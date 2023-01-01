Можно ли работать на удаленке в другой стране: правовые аспекты

Для кого эта статья:

Удаленные работники, желающие легально работать из других стран

Профессионалы, интересующиеся правовыми аспектами международной удаленной работы

Компании, нанимающие сотрудников на удаленную работу за границей и нуждающиеся в юридических рекомендациях Представьте: вы потягиваете кофе на балконе с видом на Средиземное море, ноутбук открыт, рабочий день в разгаре, а ваш офис находится за тысячи километров в России. Звучит как мечта? Для многих она стала реальностью! Однако за этой идиллической картинкой скрывается целый лабиринт правовых нюансов, способных превратить вашу "цифровую свободу" в юридический кошмар. 75% удаленных работников сталкиваются с правовыми проблемами в первый год работы из-за границы. Давайте разберемся, как легально совмещать путешествия с карьерой и не оказаться под прицелом налоговых инспекторов двух стран одновременно. ????

Можно ли работать на удаленке в другой стране: общий обзор

Правовой статус удаленной работы из-за границы напоминает мозаику из взаимосвязанных факторов. Сам факт такой работы находится на пересечении законодательства минимум двух стран, и ответ на вопрос "можно ли?" зависит от множества переменных. Ключевыми являются:

Гражданство и резидентство работника

Юрисдикция и локация работодателя

Тип трудовых отношений (официальный контракт, ГПХ, фриланс)

Продолжительность пребывания в иностранном государстве

Визовый режим между странами

Важно понимать: большинство стандартных туристических виз не предусматривают право на работу, даже удаленную. Технически, когда вы работаете физически находясь в другой стране, вы осуществляете трудовую деятельность на территории этой страны – даже если ваш работодатель находится за ее пределами. ??

Ирина Морозова, международный HR-юрист В 2023 году ко мне обратился Алексей, программист крупной российской IT-компании. Он спокойно работал из Таиланда почти год на туристической визе, регулярно выезжая и возвращаясь. При очередном въезде пограничник обратил внимание на частоту его визитов и поинтересовался целью пребывания. Алексей честно сказал, что работает удаленно. Результат – отказ во въезде и внесение в список нежелательных лиц за нарушение визового режима. Компания потеряла ценного сотрудника на критически важном проекте, а Алексей – возможность возвращаться в любимую страну на несколько лет. Всё это можно было предотвратить, оформив правильную визу или разрешение.

С юридической точки зрения возможны следующие сценарии работы из-за границы:

Сценарий Юридический статус Возможные риски Краткосрочная работа (до 90 дней) В большинстве стран серая зона, явно не запрещено Низкие, при условии неафиширования трудовой деятельности Среднесрочная работа (3-6 месяцев) Требуется специальная виза или разрешение в большинстве стран Средние: вопросы при пересечении границы, возможные штрафы Долгосрочная работа (более 6 месяцев) Необходим рабочий статус и налоговое резидентство Высокие: депортация, запрет на въезд, налоговые претензии Работа по Digital Nomad визе Полностью легальна в странах, где введен этот режим Минимальные при соблюдении условий визы

Глобальный тренд последних лет – появление специальных виз для цифровых кочевников. По состоянию на 2025 год, уже более 50 стран предлагают такой формат легализации удаленной работы с их территории. Эти визы специально разработаны для удаленных работников с иностранными работодателями и обычно требуют подтверждения стабильного дохода из-за рубежа.

Визовые ограничения для удаленной работы за границей

Ключевым фактором легальности вашей удаленной работы является правильно подобранный визовый режим. Распространенное заблуждение – "если я работаю на компанию не из этой страны, то местные визовые правила на меня не распространяются". Это фундаментально неверно и может привести к серьезным последствиям. ??

Рассмотрим основные типы виз в контексте возможности удаленной работы:

Туристическая виза – самый распространенный тип, но и самый ограничивающий с точки зрения работы. Официально не позволяет осуществлять трудовую деятельность никакого типа.

– самый распространенный тип, но и самый ограничивающий с точки зрения работы. Официально не позволяет осуществлять трудовую деятельность никакого типа. Бизнес-виза – обычно разрешает деловые встречи, переговоры, участие в конференциях, но не полноценную работу.

– обычно разрешает деловые встречи, переговоры, участие в конференциях, но не полноценную работу. Виза цифрового кочевника (Digital Nomad Visa) – специально создана для удаленных работников, легализует работу на иностранного работодателя.

– специально создана для удаленных работников, легализует работу на иностранного работодателя. Рабочая виза – требует местного работодателя-спонсора, для удаленной работы на иностранную компанию обычно не подходит.

– требует местного работодателя-спонсора, для удаленной работы на иностранную компанию обычно не подходит. ВНЖ (вид на жительство) – обычно дает право на работу, но получение требует существенных инвестиций или оснований (брак, учеба и т.д.).

Специальные визы для цифровых кочевников стали настоящим прорывом для удаленных работников. Они предоставляют легальный статус на срок от 6 месяцев до 2 лет с возможностью продления.

Страна Название визы Срок действия Мин. доход (в месяц) Стоимость оформления Хорватия Digital Nomad Visa до 1 года от 2,300€ ~100€ Португалия D7 Visa / Digital Nomad до 2 лет от 2,800€ ~180€ ОАЭ Remote Work Visa 1 год от 5,000$ ~300$ Таиланд Long-Term Resident Visa 10 лет от 80,000$ годовых ~600$ Грузия Remotely from Georgia 1 год от 2,000$ Бесплатно

Михаил Лебедев, визовый консультант К нам обратилась Елена, маркетолог российской компании, мечтавшая о жизни в Испании. Она прошла собеседование в испанское агентство, но получила отказ – им нужен был сотрудник с правом на работу в ЕС. Мы предложили альтернативную стратегию: Елена получила португальскую визу D7 как цифровой кочевник, сохранив работу в российской компании. Через полгода она переехала в Португалию и легально работала на российского работодателя. Когда местное агентство снова разместило вакансию, она уже имела право на работу в ЕС и получила предложение. Теперь Елена живет в Барселоне, платит налоги в Испании и имеет перспективу получения европейского гражданства. Её путь занял 1,5 года вместо стандартных 5-7 лет при прямой эмиграции.

Для краткосрочных поездок с частичной удаленной работой существует понятие "серой зоны" – когда вы приезжаете как турист, но иногда работаете. Правоприменительная практика здесь разнится от страны к стране:

В Таиланде технически любая работа запрещена без рабочей визы, но власти обычно не преследуют туристов за ответ на рабочую почту.

В странах Шенгенской зоны формальные проверки удаленной работы туристов почти невозможны, но при длительном пребывании могут возникнуть вопросы об источниках дохода.

В США и Канаде пограничники имеют широкие полномочия и могут не впустить в страну при подозрении, что вы планируете работать без соответствующей визы.

Ключевой принцип: для кратковременных поездок с частичной работой обычно достаточно не афишировать рабочие активности, но для длительного пребывания необходимо официальное оформление соответствующего статуса. ??

Налоговые последствия при работе из другого государства

Налоговые обязательства – это второй после визовых требований камень преткновения для удаленных работников за границей. Основное заблуждение: "Я плачу налоги в стране работодателя, значит с налогами всё в порядке". К сожалению, налоговые системы гораздо сложнее, и игнорирование их особенностей может привести к двойному налогообложению или даже уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. ??

Налоговое резидентство обычно определяется по принципу 183 дней – если вы провели в стране более полугода, вы становитесь её налоговым резидентом. Однако есть нюансы:

Некоторые страны (например, США) считают своими налоговыми резидентами всех граждан вне зависимости от места проживания

В ряде юрисдикций существует тест на "центр жизненных интересов" – даже если вы провели меньше 183 дней, но ваша семья живет там, у вас есть недвижимость или бизнес, вас могут признать налоговым резидентом

Есть страны с территориальным принципом налогообложения (Гонконг, Сингапур, Панама), где облагаются только доходы, полученные на их территории

При длительной работе из-за границы важно учитывать следующие налоговые аспекты:

Налог на доходы физических лиц – в стране налогового резидентства вы обязаны декларировать все мировые доходы Социальные взносы – могут взиматься как страной проживания, так и страной работодателя (зависит от наличия соглашений о социальном обеспечении) Корпоративные налоги – для работодателя ваше длительное пребывание в другой стране может создать постоянное представительство компании с соответствующими налоговыми обязательствами НДС и налоги с продаж – особенно актуальны для фрилансеров, оказывающих услуги клиентам из разных стран

Для минимизации налоговых рисков можно использовать следующие стратегии:

Соглашения об избежании двойного налогообложения – проверьте, есть ли такое соглашение между вашей страной и страной пребывания Налоговое планирование по времени пребывания – стратегическое распределение дней пребывания в разных странах для оптимизации налогового статуса Официальное оформление статуса налогового нерезидента в стране гражданства, если это предусмотрено законодательством Структурирование получения доходов через юридические лица в юрисдикциях с благоприятным налоговым режимом (требует профессиональной консультации)

Стоит отметить, что с 2023 года идет активное внедрение автоматического обмена налоговой информацией между странами. Более 100 юрисдикций уже обмениваются данными о счетах нерезидентов, что делает стратегию "невидимости" для налоговых органов практически нереализуемой. ??

Трудовые договоры при международной удаленной работе

Правильно составленный трудовой договор – основа легальной удаленной работы из другой страны. В международном контексте трудовые отношения регулируются сразу несколькими правовыми системами, что создает дополнительную сложность. ??

Основные типы трудовых отношений при работе из-за границы:

Стандартный трудовой договор с российским работодателем – не всегда учитывает международную специфику

с российским работодателем – не всегда учитывает международную специфику Договор с дополнительным соглашением об удаленной работе из другой страны – более гибкий подход

об удаленной работе из другой страны – более гибкий подход Договор ГПХ (гражданско-правового характера) – иногда используется для упрощения отношений, но создает риски переквалификации

– иногда используется для упрощения отношений, но создает риски переквалификации Контракт с иностранным юридическим лицом – оптимален при наличии у работодателя международной структуры

– оптимален при наличии у работодателя международной структуры Оформление в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого – популярный вариант при работе с российскими компаниями из-за границы

При оформлении трудовых отношений для международной удаленной работы следует обратить внимание на следующие аспекты:

Элемент договора На что обратить внимание Возможные решения Применимое право Какой юрисдикции подчиняется договор Явно указать применимое право страны работодателя Место выполнения работы Фиксированное или плавающее Указать возможность работы из разных локаций Рабочее время Учет разницы часовых поясов Определить пересекающиеся часы и асинхронную работу Налоговые обязательства Кто и где платит налоги Четко распределить ответственность сторон Конфиденциальность Международные аспекты защиты данных Учесть требования GDPR и локальных законов

Для работодателей особенно важно учитывать риск создания "постоянного представительства" в стране, где работает сотрудник. Если деятельность сотрудника может быть интерпретирована как представление интересов компании, у налоговых органов этой страны могут возникнуть претензии по корпоративным налогам.

Практические рекомендации по оформлению трудовых отношений:

Для краткосрочной работы из-за границы (до 3 месяцев) обычно достаточно дополнительного соглашения к существующему трудовому договору Для среднесрочной работы (3-12 месяцев) рекомендуется специальный договор с четким указанием налоговых и социальных обязательств Для долгосрочной работы (более года) оптимально оформление через местное юридическое лицо работодателя или специализированного провайдера EOR (Employer of Record) Для фрилансеров важно структурировать отношения через договор оказания услуг с четкими критериями результата работы

В 2025 году многие прогрессивные компании внедряют политику "Work From Anywhere", регламентирующую возможность работы из любой точки мира. Такая политика обычно устанавливает:

Список разрешенных стран для удаленной работы (с учетом правовых рисков)

Максимальную продолжительность работы из одной страны

Процедуру согласования и уведомления о смене локации

Компенсационную политику (сохраняется ли уровень зарплаты при переезде)

Требования к рабочему месту и инфраструктуре

Практические аспекты организации работы из-за рубежа

Помимо юридических вопросов, успешная удаленная работа из другой страны требует грамотной организации рабочего процесса и внимания к практическим деталям. Без этого даже идеально оформленные документы не гарантируют продуктивную работу. ??

Ключевые аспекты организации работы из-за рубежа:

Управление часовыми поясами Определите пересекающиеся рабочие часы с коллегами и клиентами

Используйте инструменты планирования встреч с учетом разных часовых поясов (World Time Buddy, Calendly)

Ведите асинхронную коммуникацию там, где это возможно Техническая инфраструктура Обеспечьте стабильное интернет-соединение (основной и резервный каналы)

Настройте VPN для безопасного доступа к корпоративным ресурсам

Учитывайте ограничения на использование определенных сервисов в разных странах Финансовые вопросы Организуйте удобный способ получения оплаты (мультивалютные карты, электронные кошельки)

Учитывайте комиссии за международные переводы и конвертацию валют

Оформите страховку, покрывающую медицинские расходы за границей Документооборот Настройте систему электронного документооборота с квалифицированной электронной подписью

Определите процедуру получения бумажных документов (при необходимости)

Храните копии всех важных документов в облачном хранилище

Практические рекомендации по адаптации к работе из другой страны:

Начинайте с "тестового" периода – сначала поработайте удаленно 2-4 недели, чтобы выявить проблемы

– сначала поработайте удаленно 2-4 недели, чтобы выявить проблемы Создайте выделенное рабочее пространство – даже если вы в тропическом раю, отдельная рабочая зона повышает продуктивность

– даже если вы в тропическом раю, отдельная рабочая зона повышает продуктивность Учитывайте сезонность и местные особенности – в некоторых странах сезон дождей может серьезно влиять на инфраструктуру

– в некоторых странах сезон дождей может серьезно влиять на инфраструктуру Ищите коворкинги и комьюнити удаленных работников – это поможет как с профессиональными, так и с бытовыми вопросами

– это поможет как с профессиональными, так и с бытовыми вопросами Интегрируйтесь в местную культуру – изучение языка и обычаев поможет избежать культурных недоразумений

Особое внимание стоит уделить информационной безопасности при работе из-за границы:

Используйте двухфакторную аутентификацию для всех рабочих аккаунтов Не подключайтесь к публичным Wi-Fi сетям без VPN Шифруйте важные данные на всех устройствах Регулярно обновляйте программное обеспечение и антивирусы Следуйте политике информационной безопасности вашей компании

Топ-5 стран с лучшими условиями для удаленных работников в 2025 году:

Страна Визовый режим Интернет-инфраструктура Стоимость жизни Сообщество удаленных работников Португалия Digital Nomad Visa Высокая Средняя Очень активное Таиланд LTR Visa Средняя-высокая Низкая Крупнейшее в Азии Мексика Временная резиденция Средняя Низкая-средняя Растущее Грузия Remotely from Georgia Высокая Низкая Активное русскоязычное Хорватия Digital Nomad Visa Высокая Средняя Развивающееся