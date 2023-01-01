Переход из кредитного специалиста в тестировщики: 6 шагов к успеху

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Кредитные специалисты, рассматривающие возможность смены карьеры

Люди, заинтересованные в переходе в IT-сферу, в частности тестирование программного обеспечения

Профессионалы, ищущие информацию о возможностях карьерного роста и обучения в новой области

Каждый день на рабочем месте ощущаете, что зашли в тупик? Многие кредитные специалисты испытывают профессиональное выгорание и задумываются о смене карьеры. IT-сфера предлагает выход — профессия тестировщика может стать идеальной стартовой точкой для банковских сотрудников. При средней зарплате начинающего QA-инженера от 80 000 рублей и перспективами роста до 250 000+ с опытом, эта карьерная траектория привлекает внимание многих. Я разработал шестишаговую стратегию перехода, которая позволит использовать ваш банковский опыт как преимущество, а не препятствие. 🚀

Почему кредитному специалисту стоит перейти в тестировщики

Профессия кредитного специалиста имеет очевидный потолок развития. После 3-5 лет работы большинство достигает максимума зарплаты и полномочий, если не уходит в управление. Контрастом выступает сфера тестирования ПО, где карьерная лестница практически безгранична — от младшего тестировщика до тимлида и директора по качеству.

Финансовый аспект говорит сам за себя. Средняя зарплата кредитного специалиста в России составляет 45 000 – 65 000 рублей, тогда как начинающий тестировщик получает от 80 000 рублей, а специалист с опытом от 2 лет — от 150 000 рублей. 💰

Рынок труда кредитных специалистов сужается с внедрением автоматизации процессов и развитием онлайн-кредитования. Одновременно спрос на тестировщиков растет ежегодно на 20-30%, и эта тенденция только усиливается с цифровизацией бизнес-процессов.

Банковские специалисты часто испытывают стресс из-за высокой эмоциональной нагрузки при работе с клиентами и давления планов продаж. Тестирование предлагает более сбалансированный режим работы с фокусом на аналитику и решение проблем, а не на продажи.

Критерий Кредитный специалист Тестировщик Средняя зарплата начинающего 45 000 – 65 000 ₽ 80 000 – 120 000 ₽ Зарплата с опытом 3+ лет 65 000 – 90 000 ₽ 150 000 – 250 000 ₽ Карьерный рост Ограничен (старший специалист, руководитель отдела) Многоступенчатый (QA Engineer, Senior QA, Lead QA, QA Manager) Спрос на рынке труда Снижается Растет Возможность удалённой работы Минимальная Высокая

Важным фактором является и стабильность: банки периодически проводят сокращения персонала, особенно в кризисные периоды. IT-компании, напротив, даже в сложных экономических условиях продолжают нанимать технических специалистов, что делает карьеру тестировщика более защищенной.

Полезные навыки из банковской сферы для тестировщика

Переход из кредитного специалиста в тестировщики менее радикален, чем может показаться. Ваш банковский опыт содержит множество трансферабельных навыков, которые станут преимуществом в новой профессии.

Внимательность к деталям — ключевой навык и для кредитного специалиста, проверяющего документы, и для тестировщика, выявляющего мельчайшие дефекты в программном обеспечении. Ваша способность замечать несоответствия в кредитных заявках напрямую применима к поиску багов в программах.

Аналитическое мышление, развитое при оценке кредитоспособности клиентов, пригодится при анализе сценариев использования продукта и планировании тестовых случаев. Умение разбираться в сложных банковских системах поможет быстрее понять тестируемые приложения.

Алексей Петров, руководитель QA-отдела Когда я работал кредитным специалистом, мы использовали внутреннюю CRM-систему банка. Однажды я обнаружил, что при определенной последовательности действий система некорректно рассчитывала процентную ставку. Я детально задокументировал проблему и передал её IT-отделу. Меня поразило, насколько методичным должен быть процесс выявления и описания ошибок. Это стало моим первым шагом к пониманию работы тестировщика. После того, как баг исправили, руководитель IT-команды отметил мою скрупулезность и предложил поучаствовать в тестировании новой версии системы. Именно тогда я понял, что мой опыт работы с финансовыми продуктами дает мне преимущество: я понимаю бизнес-логику процессов и могу предвидеть сценарии, которые чисто технические специалисты могут упустить. Через полгода я прошел курсы тестирования и перешел в IT-отдел, а позже — в продуктовую компанию на полноценную позицию QA.

Опыт работы с банковскими программами дает понимание принципов взаимодействия пользователя с интерфейсом и осознание важности безошибочной работы финансовых систем. Вы уже знакомы с концепцией тестирования, даже если не называли это так, когда проверяли корректность проведения операций.

Коммуникативные навыки, развитые при работе с клиентами, помогут эффективно взаимодействовать с командой разработки и точно формулировать найденные проблемы. Умение объяснять сложные финансовые концепции клиентам трансформируется в способность ясно описывать технические дефекты.

Дополнительным преимуществом становится отраслевая экспертиза: понимание финансовых процессов особенно ценно при тестировании банковских приложений, платежных систем и финтех-решений. Многие IT-компании целенаправленно ищут тестировщиков с банковским опытом для работы над финансовыми продуктами.

Методичность в проверке документации переходит в системный подход к тестированию

Опыт выявления мошенничества развивает интуицию для поиска нестандартных сценариев

Привычка работать с регламентами и стандартами облегчает адаптацию к формализованным процессам тестирования

Стрессоустойчивость, выработанная при работе с клиентами, помогает сохранять продуктивность в периоды релизов

Шаг 1: Оценка своих текущих компетенций

Прежде чем приступить к изучению новой профессии, необходимо провести честную самооценку имеющихся навыков и компетенций. Это позволит выявить сильные стороны, на которые можно опираться, и определить пробелы, требующие заполнения.

Начните с анализа технических навыков. Оцените свой уровень компьютерной грамотности по шкале от 1 до 10. Тестировщику необходимо уверенно владеть компьютером, понимать основы работы операционных систем и быстро осваивать новые программы. Определите, насколько комфортно вы чувствуете себя при изучении нового ПО.

Проанализируйте свой опыт использования банковских систем. Какие программы вы использовали? Насколько хорошо понимаете их функциональность? Составьте список всех систем, с которыми работали, и опишите свой уровень взаимодействия с ними.

Оцените логическое и аналитическое мышление. Можете пройти онлайн-тесты на логику или решить несколько головоломок. Тестирование требует способности выстраивать логические цепочки и предугадывать возможные сценарии поведения системы. 🧩

Важный аспект — знание английского языка. Технические специалисты работают с документацией и инструментами, которые часто доступны только на английском. Честно оцените свой уровень и определите, требуется ли его улучшение.

Навык Где применяется в тестировании Как оценить Внимательность к деталям Поиск дефектов, сравнение ожидаемых и фактических результатов Тесты на внимательность, упражнения "найди отличия" Аналитическое мышление Анализ тестовых сценариев, разбор причин дефектов Логические задачи, решение кейсов Коммуникативные навыки Документирование багов, взаимодействие с командой Самоанализ опыта взаимодействия с клиентами и коллегами Технический бэкграунд Понимание работы ПО, освоение инструментов Самооценка технических знаний, опыт работы с ПК Знание английского Чтение документации, использование инструментов Онлайн-тесты на определение уровня языка

Проведите SWOT-анализ своих компетенций: выпишите сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Определите, какие навыки из банковской сферы можно трансформировать в преимущества на новом поприще, а какие области требуют целенаправленного развития.

Полезно также провести сравнение своих навыков с требованиями из вакансий junior-тестировщиков. Проанализируйте 10-15 объявлений о работе и составьте список часто упоминаемых требований. Это даст чёткое представление о том, какие компетенции вам необходимо развить в первую очередь.

Шаг 2: Выбор образовательной программы по тестированию

После оценки текущих навыков необходимо выбрать оптимальный образовательный путь. Рынок предлагает множество вариантов обучения тестированию — от самостоятельного изучения до полноценных курсов с наставником. Выбор зависит от ваших индивидуальных предпочтений, бюджета и доступного времени.

Онлайн-курсы представляют собой структурированный подход к обучению. Ведущие образовательные платформы предлагают программы по тестированию длительностью от 3 до 9 месяцев. Стоимость варьируется от 30 000 до 150 000 рублей, однако инвестиция окупается в первые месяцы работы.

При выборе курса обратите внимание на следующие критерии:

Наличие практических заданий и проектов для портфолио

Отзывы выпускников и процент их трудоустройства

Квалификация преподавателей (должны быть действующими специалистами)

Поддержка менторов и карьерное сопровождение

Актуальность программы (проверьте, включает ли она современные инструменты)

Самостоятельное обучение требует высокой дисциплины, но минимизирует финансовые затраты. Существует множество бесплатных ресурсов: YouTube-каналы, блоги тестировщиков, открытые лекции и вебинары. Этот путь подойдет тем, кто имеет опыт самообразования и может составить собственный учебный план.

Марина Соколова, QA-инженер с опытом перехода из банковской сферы После восьми лет работы кредитным специалистом я поняла, что достигла потолка. Каждый день превратился в рутину, а перспектив роста не предвиделось. Решение пришло неожиданно – коллега упомянул, что его жена перешла в IT из совершенно другой сферы. Я начала изучать варианты и остановилась на тестировании – оно показалось наиболее близким к моему аналитическому складу ума. Сравнила десяток курсов и выбрала программу с акцентом на практику. Самым сложным оказалось совмещать работу с учебой – я просыпалась в 5 утра, чтобы заниматься до начала рабочего дня. Первое время казалось, что я никогда не разберусь в технической терминологии. Помню, как долго не могла понять разницу между POST и GET запросами. Но постепенно всё встало на свои места. Ключевым моментом стала первая самостоятельно найденная ошибка в учебном проекте – я почувствовала, что действительно могу это делать! Через полгода после начала обучения я получила первый оффер с зарплатой выше, чем на предыдущем месте, хотя и была новичком. Сейчас, спустя два года, я зарабатываю вдвое больше, чем на пике банковской карьеры, и каждый день решаю новые интересные задачи.

Гибридным вариантом являются буткемпы — интенсивные короткие программы с погружением в практику. Они длятся 1-3 месяца и фокусируются на конкретных навыках, необходимых для трудоустройства. Буткемпы эффективны для быстрого входа в профессию, но требуют полной концентрации и возможности временно отложить другие обязанности.

Не стоит забывать о профессиональных сертификациях, таких как ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Хотя они редко требуются для начальных позиций, наличие сертификата повышает конкурентоспособность на рынке труда и демонстрирует серьезность намерений.

Оптимальным решением часто становится комбинированный подход: основной курс дополняется самостоятельным изучением специфических областей и участием в профессиональных сообществах. Это позволяет получить структурированные знания и одновременно расширить кругозор.

Шаг 3: Освоение технических инструментов и языков

После выбора образовательной программы необходимо сфокусироваться на освоении конкретных технических навыков и инструментов. Для начинающего тестировщика критично овладеть базовым набором технологий, без которых трудоустройство практически невозможно.

Начните с изучения основ тестирования: типы и уровни тестов, методологии, принципы создания тест-кейсов. Затем переходите к освоению инструментов для управления тестированием. Наиболее востребованными являются:

Jira — система отслеживания задач и дефектов

TestRail — платформа для управления тестовыми сценариями

Postman — инструмент для тестирования API

DevTools — встроенные инструменты браузера для отладки

Charles Proxy или Fiddler — программы для анализа сетевого трафика

Важно понимать основы работы с базами данных и язык SQL. Даже начинающему тестировщику необходимо уметь составлять простые запросы для проверки данных в базе. Достаточно освоить базовые команды SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE. 💾

Хотя автоматизация тестирования обычно не входит в обязанности начинающего специалиста, базовое понимание принципов программирования будет преимуществом. Рекомендуется изучить основы Python или JavaScript — языков, часто используемых в автоматизации тестирования.

Полезным навыком станет работа с системами контроля версий, особенно Git. Понимание основных команд git clone, git pull, git push, git commit позволит эффективно взаимодействовать с командой разработки.

Для практического закрепления знаний используйте симуляторы и тренажеры:

Bugred — сайт с намеренно внедренными ошибками для практики их поиска

SQL Tryit Editor — онлайн-платформа для отработки SQL-запросов

GitHub Learning Lab — интерактивное обучение работе с Git

Тестовые стенды, предоставляемые образовательными программами

Не забывайте о документировании своего опыта. Ведите дневник обучения, записывайте изученные инструменты, решенные задачи и найденные дефекты. Эти заметки пригодятся при составлении резюме и портфолио.

Устанавливайте профессиональное ПО на свой компьютер и практикуйтесь ежедневно. Даже 30 минут регулярной практики значительно эффективнее, чем многочасовые марафоны раз в неделю. Создайте для себя рабочее окружение, максимально приближенное к реальному.

Шаг 4: Создание портфолио и пробных проектов

Наличие портфолио — решающий фактор при трудоустройстве начинающего тестировщика без опыта работы. Портфолио демонстрирует ваши практические навыки и понимание процессов тестирования, что повышает доверие работодателей. 📁

Структурированное портфолио должно включать:

Чек-листы и тест-кейсы для различных типов приложений

Баг-репорты с подробным описанием найденных дефектов

Тест-планы для различных проектов

Примеры автоматизированных тестов (если вы изучали автоматизацию)

Документацию по выполненным проектам

Начните с тестирования реальных приложений. Выберите несколько популярных мобильных или веб-сервисов и проведите их исследовательское тестирование. Документируйте найденные баги по стандартному шаблону: заголовок, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результаты, окружение, серьезность дефекта. Особенно ценным будет тестирование банковских приложений, где вы сможете применить отраслевую экспертизу.

Участвуйте в краудсорсинговых платформах тестирования, таких как Utest или Test.io. Эти сервисы позволяют тестировщикам находить реальные дефекты в коммерческих продуктах. Успешное участие в таких проектах — весомое дополнение к вашему портфолио.

Создайте профиль на GitHub и публикуйте там свои тестовые артефакты. Это демонстрирует вашу техническую грамотность и открытость. Организуйте репозиторий логично, с понятной структурой и подробным описанием каждого проекта.

Разработайте личный веб-сайт или блог, где будете делиться своим опытом изучения тестирования. Регулярные публикации о решенных задачах, изученных инструментах и преодоленных трудностях показывают вашу вовлеченность и стремление к профессиональному росту.

Ценным компонентом портфолио станет участие в open source проектах. Найдите на GitHub проекты, принимающие помощь в тестировании, и внесите свой вклад. Это даст вам опыт работы в реальной команде разработчиков и публичное подтверждение ваших навыков.

Для создания полноценного тестового проекта выберите один из следующих подходов:

Разработайте полный комплект тестовой документации для существующего приложения

Создайте имитацию реального проекта с коллегами по обучению, где вы выступите в роли тестировщика

Протестируйте учебное приложение, предоставляемое образовательной платформой

Найдите стартап, нуждающийся в бесплатном тестировании, и предложите свои услуги в обмен на рекомендацию

Не забывайте о качестве документации. Ваши тест-кейсы и баг-репорты должны быть написаны профессиональным языком, без орфографических и пунктуационных ошибок, с четкой и логичной структурой. Именно по этим документам будут судить о вашей внимательности и аккуратности.

Шаг 5: Адаптация резюме и подготовка к собеседованиям

Грамотно составленное резюме и уверенное прохождение собеседований — ключевые факторы успешного трудоустройства. Для кредитного специалиста, меняющего сферу деятельности, особенно важно правильно представить имеющийся опыт и продемонстрировать релевантные навыки.

Резюме должно быть ориентировано на позицию тестировщика, даже если весь ваш предыдущий опыт связан с банковской сферой. Фокусируйтесь не на должностях, а на задачах и достижениях, которые перекликаются с требованиями к QA-специалисту.

Структура резюме для перехода в тестирование:

Заголовок с желаемой позицией (Junior QA Engineer/Manual Tester)

Краткое профессиональное резюме с акцентом на релевантные навыки

Технические компетенции и инструменты, которыми вы владеете

Опыт работы с переформулированными обязанностями в контексте тестирования

Образование, включая пройденные курсы по тестированию

Портфолио проектов с конкретными результатами

Дополнительные навыки и личные качества, релевантные для тестировщика

При описании банковского опыта используйте формулировки, близкие к тестированию: "анализировал корректность данных клиентов", "выявлял несоответствия в документации", "контролировал качество оформления кредитных договоров", "проверял соответствие процедур установленным регламентам".

Подготовка к техническому собеседованию требует знания базовых концепций тестирования. Изучите ответы на типичные вопросы:

Что такое тестирование ПО и какова его цель?

Какие виды и уровни тестирования вы знаете?

Чем отличается позитивное тестирование от негативного?

Что такое регрессионное тестирование и когда оно применяется?

Как вы понимаете жизненный цикл бага?

Какие техники тест-дизайна вы использовали?

Как бы вы протестировали конкретную функциональность? (часто задают практические вопросы)

Готовьтесь к поведенческим вопросам, которые оценивают ваши soft skills и мотивацию. Подготовьте истории из банковского опыта, демонстрирующие вашу внимательность, аналитические способности и умение решать проблемы.

Обязательно исследуйте компанию перед собеседованием. Изучите их продукты, технологический стек, корпоративную культуру. Подготовьте конкретные вопросы о процессах тестирования, принятых в компании, что продемонстрирует вашу заинтересованность и профессиональный подход.

Для технических собеседований полезно провести несколько пробных интервью с опытными тестировщиками. Это поможет получить объективную обратную связь и адаптироваться к формату технического собеседования, который может существенно отличаться от собеседований в банковской сфере.

Шаг 6: Поиск первой работы тестировщиком

Финальный и решающий этап карьерного перехода — получение первой работы в качестве тестировщика. Этот процесс требует стратегического подхода, настойчивости и готовности рассматривать различные возможности. 🎯

Начните с определения целевых компаний. Для первой работы особенно подходят:

Финтех-стартапы и цифровые банки, где ваш банковский опыт будет ценным дополнением

IT-отделы традиционных банков, где знание специфики бизнеса даст преимущество

Крупные IT-компании с программами стажировок и обучения младших специалистов

Аутсорсинговые компании, которые часто готовы нанимать начинающих тестировщиков

Небольшие продуктовые команды, где можно получить разносторонний опыт

Активно используйте все доступные каналы поиска работы:

Специализированные IT-ресурсы: HH.ru, Habr Career, LinkedIn

Профессиональные сообщества тестировщиков в Telegram и других мессенджерах

Networking на профильных мероприятиях, митапах и конференциях

Прямое обращение к рекрутерам интересующих компаний

Программы стажировок и интенсивы для начинающих специалистов

Не ограничивайтесь откликами на вакансии с требованием опыта работы. По статистике, 40% компаний готовы рассмотреть кандидата без опыта, если он демонстрирует сильное желание развиваться и имеет подтверждение своих навыков через портфолио или тестовые задания.

Будьте готовы к компромиссам на начальном этапе. Первая работа тестировщиком может предполагать более низкую зарплату по сравнению с вашей текущей позицией в банке, но рассматривайте это как инвестицию в будущую карьеру с высоким потенциалом роста.

Рассмотрите возможность частичного перехода через смежные позиции в вашем текущем банке. Например, позиция бизнес-аналитика или координатора между бизнесом и IT может стать промежуточным шагом, позволяющим постепенно смещать фокус в сторону тестирования.

Не останавливайтесь в обучении во время поиска работы. Продолжайте расширять портфолио, изучать новые инструменты и участвовать в профессиональных мероприятиях. Это не только улучшит ваши навыки, но и продемонстрирует потенциальным работодателям вашу целеустремленность.

Отслеживайте результаты поиска работы. Ведите таблицу с отправленными резюме, статусами откликов и обратной связью с собеседований. Анализируйте причины отказов и корректируйте свою стратегию поиска и самопрезентации.

Истории успеха: реальные примеры смены профессии

Истории реальных людей, успешно перешедших из кредитных специалистов в тестировщики, служат мощным источником вдохновения и практических рекомендаций. Их опыт доказывает, что подобная трансформация не только возможна, но и может привести к значительному повышению качества жизни и удовлетворенности работой.

Статистика показывает, что среди IT-специалистов, пришедших из других сфер, финансисты демонстрируют один из самых высоких показателей успешной адаптации. По данным крупных HR-агентств, 78% бывших банковских работников, перешедших в тестирование, остаются в профессии более 3 лет, а 65% достигают уровня middle-специалиста за 1,5-2 года.

Ключевые факторы успеха, выделяемые в историях перехода:

Постепенная подготовка без резких движений (большинство успешно перешедших совмещали обучение с работой в банке)

Акцент на перенос существующих навыков в новую сферу, а не полное "переизобретение себя"

Готовность начать с более низкой позиции ради долгосрочной перспективы

Активное нетворкинг и поиск ментора среди действующих специалистов

Постоянное развитие и обучение даже после получения первой работы

Анализ карьерных траекторий показывает, что средний срок от начала обучения до получения первой работы тестировщиком составляет 6-8 месяцев. При этом наиболее успешны те, кто изначально выбирал стратегию небольших, но регулярных шагов, уделяя обучению хотя бы 1-2 часа ежедневно.

Динамика роста зарплаты впечатляет: по анонимным данным сервисов сравнения заработных плат, бывшие кредитные специалисты в среднем увеличивают свой доход на 30-40% в первый год работы тестировщиком и на 70-100% к концу второго года.

Важно отметить, что успешная смена карьеры не всегда линейна. Многие отмечают периоды сомнений, временные трудности и моменты, когда хотелось вернуться к привычной работе. Преодоление этих препятствий часто становится ключевым моментом, после которого происходит качественный скачок в профессиональном развитии.

Общим в историях успеха является и то, что большинство перешедших в тестирование отмечают не только финансовые преимущества, но и улучшение баланса работы и личной жизни, снижение уровня стресса, более гибкие условия труда и возможность удаленной работы как значимые факторы удовлетворенности новой профессией.