Образец заявления на увольнение по собственному желанию: правила

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение по собственному желанию

HR-специалисты, занимающиеся вопросами кадрового делопроизводства

Юристы, консультирующие по трудовому праву и оформлению увольнений Увольнение по собственному желанию — процедура, требующая правильного документального оформления. Неверно составленное заявление может привести к затягиванию процесса, конфликтам с работодателем или даже судебным разбирательствам. Профессионально оформленное заявление на увольнение — ваша страховка от неприятностей и гарантия соблюдения законных прав. Разберем все тонкости составления этого важного документа по актуальным требованиям 2025 года. 📝

Правила оформления заявления на увольнение

Заявление на увольнение по собственному желанию — документ, который инициирует процедуру прекращения трудовых отношений. Правильное оформление заявления гарантирует соблюдение ваших прав и беспроблемный уход с места работы. 🔍

Основные требования к оформлению заявления:

Составляется в письменной форме (рукописной или печатной)

Содержит обязательные реквизиты в соответствии с ТК РФ

Подается непосредственно работодателю или через канцелярию

Требует личной подписи работника

Должно отражать добровольность решения об увольнении

Статья 80 Трудового кодекса РФ устанавливает право работника расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Этот срок начинает течь со дня следующего после получения работодателем заявления.

Формат заявления Преимущества Недостатки Рукописное Сложнее оспорить подлинность, не требует технических средств Может содержать исправления, почерк не всегда разборчив Печатное с подписью Четкость формулировок, презентабельный вид Требует доказательства добровольности при возникновении споров Электронное (с ЭЦП) Оперативность, актуально для удаленных сотрудников Не все компании принимают, требует наличия ЭЦП

Елена Петрова, HR-директор За годы работы я столкнулась с десятками некорректно составленных заявлений. Помню случай, когда сотрудник указал дату увольнения без учета отработки, что создало серьезную путаницу. Компания готовила замену к одной дате, а юридически правильной была другая. Это привело к срыву важного проекта и финансовым потерям. Поэтому всегда советую: если сомневаетесь — проконсультируйтесь с HR-специалистом до подачи заявления. Это сэкономит нервы и время всем сторонам.

Важно помнить, что отсутствие в заявлении некоторых формальных элементов не делает его недействительным. Главное — явно выраженное желание работника прекратить трудовые отношения. Однако полноценно оформленный документ минимизирует вероятность недопонимания между вами и работодателем. ✅

Структура и содержание заявления по собственному желанию

Грамотно составленное заявление на увольнение должно содержать определенные элементы, расположенные в логической последовательности. Четкая структура не оставляет места для двусмысленных толкований и защищает интересы как работника, так и работодателя. 📋

Обязательные элементы заявления:

Шапка документа — указание адресата (должность и ФИО руководителя, наименование организации) и автора (должность и ФИО работника) Наименование документа — слово "ЗАЯВЛЕНИЕ" посередине листа Текст заявления с формулировкой "Прошу уволить меня по собственному желанию" Дата увольнения с учетом срока отработки или по соглашению сторон Дата составления заявления и подпись работника

Дополнительные элементы, которые могут быть включены при необходимости:

Просьба об увольнении без отработки с указанием основания (при наличии уважительных причин)

Просьба о предоставлении неиспользованного отпуска с последующим увольнением

Указание на необходимость компенсации неиспользованного отпуска

Упоминание о необходимости выдачи трудовой книжки и расчета в последний день работы

Алексей Соколов, юрист по трудовому праву Однажды ко мне обратился клиент, который написал заявление на увольнение по собственному желанию, но потом передумал. Работодатель отказался отменять процедуру увольнения, ссылаясь на то, что заявление уже подписано директором. Я объяснил клиенту, что по закону он имеет право отозвать свое заявление в любой момент до истечения срока предупреждения об увольнении. Мы составили официальный отзыв заявления, и работодатель был вынужден его принять. Эта ситуация наглядно показывает, насколько важно знать свои права и правильно оформлять все этапы процедуры увольнения, включая возможный отзыв заявления.

Формулировки в заявлении должны быть точными и однозначными. Избегайте эмоциональных высказываний и обвинений в адрес работодателя — это может быть истолковано как давление и стать основанием для признания увольнения недобровольным. 🚫

Некорректная формулировка Корректная формулировка "Прошу уволить меня в связи с невыносимыми условиями труда" "Прошу уволить меня по собственному желанию" "Увольняюсь из-за задержки заработной платы" "Прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии со ст. 80 ТК РФ" "Вынужден уйти из-за конфликта с руководством" "Прошу расторгнуть трудовой договор по моей инициативе"

Сроки подачи: что важно знать работнику и HR-специалисту

Правильное соблюдение сроков при увольнении по собственному желанию — залог бесконфликтного расставания с работодателем. Законодательство устанавливает четкие временные рамки, которые должны учитывать обе стороны трудовых отношений. ⏱️

Стандартный срок предупреждения об увольнении составляет две недели. Однако существуют ситуации, когда этот период может быть изменен:

Испытательный срок — достаточно трех календарных дней предупреждения

— достаточно трех календарных дней предупреждения Срочный трудовой договор до 2 месяцев — минимум за три календарных дня

— минимум за три календарных дня Сезонные работы — за семь календарных дней

— за семь календарных дней Руководитель организации — минимум за один месяц

При наличии уважительных причин работодатель обязан уволить сотрудника в срок, указанный в заявлении, без обязательной отработки. К таким причинам относятся:

Поступление в образовательное учреждение

Выход на пенсию

Нарушение работодателем трудового законодательства

Необходимость ухода за ребенком-инвалидом или больным членом семьи

Переезд супруга на работу в другую местность

Важно понимать, что день подачи заявления не включается в двухнедельный срок предупреждения. Отсчет начинается со следующего дня. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

При подаче заявления через почту или курьерскую службу, днем получения работодателем считается дата фактического вручения или отметки о получении документа. Рекомендуется использовать заказное письмо с уведомлением о вручении для подтверждения факта отправки. 📮

Увольнение в день подачи заявления возможно только при достижении соглашения между работником и работодателем. Это должно быть зафиксировано либо в самом заявлении, либо путем проставления резолюции руководителя о согласии на увольнение без отработки.

Юридические нюансы при увольнении по собственному

Увольнение по собственному желанию сопряжено с рядом юридических тонкостей, незнание которых может привести к неприятным последствиям для обеих сторон. Рассмотрим ключевые правовые аспекты этой процедуры. ⚖️

Одним из важнейших прав работника является возможность отозвать свое заявление об увольнении. Это можно сделать в любое время до наступления даты увольнения, указанной в заявлении. Исключение составляет ситуация, когда на место увольняющегося сотрудника уже письменно приглашен другой работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора в соответствии с ТК РФ.

Процедура отзыва заявления также должна быть оформлена письменно. Достаточно написать на имя руководителя заявление примерно следующего содержания: "Отзываю свое заявление об увольнении по собственному желанию от [дата]. Прошу считать его недействительным".

Существуют особенности увольнения для отдельных категорий работников:

Материально ответственные лица обязаны передать все ценности по акту приема-передачи до момента увольнения

обязаны передать все ценности по акту приема-передачи до момента увольнения Беременные женщины имеют право на увольнение в любой день без отработки

имеют право на увольнение в любой день без отработки Сотрудники с детьми до 14 лет могут претендовать на сокращение срока отработки при наличии уважительных причин

могут претендовать на сокращение срока отработки при наличии уважительных причин Сотрудники в период отпуска или больничного не могут быть уволены в эти периоды, если не указали конкретную дату увольнения

Важный юридический нюанс: если в день увольнения работник отсутствует на рабочем месте, работодатель обязан направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправку её по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

В последний рабочий день работнику должны быть выплачены:

Заработная плата за отработанный период

Компенсация за неиспользованный отпуск

Премии и другие выплаты, предусмотренные трудовым договором

Задержка расчета при увольнении влечет материальную ответственность работодателя в виде компенсации в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки. 💰

Готовый образец заявления с пояснениями для всех случаев

Предлагаю универсальный образец заявления на увольнение по собственному желанию, который можно адаптировать под различные ситуации. Документ составлен с учетом актуальных требований трудового законодательства на 2025 год. 📄

Стандартное заявление на увольнение с отработкой:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову Ивану Ивановичу от менеджера по продажам Петрова Петра Петровича ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу уволить меня по собственному желанию 15 марта 2025 года в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации. 01.03.2025 Петров П.П.

Пояснения к элементам заявления:

Шапка документа: Содержит полное наименование должности руководителя, название организации, а также должность и ФИО заявителя. Наименование документа: Указывается по центру прописными буквами. Текст заявления: Четкая формулировка просьбы об увольнении с указанием правового основания. Дата увольнения: Указана с учетом двухнедельного срока предупреждения. Дата составления и подпись: Дата подачи заявления и собственноручная подпись работника.

Варианты адаптации под различные ситуации:

Увольнение без отработки по уважительной причине: "Прошу уволить меня по собственному желанию 03 марта 2025 года без отработки в связи с [указать причину: выходом на пенсию/поступлением в учебное заведение/переездом в другой город и т.д.]. Подтверждающие документы прилагаю." Увольнение с предоставлением отпуска: "Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с 05 марта 2025 года сроком на 14 календарных дней с последующим увольнением по собственному желанию." Увольнение с сокращением срока отработки по соглашению сторон: "Прошу уволить меня по собственному желанию 05 марта 2025 года по соглашению сторон без двухнедельной отработки." Увольнение во время испытательного срока: "Прошу уволить меня по собственному желанию 04 марта 2025 года в соответствии со статьей 71 Трудового кодекса РФ в период испытательного срока с предупреждением за три дня."

Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется:

Составить заявление в двух экземплярах

Получить на своём экземпляре отметку о принятии с датой и подписью принявшего лица

При отправке по почте сохранять квитанцию и опись вложения

Не вносить в заявление эмоциональные оценки или претензии

При наличии особых условий увольнения (компенсации, возврат документов и т.д.) лучше оформить их отдельным соглашением