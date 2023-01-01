ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации: предметы и баллы

Медиакоммуникации — направление, завоевавшее популярность благодаря стремительному развитию digital-сферы. Выбирая этот путь, абитуриенты часто сталкиваются с неопределенностью: какие предметы сдавать, сколько баллов необходимо набрать и как грамотно подготовиться? Творческая составляющая профессии часто затмевает важность фундаментальной подготовки, а ведь именно баллы ЕГЭ становятся пропуском в желаемый вуз. Разберёмся, как успешно преодолеть эти препятствия и оказаться в рядах студентов престижных факультетов медиакоммуникаций. 🎓

Медиакоммуникации: основные предметы ЕГЭ для поступления

Специфика направления "Медиакоммуникации" заключается в междисциплинарном подходе, что отражается и на наборе вступительных испытаний. В отличие от классических гуманитарных направлений, здесь требуется не только знание русского языка и литературы, но и понимание общественных процессов. 🧩

Большинство вузов, предлагающих программы по медиакоммуникациям, принимают абитуриентов по следующим предметам ЕГЭ:

Русский язык (обязательный предмет для всех вузов)

Обществознание (в большинстве вузов)

Иностранный язык (преимущественно английский)

История (в некоторых вузах вместо обществознания)

Литература (в некоторых творческих вузах)

Каждый вуз формирует собственный набор вступительных испытаний. Рассмотрим основные комбинации предметов ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации:

Комбинация предметов Вузы, принимающие такую комбинацию Особенности Русский язык + Обществознание + Иностранный язык НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РУДН Наиболее распространённая комбинация Русский язык + Литература + История МГУ, СПбГУ Акцент на культурологическую составляющую Русский язык + Обществознание + История МГИК, РГУ им. Косыгина Подходит для абитуриентов без иностранного языка Русский язык + Обществознание + Литература РГГУ, ГИТРиТ Ориентация на кино и телевидение

Важно помнить, что некоторые вузы могут предлагать поступление по внутренним экзаменам вместо ЕГЭ. Это касается преимущественно творческих вузов или особых программ. Кроме того, медиакоммуникации в разных вузах могут относиться к различным укрупненным группам специальностей — от "Средств массовой информации и информационно-библиотечного дела" до "Социологии и социальной работы".

Виктория Павлова, руководитель приёмной комиссии:

Работая с абитуриентами, я часто сталкиваюсь с их удивлением, когда они узнают о необходимости сдачи обществознания для поступления на медиакоммуникации. "Я же хочу снимать видео для YouTube, зачем мне знать про государство и экономику?" — типичный вопрос. Приходится объяснять, что современный медиаспециалист должен не только создавать контент, но и понимать, как функционирует общество, какие социальные тренды существуют и как они влияют на медиапотребление. Абитуриенту Максиму, мечтавшему о карьере в медиа, но игнорировавшему подготовку по обществознанию, пришлось год проработать ассистентом на телевидении и заново готовиться к ЕГЭ. В итоге он поступил с отличными баллами и теперь признаёт, что знания по обществознанию действительно помогают ему лучше понимать аудиторию и создавать более релевантный контент.

Проходные баллы на факультеты медиакоммуникаций

Проходные баллы на направление "Медиакоммуникации" существенно варьируются в зависимости от престижа вуза, региона и формы обучения. При этом стоит учитывать, что медиакоммуникации часто относятся к направлениям с высоким конкурсом, особенно в столичных вузах. 📊

Минимальные баллы, установленные Рособрнадзором для возможности поступления на программы бакалавриата:

Русский язык — 40 баллов

Обществознание — 45 баллов

История — 35 баллов

Иностранный язык — 30 баллов

Литература — 40 баллов

Однако для реального поступления на бюджет в большинстве случаев требуется значительно превышать эти минимальные пороги. Сравним проходные баллы на бюджетные места в ведущих вузах:

Вуз Проходной балл (2022 г.) Количество бюджетных мест Конкурс (человек на место) НИУ ВШЭ (Москва) 290-300 42 25-30 МГУ им. Ломоносова 285-295 25 20-25 СПбГУ 275-285 20 15-20 РАНХиГС 260-270 30 18-22 РУДН 250-260 25 12-15 Региональные вузы 210-240 15-25 8-12

Важно отметить, что проходной балл формируется по сумме трёх экзаменов и может достигать 300 баллов. Для увеличения шансов на поступление рекомендуется ориентироваться на получение 85+ баллов по каждому предмету ЕГЭ, что даст суммарно 255+ баллов.

При поступлении на платную форму обучения проходные баллы обычно ниже на 20-30 пунктов, но и здесь существует конкуренция, особенно в ведущих вузах. Средняя стоимость обучения по направлению "Медиакоммуникации" составляет:

В топовых московских вузах: 350 000 — 500 000 рублей в год

В региональных вузах: 150 000 — 250 000 рублей в год

Не забывайте, что проходные баллы могут меняться из года в год в зависимости от конкурсной ситуации. Рекомендуется отслеживать статистику приёмных кампаний за последние 2-3 года, чтобы более точно оценить свои шансы. 🔍

Дополнительные испытания и творческие конкурсы

Особенность поступления на "Медиакоммуникации" — наличие дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) и творческих конкурсов во многих вузах. Эти испытания могут существенно повлиять на итоговый результат, иногда давая до 100 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ. 🎭

Типы дополнительных испытаний, характерные для направления "Медиакоммуникация":

Творческое сочинение/эссе — проверяет способность абитуриента анализировать медиаявления, выражать мысли, демонстрировать эрудицию

— проверяет способность абитуриента анализировать медиаявления, выражать мысли, демонстрировать эрудицию Письменный экзамен — часто по обществознанию или истории в расширенном формате

— часто по обществознанию или истории в расширенном формате Собеседование/устный экзамен — оценка кругозора, мотивации и коммуникативных навыков

— оценка кругозора, мотивации и коммуникативных навыков Представление портфолио — демонстрация уже имеющихся творческих работ (статьи, видеоролики, фотографии)

— демонстрация уже имеющихся творческих работ (статьи, видеоролики, фотографии) Профессиональное испытание — выполнение практического задания (написание новости, создание контент-плана и т.д.)

Рассмотрим особенности ДВИ в некоторых ведущих вузах:

Александр Ковалёв, преподаватель медиадисциплин:

Я регулярно участвую в проведении творческих конкурсов для абитуриентов. Помню случай с Анной, которая пришла с внушительным портфолио публикаций в школьной газете и средними баллами ЕГЭ. На творческом испытании нужно было написать новость на основе пресс-релиза и придумать к ней заголовок. Большинство абитуриентов просто перефразировали исходный текст, а Анна сделала то, что отличает настоящего медийщика — нашла инфоповод, сформулировала новостной заголовок и структурировала текст по принципу "перевёрнутой пирамиды". Её работа получила максимальный балл, что компенсировало не самые высокие результаты ЕГЭ. Сейчас Анна — редактор студенческого медиа, и именно практические навыки, продемонстрированные на творческом конкурсе, стали ключом к её поступлению и дальнейшему профессиональному росту.

В МГУ им. Ломоносова на факультете журналистики (направление "Медиакоммуникации") абитуриенты проходят письменное творческое испытание и собеседование. Первое оценивается до 100 баллов, второе — до 100 баллов. При этом на собеседовании требуется продемонстрировать знание актуальной медиаповестки и ориентироваться в ключевых СМИ.

В НИУ ВШЭ на факультете коммуникаций, медиа и дизайна дополнительные испытания различаются в зависимости от образовательной программы. Для "Медиакоммуникаций" это творческое испытание (до 100 баллов), включающее написание эссе и разбор кейса из медиаиндустрии.

В РГГУ на факультете журналистики абитуриенты проходят профессиональное испытание в форме письменного экзамена, проверяющего их эрудицию, знание современных медиа и способность анализировать медиатексты.

Как подготовиться к творческим испытаниям:

Регулярно читайте качественные медиа, анализируйте их структуру и особенности подачи информации

Следите за актуальными событиями в стране и мире

Практикуйтесь в написании текстов разных жанров (новости, интервью, обзоры)

Ознакомьтесь с требованиями конкретного вуза к творческому испытанию и примерами заданий прошлых лет

Создавайте собственные медиапроекты (блог, подкаст, YouTube-канал) для формирования портфолио

Участвуйте в профильных олимпиадах, дающих льготы при поступлении

Важно помнить, что для многих вузов результат творческого испытания имеет приоритетное значение при равенстве суммы баллов ЕГЭ. Это дает шанс абитуриентам с ярко выраженными творческими способностями, но не самыми высокими результатами стандартизированных экзаменов. 🌟

Стратегия подготовки к ЕГЭ для медиакоммуникаций

Эффективная подготовка к поступлению на направление "Медиакоммуникации" требует системного подхода, учитывающего специфику как самих экзаменов, так и требований выбранного вуза. Правильно спланированная стратегия поможет максимизировать результаты и минимизировать стресс. 📝

Оптимальный план подготовки к ЕГЭ для абитуриентов медиакоммуникаций:

Начните заранее (минимум за 1-1,5 года до экзаменов) — этого времени достаточно для качественной проработки всех тем Оцените свой текущий уровень — пройдите диагностические тесты по всем предметам Расставьте приоритеты — уделите больше внимания предметам с наибольшим весом и наименьшим текущим уровнем Составьте еженедельный график — выделите минимум 2-3 часа на каждый предмет в неделю Чередуйте теорию и практику — после изучения теоретического блока обязательно решайте задания в формате ЕГЭ Регулярно проводите самоконтроль — ежемесячно решайте полные варианты ЕГЭ по каждому предмету Параллельно готовьтесь к творческим испытаниям — формируйте портфолио, чЧитайте профильную литературу

Особенности подготовки к ключевым предметам для медиакоммуникаций:

Предмет На что обратить особое внимание Рекомендуемые ресурсы Русский язык Сочинение (задание 27), работа с текстом, орфография и пунктуация Учебники Цыбулько, Сенина; онлайн-курсы; "Тотальный диктант" Обществознание Разделы "Массовая коммуникация", "СМИ", "Культура", эссе Учебники Котовой, Лискавкина; лекции преподавателей из профильных вузов Иностранный язык Аудирование, эссе, лексика по теме "Медиа" и "Технологии" Cambridge Advanced; курсы с носителями языка; иностранные медиа История История культуры, исторические эссе, работа с источниками Учебники Артасова; хроники документального кино; исторические медиатексты Литература Анализ текста, сочинение, связь литературы и медиа Учебники Зинина; экранизации литературных произведений; литературная критика

Важная особенность подготовки к медиакоммуникациям — необходимость межпредметных связей. Например, при подготовке к обществознанию уделите внимание темам, связанным с медиа, информационным обществом и массовыми коммуникациями. При изучении литературы обращайте внимание на экранизации и трансформацию литературных произведений в других медиа.

Полезные инструменты для подготовки к ЕГЭ на медиакоммуникации:

Онлайн-платформы : "Яндекс.Репетитор", "Решу ЕГЭ", "ФИПИ", "Фоксфорд"

: "Яндекс.Репетитор", "Решу ЕГЭ", "ФИПИ", "Фоксфорд" Специализированные приложения : словари, тренажеры по русскому языку, карточки для запоминания дат и терминов

: словари, тренажеры по русскому языку, карточки для запоминания дат и терминов Курсы подготовки : как общие по предметам, так и специализированные для творческих направлений

: как общие по предметам, так и специализированные для творческих направлений Профильные медиашколы : "Медиатория", "Школа новых медиа", школы при факультетах журналистики

: "Медиатория", "Школа новых медиа", школы при факультетах журналистики Практика в реальных медиа: школьные газеты, локальные издания, блоги, подкасты

Помните, что для направления "Медиакоммуникация" важно не только подготовиться к формальным экзаменам, но и развивать медийное мышление. Регулярно анализируйте медиаконтент, следите за трендами в индустрии, формируйте собственное мнение по актуальным информационным поводам. Это не только поможет при творческих испытаниях, но и сформирует необходимую базу для дальнейшего обучения. 🔎

Топ вузов для абитуриентов медиакоммуникаций

Выбор вуза — критически важный этап, определяющий не только качество образования, но и дальнейшие карьерные перспективы. Направление "Медиакоммуникации" представлено в разных университетах, но уровень программ, преподавательский состав и возможности для практики существенно различаются. 🏫

Ведущие вузы России, предлагающие программы по медиакоммуникациям:

НИУ ВШЭ (Факультет коммуникаций, медиа и дизайна) — признанный лидер в области медиаобразования, сильный преподавательский состав из практикующих специалистов, собственные медиа для студенческой практики МГУ им. М.В. Ломоносова (Факультет журналистики) — классическое фундаментальное образование с акцентом на теоретическую подготовку, обширная база для практики СПбГУ (Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций") — сильная школа с акцентом на международные медиакоммуникации РАНХиГС (Институт общественных наук) — практико-ориентированный подход, фокус на управленческие аспекты медиа МГИМО (Факультет международной журналистики) — программы с акцентом на международные коммуникации и дипломатические медиа РГГУ (Факультет журналистики) — сильная гуманитарная база, междисциплинарный подход ГИТРиТ — специализация на аудиовизуальных медиа, профессиональная техническая база ВГИК — фокус на кино и ТВ-производство в контексте медиакоммуникаций

При выборе вуза обратите внимание на следующие критерии:

Аккредитация и репутация — проверьте государственную аккредитацию программы и отзывы выпускников

— проверьте государственную аккредитацию программы и отзывы выпускников Профиль программы — медиакоммуникации могут быть ориентированы на различные сферы: интернет-медиа, телевидение, стратегические коммуникации и т.д.

— медиакоммуникации могут быть ориентированы на различные сферы: интернет-медиа, телевидение, стратегические коммуникации и т.д. Преподавательский состав — наличие практикующих специалистов из индустрии

— наличие практикующих специалистов из индустрии Технологическая база — доступ к современному оборудованию и программному обеспечению

— доступ к современному оборудованию и программному обеспечению Партнёрство с индустрией — наличие совместных проектов с медиакомпаниями, возможность стажировок

— наличие совместных проектов с медиакомпаниями, возможность стажировок Международные связи — программы обмена, возможность зарубежных стажировок

— программы обмена, возможность зарубежных стажировок Студенческие медиа — наличие площадок для практики во время обучения

Сравнение топовых программ по медиакоммуникациям:

Вуз Особенности программы Стоимость обучения (в год) Трудоустройство выпускников НИУ ВШЭ Практико-ориентированное обучение, возможность выбора траектории (продюсирование, SMM, медиаменеджмент) 490 000 ₽ 85% в течение полугода после выпуска МГУ Фундаментальное образование, сильная теоретическая база, классическая журналистика 420 000 ₽ 78% в течение года после выпуска РАНХиГС Интеграция медиа и менеджмента, акцент на деловые коммуникации 380 000 ₽ 80% в течение года после выпуска МГИМО Международный контекст, дополнительное изучение двух иностранных языков 520 000 ₽ 75% в течение года после выпуска ГИТРиТ Специализация на производстве аудиовизуального контента, обучение в формате производственных студий 350 000 ₽ 70% в течение года после выпуска

Помимо основных критериев, обратите внимание на возможности дополнительного образования и участия в проектной деятельности. Многие вузы сотрудничают с медиакомпаниями в рамках специальных проектов, хакатонов и конкурсов. Участие в таких инициативах может существенно обогатить ваше портфолио еще во время обучения.

Для абитуриентов из регионов важно учитывать возможность дистанционного обучения. Некоторые вузы предлагают полностью онлайн-программы по медиакоммуникациям, другие — гибридный формат. Это может быть удобной альтернативой, если переезд в столицу не входит в ваши планы или бюджет. 🌐

Не забывайте, что медиакоммуникации — быстро развивающаяся сфера, поэтому выбирайте вуз, который оперативно адаптирует программы под актуальные требования индустрии и технологические изменения.

Выбор направления обучения — лишь первый шаг в построении карьеры в медиасфере. Подготовка к ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации требует системного подхода, сочетающего академические знания и творческие навыки. Начинайте подготовку заблаговременно, уделяя внимание не только обязательным предметам, но и развитию медийного мышления. Помните, что высокие баллы ЕГЭ открывают двери в престижные вузы, но именно практический опыт и портфолио станут вашим конкурентным преимуществом как в процессе поступления, так и при дальнейшем трудоустройстве. Медиакоммуникации — это не просто специальность, а образ мышления, требующий постоянного развития и адаптации к меняющейся информационной среде.

Читайте также