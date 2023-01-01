Оплачивается ли стажировка в Пятерочке: условия и размер выплат
Для кого эта статья:
- Студенты и выпускники, ищущие первую работу или стажировку
- Соискатели, интересующиеся условиями стажировок в крупных компаниях
Специалисты в области HR и кадрового менеджмента, желающие разобраться в стажировочных процессах
Поиск первой работы или подработки часто сопряжен с вопросом: "А платить-то будут?" Сеть магазинов "Пятерочка" — один из крупнейших работодателей России, который ежегодно привлекает тысячи новых сотрудников, включая стажеров. Но многие соискатели теряются в догадках: является ли стажировка в "Пятерочке" оплачиваемой возможностью или это просто период бесплатного обучения? Разберемся в тонкостях финансовых условий для начинающих специалистов в одной из ведущих торговых сетей страны в 2025 году ??
Оплачивается ли стажировка в Пятерочке: основная информация
Да, стажировка в "Пятерочке" оплачивается. Это принципиально важный момент, который отличает данную торговую сеть от многих компаний, предлагающих неоплачиваемую практику. В 2025 году политика компании предусматривает финансовое вознаграждение для всех стажеров с первого дня работы, независимо от должности и опыта ??
Следует различать несколько типов стажировок, которые предлагает "Пятерочка":
- Стажировка на линейных позициях (продавец-кассир, грузчик, работник торгового зала)
- Стажировка на управленческих позициях (заместитель директора магазина, директор-стажер)
- Программы стажировок для студентов и выпускников в офисных подразделениях
- Специализированные стажировки в логистических центрах
Все перечисленные форматы подразумевают официальное трудоустройство и начисление заработной платы. При этом стажировка обычно совмещается с обучением под руководством наставника, что позволяет новичку быстрее освоить должностные обязанности.
|Тип стажировки
|Продолжительность
|Наличие оплаты
|Линейные позиции
|2-4 недели
|Оплачивается 100%
|Управленческие позиции
|1-3 месяца
|Оплачивается 100%
|Офисные стажировки
|3-6 месяцев
|Оплачивается 100%
|Логистические центры
|1-2 месяца
|Оплачивается 100%
Важно понимать, что в "Пятерочке" понятие "стажировка" часто используется как синоним периода обучения новичка при приеме на работу. Фактически такая стажировка совпадает с началом трудовых отношений и первыми рабочими днями.
Елена Ковалева, HR-специалист со стажем 8 лет
В моей практике работы с крупными ритейл-сетями было много случаев, когда соискатели путались в терминологии. Особенно показателен случай с Анной, выпускницей экономического факультета. Она получила приглашение на стажировку в "Пятерочку" и переживала, что несколько месяцев придется работать бесплатно.
Мы созвонились с HR-менеджером компании, который подтвердил, что стажировка полностью оплачивается с первого дня. Анна была удивлена, ведь в предыдущей компании ей предлагали неоплачиваемую стажировку "за опыт". В итоге она приступила к работе в "Пятерочке" и была приятно удивлена, получив первую зарплату уже через две недели — авансовый платеж за отработанный период.
Ключевые моменты, которые нужно знать о стажировке в "Пятерочке":
- Оформление происходит по трудовому договору с первого дня
- Стажеру присваивается табельный номер и оформляется пропуск
- На период стажировки назначается наставник
- Выплаты производятся в соответствии с общим графиком заработной платы (аванс и основная часть)
- Стаж работы начинает исчисляться с первого дня стажировки
Размер выплат и финансовые условия для стажеров
Размер выплат стажерам в "Пятерочке" зависит от нескольких ключевых факторов: региона работы, должности, графика и количества отработанных часов. В 2025 году компания придерживается политики конкурентоспособных зарплат, чтобы привлекать мотивированных сотрудников ??
Вот примерные диапазоны выплат для стажеров в различных регионах России:
|Регион
|Продавец-кассир (стажер)
|Заместитель директора (стажер)
|Офисный специалист (стажер)
|Москва и МО
|52 000 – 65 000 ?
|75 000 – 90 000 ?
|60 000 – 80 000 ?
|Санкт-Петербург и ЛО
|47 000 – 58 000 ?
|68 000 – 85 000 ?
|55 000 – 75 000 ?
|Города-миллионники
|38 000 – 50 000 ?
|55 000 – 70 000 ?
|45 000 – 65 000 ?
|Региональные центры
|32 000 – 45 000 ?
|48 000 – 65 000 ?
|40 000 – 55 000 ?
|Малые города
|28 000 – 38 000 ?
|42 000 – 55 000 ?
|35 000 – 45 000 ?
Финансовые условия для стажеров включают не только базовую часть зарплаты, но и дополнительные составляющие:
- Базовая ставка — фиксированная часть, которая выплачивается за отработанные часы
- Премиальная часть — может составлять до 30% от оклада и зависит от выполнения плановых показателей
- Доплаты за работу в ночное время — обычно +20% к часовой ставке
- Доплаты за работу в праздничные дни — оплата в двойном размере
- Районные коэффициенты — применяются в регионах с особыми климатическими условиями
Важно отметить, что на период стажировки сотрудник получает полный социальный пакет, включая оплату больничных листов, отчисления в пенсионный фонд и медицинское страхование.
График выплат в "Пятерочке" стандартный для большинства российских компаний:
- Аванс — выплачивается 25-27 числа текущего месяца (около 40% от месячного заработка)
- Основная часть зарплаты — выплачивается 10-12 числа следующего месяца
Деньги поступают на банковскую карту, которую компания оформляет новому сотруднику при трудоустройстве (обычно это карта Сбербанка или другого банка-партнера "Пятерочки").
Отличия стажировки от испытательного срока в Пятерочке
В "Пятерочке", как и во многих других компаниях, существует четкое разграничение между понятиями "стажировка" и "испытательный срок". Хотя оба периода относятся к начальному этапу работы, между ними есть существенные различия, влияющие на условия оплаты и юридический статус сотрудника ??
- Стажировка — это период обучения и адаптации нового сотрудника, когда он осваивает основные рабочие процессы под руководством наставника.
- Испытательный срок — это период проверки соответствия сотрудника занимаемой должности, когда он уже должен выполнять свои обязанности в полном объеме.
В контексте "Пятерочки" эти периоды могут следовать один за другим или частично пересекаться. Рассмотрим ключевые отличия:
|Параметр
|Стажировка
|Испытательный срок
|Продолжительность
|От 1 до 4 недель (зависит от должности)
|До 3 месяцев (рядовые сотрудники), до 6 месяцев (руководители)
|Оплата труда
|100% оклада по должности
|100% оклада по должности
|Основная задача
|Обучение и адаптация
|Проверка профессиональных качеств
|Наличие наставника
|Обязательно
|Опционально
|Ответственность
|Ограниченная
|Полная
|Возможность увольнения
|По общим основаниям
|Упрощенная процедура (ст. 71 ТК РФ)
Для линейных позиций в "Пятерочке" (продавцы-кассиры, грузчики, работники торгового зала) стажировка обычно длится 2-3 недели и полностью входит в период испытательного срока. Для управленческих должностей стажировка может быть более продолжительной — до 1-2 месяцев.
Финансовые аспекты обоих периодов:
- И стажировка, и испытательный срок в "Пятерочке" полностью оплачиваются
- Размер выплат во время стажировки равен окладу по штатному расписанию
- На испытательном сроке сотруднику могут не начисляться некоторые премиальные выплаты
- Районные коэффициенты и доплаты за особые условия труда применяются с первого дня работы
Для сотрудника важно понимать, что стажировка — это не просто формальность, а важный этап профессиональной подготовки. От успешности прохождения стажировки зависит, будет ли работник допущен к самостоятельной работе.
В "Пятерочке" стажировка для линейного персонала часто включает:
- Теоретическое обучение (корпоративные стандарты, техника безопасности, санитарные нормы)
- Практические занятия на рабочем месте под руководством наставника
- Промежуточные проверки знаний и навыков
- Финальную аттестацию, подтверждающую готовность к самостоятельной работе
Все эти этапы сотрудник проходит, получая полную заработную плату согласно своей должности и отработанному времени.
Официальное трудоустройство и график работы стажеров
Одним из ключевых преимуществ стажировки в "Пятерочке" является официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Это означает, что компания соблюдает все требования трудового законодательства, а стажер получает полный комплект социальных гарантий ??
Процесс оформления стажера включает следующие этапы:
- Заключение трудового договора (обычно срочного на период стажировки или бессрочного с указанием испытательного срока)
- Оформление личной медицинской книжки (для работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами)
- Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности и охране труда
- Получение спецодежды и средств индивидуальной защиты
- Прикрепление к наставнику и составление плана стажировки
"Пятерочка" предлагает несколько вариантов графиков работы для стажеров, что позволяет подобрать оптимальный режим с учетом личных обстоятельств:
- График 2/2 — два рабочих дня чередуются с двумя выходными, смены по 12 часов
- График 5/2 — пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, смены по 8 часов
- Сменный график 3/3 — три рабочих дня и три выходных, смены по 12 часов
- Гибкий график — для студентов и людей с частичной занятостью, индивидуальное расписание
Михаил Степанов, региональный менеджер по персоналу
Когда я пришел в "Пятерочку", меня удивила гибкость в организации рабочего времени для стажеров. Вспоминаю случай с Дмитрием, студентом последнего курса, который хотел совмещать учебу с работой. Парень был толковый, но график занятий не позволял работать полный день.
Мы составили для него индивидуальное расписание: три дня в неделю по 6 часов и полные выходные смены. Оплата производилась строго за фактически отработанное время. За два месяца стажировки Дмитрий не только освоил все операции на кассе, но и заработал достаточную сумму, чтобы не обращаться за финансовой помощью к родителям. После защиты диплома он перешел на полную ставку и сейчас уже работает заместителем директора магазина.
Особенности трудоустройства стажеров различных категорий:
- Студенты — возможность оформления по совместительству или на неполный рабочий день
- Выпускники без опыта — полноценное трудоустройство с расширенной программой обучения
- Люди, меняющие профессию — индивидуальный подход с учетом имеющихся навыков
- Пенсионеры — возможность работы по сокращенному графику с сохранением пенсионных выплат
Важно отметить, что "Пятерочка" соблюдает все требования трудового законодательства в отношении продолжительности рабочего времени. Максимальная продолжительность смены не превышает 12 часов, между сменами обеспечивается перерыв не менее 12 часов, предоставляются регламентированные перерывы для отдыха и приема пищи.
Учет рабочего времени стажеров ведется с использованием электронных систем. Каждый сотрудник получает персональный пропуск, который используется для фиксации времени прихода и ухода. Это позволяет точно рассчитывать заработную плату с учетом фактически отработанных часов.
Карьерные перспективы после оплачиваемой стажировки
Успешное прохождение оплачиваемой стажировки в "Пятерочке" открывает двери для дальнейшего карьерного роста внутри компании. Сеть магазинов активно продвигает политику "выращивания" собственных кадров, что дает существенные преимущества стажерам, проявившим себя с лучшей стороны ??
Типичные карьерные траектории после стажировки:
- Линейный персонал: продавец-кассир ? старший продавец ? заместитель директора магазина ? директор магазина
- Офисные сотрудники: стажер ? специалист ? ведущий специалист ? руководитель направления
- Логистика: комплектовщик ? бригадир ? начальник смены ? руководитель логистического центра
По статистике компании, более 65% руководящих должностей в "Пятерочке" занимают сотрудники, начинавшие с линейных позиций или стажировок. Это свидетельствует о реальных возможностях карьерного роста.
Факторы, влияющие на карьерный рост после стажировки:
- Показатели эффективности работы
- Проявленная инициатива и готовность брать на себя дополнительные задачи
- Образование и стремление к саморазвитию
- Лояльность компании и разделение корпоративных ценностей
- Коммуникативные навыки и умение работать в команде
"Пятерочка" предлагает сотрудникам различные программы развития, доступные после успешного прохождения стажировки:
- Корпоративный университет — программы обучения по различным направлениям
- Школа директоров — подготовка руководителей магазинов
- Система наставничества — возможность самому стать наставником для новых сотрудников
- Кадровый резерв — программа подготовки сотрудников к занятию руководящих должностей
Интересен тот факт, что многие региональные и территориальные управляющие "Пятерочки" начинали свой путь именно со стажировки в должности продавца-кассира или заместителя директора магазина.
Финансовые перспективы карьерного роста в "Пятерочке" (средние показатели по России):
|Должность
|Начальный уровень зарплаты
|Через 1-2 года
|Через 3-5 лет
|Продавец-кассир
|35 000 – 45 000 ?
|45 000 – 55 000 ?
|55 000 – 65 000 ?
|Заместитель директора
|50 000 – 65 000 ?
|65 000 – 80 000 ?
|80 000 – 100 000 ?
|Директор магазина
|70 000 – 90 000 ?
|90 000 – 120 000 ?
|120 000 – 150 000 ?
|Территориальный управляющий
|130 000 – 160 000 ?
|160 000 – 200 000 ?
|200 000 – 250 000 ?
Для сотрудников, желающих перейти с линейных позиций в офисные подразделения, существуют специальные программы кросс-функционального развития. Они позволяют приобрести необходимые навыки и плавно перейти, например, из розницы в отдел маркетинга, логистики или управления персоналом.
Важно отметить, что компания предоставляет равные возможности для карьерного роста всем сотрудникам, независимо от пола, возраста и других факторов. Единственным критерием продвижения являются профессиональные качества и результаты работы.
Стажировка в "Пятерочке" — это не просто временный заработок, а полноценный старт карьеры с официальным трудоустройством и конкурентной оплатой труда. Компания гарантирует стажерам все социальные выплаты и предоставляет возможности для профессионального роста. Ключевое преимущество — оплата с первого рабочего дня, причем по той же ставке, что и для постоянных сотрудников. Выбирая "Пятерочку" как первого работодателя, вы получаете не только финансовую стабильность, но и ценный опыт в крупной федеральной компании, который станет серьезным преимуществом в вашем профессиональном портфолио.
Степан Гаврилов
консультант по трудоустройству