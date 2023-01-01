Метрики в Scrum: велосити, burndown и burnup

Введение в метрики Scrum

Scrum — это популярный фреймворк для управления проектами, особенно в сфере разработки программного обеспечения. Одним из ключевых аспектов Scrum является использование метрик для отслеживания прогресса и повышения эффективности команды. В этой статье мы рассмотрим три основные метрики в Scrum: велосити, burndown и burnup графики. Понимание этих метрик поможет вам лучше управлять проектами и достигать поставленных целей.

Метрики в Scrum играют важную роль в обеспечении прозрачности и улучшении процессов. Они позволяют команде и заинтересованным сторонам видеть, как идет работа, и принимать обоснованные решения. Без метрик было бы сложно оценить, насколько эффективно работает команда и какие области требуют улучшения. Важно понимать, что метрики — это не просто числа, а инструменты для анализа и оптимизации работы.

Что такое велосити и как его измерять

Велосити (velocity) — это метрика, которая измеряет количество работы, выполненной командой за один спринт. Велосити помогает предсказать, сколько работы команда сможет выполнить в будущем спринте, и планировать релизы. Эта метрика особенно полезна для планирования и оценки производительности команды.

Как измерять велосити

Определите единицы измерения: Обычно велосити измеряется в сторипойнтах (story points) или часах. Сторипойнты — это абстрактные единицы, которые команда использует для оценки сложности задач. Они позволяют учитывать не только объем работы, но и ее сложность и неопределенность. Подсчитайте выполненные задачи: В конце каждого спринта подсчитайте количество сторипойнтов или часов, которые команда завершила. Это позволит вам увидеть, сколько работы было выполнено за конкретный период. Рассчитайте среднее значение: После нескольких спринтов вы сможете рассчитать среднее значение велосити, что поможет вам лучше планировать будущие спринты. Среднее значение велосити дает представление о том, сколько работы команда обычно выполняет за спринт, что позволяет более точно планировать задачи и сроки.

Пример: Если команда завершила 30 сторипойнтов в первом спринте, 25 во втором и 35 в третьем, то среднее велосити будет (30+25+35)/3 = 30 сторипойнтов. Это означает, что в среднем команда может выполнить 30 сторипойнтов за спринт.

Важность велосити

Велосити помогает команде и менеджерам проекта лучше понимать, насколько эффективно идет работа. Это позволяет более точно планировать будущие спринты и релизы, а также выявлять проблемы на ранних стадиях. Например, если велосити команды снижается, это может указывать на проблемы, требующие внимания, такие как перегрузка задачами или недостаток ресурсов.

Как улучшить велосити

Регулярные ретроспективы: Проводите ретроспективы после каждого спринта, чтобы анализировать, что пошло хорошо, а что можно улучшить. Это поможет команде выявлять и устранять препятствия, которые мешают повышению велосити. Оптимизация процессов: Ищите способы оптимизации рабочих процессов, чтобы команда могла работать более эффективно. Это может включать улучшение коммуникации, автоматизацию рутинных задач и обучение новых навыков. Фокус на качестве: Уделяйте внимание качеству работы, чтобы избежать дополнительных затрат времени на исправление ошибок. Это поможет команде работать более продуктивно и улучшить велосити.

Burndown график: назначение и использование

Burndown график — это визуальное представление оставшейся работы в спринте или проекте. Он помогает команде и заинтересованным сторонам отслеживать прогресс и выявлять проблемы на ранних стадиях. Burndown график показывает, как быстро команда выполняет задачи и насколько она близка к завершению спринта или проекта.

Как создать burndown график

Определите оси: По горизонтальной оси откладываются дни спринта, а по вертикальной — оставшееся количество работы (в сторипойнтах или часах). Это позволяет визуально отслеживать прогресс работы по мере прохождения времени. Начальная точка: В первый день спринта на графике отмечается общее количество работы. Это начальная точка, от которой будет отсчитываться оставшаяся работа. Ежедневное обновление: Каждый день обновляйте график, уменьшая количество оставшейся работы на выполненное количество. Это позволяет команде видеть, насколько быстро они продвигаются к завершению задач.

Пример: Если в начале спринта у вас было 50 сторипойнтов, а на третий день осталось 40, то на третий день на графике будет точка, соответствующая 40 сторипойнтам. Это показывает, что команда выполнила 10 сторипойнтов за первые три дня спринта.

Важность burndown графика

Burndown график позволяет команде и заинтересованным сторонам видеть, как идет работа, и выявлять проблемы на ранних стадиях. Это помогает принимать обоснованные решения и корректировать планы, если необходимо. Например, если график показывает, что команда отстает от плана, это может быть сигналом для пересмотра приоритетов или перераспределения ресурсов.

Как использовать burndown график для улучшения работы

Регулярное обновление: Обновляйте график ежедневно, чтобы иметь актуальную информацию о прогрессе. Это поможет команде видеть, насколько они близки к завершению задач и какие проблемы могут возникнуть. Анализ отклонений: Анализируйте отклонения от плана, чтобы выявлять причины задержек и находить способы их устранения. Это может включать пересмотр приоритетов задач, улучшение коммуникации или добавление ресурсов. Использование для ретроспектив: Используйте burndown график на ретроспективах, чтобы анализировать, что пошло не так и как это можно исправить в будущем. Это поможет команде учиться на своих ошибках и улучшать процессы.

Burnup график: назначение и использование

Burnup график — это еще одно визуальное средство для отслеживания прогресса, но в отличие от burndown графика, он показывает как выполненную, так и оставшуюся работу. Это помогает лучше понять, как изменяются объемы работы и как команда справляется с задачами. Burnup график дает более полное представление о прогрессе проекта, так как показывает не только оставшуюся, но и выполненную работу.

Как создать burnup график

Определите оси: По горизонтальной оси откладываются дни спринта или проекта, а по вертикальной — общее количество работы. Это позволяет визуально отслеживать, как изменяется объем выполненной и оставшейся работы по мере прохождения времени. Начальная точка: В первый день спринта на графике отмечается нулевая выполненная работа и общее количество задач. Это начальная точка, от которой будет отсчитываться выполненная работа. Ежедневное обновление: Каждый день обновляйте график, увеличивая количество выполненной работы. Это позволяет команде видеть, насколько быстро они выполняют задачи и как близки к завершению проекта.

Пример: Если в начале спринта у вас было 50 сторипойнтов, и на третий день выполнено 10 сторипойнтов, то на третий день на графике будет точка, соответствующая 10 выполненным сторипойнтам и 40 оставшимся. Это показывает, что команда выполнила 10 сторипойнтов за первые три дня спринта и сколько работы еще осталось.

Важность burnup графика

Burnup график позволяет команде и заинтересованным сторонам видеть, как изменяются объемы работы и как команда справляется с задачами. Это помогает принимать обоснованные решения и корректировать планы, если необходимо. Например, если объем работы увеличивается, это может быть сигналом для пересмотра приоритетов или добавления ресурсов.

Как использовать burnup график для улучшения работы

Регулярное обновление: Обновляйте график ежедневно, чтобы иметь актуальную информацию о прогрессе. Это поможет команде видеть, насколько они близки к завершению задач и какие проблемы могут возникнуть. Анализ отклонений: Анализируйте отклонения от плана, чтобы выявлять причины задержек и находить способы их устранения. Это может включать пересмотр приоритетов задач, улучшение коммуникации или добавление ресурсов. Использование для ретроспектив: Используйте burnup график на ретроспективах, чтобы анализировать, что пошло не так и как это можно исправить в будущем. Это поможет команде учиться на своих ошибках и улучшать процессы.

Заключение и рекомендации для новичков

Метрики в Scrum, такие как велосити, burndown и burnup графики, являются мощными инструментами для управления проектами. Они помогают команде отслеживать прогресс, выявлять проблемы и планировать будущие спринты. Вот несколько рекомендаций для новичков:

Регулярно обновляйте метрики: Это поможет вам получать актуальную информацию и принимать обоснованные решения. Регулярное обновление метрик позволяет команде видеть, насколько они близки к завершению задач и какие проблемы могут возникнуть. Используйте метрики для ретроспектив: Анализируйте данные на ретроспективах, чтобы выявлять области для улучшения. Это поможет команде учиться на своих ошибках и улучшать процессы. Не забывайте о гибкости: Метрики — это инструменты, а не цели. Используйте их для улучшения процессов, но не забывайте адаптироваться к изменяющимся условиям. Гибкость позволяет команде быстро реагировать на изменения и находить оптимальные решения.

😉 Надеемся, что эта статья помогла вам лучше понять метрики в Scrum. Удачи в ваших проектах!

