Обязанности менеджера по продажам: ключевые функции и задачи

Для кого эта статья:

Начинающие менеджеры по продажам, желающие понять свои обязанности

Опытные менеджеры, стремящиеся улучшить свои результаты в продажах

Люди, рассматривающие карьеру в области продаж и желающие получить информацию о профессии Менеджер по продажам — центральная фигура любого бизнеса, от которой зависит финансовое благополучие компании. 81% успешных сделок заключается только после пяти и более контактов с клиентом, а 92% продавцов сдаются уже после четвертой попытки. Разница между посредственным сотрудником и настоящим профессионалом определяется не только врожденной харизмой, но и четким пониманием своих обязанностей. Какие именно задачи решает менеджер по продажам ежедневно и какие функции он выполняет для достижения высоких результатов? 🔍

Что делает менеджер по продажам: основные функции

Менеджер по продажам выполняет роль связующего звена между компанией и клиентом. Его главная миссия — трансформировать потенциальный интерес в реальную прибыль. Взглянем на ключевые функции, которые лежат в основе этой профессии:

Привлечение клиентов — поиск и установление первичного контакта с потенциальными покупателями через различные каналы коммуникации

— поиск и установление первичного контакта с потенциальными покупателями через различные каналы коммуникации Сопровождение клиентов — ведение клиента от первого интереса до заключения сделки и последующего обслуживания

— ведение клиента от первого интереса до заключения сделки и последующего обслуживания Презентация продукта — демонстрация преимуществ товара или услуги с акцентом на решение проблем клиента

— демонстрация преимуществ товара или услуги с акцентом на решение проблем клиента Переговоры и закрытие сделок — умение обрабатывать возражения и доводить процесс до подписания договора

— умение обрабатывать возражения и доводить процесс до подписания договора Аналитика и отчетность — сбор данных о продажах, клиентах и рынке для оптимизации дальнейшей работы

Эффективный менеджер не просто продает товар — он выстраивает долгосрочные отношения с клиентами, основанные на доверии и взаимной выгоде. Исследования показывают, что привлечение нового клиента обходится в 5-7 раз дороже, чем удержание существующего. Поэтому лояльность клиентской базы напрямую влияет на рентабельность бизнеса. 💼

Михаил Стрельцов, руководитель отдела продаж Когда я только начинал работать менеджером по продажам, я считал, что моя главная функция — "впаривать" товар любой ценой. Такой подход быстро привел к выгоранию и низким результатам. Переломный момент наступил, когда я понял: мои настоящие функции — не продавать, а решать проблемы клиентов. Я перестроил свою работу, начав с глубокого анализа потребностей каждого потенциального покупателя. Вместо стандартных скриптов я стал предлагать индивидуальные решения. В результате конверсия выросла на 38%, а количество повторных обращений увеличилось вдвое. Самое удивительное — работать стало легче и приятнее, потому что я наконец понял свою истинную функцию.

Функция Значение для бизнеса Вклад в личные KPI менеджера Привлечение клиентов Расширение клиентской базы, рост рыночной доли 30-40% оценки эффективности Сопровождение клиентов Повышение среднего чека, снижение оттока 20-25% оценки эффективности Презентация продукта Повышение конверсии, создание правильных ожиданий 15-20% оценки эффективности Переговоры и закрытие сделок Оптимизация маржинальности, сокращение цикла продаж 25-30% оценки эффективности Аналитика и отчетность Оптимизация бизнес-процессов, прогнозирование 10-15% оценки эффективности

12 ключевых обязанностей менеджера по продажам

Профессия менеджера по продажам включает широкий спектр конкретных обязанностей, которые в комплексе формируют эффективный рабочий процесс. Рассмотрим детально 12 ключевых задач, за выполнение которых отвечает специалист в области продаж:

Проведение холодных звонков и первичных контактов — активное обращение к потенциальным клиентам без предварительной договоренности с целью выявления интереса Работа с входящими запросами — оперативная и качественная обработка обращений от потенциальных клиентов через различные каналы связи Ведение клиентской базы — систематизация информации о клиентах и истории взаимодействия с ними в CRM-системе Подготовка коммерческих предложений — разработка персонализированных предложений с учетом потребностей конкретного клиента Проведение презентаций и демонстраций продукта — наглядное представление преимуществ товара или услуги Обработка возражений клиентов — профессиональный ответ на сомнения и вопросы, мешающие заключению сделки Согласование условий сделки — переговоры о цене, сроках, объемах и других параметрах контракта Оформление документации — подготовка договоров, счетов и других сопроводительных документов Контроль оплаты и отгрузки — отслеживание своевременности платежей и доставки товара или предоставления услуги Сбор обратной связи — получение отзывов о качестве продукта и сервиса для дальнейшего улучшения Ведение отчетности — регулярная подготовка отчетов о результатах работы для руководства Анализ эффективности продаж — оценка результативности различных подходов и каналов привлечения клиентов

Каждая из этих обязанностей требует определенных навыков и компетенций. Например, для успешного проведения холодных звонков необходимы стрессоустойчивость и навыки активного слушания, в то время как подготовка коммерческих предложений требует аналитического мышления и понимания потребностей клиента. 📊

По данным исследования Harvard Business Review, менеджеры по продажам тратят в среднем только 34% своего рабочего времени непосредственно на общение с клиентами. Остальное время уходит на административные задачи, внутренние коммуникации и обучение. Эффективное распределение времени между различными обязанностями становится критически важным навыком для достижения высоких результатов.

Ежедневные и долгосрочные задачи в работе с клиентами

Работа менеджера по продажам строится на балансе между оперативными ежедневными действиями и стратегическими долгосрочными задачами. Понимание этой двойственности помогает правильно планировать рабочий процесс и достигать устойчивых результатов. 🗓️

Ежедневные задачи:

Обработка новых входящих запросов в течение 15-30 минут после их поступления

Выполнение плана по холодным звонкам (от 15 до 50 звонков в день в зависимости от специфики продукта)

Обновление статусов сделок в CRM-системе по мере продвижения клиентов по воронке продаж

Отправка коммерческих предложений и следование up по отправленным ранее

Реагирование на срочные запросы существующих клиентов

Координация работы с другими отделами по текущим сделкам

Заполнение ежедневных отчетов о проделанной работе

Долгосрочные задачи:

Разработка и реализация стратегии по развитию клиентской базы на 3-6 месяцев вперед

Построение и углубление отношений с ключевыми клиентами

Анализ тенденций рынка и корректировка подхода к продажам

Разработка программ лояльности для существующих клиентов

Подготовка и проведение сезонных акций и специальных предложений

Обучение и совершенствование профессиональных навыков

Участие в формировании ассортиментной и ценовой политики компании

Правильное сочетание ежедневных и долгосрочных задач позволяет не только выполнять текущий план продаж, но и создавать фундамент для устойчивого роста в будущем. Статистика показывает, что менеджеры, уделяющие не менее 20% рабочего времени стратегическим задачам, демонстрируют на 27% более высокие результаты в долгосрочной перспективе.

Анна Соколова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Моя главная ошибка в начале карьеры — я была полностью поглощена ежедневной рутиной. Каждый день я выполняла план звонков, отправляла предложения, решала текущие вопросы. Результаты были неплохими, но росли медленно. Однажды я потеряла крупного клиента, потому что конкурент предложил ему индивидуальную программу сотрудничества на год вперед. Это стало для меня сигналом к изменениям. Я перестроила свой график, выделив два часа в неделю на разработку долгосрочных стратегий для ключевых клиентов. Через три месяца я не только вернула потерянного клиента, но и увеличила средний чек на 23%. Сейчас я четко разделяю свои задачи на операционные и стратегические, и это помогает мне достигать стабильно высоких результатов квартал за кварталом.

Отличия обязанностей менеджера в разных сферах бизнеса

Хотя базовые принципы продаж универсальны, конкретные обязанности менеджера могут существенно различаться в зависимости от сферы бизнеса, типа продукта и целевой аудитории. Рассмотрим основные отличия в работе менеджеров по продажам в различных отраслях. 🔄

Сфера бизнеса Специфические обязанности Цикл продаж Ключевые метрики B2B (продажи юридическим лицам) • Участие в тендерах<br>• Подготовка сложной технической документации<br>• Ведение длительных переговоров с несколькими лицами, принимающими решение От 1 до 12 месяцев • Средний чек<br>• Маржинальность сделок<br>• Процент повторных продаж B2C (продажи физическим лицам) • Работа с возражениями на эмоциональном уровне<br>• Быстрое принятие решений<br>• Активные продажи и допродажи От нескольких минут до нескольких дней • Количество транзакций<br>• Конверсия<br>• Средний чек Недвижимость • Организация просмотров объектов<br>• Работа с документами на собственность<br>• Сопровождение сделки вплоть до подписания договора От 2 недель до 6 месяцев • Количество показов<br>• Конверсия показов в сделки<br>• Средний чек IT и программное обеспечение • Демонстрация технических возможностей продукта<br>• Координация работы с техническими специалистами<br>• Организация пилотных проектов От 1 до 9 месяцев • Стоимость привлечения клиента (CAC)<br>• Пожизненная ценность клиента (LTV)<br>• Скорость заключения сделок FMCG (товары повседневного спроса) • Мерчандайзинг<br>• Контроль остатков на складах клиентов<br>• Проведение промо-акций От нескольких дней до 1 месяца • Количество торговых точек<br>• Представленность ассортимента<br>• Выполнение плана продаж

Например, в B2B-продажах менеджер должен обладать глубокими знаниями продукта и отрасли, уметь вести длительные переговоры и работать с несколькими лицами, принимающими решения. В такой среде один клиент может обеспечить значительную часть годового оборота компании.

В сфере розничных продаж (B2C) акцент смещается на скорость обслуживания, эмоциональное воздействие и объем транзакций. Здесь ключевое значение имеют навыки активных продаж и умение быстро выявлять потребности клиента.

При продаже сложных IT-решений менеджер нередко выполняет роль "переводчика" между техническими специалистами и бизнес-пользователями, помогая клиенту увидеть конкретную бизнес-ценность в технологическом решении.

Исследование, проведенное Sales Benchmark Index, показывает, что успешность менеджера по продажам на 37% зависит от его способности адаптироваться к специфике конкретной отрасли и продукта. Поэтому при переходе из одной сферы в другую даже опытным продавцам требуется время на адаптацию и переобучение. 📈

Навыки для успешного выполнения обязанностей продажника

Для эффективного выполнения всех обязанностей менеджеру по продажам необходим определенный набор профессиональных и личностных качеств. Исследования показывают, что 76% успеха в продажах зависит не от знания продукта, а от навыков коммуникации и психологических компетенций. 🚀

Ключевые профессиональные навыки:

Искусство ведения переговоров — умение находить взаимовыгодные решения и достигать поставленных целей

— умение находить взаимовыгодные решения и достигать поставленных целей Навыки презентации — способность структурированно и убедительно представлять информацию о продукте

— способность структурированно и убедительно представлять информацию о продукте Управление возражениями — умение трансформировать сомнения клиента в аргументы в пользу покупки

— умение трансформировать сомнения клиента в аргументы в пользу покупки Аналитическое мышление — способность анализировать рыночные тренды и поведение клиентов

— способность анализировать рыночные тренды и поведение клиентов Планирование и тайм-менеджмент — эффективное распределение ресурсов и времени для достижения максимальных результатов

— эффективное распределение ресурсов и времени для достижения максимальных результатов CRM-грамотность — умение использовать системы управления взаимоотношениями с клиентами

— умение использовать системы управления взаимоотношениями с клиентами Знание продукта — глубокое понимание технических характеристик и преимуществ предлагаемого решения

Необходимые личностные качества:

Эмпатия — способность понимать и предвидеть потребности клиента

— способность понимать и предвидеть потребности клиента Стрессоустойчивость — умение сохранять спокойствие и эффективность в напряженных ситуациях

— умение сохранять спокойствие и эффективность в напряженных ситуациях Целеустремленность — ориентация на результат и настойчивость в достижении целей

— ориентация на результат и настойчивость в достижении целей Адаптивность — готовность меняться и подстраиваться под новые условия и требования

— готовность меняться и подстраиваться под новые условия и требования Оптимизм — позитивный настрой и вера в успех даже после отказов и неудач

— позитивный настрой и вера в успех даже после отказов и неудач Честность — строгое соблюдение этических принципов в отношениях с клиентами

— строгое соблюдение этических принципов в отношениях с клиентами Любознательность — постоянное стремление к новым знаниям и совершенствованию навыков

Согласно исследованию CSO Insights, только 16% навыков, необходимых для успеха в продажах, можно отнести к врожденным талантам. Остальные 84% — это приобретенные компетенции, которые можно и нужно развивать.

Особенно важным в современных условиях становится навык адаптивных продаж — способность менять подход к клиенту в зависимости от его поведения и реакций. Менеджеры, владеющие этим навыком, демонстрируют на 31% более высокие результаты по сравнению с теми, кто придерживается единого подхода ко всем клиентам.

Интересно, что по данным LinkedIn, самым востребованным навыком среди работодателей, нанимающих менеджеров по продажам, является не опыт продаж как таковой, а способность к активному слушанию. Это подтверждает старую истину: хороший продавец не тот, кто красиво говорит, а тот, кто умеет слушать и задавать правильные вопросы. 👂

Хорошо выполнять обязанности менеджера по продажам — значит постоянно балансировать между искусством и наукой. С одной стороны, необходимо строго следовать процессам, анализировать данные и систематизировать работу с клиентами. С другой — проявлять гибкость, эмпатию и креативность в каждом взаимодействии. Настоящий профессионал не просто выполняет должностные обязанности, но и постоянно совершенствует подход к их выполнению, адаптируясь к меняющимся условиям рынка и потребностям клиентов. Помните, что в продажах не бывает потолка мастерства — всегда есть куда расти и чему учиться.

