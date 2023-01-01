Образец объяснительной записки при нарушении должностных обязанностей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, столкнувшиеся с необходимостью составления объяснительной записки в связи с дисциплинарными нарушениями.

HR-специалисты и менеджеры, заинтересованные в повышении своих профессиональных навыков в области трудового права.

Юридические специалисты и адвокаты, работающие с трудовыми спорами и консультирующие клиентов по вопросам трудовых прав. Ошибки в работе случаются даже у самых ответственных сотрудников. Однако мастерство заключается не в отсутствии промахов, а в умении правильно и профессионально их объяснить. Грамотно составленная объяснительная записка при нарушении должностных обязанностей – это не просто формальность, а инструмент защиты ваших трудовых прав. Неверно оформленный документ может усугубить ситуацию, тогда как юридически выверенная объяснительная способна существенно смягчить последствия дисциплинарного проступка или даже предотвратить необоснованное взыскание. ??

Что такое объяснительная записка и когда она требуется

Объяснительная записка — это официальный документ, составляемый работником по требованию работодателя для разъяснения причин нарушения трудовой дисциплины или должностных обязанностей. Согласно статье 193 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан затребовать письменное объяснение перед применением дисциплинарного взыскания. Непредоставление такого объяснения не является препятствием для наложения дисциплинарного взыскания, но может существенно ослабить позицию работника при возможном трудовом споре.

Объяснительная записка требуется в следующих ситуациях:

Опоздание на работу или преждевременный уход с рабочего места

Невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей

Нарушение правил внутреннего трудового распорядка

Несоблюдение требований охраны труда и техники безопасности

Порча имущества работодателя

Прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд)

Появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны

Важно понимать, что объяснительная записка — это не признание вины, а возможность изложить свою версию событий и обстоятельств, которые привели к нарушению. Это ваш шанс представить ситуацию в более благоприятном свете и указать на смягчающие обстоятельства.

Тип нарушения Возможные дисциплинарные взыскания Важные аспекты объяснительной Опоздание Замечание, выговор Указать объективные причины (транспортные проблемы, форс-мажор) Невыполнение поручения Замечание, выговор Объяснить причины невыполнения, указать на объективные препятствия Прогул Выговор, увольнение Подробно описать обстоятельства, приложить документы, подтверждающие уважительность причины Нарушение техники безопасности Замечание, выговор, увольнение Указать на недостатки инструктажа или оборудования, если они имели место

Анна Сергеева, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, которому грозило увольнение за прогул. Руководитель затребовал объяснительную, но сотрудник не придал этому значения и написал формальный ответ, не указав действительных причин своего отсутствия. Мы срочно подготовили дополнение к объяснительной, где подробно изложили обстоятельства – у клиента произошла экстренная ситуация с близким родственником, требовавшая неотложной помощи. К документу были приложены медицинские справки. В результате вместо увольнения сотрудник получил только выговор. Этот случай наглядно показывает, насколько важно серьезно отнестись к составлению объяснительной и максимально подробно изложить обстоятельства.

Структура и правила оформления объяснительной

Грамотно оформленная объяснительная записка должна соответствовать определенным требованиям делового документооборота. Правильная структура не только демонстрирует ваш профессионализм, но и обеспечивает четкое изложение всех важных аспектов ситуации. ??

Стандартная структура объяснительной записки включает следующие элементы:

Шапка документа: В правом верхнем углу указываются должность, ФИО руководителя, которому адресована записка, а также должность и ФИО составителя документа. Название документа: По центру листа пишется "Объяснительная записка". Содержательная часть: Здесь следует изложить: Суть произошедшего инцидента или нарушения

Дату, время и место события

Причины, которые привели к нарушению

Обстоятельства, которые могут быть расценены как смягчающие Заключительная часть: Выражение сожаления о случившемся и обещание не допускать подобных нарушений в будущем (если это уместно). Дата и подпись: Документ завершается датой составления и личной подписью сотрудника.

При оформлении объяснительной записки важно соблюдать следующие правила:

Документ составляется на стандартном листе А4

Текст должен быть написан разборчивым почерком или напечатан

Стиль изложения – деловой, без эмоциональной окраски

Факты следует излагать четко, последовательно и объективно

Недопустимо использование жаргонизмов, ненормативной лексики или грубых выражений

Все утверждения должны быть обоснованы, при возможности подкреплены ссылками на документы или свидетельские показания

Рекомендуется хранить копию объяснительной записки с отметкой о принятии документа работодателем. Это пригодится в случае возникновения трудового спора.

Образец объяснительной за нарушение должностных обязанностей

Представляю универсальный шаблон объяснительной записки, который можно адаптировать под конкретную ситуацию нарушения должностных обязанностей. Ознакомьтесь с образцом и используйте его как основу при составлении собственного документа. ??

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П.

Объяснительная записка

Я, Петров Петр Петрович, 15.05.2025 не выполнил план продаж на 25%, установленный должностной инструкцией менеджера по продажам от 10.01.2025.

Данное нарушение должностных обязанностей произошло по следующим причинам:

В период с 10.05.2025 по 14.05.2025 я находился на больничном (копия листа нетрудоспособности прилагается), что сократило время для выполнения плановых показателей. После возвращения к работе 15.05.2025 возникли технические неполадки в CRM-системе, что затруднило своевременную обработку поступивших заявок. О данной проблеме было незамедлительно сообщено руководителю отдела продаж Сидорову С.С. и направлена заявка в IT-отдел (копия заявки №458 прилагается).

Понимаю серьезность допущенного нарушения и его влияние на общие показатели отдела. В настоящее время мной разработан план по компенсации невыполненной части задания в следующем отчетном периоде, который включает:

– увеличение количества холодных звонков на 30%; – проведение дополнительных презентаций для ключевых клиентов; – расширение клиентской базы за счет новых сегментов рынка.

Гарантирую, что приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в будущем и выполнения планов продаж в полном объеме.

16.05.2025 ___ / Петров П.П. /

При составлении объяснительной записки за нарушение должностных обязанностей учитывайте специфику конкретного нарушения. Вот несколько вариантов формулировок для разных типов нарушений:

Тип нарушения Возможная формулировка в объяснительной Несвоевременное выполнение задачи "Я не смог завершить проект в установленный срок до 12.05.2025 по причине неожиданного увеличения объема работ на 30% после уточнения требований заказчиком 10.05.2025, о чем было сообщено руководителю проекта..." Ошибка в работе "При составлении финансового отчета за апрель 2025 года мной была допущена ошибка в расчетах по причине сбоя в программном обеспечении, который произошел 28.04.2025 во время обновления системы..." Нарушение регламента "14.05.2025 я нарушил регламент обработки входящих обращений клиентов, не зарегистрировав 3 обращения в установленной форме. Данное нарушение произошло вследствие экстренной ситуации с клиентом ООО "Партнер"..." Конфликт с коллегой "12.05.2025 между мной и менеджером отдела логистики Сидоровым С.С. произошел конфликт по поводу очередности отгрузки товара. Признаю, что в процессе обсуждения допустил повышение тона, что противоречит корпоративному кодексу..."

Юридические аспекты подачи объяснительной записки

Знание юридических нюансов процедуры затребования и подачи объяснительной записки критически важно для защиты ваших трудовых прав. Трудовой кодекс РФ устанавливает четкие рамки и правила этого процесса, игнорирование которых может привести к признанию дисциплинарного взыскания незаконным. ??

Ключевые юридические аспекты, которые необходимо учитывать:

Сроки запроса объяснения: Работодатель обязан затребовать письменное объяснение до применения дисциплинарного взыскания, но не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Работнику предоставляется 2 рабочих дня для дачи письменного объяснения. Если по истечении этого срока объяснение не представлено, составляется соответствующий акт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания, однако может ослабить позицию работника при возможном обжаловании.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Работник имеет право обжаловать дисциплинарное взыскание в государственную инспекцию труда, комиссию по трудовым спорам или суд.

Особое внимание следует обратить на процедуру вручения требования о предоставлении объяснительной записки. Работодатель должен документально зафиксировать факт вручения такого требования. Если работник отказывается получить требование, должен быть составлен соответствующий акт в присутствии свидетелей.

Максим Петренко, адвокат по трудовым спорам В моей практике был показательный случай, когда клиент получил выговор за якобы допущенную грубую ошибку в работе. Руководитель нарушил процедуру: не затребовал объяснительную записку и вынес взыскание постфактум. Мы использовали это нарушение как основание для обжалования в суде. В результате взыскание было признано незаконным, а записи о нём удалены из личного дела сотрудника. При этом работодатель был вынужден выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей. Поэтому всегда рекомендую и работникам, и работодателям строго придерживаться установленных Трудовым кодексом процедур – это защищает интересы обеих сторон.

Как грамотно составить объяснительную и защитить свои права

Умение грамотно составить объяснительную записку – это искусство балансирования между признанием фактов и защитой собственной позиции. Рассмотрим практические рекомендации, которые помогут вам подготовить документ, способный эффективно защитить ваши трудовые права. ???

Собирайте доказательства: Перед составлением объяснительной соберите всю информацию, подтверждающую вашу позицию – документы, свидетельские показания, электронные письма, скриншоты рабочих систем. Признавайте факты, но объясняйте контекст: Не отрицайте очевидные факты, но предоставьте исчерпывающее объяснение обстоятельств, которые привели к нарушению. Указывайте на объективные причины: Если нарушение произошло по независящим от вас причинам (технический сбой, отсутствие необходимых ресурсов, противоречивые указания руководства), обязательно укажите это. Подчеркивайте смягчающие обстоятельства: Отсутствие предыдущих нарушений, положительные показатели работы, отсутствие негативных последствий для работодателя. Демонстрируйте конструктивный подход: Опишите меры, которые вы уже предприняли или планируете предпринять для исправления ситуации и недопущения подобных нарушений в будущем. Избегайте эмоциональных оценок: Пишите только о фактах, избегайте обвинений в адрес коллег или руководства. Соблюдайте сроки: Предоставляйте объяснительную записку в установленный законом двухдневный срок, чтобы не дать работодателю формального повода для составления акта об отказе от дачи объяснений.

Юридически грамотные формулировки, которые следует использовать в объяснительной записке:

Ситуация Нежелательная формулировка Рекомендуемая формулировка Признание факта нарушения "Я виноват в том, что..." "Подтверждаю, что [дата] имело место [нарушение], которое произошло вследствие [объективные причины]..." Ссылка на нехватку ресурсов "Компания не обеспечила меня необходимыми инструментами" "Выполнение данной задачи было затруднено отсутствием [конкретные ресурсы], о необходимости которых было сообщено [кому и когда]..." Указание на перегрузку "Меня завалили работой, поэтому я не успел" "В указанный период мной параллельно выполнялись следующие срочные задачи: [перечислить с указанием сроков и инициаторов], что объективно ограничило возможности по своевременному выполнению..." Обещание исправиться "Больше такого не повторится" "Для предотвращения подобных ситуаций в будущем мной разработан и уже реализуется следующий план мероприятий: [конкретные меры]..."

Помните, что копия объяснительной записки с отметкой о принятии должна остаться у вас. Если работодатель отказывается ставить отметку о получении, отправьте документ заказным письмом с уведомлением о вручении или используйте электронную почту с функцией подтверждения прочтения.

В случае несогласия с вынесенным дисциплинарным взысканием, вы имеете право его обжаловать. Сроки обжалования составляют:

В государственную инспекцию труда – в течение трех месяцев со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права

В комиссию по трудовым спорам – в течение трех месяцев со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права

В суд – в течение трех месяцев со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки