Может ли внешний совместитель работать на третьей должности – закон

Для кого эта статья:

Работники, интересующиеся возможностью внешнего совместительства

Специалисты в области HR и трудового законодательства

Лица, рассматривающие варианты увеличения своих рабочих мест и дохода Совместительство уже давно перестало быть редкостью на рынке труда, но многие работники задаются вопросом: "А есть ли предел количеству должностей, которые я могу занимать одновременно?" Особенно актуален вопрос о третьей работе для внешних совместителей. Имеет ли право работник, уже трудящийся в двух организациях, устроиться еще в третью? Или законодатель установил жесткие рамки? Давайте разберем все тонкости и нюансы этого вопроса, опираясь на действующее трудовое законодательство. 📑

Законодательные основы внешнего совместительства

Российское трудовое законодательство достаточно лояльно относится к совместительству. Статья 60.1 Трудового кодекса РФ прямо предусматривает право работника заключать трудовые договоры с несколькими работодателями. При этом различают внутреннее совместительство (когда работник трудится у одного работодателя, но на разных должностях) и внешнее (работа у разных работодателей).

Основополагающие принципы совместительства закреплены в следующих статьях Трудового кодекса РФ:

Статья 60.1 – дает определение совместительства и закрепляет право работника на дополнительную работу

Статья 282 – определяет особенности и основные условия работы по совместительству

Статья 283 – устанавливает документы, необходимые при трудоустройстве совместителя

Статья 284 – регулирует продолжительность рабочего времени для совместителей

Статья 285 – определяет порядок оплаты труда совместителей

Особенно важно понимать, что Трудовой кодекс не устанавливает прямых ограничений на количество мест работы для одного человека. Ключевое требование – это соблюдение норм рабочего времени и требований к определенным категориям работников. В отличие от некоторых зарубежных правовых систем, где могут существовать прямые запреты на множественную занятость, российское трудовое право исходит из принципа свободы труда. 🔍

Александр Петров, руководитель HR-отдела Я столкнулся с интересной ситуацией, когда наш кандидат на должность юрисконсульта уже работал совместителем в двух разных компаниях. Возник вопрос о законности его трудоустройства к нам. Внимательно изучив Трудовой кодекс, я обнаружил, что прямого запрета на работу сразу в трех местах нет. Все зависело лишь от соблюдения времени работы. Решение нашлось – мы предложили кандидату гибкий график на 10 часов в неделю с возможностью удаленной работы. Это позволило нам получить ценного специалиста, не нарушая законодательство. Самое интересное, что его производительность оказалась выше, чем у некоторых штатных сотрудников. Этот опыт показал мне, что грамотное применение норм о совместительстве может стать конкурентным преимуществом для компании.

Аспект Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Работодатель Один и тот же Разные Оформление Отдельный трудовой договор Отдельный трудовой договор Трудовая книжка Запись вносится по желанию работника Запись вносится по желанию работника График работы Вне основного рабочего времени Гибкий, с учетом основной работы

Сколько должностей может занимать внешний совместитель

Действующее трудовое законодательство РФ не содержит прямых ограничений на количество мест работы для внешних совместителей. Это означает, что формально работник может занимать не только третью, но и четвертую, и пятую должность, оформляя отношения с каждым работодателем отдельным трудовым договором. ⚖️

Однако на практике существуют объективные ограничения:

Физические возможности человека (нельзя работать 24 часа в сутки)

Ограничение совокупного рабочего времени на работах по совместительству (не более 4 часов в день или 20 часов в неделю)

Специфические ограничения для отдельных категорий работников (например, государственных служащих)

Требования к качеству выполняемой работы от каждого работодателя

Таким образом, если работник способен соблюдать все требования законодательства по времени работы и качеству труда, то третья работа по совместительству является абсолютно законной.

Количество мест работы Юридический статус Практические сложности Основная работа + одно совместительство Полностью законно Минимальные Основная работа + два совместительства Законно при соблюдении ограничений по времени Средние (координация графиков) Основная работа + три совместительства Законно при соблюдении ограничений по времени Высокие (риск переработок) Основная работа + четыре и более совместительства Формально законно, но вызывает вопросы Крайне высокие (практически невыполнимо)

Стоит отметить, что некоторые работодатели, особенно крупные корпорации, могут включать в трудовые договоры пункты, ограничивающие возможность работника участвовать в других трудовых отношениях. Однако такие ограничения должны быть обоснованы объективными причинами, например, риском конфликта интересов или требованиями к коммерческой тайне.

Ограничения по времени работы для совместителей

Главное ограничение, которое накладывает Трудовой кодекс на совместителей – это продолжительность рабочего времени. Статья 284 ТК РФ устанавливает, что продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день. Также существует недельный лимит – не более половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 🕐

Это ограничение распространяется на каждую дополнительную работу. То есть, если работник устраивается на третью должность, то и на ней он не может работать больше 4 часов в день. При этом суммарное время, затрачиваемое на все совместительства (без учета основной работы), не должно превышать 20 часов в неделю.

Важно разобраться, как эти ограничения работают на практике:

Если работник имеет основное место работы (8 часов в день), то на все совместительства у него остается не более 4 часов ежедневно

Если работник имеет основное место работы и уже работает где-то еще 4 часа в день, то на третью работу у него формально не остается времени в этот день

Однако график работы по совместительству может быть гибким – например, работник может трудиться на второй работе 2 дня в неделю, а на третьей – 3 дня

Кроме того, в течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Таким образом, если стандартная рабочая неделя составляет 40 часов, то совместитель не может работать более 86,5 часов в месяц на всех дополнительных работах в сумме.

Мария Сергеева, HR-консультант Ко мне обратился клиент, программист Дмитрий, который работал в крупной IT-компании на полную ставку и параллельно подрабатывал преподавателем в университете. Он получил предложение от стартапа на должность технического консультанта и хотел понять, не нарушит ли он трудовое законодательство, приняв это предложение. Мы составили понедельный график его занятости. В университете он преподавал два вечера в неделю по 3 часа (6 часов), а стартап предлагал удаленную работу с нагрузкой около 10-12 часов в неделю. Суммарно получалось 16-18 часов, что не превышало лимит в 20 часов. Более того, эти часы распределялись таким образом, что в каждый конкретный день Дмитрий не работал более 4 часов по совместительству. Мы помогли Дмитрию оформить все необходимые документы, и он успешно совмещает три работы уже больше года, получая не только дополнительный доход, но и разнообразный профессиональный опыт.

Правовые нюансы третьей должности для совместителя

При оформлении третьего трудового договора необходимо учитывать ряд специфических правовых аспектов. В частности, работодатель должен убедиться, что потенциальный сотрудник не относится к категориям работников, которым запрещено совместительство. 📋

Особые нюансы оформления третьей должности:

Проверка статуса работника и наличие ограничений на совместительство для его основной профессии

Обязательное указание в трудовом договоре, что работа является совместительством

Детальное согласование графика работы с учетом других мест занятости сотрудника

Соблюдение требований о режиме рабочего времени и времени отдыха

Оформление всех кадровых документов с пометкой "по совместительству"

Отдельное внимание стоит уделить документальному оформлению. Согласно статье 283 ТК РФ, при приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии.

Важный момент — внесение записи в трудовую книжку. По закону, работодатель по месту совместительства не обязан делать запись в трудовую книжку. Однако по желанию работника сведения о работе по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы. В этом случае работник должен предоставить в отдел кадров по месту основной работы справку с места работы по совместительству.

Работнику, успешно совмещающему три должности, необходимо понимать, что каждый трудовой договор существует независимо от других. Это означает, что увольнение с основного места работы не влечет автоматического прекращения других трудовых договоров. В этом случае одно из мест совместительства может стать основным местом работы по желанию работника.

Исключения и особые случаи в трудовом законодательстве

Несмотря на общее правило, позволяющее работать на нескольких должностях одновременно, трудовое законодательство предусматривает ряд исключений и ограничений для определенных категорий работников. ⚠️

Полный запрет на совместительство (и, соответственно, на третью должность) установлен для:

Несовершеннолетних работников (до 18 лет)

Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями

Водителей автомобилей, если они уже работают водителями на другом предприятии

Государственных и муниципальных служащих (за исключением научной, преподавательской и творческой деятельности)

Судей, прокуроров, следователей

Руководителей государственных и муниципальных унитарных предприятий (если иное не предусмотрено законом или решением собственника)

Частичные ограничения на совместительство имеют:

Медицинские работники (имеют особое регулирование времени работы по совместительству)

Педагогические работники (также имеют специфические нормы)

Работники транспорта (особый учет режима труда и отдыха)

Специальные случаи могут возникать при работе у конкурентов или в организациях с конфликтующими интересами. Хотя прямого запрета в законе на такое совместительство нет, работодатель может включить в трудовой договор положение о запрете работы у конкурентов или обязать работника сообщать о дополнительном трудоустройстве. Нарушение таких условий может послужить основанием для увольнения по причине утраты доверия.

Для некоторых профессий установлены дополнительные ограничения или требования:

Руководители организаций могут работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа или собственника имущества организации

Спортсмены и тренеры имеют особый режим совместительства, определенный статьей 348.7 ТК РФ

Для лиц, владеющих государственной тайной, могут вводиться особые ограничения