logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации: предметы и баллы
Перейти

#Выбор профессии  #Профориентация  #Профессии в медиа  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Абитуриенты, интересующиеся поступлением на факультеты медиакоммуникаций
  • Родители абитуриентов, которые хотят помочь своим детям в подготовке к ЕГЭ и выбору вуза

  • Студенты и молодые специалисты, желающие узнать о развитии карьеры в области медиакоммуникаций

    Медиакоммуникации — направление, завоевавшее популярность благодаря стремительному развитию digital-сферы. Выбирая этот путь, абитуриенты часто сталкиваются с неопределенностью: какие предметы сдавать, сколько баллов необходимо набрать и как грамотно подготовиться? Творческая составляющая профессии часто затмевает важность фундаментальной подготовки, а ведь именно баллы ЕГЭ становятся пропуском в желаемый вуз. Разберёмся, как успешно преодолеть эти препятствия и оказаться в рядах студентов престижных факультетов медиакоммуникаций. 🎓

Медиакоммуникации: основные предметы ЕГЭ для поступления

Специфика направления "Медиакоммуникации" заключается в междисциплинарном подходе, что отражается и на наборе вступительных испытаний. В отличие от классических гуманитарных направлений, здесь требуется не только знание русского языка и литературы, но и понимание общественных процессов. 🧩

Большинство вузов, предлагающих программы по медиакоммуникациям, принимают абитуриентов по следующим предметам ЕГЭ:

  • Русский язык (обязательный предмет для всех вузов)
  • Обществознание (в большинстве вузов)
  • Иностранный язык (преимущественно английский)
  • История (в некоторых вузах вместо обществознания)
  • Литература (в некоторых творческих вузах)

Каждый вуз формирует собственный набор вступительных испытаний. Рассмотрим основные комбинации предметов ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации:

Комбинация предметов Вузы, принимающие такую комбинацию Особенности
Русский язык + Обществознание + Иностранный язык НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РУДН Наиболее распространённая комбинация
Русский язык + Литература + История МГУ, СПбГУ Акцент на культурологическую составляющую
Русский язык + Обществознание + История МГИК, РГУ им. Косыгина Подходит для абитуриентов без иностранного языка
Русский язык + Обществознание + Литература РГГУ, ГИТРиТ Ориентация на кино и телевидение

Важно помнить, что некоторые вузы могут предлагать поступление по внутренним экзаменам вместо ЕГЭ. Это касается преимущественно творческих вузов или особых программ. Кроме того, медиакоммуникации в разных вузах могут относиться к различным укрупненным группам специальностей — от "Средств массовой информации и информационно-библиотечного дела" до "Социологии и социальной работы".

Виктория Павлова, руководитель приёмной комиссии:

Работая с абитуриентами, я часто сталкиваюсь с их удивлением, когда они узнают о необходимости сдачи обществознания для поступления на медиакоммуникации. "Я же хочу снимать видео для YouTube, зачем мне знать про государство и экономику?" — типичный вопрос. Приходится объяснять, что современный медиаспециалист должен не только создавать контент, но и понимать, как функционирует общество, какие социальные тренды существуют и как они влияют на медиапотребление. Абитуриенту Максиму, мечтавшему о карьере в медиа, но игнорировавшему подготовку по обществознанию, пришлось год проработать ассистентом на телевидении и заново готовиться к ЕГЭ. В итоге он поступил с отличными баллами и теперь признаёт, что знания по обществознанию действительно помогают ему лучше понимать аудиторию и создавать более релевантный контент.

Пошаговый план для смены профессии

Проходные баллы на факультеты медиакоммуникаций

Проходные баллы на направление "Медиакоммуникации" существенно варьируются в зависимости от престижа вуза, региона и формы обучения. При этом стоит учитывать, что медиакоммуникации часто относятся к направлениям с высоким конкурсом, особенно в столичных вузах. 📊

Минимальные баллы, установленные Рособрнадзором для возможности поступления на программы бакалавриата:

  • Русский язык — 40 баллов
  • Обществознание — 45 баллов
  • История — 35 баллов
  • Иностранный язык — 30 баллов
  • Литература — 40 баллов

Однако для реального поступления на бюджет в большинстве случаев требуется значительно превышать эти минимальные пороги. Сравним проходные баллы на бюджетные места в ведущих вузах:

Вуз Проходной балл (2022 г.) Количество бюджетных мест Конкурс (человек на место)
НИУ ВШЭ (Москва) 290-300 42 25-30
МГУ им. Ломоносова 285-295 25 20-25
СПбГУ 275-285 20 15-20
РАНХиГС 260-270 30 18-22
РУДН 250-260 25 12-15
Региональные вузы 210-240 15-25 8-12

Важно отметить, что проходной балл формируется по сумме трёх экзаменов и может достигать 300 баллов. Для увеличения шансов на поступление рекомендуется ориентироваться на получение 85+ баллов по каждому предмету ЕГЭ, что даст суммарно 255+ баллов.

При поступлении на платную форму обучения проходные баллы обычно ниже на 20-30 пунктов, но и здесь существует конкуренция, особенно в ведущих вузах. Средняя стоимость обучения по направлению "Медиакоммуникации" составляет:

  • В топовых московских вузах: 350 000 — 500 000 рублей в год
  • В региональных вузах: 150 000 — 250 000 рублей в год

Не забывайте, что проходные баллы могут меняться из года в год в зависимости от конкурсной ситуации. Рекомендуется отслеживать статистику приёмных кампаний за последние 2-3 года, чтобы более точно оценить свои шансы. 🔍

Дополнительные испытания и творческие конкурсы

Особенность поступления на "Медиакоммуникации" — наличие дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) и творческих конкурсов во многих вузах. Эти испытания могут существенно повлиять на итоговый результат, иногда давая до 100 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ. 🎭

Типы дополнительных испытаний, характерные для направления "Медиакоммуникация":

  • Творческое сочинение/эссе — проверяет способность абитуриента анализировать медиаявления, выражать мысли, демонстрировать эрудицию
  • Письменный экзамен — часто по обществознанию или истории в расширенном формате
  • Собеседование/устный экзамен — оценка кругозора, мотивации и коммуникативных навыков
  • Представление портфолио — демонстрация уже имеющихся творческих работ (статьи, видеоролики, фотографии)
  • Профессиональное испытание — выполнение практического задания (написание новости, создание контент-плана и т.д.)

Рассмотрим особенности ДВИ в некоторых ведущих вузах:

Александр Ковалёв, преподаватель медиадисциплин:

Я регулярно участвую в проведении творческих конкурсов для абитуриентов. Помню случай с Анной, которая пришла с внушительным портфолио публикаций в школьной газете и средними баллами ЕГЭ. На творческом испытании нужно было написать новость на основе пресс-релиза и придумать к ней заголовок. Большинство абитуриентов просто перефразировали исходный текст, а Анна сделала то, что отличает настоящего медийщика — нашла инфоповод, сформулировала новостной заголовок и структурировала текст по принципу "перевёрнутой пирамиды". Её работа получила максимальный балл, что компенсировало не самые высокие результаты ЕГЭ. Сейчас Анна — редактор студенческого медиа, и именно практические навыки, продемонстрированные на творческом конкурсе, стали ключом к её поступлению и дальнейшему профессиональному росту.

В МГУ им. Ломоносова на факультете журналистики (направление "Медиакоммуникации") абитуриенты проходят письменное творческое испытание и собеседование. Первое оценивается до 100 баллов, второе — до 100 баллов. При этом на собеседовании требуется продемонстрировать знание актуальной медиаповестки и ориентироваться в ключевых СМИ.

В НИУ ВШЭ на факультете коммуникаций, медиа и дизайна дополнительные испытания различаются в зависимости от образовательной программы. Для "Медиакоммуникаций" это творческое испытание (до 100 баллов), включающее написание эссе и разбор кейса из медиаиндустрии.

В РГГУ на факультете журналистики абитуриенты проходят профессиональное испытание в форме письменного экзамена, проверяющего их эрудицию, знание современных медиа и способность анализировать медиатексты.

Как подготовиться к творческим испытаниям:

  • Регулярно читайте качественные медиа, анализируйте их структуру и особенности подачи информации
  • Следите за актуальными событиями в стране и мире
  • Практикуйтесь в написании текстов разных жанров (новости, интервью, обзоры)
  • Ознакомьтесь с требованиями конкретного вуза к творческому испытанию и примерами заданий прошлых лет
  • Создавайте собственные медиапроекты (блог, подкаст, YouTube-канал) для формирования портфолио
  • Участвуйте в профильных олимпиадах, дающих льготы при поступлении

Важно помнить, что для многих вузов результат творческого испытания имеет приоритетное значение при равенстве суммы баллов ЕГЭ. Это дает шанс абитуриентам с ярко выраженными творческими способностями, но не самыми высокими результатами стандартизированных экзаменов. 🌟

Стратегия подготовки к ЕГЭ для медиакоммуникаций

Эффективная подготовка к поступлению на направление "Медиакоммуникации" требует системного подхода, учитывающего специфику как самих экзаменов, так и требований выбранного вуза. Правильно спланированная стратегия поможет максимизировать результаты и минимизировать стресс. 📝

Оптимальный план подготовки к ЕГЭ для абитуриентов медиакоммуникаций:

  1. Начните заранее (минимум за 1-1,5 года до экзаменов) — этого времени достаточно для качественной проработки всех тем
  2. Оцените свой текущий уровень — пройдите диагностические тесты по всем предметам
  3. Расставьте приоритеты — уделите больше внимания предметам с наибольшим весом и наименьшим текущим уровнем
  4. Составьте еженедельный график — выделите минимум 2-3 часа на каждый предмет в неделю
  5. Чередуйте теорию и практику — после изучения теоретического блока обязательно решайте задания в формате ЕГЭ
  6. Регулярно проводите самоконтроль — ежемесячно решайте полные варианты ЕГЭ по каждому предмету
  7. Параллельно готовьтесь к творческим испытаниям — формируйте портфолио, чЧитайте профильную литературу

Особенности подготовки к ключевым предметам для медиакоммуникаций:

Предмет На что обратить особое внимание Рекомендуемые ресурсы
Русский язык Сочинение (задание 27), работа с текстом, орфография и пунктуация Учебники Цыбулько, Сенина; онлайн-курсы; "Тотальный диктант"
Обществознание Разделы "Массовая коммуникация", "СМИ", "Культура", эссе Учебники Котовой, Лискавкина; лекции преподавателей из профильных вузов
Иностранный язык Аудирование, эссе, лексика по теме "Медиа" и "Технологии" Cambridge Advanced; курсы с носителями языка; иностранные медиа
История История культуры, исторические эссе, работа с источниками Учебники Артасова; хроники документального кино; исторические медиатексты
Литература Анализ текста, сочинение, связь литературы и медиа Учебники Зинина; экранизации литературных произведений; литературная критика

Важная особенность подготовки к медиакоммуникациям — необходимость межпредметных связей. Например, при подготовке к обществознанию уделите внимание темам, связанным с медиа, информационным обществом и массовыми коммуникациями. При изучении литературы обращайте внимание на экранизации и трансформацию литературных произведений в других медиа.

Полезные инструменты для подготовки к ЕГЭ на медиакоммуникации:

  • Онлайн-платформы: "Яндекс.Репетитор", "Решу ЕГЭ", "ФИПИ", "Фоксфорд"
  • Специализированные приложения: словари, тренажеры по русскому языку, карточки для запоминания дат и терминов
  • Курсы подготовки: как общие по предметам, так и специализированные для творческих направлений
  • Профильные медиашколы: "Медиатория", "Школа новых медиа", школы при факультетах журналистики
  • Практика в реальных медиа: школьные газеты, локальные издания, блоги, подкасты

Помните, что для направления "Медиакоммуникация" важно не только подготовиться к формальным экзаменам, но и развивать медийное мышление. Регулярно анализируйте медиаконтент, следите за трендами в индустрии, формируйте собственное мнение по актуальным информационным поводам. Это не только поможет при творческих испытаниях, но и сформирует необходимую базу для дальнейшего обучения. 🔎

Топ вузов для абитуриентов медиакоммуникаций

Выбор вуза — критически важный этап, определяющий не только качество образования, но и дальнейшие карьерные перспективы. Направление "Медиакоммуникации" представлено в разных университетах, но уровень программ, преподавательский состав и возможности для практики существенно различаются. 🏫

Ведущие вузы России, предлагающие программы по медиакоммуникациям:

  1. НИУ ВШЭ (Факультет коммуникаций, медиа и дизайна) — признанный лидер в области медиаобразования, сильный преподавательский состав из практикующих специалистов, собственные медиа для студенческой практики
  2. МГУ им. М.В. Ломоносова (Факультет журналистики) — классическое фундаментальное образование с акцентом на теоретическую подготовку, обширная база для практики
  3. СПбГУ (Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций") — сильная школа с акцентом на международные медиакоммуникации
  4. РАНХиГС (Институт общественных наук) — практико-ориентированный подход, фокус на управленческие аспекты медиа
  5. МГИМО (Факультет международной журналистики) — программы с акцентом на международные коммуникации и дипломатические медиа
  6. РГГУ (Факультет журналистики) — сильная гуманитарная база, междисциплинарный подход
  7. ГИТРиТ — специализация на аудиовизуальных медиа, профессиональная техническая база
  8. ВГИК — фокус на кино и ТВ-производство в контексте медиакоммуникаций

При выборе вуза обратите внимание на следующие критерии:

  • Аккредитация и репутация — проверьте государственную аккредитацию программы и отзывы выпускников
  • Профиль программы — медиакоммуникации могут быть ориентированы на различные сферы: интернет-медиа, телевидение, стратегические коммуникации и т.д.
  • Преподавательский состав — наличие практикующих специалистов из индустрии
  • Технологическая база — доступ к современному оборудованию и программному обеспечению
  • Партнёрство с индустрией — наличие совместных проектов с медиакомпаниями, возможность стажировок
  • Международные связи — программы обмена, возможность зарубежных стажировок
  • Студенческие медиа — наличие площадок для практики во время обучения

Сравнение топовых программ по медиакоммуникациям:

Вуз Особенности программы Стоимость обучения (в год) Трудоустройство выпускников
НИУ ВШЭ Практико-ориентированное обучение, возможность выбора траектории (продюсирование, SMM, медиаменеджмент) 490 000 ₽ 85% в течение полугода после выпуска
МГУ Фундаментальное образование, сильная теоретическая база, классическая журналистика 420 000 ₽ 78% в течение года после выпуска
РАНХиГС Интеграция медиа и менеджмента, акцент на деловые коммуникации 380 000 ₽ 80% в течение года после выпуска
МГИМО Международный контекст, дополнительное изучение двух иностранных языков 520 000 ₽ 75% в течение года после выпуска
ГИТРиТ Специализация на производстве аудиовизуального контента, обучение в формате производственных студий 350 000 ₽ 70% в течение года после выпуска

Помимо основных критериев, обратите внимание на возможности дополнительного образования и участия в проектной деятельности. Многие вузы сотрудничают с медиакомпаниями в рамках специальных проектов, хакатонов и конкурсов. Участие в таких инициативах может существенно обогатить ваше портфолио еще во время обучения.

Для абитуриентов из регионов важно учитывать возможность дистанционного обучения. Некоторые вузы предлагают полностью онлайн-программы по медиакоммуникациям, другие — гибридный формат. Это может быть удобной альтернативой, если переезд в столицу не входит в ваши планы или бюджет. 🌐

Не забывайте, что медиакоммуникации — быстро развивающаяся сфера, поэтому выбирайте вуз, который оперативно адаптирует программы под актуальные требования индустрии и технологические изменения.

Выбор направления обучения — лишь первый шаг в построении карьеры в медиасфере. Подготовка к ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации требует системного подхода, сочетающего академические знания и творческие навыки. Начинайте подготовку заблаговременно, уделяя внимание не только обязательным предметам, но и развитию медийного мышления. Помните, что высокие баллы ЕГЭ открывают двери в престижные вузы, но именно практический опыт и портфолио станут вашим конкурентным преимуществом как в процессе поступления, так и при дальнейшем трудоустройстве. Медиакоммуникации — это не просто специальность, а образ мышления, требующий постоянного развития и адаптации к меняющейся информационной среде.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой предмет является обязательным для всех абитуриентов при поступлении на медиакоммуникации?
1 / 5

Виктор Семёнов

карьерный консультант

Свежие материалы
ИТ-профессии: как выбрать перспективное направление в технологиях
25 августа 2025
PM в IT: как стать директором оркестра цифровых проектов
25 августа 2025
7 прорывных технологий 2025: как инновации трансформируют бизнес
25 августа 2025

Загрузка...