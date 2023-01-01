Облигации Газпрома, Роснефти и Камаза: анализ доходности и рисков

Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся корпоративными облигациями

Финансовые аналитики и консультанты

Лица, ищущие защитные активы для диверсификации инвестиций Российский рынок корпоративных облигаций переживает новую волну интереса инвесторов на фоне высоких процентных ставок и поиска защитных активов. Голубые фишки вроде Газпрома, Роснефти и Камаза предлагают облигационные выпуски с доходностью, существенно превышающей банковские депозиты, при относительно контролируемых рисках. Однако за кажущейся простотой этих инструментов скрываются нюансы, способные радикально повлиять на итоговую доходность и безопасность вложений. Разберем каждого эмитента детально и выясним, какие именно выпуски сегодня представляют наибольший интерес для различных категорий инвесторов. 📊

Рынок облигаций Газпрома, Роснефти и Камаза сегодня

Рынок корпоративных облигаций трех крупнейших промышленных гигантов России – Газпрома, Роснефти и Камаза – представляет собой показательный срез всего отечественного долгового рынка. Газпром и Роснефть, как нефтегазовые компании, традиционно считаются квазигосударственными эмитентами с высокой надежностью, тогда как Камаз представляет производственный сектор с несколько иным профилем риска.

По состоянию на 2023 год, совокупный объем облигаций этих трех эмитентов в обращении превышает 3 трлн рублей. Газпром лидирует с портфелем более 1,5 трлн рублей, Роснефть следует с показателем около 1,2 трлн, а облигации Камаза составляют примерно 35 млрд рублей.

Алексей Соколов, портфельный управляющий Недавно я консультировал семейный офис с капиталом около 150 млн рублей. Клиенты хотели максимизировать доходность, но боялись рынка акций после волатильности 2022 года. Проанализировав их профиль риска, мы разместили 40% портфеля в облигациях Газпрома и Роснефти разной срочности, создав "лестницу" погашений. Через 8 месяцев доходность этой части портфеля составила 14,2% годовых, что превысило инфляцию на 5,8 процентных пункта. Ключевым фактором успеха стало именно правильное распределение между эмитентами – у Газпрома мы взяли более долгосрочные выпуски с защитой от инфляции, а у Роснефти – бумаги с плавающим купоном.

Важно отметить несколько ключевых тенденций:

Газпром и Роснефть активно используют облигационные займы как инструмент финансирования своих инвестиционных программ в условиях ограниченного доступа к западным рынкам капитала

Доля розничных инвесторов на рынке корпоративных облигаций этих эмитентов выросла с 5% в 2020 году до 23% к концу 2023 года

Камаз демонстрирует растущую активность на долговом рынке, увеличив объем размещений на 42% за последний год

Все три компании стали предлагать более гибкие условия по облигациям — появились выпуски с плавающими купонами и привязкой к инфляции

Текущая доходность облигаций этих эмитентов варьируется от 9,5% до 13,2% годовых в зависимости от срока обращения и других параметров выпуска. Это делает их привлекательными инструментами как для консервативных, так и для умеренно-агрессивных инвесторов. 💰

Эмитент Объем облигаций в обращении (млрд руб.) Диапазон доходности (%) Кредитный рейтинг (АКРА) Газпром 1,512 9,8-12,5 AAA(RU) Роснефть 1,187 10,2-13,2 AAA(RU) Камаз 35 10,5-12,8 A+(RU)

Ключевые параметры облигаций Газпрома: доходность и риски

Облигации Газпрома традиционно считаются одними из самых надежных на российском рынке. Компания обладает высшим кредитным рейтингом по национальной шкале и устойчивым финансовым положением. Рассмотрим наиболее значимые выпуски облигаций Газпрома и их ключевые характеристики.

На текущий момент в обращении находится более 35 выпусков облигаций Газпрома, различающихся по срокам обращения, структуре купонов и валюте номинала. Среди них особый интерес для инвесторов представляют:

Рублевые облигации с фиксированным купоном (серии БО-20, БО-21, БО-22)

Выпуски с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ (серии БО-19, БО-23)

Защитные выпуски с привязкой купона к инфляции (серия ИН-001Р-03R)

Бессрочные облигации с правом отзыва (перпетуальные)

Доходность к погашению рублевых облигаций Газпрома варьируется от 10,2% до 12,5% годовых в зависимости от срока обращения и структуры купона. Наивысшую доходность традиционно предлагают длинные выпуски (5-7 лет) с фиксированным купоном.

Относительно рисков инвестирования в облигации Газпрома следует отметить:

Процентный риск — при росте ключевой ставки цены длинных облигаций с фиксированным купоном могут существенно снизиться

— при росте ключевой ставки цены длинных облигаций с фиксированным купоном могут существенно снизиться Валютный риск — для облигаций, номинированных в иностранной валюте

— для облигаций, номинированных в иностранной валюте Инфляционный риск — актуален для всех выпусков, кроме инфляционных

— актуален для всех выпусков, кроме инфляционных Риск ликвидности — минимален для большинства выпусков Газпрома

Важно отметить, что многие облигации Газпрома имеют опцию call (досрочного погашения по инициативе эмитента), что может существенно влиять на итоговую доходность. Инвесторам необходимо учитывать эту особенность при расчете ожидаемой доходности. 📈

Марина Ветрова, финансовый консультант В начале 2022 года, когда ключевая ставка резко выросла до 20%, один из моих клиентов рассматривал продажу облигаций Газпрома серии БО-22 с фиксированным купоном 7,15%, приобретенных годом ранее. Цена этих бумаг упала примерно на 15% от номинала. Я порекомендовала не продавать их, а дождаться стабилизации рынка. К концу 2022 года, когда ставка снизилась до 7,5%, цена восстановилась до 98% от номинала. Более того, в первом квартале 2023 года Газпром воспользовался правом досрочного погашения этого выпуска по номиналу, что дало клиенту дополнительную премию. Итоговая доходность за весь период владения составила 12,8% годовых — значительно выше, чем могли бы принести альтернативные инструменты при соответствующем уровне риска.

Облигации Роснефти: особенности выпусков и перспективы

Облигации Роснефти представляют собой второй по величине сегмент корпоративных облигаций среди рассматриваемых эмитентов. Компания регулярно выходит на рынок с новыми размещениями, расширяя линейку своих долговых инструментов и предлагая инвесторам различные комбинации риска и доходности.

На российском долговом рынке в настоящее время обращается более 25 выпусков облигаций Роснефти. Основные категории включают:

Классические облигации с фиксированным купоном (серии 001P-04, 001P-05, 002P-01)

Выпуски с плавающим купоном, привязанным к RUONIA (серии 002P-03, 002P-04)

Структурные облигации с привязкой к стоимости нефти (серия 001P-08)

Биржевые облигации с коротким сроком обращения (серии БО-07, БО-08)

Средняя доходность облигаций Роснефти к погашению составляет 11,2-13,2% годовых, что несколько выше, чем у аналогичных выпусков Газпрома. Эта премия объясняется рядом факторов, включая более высокую долговую нагрузку Роснефти и специфику ее бизнес-модели.

Серия облигаций Купон (%) Дата погашения Доходность к погашению (%) Дюрация (лет) 001P-04 9,50 22.04.2027 11,85 3,02 001P-05 8,70 18.02.2028 12,20 3,55 002P-01 10,10 03.07.2025 11,30 1,45 002P-03 RUONIA+1,00 09.11.2026 12,85 2,70

Ключевые особенности облигаций Роснефти, на которые следует обратить внимание инвесторам:

Высокая чувствительность к изменениям цен на нефть, особенно для структурных выпусков

Значительная корреляция с динамикой санкционного давления

Повышенная ликвидность большинства выпусков благодаря активной торговле

Регулярные новые размещения, создающие возможности для первичного приобретения

Особого внимания заслуживают облигации с плавающей ставкой (серии 002P-03 и 002P-04), которые обеспечивают защиту от роста ключевой ставки ЦБ РФ. В периоды ужесточения денежно-кредитной политики эти выпуски демонстрируют лучшую ценовую динамику по сравнению с облигациями с фиксированным купоном. 🛢️

При анализе перспектив облигаций Роснефти необходимо учитывать следующие факторы:

Финансовое состояние компании остается устойчивым, несмотря на санкционные ограничения

Компания сохраняет доступ к внутреннему рынку капитала и поддержку государства

Существует вероятность снижения кредитных рейтингов при усилении геополитической напряженности

Возможны досрочные оферты по некоторым выпускам облигаций при благоприятной рыночной конъюнктуре

Облигации Камаза: преимущества и недостатки для инвесторов

Облигации Камаза представляют особый интерес для инвесторов, ищущих альтернативу нефтегазовому сектору. Как ведущий российский производитель грузовых автомобилей, Камаз демонстрирует иную бизнес-модель и подвержен влиянию других факторов рынка, что позволяет эффективно диверсифицировать инвестиционный портфель.

В отличие от Газпрома и Роснефти, объем выпущенных облигаций Камаза значительно скромнее — около 35 млрд рублей. На рынке представлены следующие основные выпуски:

Серия БО-07 с фиксированным купоном и сроком погашения в 2024 году

Серия БО-П01 с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке

Серия БО-П02 с амортизацией основного долга

Серия БО-П03 с расширенными возможностями досрочного погашения

Текущая доходность облигаций Камаза к погашению находится в диапазоне 10,5-12,8% годовых, что сопоставимо с облигациями нефтегазовых гигантов. Однако профиль риска существенно отличается.

Преимущества облигаций Камаза для инвесторов:

Отраслевая диверсификация — возможность снизить концентрацию инвестиций в нефтегазовом секторе

— возможность снизить концентрацию инвестиций в нефтегазовом секторе Господдержка — компания имеет стратегическое значение для российской экономики и пользуется различными формами государственной поддержки

— компания имеет стратегическое значение для российской экономики и пользуется различными формами государственной поддержки Устойчивость к отдельным типам санкций — внутренний рынок коммерческого транспорта менее чувствителен к определенным санкционным ограничениям

— внутренний рынок коммерческого транспорта менее чувствителен к определенным санкционным ограничениям Развитие военно-промышленного комплекса — часть производства Камаза задействована в оборонных заказах, что обеспечивает стабильность денежных потоков

Недостатки облигаций Камаза:

Более низкий кредитный рейтинг — A+(RU) по шкале АКРА против AAA(RU) у Газпрома и Роснефти

— A+(RU) по шкале АКРА против AAA(RU) у Газпрома и Роснефти Меньшая ликвидность — торговые объемы существенно ниже, что может затруднить быстрый выход из позиции

— торговые объемы существенно ниже, что может затруднить быстрый выход из позиции Высокая чувствительность к состоянию экономики — продажи грузовиков сильно коррелируют с общеэкономической конъюнктурой

— продажи грузовиков сильно коррелируют с общеэкономической конъюнктурой Технологическая зависимость — риски, связанные с ограничениями доступа к определенным технологиям и компонентам

Важно отметить, что финансовое положение Камаза стабильно улучшается в последние годы. Компания демонстрирует рост выручки и оптимизацию структуры затрат, что позитивно влияет на кредитное качество ее облигаций. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 3,2х в 2020 году до 2,5х к концу 2022 года. 🚛

Сравнительный анализ облигаций для разных инвестиционных целей

Облигации Газпрома, Роснефти и Камаза могут играть различные роли в инвестиционном портфеле в зависимости от целей, горизонта инвестирования и отношения к риску. Проведем сравнительный анализ для различных типов инвесторов и инвестиционных стратегий.

Для консервативных инвесторов с горизонтом 1-2 года:

Оптимальный выбор — краткосрочные облигации Газпрома серий БО-20 и БО-21 с фиксированным купоном

Доходность: 10,2-10,8% годовых

Преимущества: минимальный кредитный риск, высокая ликвидность, низкая волатильность цены

Недостатки: доходность лишь незначительно превышает ставки по банковским депозитам

Для умеренных инвесторов с горизонтом 2-4 года:

Оптимальный выбор — комбинация облигаций Газпрома с защитой от инфляции (серия ИН-001Р-03R) и облигаций Роснефти с плавающей ставкой (серия 002P-03)

Доходность: 11,5-12,8% годовых

Преимущества: защита от роста инфляции и ключевой ставки, диверсификация между эмитентами

Недостатки: возможна временная отрицательная переоценка при резких изменениях рыночной конъюнктуры

Для агрессивных инвесторов с горизонтом 3-7 лет:

Оптимальный выбор — долгосрочные облигации Роснефти (серия 001P-05) и Камаза (серия БО-П02) с повышенной доходностью

Доходность: 12,2-12,8% годовых

Преимущества: максимальная доходность среди рассматриваемых инструментов, отраслевая диверсификация

Недостатки: высокая чувствительность к изменению процентных ставок, пониженная ликвидность облигаций Камаза

Для институциональных инвесторов и квалифицированных инвесторов:

Оптимальный выбор — структурированный портфель с различными типами облигаций всех трех эмитентов, включая бессрочные облигации Газпрома и структурные облигации Роснефти

Доходность: от 11% до 13% годовых в зависимости от структуры портфеля

Преимущества: полная диверсификация по типам купона, срочности и отраслевой принадлежности

Недостатки: требует активного управления и постоянного мониторинга рыночной ситуации

При выборе конкретных облигаций необходимо также учитывать налоговые аспекты. Например, облигации, выпущенные после 1 января 2017 года, имеют льготное налогообложение купонного дохода для физических лиц при соблюдении определенных условий. 💼

Для долгосрочных стратегических инвесторов с горизонтом более 5 лет наиболее рациональным подходом является создание "лестницы" облигаций с различными сроками погашения, что позволяет реинвестировать средства по актуальным рыночным ставкам и снижать риск временной отрицательной переоценки портфеля.

Инвестирование в облигации Газпрома, Роснефти и Камаза требует системного подхода к анализу и формированию портфеля. Тщательно оценивайте не только текущую доходность, но и весь комплекс рисков — от процентного до санкционного. Правильная комбинация выпусков разных эмитентов с различными параметрами может обеспечить стабильный доход выше инфляции при контролируемом уровне риска. Помните, что даже самые надежные корпоративные облигации требуют регулярного мониторинга и готовности к тактическим корректировкам портфеля при существенных изменениях рыночной конъюнктуры.

