полезен. Например, тестирование финансовых приложений, систем идентификации или решений для защиты данных. 🔒

Образовательная траектория: курсы и самообучение

Выстраивание образовательной стратегии — критически важный этап вашего перехода. На рынке множество курсов, и важно выбрать те, которые дадут практические навыки, а не только теорию.

Оптимальная образовательная траектория включает:

Базовые знания — начните с фундаментального курса по основам тестирования (2-3 месяца) Специализированные курсы — в зависимости от выбранного направления (1-2 месяца) Практика и самообучение — работа над реальными проектами (параллельно с курсами) Сертификация — получение подтверждения квалификации (опционально)

Рекомендуемые ресурсы для обучения:

Курсы по тестированию: Яндекс.Практикум, SkillFactory, Нетология, QA-Academy

Яндекс.Практикум, SkillFactory, Нетология, QA-Academy Бесплатные ресурсы: ISTQB Glossary, тестирование на Hexlet, YouTube-каналы QA-инженеров

ISTQB Glossary, тестирование на Hexlet, YouTube-каналы QA-инженеров Профессиональные сообщества: Telegram-каналы о тестировании, форумы QA-специалистов

Telegram-каналы о тестировании, форумы QA-специалистов Книги: "Тестирование dot com" Савина, "Искусство тестирования программ" Майерса, "Тестирование программного обеспечения" Канера

При выборе курса обращайте внимание на:

Наличие практических заданий и проектов

Актуальность программы (технологии быстро меняются)

Отзывы выпускников и их трудоустройство

Возможность получения сертификата

Доступ к менторству или сообществу выпускников

Помните, что самообучение и практика не менее важны, чем формальные курсы. Создавайте собственное расписание, выделяя минимум 2-3 часа ежедневно на обучение. Фокусируйтесь на получении практических навыков, которые можно продемонстрировать работодателю. 📚

Создание портфолио из реальных проектов для новичка

Портфолио — это ваша витрина навыков, особенно при отсутствии формального опыта в тестировании. Создание сильного портфолио должно идти параллельно с обучением.

Что включить в портфолио тестировщика-новичка:

Тест-кейсы и чек-листы — демонстрация умения структурировать проверки

— демонстрация умения структурировать проверки Баг-репорты — примеры правильно оформленных отчетов о дефектах

— примеры правильно оформленных отчетов о дефектах Тест-планы — показывают понимание стратегического подхода к тестированию

— показывают понимание стратегического подхода к тестированию Документация по автоматизации — если у вас есть базовые навыки

— если у вас есть базовые навыки Результаты pet-проектов — описания проведенного тестирования личных проектов

Где найти проекты для портфолио:

Open source проекты — найдите на GitHub проекты, которые принимают контрибьюторов-тестировщиков Crowdtesting платформы — Test.io, uTest позволяют получить реальный опыт Тестирование сайтов и приложений знакомых — предложите свои услуги по тестированию продуктов в вашем окружении Хакатоны и соревнования — участие в мероприятиях для тестировщиков Собственные мини-проекты — создайте простое приложение и протестируйте его

Для специалистов СБ особенно рекомендую сфокусироваться на проектах, связанных с безопасностью:

Тестирование на проникновение веб-приложений

Проверка защищенности API

Тестирование процессов аутентификации и авторизации

Анализ защиты персональных данных

Представляйте результаты работы в структурированном виде — создайте репозиторий на GitHub или аккуратную папку на Google Drive. Документируйте не только найденные проблемы, но и процесс их обнаружения, что демонстрирует ваше системное мышление.

И помните: хорошее портфолио с 3-5 качественными проектами иногда весомее, чем год формального опыта без конкретных результатов. 📁

Стратегия поиска первой работы в сфере тестирования

Поиск первой работы тестировщиком — пожалуй, самый стрессовый этап перехода. Давайте разберем стратегию, которая повысит ваши шансы на успешное трудоустройство.

Подготовительный этап:

Создание профессионального резюме — подчеркните переносимые навыки из службы безопасности, релевантные для тестирования

— подчеркните переносимые навыки из службы безопасности, релевантные для тестирования Оптимизация LinkedIn/HeadHunter — добавьте ключевые слова, связанные с QA, в профиль

— добавьте ключевые слова, связанные с QA, в профиль Подготовка сопроводительных писем — объясните свою мотивацию к смене карьеры

— объясните свою мотивацию к смене карьеры Настройка GitHub — разместите ваши проекты и документацию

Где искать первую работу:

Стажировки и программы для джуниоров — компании часто берут новичков с релевантным бэкграундом Компании с отделами безопасности — ваш опыт в СБ может быть особенно ценен Проектные работы и фриланс — небольшие задачи помогут набрать опыт IT-компании, работающие с госсектором — там ценят понимание регламентов и процедур Startups и малые компании — часто более открыты к кандидатам с нестандартным опытом

Тактика собеседований:

Подготовьтесь к техническим вопросам — изучите типичные задачи на собеседованиях QA

Будьте готовы продемонстрировать свое портфолио и объяснить подход к тестированию

Открыто говорите о своем пути перехода — это показывает целеустремленность

Подчеркивайте, как навыки из безопасности помогут вам быть эффективным тестировщиком

Распространенная ошибка — массовая рассылка резюме без таргетирования. Вместо этого выбирайте компании, где ваш опыт в безопасности может быть востребован: финтех, госсектор, защита данных. Персонализируйте каждое обращение, подчеркивая именно те аспекты вашего опыта, которые релевантны конкретному работодателю. 🎯

Адаптация в IT-компании: первые месяцы на новом месте

Поздравляю — вы получили офер! Но вызовы не заканчиваются: теперь вам предстоит адаптация в новой профессиональной среде. Первые 3-6 месяцев определят ваш долгосрочный успех.

План адаптации в новой роли:

Первая неделя — знакомство с командой, изучение процессов и документации Первый месяц — освоение основных инструментов и начало работы над простыми задачами Второй-третий месяц — постепенное погружение в продукт и увеличение сложности задач Четвертый-шестой месяц — обретение автономности и внесение своего вклада в проект

Ключевые аспекты успешной адаптации:

Техническая подготовка — продолжайте самообразование, фокусируясь на технологиях компании

— продолжайте самообразование, фокусируясь на технологиях компании Культурная интеграция — IT-культура отличается от среды безопасности, будьте открыты к новым подходам

— IT-культура отличается от среды безопасности, будьте открыты к новым подходам Построение отношений — найдите ментора, устанавливайте связи с коллегами

— найдите ментора, устанавливайте связи с коллегами Профессиональная видимость — участвуйте в обсуждениях, предлагайте идеи

Типичные сложности периода адаптации:

Чувство самозванца — нормальное явление при смене карьеры

Информационная перегрузка — большой объем новой информации

Культурный шок — разница в процессах принятия решений

Техническое отставание — необходимость быстро осваивать новые инструменты

Используйте свои сильные стороны из предыдущего опыта. Специалисты СБ обычно отлично справляются с:

Тщательным документированием процессов

Выявлением потенциальных рисков и уязвимостей

Следованием установленным протоколам

Эффективной коммуникацией в кризисных ситуациях

Не бойтесь задавать вопросы и признавать пробелы в знаниях — в IT-среде это воспринимается как стремление к развитию, а не слабость. Помните: вы не просто сменили профессию, вы обновили свою карьерную траекторию, используя накопленный опыт как фундамент для нового роста. 🚀