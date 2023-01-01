Обязанности менеджера по продажам: ключевые функции и задачи
Для кого эта статья:
- Начинающие менеджеры по продажам, желающие понять свои обязанности
- Опытные менеджеры, стремящиеся улучшить свои результаты в продажах
Люди, рассматривающие карьеру в области продаж и желающие получить информацию о профессии
Менеджер по продажам — центральная фигура любого бизнеса, от которой зависит финансовое благополучие компании. 81% успешных сделок заключается только после пяти и более контактов с клиентом, а 92% продавцов сдаются уже после четвертой попытки. Разница между посредственным сотрудником и настоящим профессионалом определяется не только врожденной харизмой, но и четким пониманием своих обязанностей. Какие именно задачи решает менеджер по продажам ежедневно и какие функции он выполняет для достижения высоких результатов? 🔍
Что делает менеджер по продажам: основные функции
Менеджер по продажам выполняет роль связующего звена между компанией и клиентом. Его главная миссия — трансформировать потенциальный интерес в реальную прибыль. Взглянем на ключевые функции, которые лежат в основе этой профессии:
- Привлечение клиентов — поиск и установление первичного контакта с потенциальными покупателями через различные каналы коммуникации
- Сопровождение клиентов — ведение клиента от первого интереса до заключения сделки и последующего обслуживания
- Презентация продукта — демонстрация преимуществ товара или услуги с акцентом на решение проблем клиента
- Переговоры и закрытие сделок — умение обрабатывать возражения и доводить процесс до подписания договора
- Аналитика и отчетность — сбор данных о продажах, клиентах и рынке для оптимизации дальнейшей работы
Эффективный менеджер не просто продает товар — он выстраивает долгосрочные отношения с клиентами, основанные на доверии и взаимной выгоде. Исследования показывают, что привлечение нового клиента обходится в 5-7 раз дороже, чем удержание существующего. Поэтому лояльность клиентской базы напрямую влияет на рентабельность бизнеса. 💼
Михаил Стрельцов, руководитель отдела продаж Когда я только начинал работать менеджером по продажам, я считал, что моя главная функция — "впаривать" товар любой ценой. Такой подход быстро привел к выгоранию и низким результатам. Переломный момент наступил, когда я понял: мои настоящие функции — не продавать, а решать проблемы клиентов. Я перестроил свою работу, начав с глубокого анализа потребностей каждого потенциального покупателя. Вместо стандартных скриптов я стал предлагать индивидуальные решения. В результате конверсия выросла на 38%, а количество повторных обращений увеличилось вдвое. Самое удивительное — работать стало легче и приятнее, потому что я наконец понял свою истинную функцию.
|Функция
|Значение для бизнеса
|Вклад в личные KPI менеджера
|Привлечение клиентов
|Расширение клиентской базы, рост рыночной доли
|30-40% оценки эффективности
|Сопровождение клиентов
|Повышение среднего чека, снижение оттока
|20-25% оценки эффективности
|Презентация продукта
|Повышение конверсии, создание правильных ожиданий
|15-20% оценки эффективности
|Переговоры и закрытие сделок
|Оптимизация маржинальности, сокращение цикла продаж
|25-30% оценки эффективности
|Аналитика и отчетность
|Оптимизация бизнес-процессов, прогнозирование
|10-15% оценки эффективности
12 ключевых обязанностей менеджера по продажам
Профессия менеджера по продажам включает широкий спектр конкретных обязанностей, которые в комплексе формируют эффективный рабочий процесс. Рассмотрим детально 12 ключевых задач, за выполнение которых отвечает специалист в области продаж:
- Проведение холодных звонков и первичных контактов — активное обращение к потенциальным клиентам без предварительной договоренности с целью выявления интереса
- Работа с входящими запросами — оперативная и качественная обработка обращений от потенциальных клиентов через различные каналы связи
- Ведение клиентской базы — систематизация информации о клиентах и истории взаимодействия с ними в CRM-системе
- Подготовка коммерческих предложений — разработка персонализированных предложений с учетом потребностей конкретного клиента
- Проведение презентаций и демонстраций продукта — наглядное представление преимуществ товара или услуги
- Обработка возражений клиентов — профессиональный ответ на сомнения и вопросы, мешающие заключению сделки
- Согласование условий сделки — переговоры о цене, сроках, объемах и других параметрах контракта
- Оформление документации — подготовка договоров, счетов и других сопроводительных документов
- Контроль оплаты и отгрузки — отслеживание своевременности платежей и доставки товара или предоставления услуги
- Сбор обратной связи — получение отзывов о качестве продукта и сервиса для дальнейшего улучшения
- Ведение отчетности — регулярная подготовка отчетов о результатах работы для руководства
- Анализ эффективности продаж — оценка результативности различных подходов и каналов привлечения клиентов
Каждая из этих обязанностей требует определенных навыков и компетенций. Например, для успешного проведения холодных звонков необходимы стрессоустойчивость и навыки активного слушания, в то время как подготовка коммерческих предложений требует аналитического мышления и понимания потребностей клиента. 📊
По данным исследования Harvard Business Review, менеджеры по продажам тратят в среднем только 34% своего рабочего времени непосредственно на общение с клиентами. Остальное время уходит на административные задачи, внутренние коммуникации и обучение. Эффективное распределение времени между различными обязанностями становится критически важным навыком для достижения высоких результатов.
Ежедневные и долгосрочные задачи в работе с клиентами
Работа менеджера по продажам строится на балансе между оперативными ежедневными действиями и стратегическими долгосрочными задачами. Понимание этой двойственности помогает правильно планировать рабочий процесс и достигать устойчивых результатов. 🗓️
Ежедневные задачи:
- Обработка новых входящих запросов в течение 15-30 минут после их поступления
- Выполнение плана по холодным звонкам (от 15 до 50 звонков в день в зависимости от специфики продукта)
- Обновление статусов сделок в CRM-системе по мере продвижения клиентов по воронке продаж
- Отправка коммерческих предложений и следование up по отправленным ранее
- Реагирование на срочные запросы существующих клиентов
- Координация работы с другими отделами по текущим сделкам
- Заполнение ежедневных отчетов о проделанной работе
Долгосрочные задачи:
- Разработка и реализация стратегии по развитию клиентской базы на 3-6 месяцев вперед
- Построение и углубление отношений с ключевыми клиентами
- Анализ тенденций рынка и корректировка подхода к продажам
- Разработка программ лояльности для существующих клиентов
- Подготовка и проведение сезонных акций и специальных предложений
- Обучение и совершенствование профессиональных навыков
- Участие в формировании ассортиментной и ценовой политики компании
Правильное сочетание ежедневных и долгосрочных задач позволяет не только выполнять текущий план продаж, но и создавать фундамент для устойчивого роста в будущем. Статистика показывает, что менеджеры, уделяющие не менее 20% рабочего времени стратегическим задачам, демонстрируют на 27% более высокие результаты в долгосрочной перспективе.
Анна Соколова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Моя главная ошибка в начале карьеры — я была полностью поглощена ежедневной рутиной. Каждый день я выполняла план звонков, отправляла предложения, решала текущие вопросы. Результаты были неплохими, но росли медленно. Однажды я потеряла крупного клиента, потому что конкурент предложил ему индивидуальную программу сотрудничества на год вперед. Это стало для меня сигналом к изменениям. Я перестроила свой график, выделив два часа в неделю на разработку долгосрочных стратегий для ключевых клиентов. Через три месяца я не только вернула потерянного клиента, но и увеличила средний чек на 23%. Сейчас я четко разделяю свои задачи на операционные и стратегические, и это помогает мне достигать стабильно высоких результатов квартал за кварталом.
Отличия обязанностей менеджера в разных сферах бизнеса
Хотя базовые принципы продаж универсальны, конкретные обязанности менеджера могут существенно различаться в зависимости от сферы бизнеса, типа продукта и целевой аудитории. Рассмотрим основные отличия в работе менеджеров по продажам в различных отраслях. 🔄
|Сфера бизнеса
|Специфические обязанности
|Цикл продаж
|Ключевые метрики
|B2B (продажи юридическим лицам)
|• Участие в тендерах<br>• Подготовка сложной технической документации<br>• Ведение длительных переговоров с несколькими лицами, принимающими решение
|От 1 до 12 месяцев
|• Средний чек<br>• Маржинальность сделок<br>• Процент повторных продаж
|B2C (продажи физическим лицам)
|• Работа с возражениями на эмоциональном уровне<br>• Быстрое принятие решений<br>• Активные продажи и допродажи
|От нескольких минут до нескольких дней
|• Количество транзакций<br>• Конверсия<br>• Средний чек
|Недвижимость
|• Организация просмотров объектов<br>• Работа с документами на собственность<br>• Сопровождение сделки вплоть до подписания договора
|От 2 недель до 6 месяцев
|• Количество показов<br>• Конверсия показов в сделки<br>• Средний чек
|IT и программное обеспечение
|• Демонстрация технических возможностей продукта<br>• Координация работы с техническими специалистами<br>• Организация пилотных проектов
|От 1 до 9 месяцев
|• Стоимость привлечения клиента (CAC)<br>• Пожизненная ценность клиента (LTV)<br>• Скорость заключения сделок
|FMCG (товары повседневного спроса)
|• Мерчандайзинг<br>• Контроль остатков на складах клиентов<br>• Проведение промо-акций
|От нескольких дней до 1 месяца
|• Количество торговых точек<br>• Представленность ассортимента<br>• Выполнение плана продаж
Например, в B2B-продажах менеджер должен обладать глубокими знаниями продукта и отрасли, уметь вести длительные переговоры и работать с несколькими лицами, принимающими решения. В такой среде один клиент может обеспечить значительную часть годового оборота компании.
В сфере розничных продаж (B2C) акцент смещается на скорость обслуживания, эмоциональное воздействие и объем транзакций. Здесь ключевое значение имеют навыки активных продаж и умение быстро выявлять потребности клиента.
При продаже сложных IT-решений менеджер нередко выполняет роль "переводчика" между техническими специалистами и бизнес-пользователями, помогая клиенту увидеть конкретную бизнес-ценность в технологическом решении.
Исследование, проведенное Sales Benchmark Index, показывает, что успешность менеджера по продажам на 37% зависит от его способности адаптироваться к специфике конкретной отрасли и продукта. Поэтому при переходе из одной сферы в другую даже опытным продавцам требуется время на адаптацию и переобучение. 📈
Навыки для успешного выполнения обязанностей продажника
Для эффективного выполнения всех обязанностей менеджеру по продажам необходим определенный набор профессиональных и личностных качеств. Исследования показывают, что 76% успеха в продажах зависит не от знания продукта, а от навыков коммуникации и психологических компетенций. 🚀
Ключевые профессиональные навыки:
- Искусство ведения переговоров — умение находить взаимовыгодные решения и достигать поставленных целей
- Навыки презентации — способность структурированно и убедительно представлять информацию о продукте
- Управление возражениями — умение трансформировать сомнения клиента в аргументы в пользу покупки
- Аналитическое мышление — способность анализировать рыночные тренды и поведение клиентов
- Планирование и тайм-менеджмент — эффективное распределение ресурсов и времени для достижения максимальных результатов
- CRM-грамотность — умение использовать системы управления взаимоотношениями с клиентами
- Знание продукта — глубокое понимание технических характеристик и преимуществ предлагаемого решения
Необходимые личностные качества:
- Эмпатия — способность понимать и предвидеть потребности клиента
- Стрессоустойчивость — умение сохранять спокойствие и эффективность в напряженных ситуациях
- Целеустремленность — ориентация на результат и настойчивость в достижении целей
- Адаптивность — готовность меняться и подстраиваться под новые условия и требования
- Оптимизм — позитивный настрой и вера в успех даже после отказов и неудач
- Честность — строгое соблюдение этических принципов в отношениях с клиентами
- Любознательность — постоянное стремление к новым знаниям и совершенствованию навыков
Согласно исследованию CSO Insights, только 16% навыков, необходимых для успеха в продажах, можно отнести к врожденным талантам. Остальные 84% — это приобретенные компетенции, которые можно и нужно развивать.
Особенно важным в современных условиях становится навык адаптивных продаж — способность менять подход к клиенту в зависимости от его поведения и реакций. Менеджеры, владеющие этим навыком, демонстрируют на 31% более высокие результаты по сравнению с теми, кто придерживается единого подхода ко всем клиентам.
Интересно, что по данным LinkedIn, самым востребованным навыком среди работодателей, нанимающих менеджеров по продажам, является не опыт продаж как таковой, а способность к активному слушанию. Это подтверждает старую истину: хороший продавец не тот, кто красиво говорит, а тот, кто умеет слушать и задавать правильные вопросы. 👂
Хорошо выполнять обязанности менеджера по продажам — значит постоянно балансировать между искусством и наукой. С одной стороны, необходимо строго следовать процессам, анализировать данные и систематизировать работу с клиентами. С другой — проявлять гибкость, эмпатию и креативность в каждом взаимодействии. Настоящий профессионал не просто выполняет должностные обязанности, но и постоянно совершенствует подход к их выполнению, адаптируясь к меняющимся условиям рынка и потребностям клиентов. Помните, что в продажах не бывает потолка мастерства — всегда есть куда расти и чему учиться.
Николай Глебов
бизнес-тренер