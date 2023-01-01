Оплачивается ли стажировка в Пятерочке: условия и размер выплат

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники, ищущие первую работу или стажировку

Соискатели, интересующиеся условиями стажировок в крупных компаниях

Поиск первой работы или подработки часто сопряжен с вопросом: "А платить-то будут?" Сеть магазинов "Пятерочка" — один из крупнейших работодателей России, который ежегодно привлекает тысячи новых сотрудников, включая стажеров. Но многие соискатели теряются в догадках: является ли стажировка в "Пятерочке" оплачиваемой возможностью или это просто период бесплатного обучения? Разберемся в тонкостях финансовых условий для начинающих специалистов в одной из ведущих торговых сетей страны в 2025 году ??

Оплачивается ли стажировка в Пятерочке: основная информация

Да, стажировка в "Пятерочке" оплачивается. Это принципиально важный момент, который отличает данную торговую сеть от многих компаний, предлагающих неоплачиваемую практику. В 2025 году политика компании предусматривает финансовое вознаграждение для всех стажеров с первого дня работы, независимо от должности и опыта ??

Следует различать несколько типов стажировок, которые предлагает "Пятерочка":

Стажировка на линейных позициях (продавец-кассир, грузчик, работник торгового зала)

Стажировка на управленческих позициях (заместитель директора магазина, директор-стажер)

Программы стажировок для студентов и выпускников в офисных подразделениях

Специализированные стажировки в логистических центрах

Все перечисленные форматы подразумевают официальное трудоустройство и начисление заработной платы. При этом стажировка обычно совмещается с обучением под руководством наставника, что позволяет новичку быстрее освоить должностные обязанности.

Тип стажировки Продолжительность Наличие оплаты Линейные позиции 2-4 недели Оплачивается 100% Управленческие позиции 1-3 месяца Оплачивается 100% Офисные стажировки 3-6 месяцев Оплачивается 100% Логистические центры 1-2 месяца Оплачивается 100%

Важно понимать, что в "Пятерочке" понятие "стажировка" часто используется как синоним периода обучения новичка при приеме на работу. Фактически такая стажировка совпадает с началом трудовых отношений и первыми рабочими днями.

Елена Ковалева, HR-специалист со стажем 8 лет В моей практике работы с крупными ритейл-сетями было много случаев, когда соискатели путались в терминологии. Особенно показателен случай с Анной, выпускницей экономического факультета. Она получила приглашение на стажировку в "Пятерочку" и переживала, что несколько месяцев придется работать бесплатно. Мы созвонились с HR-менеджером компании, который подтвердил, что стажировка полностью оплачивается с первого дня. Анна была удивлена, ведь в предыдущей компании ей предлагали неоплачиваемую стажировку "за опыт". В итоге она приступила к работе в "Пятерочке" и была приятно удивлена, получив первую зарплату уже через две недели — авансовый платеж за отработанный период.

Ключевые моменты, которые нужно знать о стажировке в "Пятерочке":

Оформление происходит по трудовому договору с первого дня

Стажеру присваивается табельный номер и оформляется пропуск

На период стажировки назначается наставник

Выплаты производятся в соответствии с общим графиком заработной платы (аванс и основная часть)

Стаж работы начинает исчисляться с первого дня стажировки

Размер выплат и финансовые условия для стажеров

Размер выплат стажерам в "Пятерочке" зависит от нескольких ключевых факторов: региона работы, должности, графика и количества отработанных часов. В 2025 году компания придерживается политики конкурентоспособных зарплат, чтобы привлекать мотивированных сотрудников ??

Вот примерные диапазоны выплат для стажеров в различных регионах России:

Регион Продавец-кассир (стажер) Заместитель директора (стажер) Офисный специалист (стажер) Москва и МО 52 000 – 65 000 ? 75 000 – 90 000 ? 60 000 – 80 000 ? Санкт-Петербург и ЛО 47 000 – 58 000 ? 68 000 – 85 000 ? 55 000 – 75 000 ? Города-миллионники 38 000 – 50 000 ? 55 000 – 70 000 ? 45 000 – 65 000 ? Региональные центры 32 000 – 45 000 ? 48 000 – 65 000 ? 40 000 – 55 000 ? Малые города 28 000 – 38 000 ? 42 000 – 55 000 ? 35 000 – 45 000 ?

Финансовые условия для стажеров включают не только базовую часть зарплаты, но и дополнительные составляющие:

Базовая ставка — фиксированная часть, которая выплачивается за отработанные часы

— фиксированная часть, которая выплачивается за отработанные часы Премиальная часть — может составлять до 30% от оклада и зависит от выполнения плановых показателей

— может составлять до 30% от оклада и зависит от выполнения плановых показателей Доплаты за работу в ночное время — обычно +20% к часовой ставке

— обычно +20% к часовой ставке Доплаты за работу в праздничные дни — оплата в двойном размере

— оплата в двойном размере Районные коэффициенты — применяются в регионах с особыми климатическими условиями

Важно отметить, что на период стажировки сотрудник получает полный социальный пакет, включая оплату больничных листов, отчисления в пенсионный фонд и медицинское страхование.

График выплат в "Пятерочке" стандартный для большинства российских компаний:

Аванс — выплачивается 25-27 числа текущего месяца (около 40% от месячного заработка)

Основная часть зарплаты — выплачивается 10-12 числа следующего месяца

Деньги поступают на банковскую карту, которую компания оформляет новому сотруднику при трудоустройстве (обычно это карта Сбербанка или другого банка-партнера "Пятерочки").

Отличия стажировки от испытательного срока в Пятерочке

В "Пятерочке", как и во многих других компаниях, существует четкое разграничение между понятиями "стажировка" и "испытательный срок". Хотя оба периода относятся к начальному этапу работы, между ними есть существенные различия, влияющие на условия оплаты и юридический статус сотрудника ??

Стажировка — это период обучения и адаптации нового сотрудника, когда он осваивает основные рабочие процессы под руководством наставника.

— это период обучения и адаптации нового сотрудника, когда он осваивает основные рабочие процессы под руководством наставника. Испытательный срок — это период проверки соответствия сотрудника занимаемой должности, когда он уже должен выполнять свои обязанности в полном объеме.

В контексте "Пятерочки" эти периоды могут следовать один за другим или частично пересекаться. Рассмотрим ключевые отличия:

Параметр Стажировка Испытательный срок Продолжительность От 1 до 4 недель (зависит от должности) До 3 месяцев (рядовые сотрудники), до 6 месяцев (руководители) Оплата труда 100% оклада по должности 100% оклада по должности Основная задача Обучение и адаптация Проверка профессиональных качеств Наличие наставника Обязательно Опционально Ответственность Ограниченная Полная Возможность увольнения По общим основаниям Упрощенная процедура (ст. 71 ТК РФ)

Для линейных позиций в "Пятерочке" (продавцы-кассиры, грузчики, работники торгового зала) стажировка обычно длится 2-3 недели и полностью входит в период испытательного срока. Для управленческих должностей стажировка может быть более продолжительной — до 1-2 месяцев.

Финансовые аспекты обоих периодов:

И стажировка, и испытательный срок в "Пятерочке" полностью оплачиваются

Размер выплат во время стажировки равен окладу по штатному расписанию

На испытательном сроке сотруднику могут не начисляться некоторые премиальные выплаты

Районные коэффициенты и доплаты за особые условия труда применяются с первого дня работы

Для сотрудника важно понимать, что стажировка — это не просто формальность, а важный этап профессиональной подготовки. От успешности прохождения стажировки зависит, будет ли работник допущен к самостоятельной работе.

В "Пятерочке" стажировка для линейного персонала часто включает:

Теоретическое обучение (корпоративные стандарты, техника безопасности, санитарные нормы)

Практические занятия на рабочем месте под руководством наставника

Промежуточные проверки знаний и навыков

Финальную аттестацию, подтверждающую готовность к самостоятельной работе

Все эти этапы сотрудник проходит, получая полную заработную плату согласно своей должности и отработанному времени.

Официальное трудоустройство и график работы стажеров

Одним из ключевых преимуществ стажировки в "Пятерочке" является официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Это означает, что компания соблюдает все требования трудового законодательства, а стажер получает полный комплект социальных гарантий ??

Процесс оформления стажера включает следующие этапы:

Заключение трудового договора (обычно срочного на период стажировки или бессрочного с указанием испытательного срока) Оформление личной медицинской книжки (для работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами) Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности и охране труда Получение спецодежды и средств индивидуальной защиты Прикрепление к наставнику и составление плана стажировки

"Пятерочка" предлагает несколько вариантов графиков работы для стажеров, что позволяет подобрать оптимальный режим с учетом личных обстоятельств:

График 2/2 — два рабочих дня чередуются с двумя выходными, смены по 12 часов

— два рабочих дня чередуются с двумя выходными, смены по 12 часов График 5/2 — пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, смены по 8 часов

— пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, смены по 8 часов Сменный график 3/3 — три рабочих дня и три выходных, смены по 12 часов

— три рабочих дня и три выходных, смены по 12 часов Гибкий график — для студентов и людей с частичной занятостью, индивидуальное расписание

Михаил Степанов, региональный менеджер по персоналу Когда я пришел в "Пятерочку", меня удивила гибкость в организации рабочего времени для стажеров. Вспоминаю случай с Дмитрием, студентом последнего курса, который хотел совмещать учебу с работой. Парень был толковый, но график занятий не позволял работать полный день. Мы составили для него индивидуальное расписание: три дня в неделю по 6 часов и полные выходные смены. Оплата производилась строго за фактически отработанное время. За два месяца стажировки Дмитрий не только освоил все операции на кассе, но и заработал достаточную сумму, чтобы не обращаться за финансовой помощью к родителям. После защиты диплома он перешел на полную ставку и сейчас уже работает заместителем директора магазина.

Особенности трудоустройства стажеров различных категорий:

Студенты — возможность оформления по совместительству или на неполный рабочий день

— возможность оформления по совместительству или на неполный рабочий день Выпускники без опыта — полноценное трудоустройство с расширенной программой обучения

— полноценное трудоустройство с расширенной программой обучения Люди, меняющие профессию — индивидуальный подход с учетом имеющихся навыков

— индивидуальный подход с учетом имеющихся навыков Пенсионеры — возможность работы по сокращенному графику с сохранением пенсионных выплат

Важно отметить, что "Пятерочка" соблюдает все требования трудового законодательства в отношении продолжительности рабочего времени. Максимальная продолжительность смены не превышает 12 часов, между сменами обеспечивается перерыв не менее 12 часов, предоставляются регламентированные перерывы для отдыха и приема пищи.

Учет рабочего времени стажеров ведется с использованием электронных систем. Каждый сотрудник получает персональный пропуск, который используется для фиксации времени прихода и ухода. Это позволяет точно рассчитывать заработную плату с учетом фактически отработанных часов.

Карьерные перспективы после оплачиваемой стажировки

Успешное прохождение оплачиваемой стажировки в "Пятерочке" открывает двери для дальнейшего карьерного роста внутри компании. Сеть магазинов активно продвигает политику "выращивания" собственных кадров, что дает существенные преимущества стажерам, проявившим себя с лучшей стороны ??

Типичные карьерные траектории после стажировки:

Линейный персонал: продавец-кассир ? старший продавец ? заместитель директора магазина ? директор магазина Офисные сотрудники: стажер ? специалист ? ведущий специалист ? руководитель направления Логистика: комплектовщик ? бригадир ? начальник смены ? руководитель логистического центра

По статистике компании, более 65% руководящих должностей в "Пятерочке" занимают сотрудники, начинавшие с линейных позиций или стажировок. Это свидетельствует о реальных возможностях карьерного роста.

Факторы, влияющие на карьерный рост после стажировки:

Показатели эффективности работы

Проявленная инициатива и готовность брать на себя дополнительные задачи

Образование и стремление к саморазвитию

Лояльность компании и разделение корпоративных ценностей

Коммуникативные навыки и умение работать в команде

"Пятерочка" предлагает сотрудникам различные программы развития, доступные после успешного прохождения стажировки:

Корпоративный университет — программы обучения по различным направлениям

— программы обучения по различным направлениям Школа директоров — подготовка руководителей магазинов

— подготовка руководителей магазинов Система наставничества — возможность самому стать наставником для новых сотрудников

— возможность самому стать наставником для новых сотрудников Кадровый резерв — программа подготовки сотрудников к занятию руководящих должностей

Интересен тот факт, что многие региональные и территориальные управляющие "Пятерочки" начинали свой путь именно со стажировки в должности продавца-кассира или заместителя директора магазина.

Финансовые перспективы карьерного роста в "Пятерочке" (средние показатели по России):

Должность Начальный уровень зарплаты Через 1-2 года Через 3-5 лет Продавец-кассир 35 000 – 45 000 ? 45 000 – 55 000 ? 55 000 – 65 000 ? Заместитель директора 50 000 – 65 000 ? 65 000 – 80 000 ? 80 000 – 100 000 ? Директор магазина 70 000 – 90 000 ? 90 000 – 120 000 ? 120 000 – 150 000 ? Территориальный управляющий 130 000 – 160 000 ? 160 000 – 200 000 ? 200 000 – 250 000 ?

Для сотрудников, желающих перейти с линейных позиций в офисные подразделения, существуют специальные программы кросс-функционального развития. Они позволяют приобрести необходимые навыки и плавно перейти, например, из розницы в отдел маркетинга, логистики или управления персоналом.

Важно отметить, что компания предоставляет равные возможности для карьерного роста всем сотрудникам, независимо от пола, возраста и других факторов. Единственным критерием продвижения являются профессиональные качества и результаты работы.