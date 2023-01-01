Отгулы за переработку по Трудовому кодексу: порядок оформления

Для кого эта статья:

Работники, сталкивающиеся с переработками и желающие знать свои права на компенсацию

Специалисты по кадрам и HR, которые нуждаются в четком понимании трудового законодательства

Юристы и адвокаты, работающие в сфере трудового права Сталкиваясь с переработками, многие работники оказываются в затруднительном положении: как правильно оформить компенсацию за свой дополнительный труд? Вопрос отгулов за переработку часто становится камнем преткновения между работниками и работодателями. По статистике, более 65% россиян регулярно перерабатывают, но только 23% из них знают, как законно оформить компенсацию. Разберем, что говорит Трудовой кодекс об отгулах, как правильно их оформить и защитить свои права при отказе работодателя. ??

Что такое отгулы за переработку по Трудовому кодексу

Отгулы за переработку — это форма компенсации сотруднику, который работал сверх установленной нормы рабочего времени. По сути, отгул представляет собой дополнительное время отдыха, предоставляемое взамен денежной компенсации за сверхурочные часы работы. ??

Важно понимать, что в Трудовом кодексе РФ отсутствует термин «отгул» как таковой. Вместо этого используются понятия:

Дополнительное время отдыха

Компенсация за сверхурочную работу в виде времени отдыха

Дополнительный день отдыха

Согласно Трудовому кодексу, существует несколько ситуаций, когда работнику могут предоставить отгул:

Основание Статья ТК РФ Особенности Сверхурочная работа Статья 152 По желанию работника вместо повышенной оплаты Работа в выходной/праздник Статья 153 По желанию работника вместо повышенной оплаты Ненормированный рабочий день Статья 119 Дополнительный отпуск не менее 3 календарных дней Работа в ночное время Статья 96 Сокращение рабочего времени на 1 час

Елена Петрова, руководитель отдела кадров Недавно к нам обратился сотрудник IT-отдела Андрей, который две недели работал сверхурочно над срочным проектом. Суммарно его переработка составила 22 часа. Вместо денежной компенсации Андрей попросил предоставить ему три дополнительных дня отдыха, чтобы провести время с семьей. Многие кадровики ошибочно полагают, что часы отгула должны строго соответствовать часам переработки в соотношении 1:1. Однако это не так. Согласно статье 152 ТК РФ, при компенсации сверхурочной работы дополнительным временем отдыха, это время должно быть не менее отработанного сверхурочно. Мы предоставили Андрею три дня отдыха, оформив все по закону, с изданием соответствующего приказа и внесением записи в табель учета рабочего времени.

Ключевое отличие отгула от других форм отдыха (например, от отпуска) заключается в том, что отгул предоставляется именно как компенсация за уже отработанное сверхурочное время, а не авансом. При этом работодатель обязан сохранить за сотрудником среднюю заработную плату на время использования отгула.

Нормативное регулирование сверхурочной работы в ТК РФ

Сверхурочная работа строго регламентируется Трудовым кодексом РФ. Согласно статье 99 ТК РФ, сверхурочной считается работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. ??

Важно отметить, что привлечение к сверхурочной работе допускается только в исключительных случаях и с письменного согласия работника. Существуют следующие ограничения:

Не более 4 часов в течение двух дней подряд

Не более 120 часов в год

Запрещено привлекать к сверхурочным работам беременных женщин, работников до 18 лет и некоторые другие категории сотрудников

Статья 152 ТК РФ устанавливает порядок оплаты сверхурочной работы:

Период сверхурочной работы Размер оплаты Альтернатива Первые 2 часа Не менее чем в полуторном размере По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлено дополнительное время отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно Последующие часы Не менее чем в двойном размере

Статья 153 ТК РФ регулирует оплату работы в выходные и нерабочие праздничные дни:

Не менее чем в двойном размере

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха

Важно! При выборе дополнительного дня отдыха работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Дмитрий Сергеев, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Марина, бухгалтер из крупной строительной компании. Во время сдачи годового отчета она работала без выходных две недели подряд. Руководство согласилось компенсировать работу в праздничные дни дополнительными днями отдыха, но отказывалось их оплачивать. Мы составили обращение к работодателю, сославшись на статью 153 ТК РФ, где четко прописано, что при предоставлении отгула за работу в праздничный день сама работа должна быть оплачена в одинарном размере. Дополнительный день отдыха действительно не оплачивается, но это не означает, что работа в праздник может остаться без денежной компенсации. После нашего обращения компания произвела перерасчет и выплатила Марине положенную сумму. Этот случай наглядно показывает, как важно знать нюансы трудового законодательства.

Как правильно оформить отгул вместо денежной компенсации

Процедура оформления отгула за переработку требует соблюдения определенного алгоритма действий и документального сопровождения. Рассмотрим пошаговую инструкцию по оформлению отгула. ?

Шаг 1. Документальное подтверждение переработки Прежде всего, необходимо иметь документальное подтверждение факта переработки. Это может быть:

Табель учета рабочего времени

Приказ о привлечении к сверхурочной работе

Журнал учета сверхурочных работ

Служебные записки руководителей подразделений

Шаг 2. Написание заявления на отгул Работник должен написать заявление на имя руководителя организации с просьбой предоставить дополнительное время отдыха (отгул) вместо повышенной оплаты за сверхурочную работу. В заявлении следует указать:

Дату и причину переработки

Количество отработанных сверхурочно часов

Желаемую дату (даты) отгула

Ссылку на соответствующую статью ТК РФ (ст. 152 или ст. 153)

Шаг 3. Согласование с руководством Заявление должно быть согласовано с непосредственным руководителем и передано в отдел кадров. Важно получить письменное подтверждение согласия руководителя на предоставление отгула в указанные даты.

Шаг 4. Издание приказа На основании заявления работника и резолюции руководителя кадровая служба готовит приказ о предоставлении дополнительного времени отдыха. Приказ может быть составлен в свободной форме или по унифицированной форме Т-6 с указанием в графе "Основание" ссылки на статью ТК РФ и даты сверхурочной работы.

Шаг 5. Внесение информации в табель учета рабочего времени Отгул должен быть отражен в табеле учета рабочего времени. Для этого используются специальные буквенные или цифровые коды:

"ОВ" или "27" – дополнительные выходные дни (оплачиваемые)

"НВ" или "28" – дополнительные выходные дни (без оплаты)

Важно помнить, что при предоставлении отгула за сверхурочную работу за работником сохраняется средний заработок, поэтому обычно используется код "ОВ".

Сроки и условия предоставления отгулов за переработку

Законодательство не устанавливает жестких сроков предоставления отгула за переработку, но существуют общепринятые правила и рекомендации, которые помогают балансировать интересы работника и работодателя. ??

Рассмотрим основные аспекты, связанные со сроками и условиями предоставления отгулов:

Срок давности. В ТК РФ не указан предельный срок, в течение которого работник должен использовать отгул за переработку. Однако на практике рекомендуется использовать отгул в течение года с момента возникновения права на него.

В ТК РФ не указан предельный срок, в течение которого работник должен использовать отгул за переработку. Однако на практике рекомендуется использовать отгул в течение года с момента возникновения права на него. Учет производственной необходимости. Работодатель вправе учитывать производственную необходимость при согласовании конкретных дат отгула, но не может полностью отказать в его предоставлении.

Работодатель вправе учитывать производственную необходимость при согласовании конкретных дат отгула, но не может полностью отказать в его предоставлении. Объединение с отпуском. Работник может присоединить отгул к ежегодному оплачиваемому отпуску, если это не противоречит интересам производства.

Работник может присоединить отгул к ежегодному оплачиваемому отпуску, если это не противоречит интересам производства. Дробление отгула. Законодательство допускает как предоставление полных дней отдыха, так и сокращение рабочего дня на количество часов переработки (по согласованию сторон).

При определении продолжительности отгула следует помнить о следующем соотношении:

Тип переработки Минимальная продолжительность отгула Примечание Сверхурочная работа Не менее времени, отработанного сверхурочно 8 часов сверхурочной работы = минимум 1 полный рабочий день отгула Работа в выходной/праздник Полный день отдыха Независимо от количества отработанных в выходной/праздник часов Работа в командировке в выходной Полный день отдыха Предоставляется по возвращении из командировки Ненормированный рабочий день Дополнительный отпуск от 3 календарных дней Устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка

Важно понимать, что день отгула должен быть полностью оплачен по среднему заработку, если он предоставляется за сверхурочную работу. Если же отгул предоставляется за работу в выходной или праздничный день, то сама работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отгула оплате не подлежит.

Также следует учитывать, что в некоторых случаях отгулы имеют приоритетный характер и должны быть предоставлены работнику в указанное им время. Например:

Донорам крови и её компонентов в день сдачи и на следующий день (ст. 186 ТК РФ)

Работникам, совмещающим работу с обучением, при наличии справки-вызова из учебного заведения (ст. 173-176 ТК РФ)

Родителям детей-инвалидов (ст. 262 ТК РФ)

В целом, для эффективного управления процессом предоставления отгулов работодателю рекомендуется установить внутренний регламент в правилах трудового распорядка или коллективном договоре, определяющий порядок, сроки и процедуру оформления отгулов за переработку.

Защита прав работника при отказе в предоставлении отгулов

К сожалению, не все работодатели добросовестно соблюдают трудовое законодательство в части предоставления отгулов за переработку. Если вы столкнулись с отказом в предоставлении законного отгула, существует алгоритм действий по защите своих прав. ??

Шаг 1. Письменное обращение к работодателю Первым шагом должно стать письменное заявление на имя руководителя организации с подробным изложением ситуации и ссылками на соответствующие статьи ТК РФ (ст. 152, 153). Заявление необходимо составить в двух экземплярах, на втором экземпляре работодатель или секретарь должны поставить отметку о принятии.

Шаг 2. Обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС) Если письменное обращение не дало результатов, следующим шагом может стать обращение в комиссию по трудовым спорам, если таковая создана в организации. КТС рассматривает индивидуальный трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления.

Шаг 3. Обращение в трудовую инспекцию Государственная инспекция труда (ГИТ) является органом, осуществляющим надзор за соблюдением трудового законодательства. Подать жалобу можно:

Лично в территориальное отделение ГИТ

Через официальный сайт "Онлайнинспекция.рф"

По почте заказным письмом с уведомлением

Срок рассмотрения обращения – 30 дней. По результатам проверки инспектор может выдать работодателю предписание об устранении нарушений.

Шаг 4. Обращение в прокуратуру Параллельно с обращением в трудовую инспекцию можно подать жалобу в прокуратуру по месту нахождения работодателя. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства и может применить меры прокурорского реагирования.

Шаг 5. Обращение в суд Если все предыдущие меры не дали результата, работник вправе обратиться в суд с исковым заявлением. Для трудовых споров установлен срок исковой давности – 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При обращении в суд работник освобождается от уплаты госпошлины.

В исковом заявлении можно требовать:

Предоставления отгула за переработку

Компенсации морального вреда

В случае увольнения – компенсации за неиспользованные отгулы

Важно! При защите своих прав необходимо собрать доказательства факта переработки:

Копии приказов о привлечении к сверхурочной работе

Табели учета рабочего времени

Свидетельские показания коллег

Электронную переписку, подтверждающую факт работы сверх нормы

Записи систем контроля доступа в офис

Помните, что согласно ст. 392 ТК РФ, при нарушении работодателем сроков выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты.