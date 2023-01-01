ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации: предметы и баллы
Медиакоммуникации — направление, завоевавшее популярность благодаря стремительному развитию digital-сферы. Выбирая этот путь, абитуриенты часто сталкиваются с неопределенностью: какие предметы сдавать, сколько баллов необходимо набрать и как грамотно подготовиться? Творческая составляющая профессии часто затмевает важность фундаментальной подготовки, а ведь именно баллы ЕГЭ становятся пропуском в желаемый вуз. Разберёмся, как успешно преодолеть эти препятствия и оказаться в рядах студентов престижных факультетов медиакоммуникаций. 🎓
Медиакоммуникации: основные предметы ЕГЭ для поступления
Специфика направления "Медиакоммуникации" заключается в междисциплинарном подходе, что отражается и на наборе вступительных испытаний. В отличие от классических гуманитарных направлений, здесь требуется не только знание русского языка и литературы, но и понимание общественных процессов. 🧩
Большинство вузов, предлагающих программы по медиакоммуникациям, принимают абитуриентов по следующим предметам ЕГЭ:
- Русский язык (обязательный предмет для всех вузов)
- Обществознание (в большинстве вузов)
- Иностранный язык (преимущественно английский)
- История (в некоторых вузах вместо обществознания)
- Литература (в некоторых творческих вузах)
Каждый вуз формирует собственный набор вступительных испытаний. Рассмотрим основные комбинации предметов ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации:
|Комбинация предметов
|Вузы, принимающие такую комбинацию
|Особенности
|Русский язык + Обществознание + Иностранный язык
|НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РУДН
|Наиболее распространённая комбинация
|Русский язык + Литература + История
|МГУ, СПбГУ
|Акцент на культурологическую составляющую
|Русский язык + Обществознание + История
|МГИК, РГУ им. Косыгина
|Подходит для абитуриентов без иностранного языка
|Русский язык + Обществознание + Литература
|РГГУ, ГИТРиТ
|Ориентация на кино и телевидение
Важно помнить, что некоторые вузы могут предлагать поступление по внутренним экзаменам вместо ЕГЭ. Это касается преимущественно творческих вузов или особых программ. Кроме того, медиакоммуникации в разных вузах могут относиться к различным укрупненным группам специальностей — от "Средств массовой информации и информационно-библиотечного дела" до "Социологии и социальной работы".
Виктория Павлова, руководитель приёмной комиссии:
Работая с абитуриентами, я часто сталкиваюсь с их удивлением, когда они узнают о необходимости сдачи обществознания для поступления на медиакоммуникации. "Я же хочу снимать видео для YouTube, зачем мне знать про государство и экономику?" — типичный вопрос. Приходится объяснять, что современный медиаспециалист должен не только создавать контент, но и понимать, как функционирует общество, какие социальные тренды существуют и как они влияют на медиапотребление. Абитуриенту Максиму, мечтавшему о карьере в медиа, но игнорировавшему подготовку по обществознанию, пришлось год проработать ассистентом на телевидении и заново готовиться к ЕГЭ. В итоге он поступил с отличными баллами и теперь признаёт, что знания по обществознанию действительно помогают ему лучше понимать аудиторию и создавать более релевантный контент.
Проходные баллы на факультеты медиакоммуникаций
Проходные баллы на направление "Медиакоммуникации" существенно варьируются в зависимости от престижа вуза, региона и формы обучения. При этом стоит учитывать, что медиакоммуникации часто относятся к направлениям с высоким конкурсом, особенно в столичных вузах. 📊
Минимальные баллы, установленные Рособрнадзором для возможности поступления на программы бакалавриата:
- Русский язык — 40 баллов
- Обществознание — 45 баллов
- История — 35 баллов
- Иностранный язык — 30 баллов
- Литература — 40 баллов
Однако для реального поступления на бюджет в большинстве случаев требуется значительно превышать эти минимальные пороги. Сравним проходные баллы на бюджетные места в ведущих вузах:
|Вуз
|Проходной балл (2022 г.)
|Количество бюджетных мест
|Конкурс (человек на место)
|НИУ ВШЭ (Москва)
|290-300
|42
|25-30
|МГУ им. Ломоносова
|285-295
|25
|20-25
|СПбГУ
|275-285
|20
|15-20
|РАНХиГС
|260-270
|30
|18-22
|РУДН
|250-260
|25
|12-15
|Региональные вузы
|210-240
|15-25
|8-12
Важно отметить, что проходной балл формируется по сумме трёх экзаменов и может достигать 300 баллов. Для увеличения шансов на поступление рекомендуется ориентироваться на получение 85+ баллов по каждому предмету ЕГЭ, что даст суммарно 255+ баллов.
При поступлении на платную форму обучения проходные баллы обычно ниже на 20-30 пунктов, но и здесь существует конкуренция, особенно в ведущих вузах. Средняя стоимость обучения по направлению "Медиакоммуникации" составляет:
- В топовых московских вузах: 350 000 — 500 000 рублей в год
- В региональных вузах: 150 000 — 250 000 рублей в год
Не забывайте, что проходные баллы могут меняться из года в год в зависимости от конкурсной ситуации. Рекомендуется отслеживать статистику приёмных кампаний за последние 2-3 года, чтобы более точно оценить свои шансы. 🔍
Дополнительные испытания и творческие конкурсы
Особенность поступления на "Медиакоммуникации" — наличие дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) и творческих конкурсов во многих вузах. Эти испытания могут существенно повлиять на итоговый результат, иногда давая до 100 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ. 🎭
Типы дополнительных испытаний, характерные для направления "Медиакоммуникация":
- Творческое сочинение/эссе — проверяет способность абитуриента анализировать медиаявления, выражать мысли, демонстрировать эрудицию
- Письменный экзамен — часто по обществознанию или истории в расширенном формате
- Собеседование/устный экзамен — оценка кругозора, мотивации и коммуникативных навыков
- Представление портфолио — демонстрация уже имеющихся творческих работ (статьи, видеоролики, фотографии)
- Профессиональное испытание — выполнение практического задания (написание новости, создание контент-плана и т.д.)
Рассмотрим особенности ДВИ в некоторых ведущих вузах:
Александр Ковалёв, преподаватель медиадисциплин:
Я регулярно участвую в проведении творческих конкурсов для абитуриентов. Помню случай с Анной, которая пришла с внушительным портфолио публикаций в школьной газете и средними баллами ЕГЭ. На творческом испытании нужно было написать новость на основе пресс-релиза и придумать к ней заголовок. Большинство абитуриентов просто перефразировали исходный текст, а Анна сделала то, что отличает настоящего медийщика — нашла инфоповод, сформулировала новостной заголовок и структурировала текст по принципу "перевёрнутой пирамиды". Её работа получила максимальный балл, что компенсировало не самые высокие результаты ЕГЭ. Сейчас Анна — редактор студенческого медиа, и именно практические навыки, продемонстрированные на творческом конкурсе, стали ключом к её поступлению и дальнейшему профессиональному росту.
В МГУ им. Ломоносова на факультете журналистики (направление "Медиакоммуникации") абитуриенты проходят письменное творческое испытание и собеседование. Первое оценивается до 100 баллов, второе — до 100 баллов. При этом на собеседовании требуется продемонстрировать знание актуальной медиаповестки и ориентироваться в ключевых СМИ.
В НИУ ВШЭ на факультете коммуникаций, медиа и дизайна дополнительные испытания различаются в зависимости от образовательной программы. Для "Медиакоммуникаций" это творческое испытание (до 100 баллов), включающее написание эссе и разбор кейса из медиаиндустрии.
В РГГУ на факультете журналистики абитуриенты проходят профессиональное испытание в форме письменного экзамена, проверяющего их эрудицию, знание современных медиа и способность анализировать медиатексты.
Как подготовиться к творческим испытаниям:
- Регулярно читайте качественные медиа, анализируйте их структуру и особенности подачи информации
- Следите за актуальными событиями в стране и мире
- Практикуйтесь в написании текстов разных жанров (новости, интервью, обзоры)
- Ознакомьтесь с требованиями конкретного вуза к творческому испытанию и примерами заданий прошлых лет
- Создавайте собственные медиапроекты (блог, подкаст, YouTube-канал) для формирования портфолио
- Участвуйте в профильных олимпиадах, дающих льготы при поступлении
Важно помнить, что для многих вузов результат творческого испытания имеет приоритетное значение при равенстве суммы баллов ЕГЭ. Это дает шанс абитуриентам с ярко выраженными творческими способностями, но не самыми высокими результатами стандартизированных экзаменов. 🌟
Стратегия подготовки к ЕГЭ для медиакоммуникаций
Эффективная подготовка к поступлению на направление "Медиакоммуникации" требует системного подхода, учитывающего специфику как самих экзаменов, так и требований выбранного вуза. Правильно спланированная стратегия поможет максимизировать результаты и минимизировать стресс. 📝
Оптимальный план подготовки к ЕГЭ для абитуриентов медиакоммуникаций:
- Начните заранее (минимум за 1-1,5 года до экзаменов) — этого времени достаточно для качественной проработки всех тем
- Оцените свой текущий уровень — пройдите диагностические тесты по всем предметам
- Расставьте приоритеты — уделите больше внимания предметам с наибольшим весом и наименьшим текущим уровнем
- Составьте еженедельный график — выделите минимум 2-3 часа на каждый предмет в неделю
- Чередуйте теорию и практику — после изучения теоретического блока обязательно решайте задания в формате ЕГЭ
- Регулярно проводите самоконтроль — ежемесячно решайте полные варианты ЕГЭ по каждому предмету
- Параллельно готовьтесь к творческим испытаниям — формируйте портфолио, чЧитайте профильную литературу
Особенности подготовки к ключевым предметам для медиакоммуникаций:
|Предмет
|На что обратить особое внимание
|Рекомендуемые ресурсы
|Русский язык
|Сочинение (задание 27), работа с текстом, орфография и пунктуация
|Учебники Цыбулько, Сенина; онлайн-курсы; "Тотальный диктант"
|Обществознание
|Разделы "Массовая коммуникация", "СМИ", "Культура", эссе
|Учебники Котовой, Лискавкина; лекции преподавателей из профильных вузов
|Иностранный язык
|Аудирование, эссе, лексика по теме "Медиа" и "Технологии"
|Cambridge Advanced; курсы с носителями языка; иностранные медиа
|История
|История культуры, исторические эссе, работа с источниками
|Учебники Артасова; хроники документального кино; исторические медиатексты
|Литература
|Анализ текста, сочинение, связь литературы и медиа
|Учебники Зинина; экранизации литературных произведений; литературная критика
Важная особенность подготовки к медиакоммуникациям — необходимость межпредметных связей. Например, при подготовке к обществознанию уделите внимание темам, связанным с медиа, информационным обществом и массовыми коммуникациями. При изучении литературы обращайте внимание на экранизации и трансформацию литературных произведений в других медиа.
Полезные инструменты для подготовки к ЕГЭ на медиакоммуникации:
- Онлайн-платформы: "Яндекс.Репетитор", "Решу ЕГЭ", "ФИПИ", "Фоксфорд"
- Специализированные приложения: словари, тренажеры по русскому языку, карточки для запоминания дат и терминов
- Курсы подготовки: как общие по предметам, так и специализированные для творческих направлений
- Профильные медиашколы: "Медиатория", "Школа новых медиа", школы при факультетах журналистики
- Практика в реальных медиа: школьные газеты, локальные издания, блоги, подкасты
Помните, что для направления "Медиакоммуникация" важно не только подготовиться к формальным экзаменам, но и развивать медийное мышление. Регулярно анализируйте медиаконтент, следите за трендами в индустрии, формируйте собственное мнение по актуальным информационным поводам. Это не только поможет при творческих испытаниях, но и сформирует необходимую базу для дальнейшего обучения. 🔎
Топ вузов для абитуриентов медиакоммуникаций
Выбор вуза — критически важный этап, определяющий не только качество образования, но и дальнейшие карьерные перспективы. Направление "Медиакоммуникации" представлено в разных университетах, но уровень программ, преподавательский состав и возможности для практики существенно различаются. 🏫
Ведущие вузы России, предлагающие программы по медиакоммуникациям:
- НИУ ВШЭ (Факультет коммуникаций, медиа и дизайна) — признанный лидер в области медиаобразования, сильный преподавательский состав из практикующих специалистов, собственные медиа для студенческой практики
- МГУ им. М.В. Ломоносова (Факультет журналистики) — классическое фундаментальное образование с акцентом на теоретическую подготовку, обширная база для практики
- СПбГУ (Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций") — сильная школа с акцентом на международные медиакоммуникации
- РАНХиГС (Институт общественных наук) — практико-ориентированный подход, фокус на управленческие аспекты медиа
- МГИМО (Факультет международной журналистики) — программы с акцентом на международные коммуникации и дипломатические медиа
- РГГУ (Факультет журналистики) — сильная гуманитарная база, междисциплинарный подход
- ГИТРиТ — специализация на аудиовизуальных медиа, профессиональная техническая база
- ВГИК — фокус на кино и ТВ-производство в контексте медиакоммуникаций
При выборе вуза обратите внимание на следующие критерии:
- Аккредитация и репутация — проверьте государственную аккредитацию программы и отзывы выпускников
- Профиль программы — медиакоммуникации могут быть ориентированы на различные сферы: интернет-медиа, телевидение, стратегические коммуникации и т.д.
- Преподавательский состав — наличие практикующих специалистов из индустрии
- Технологическая база — доступ к современному оборудованию и программному обеспечению
- Партнёрство с индустрией — наличие совместных проектов с медиакомпаниями, возможность стажировок
- Международные связи — программы обмена, возможность зарубежных стажировок
- Студенческие медиа — наличие площадок для практики во время обучения
Сравнение топовых программ по медиакоммуникациям:
|Вуз
|Особенности программы
|Стоимость обучения (в год)
|Трудоустройство выпускников
|НИУ ВШЭ
|Практико-ориентированное обучение, возможность выбора траектории (продюсирование, SMM, медиаменеджмент)
|490 000 ₽
|85% в течение полугода после выпуска
|МГУ
|Фундаментальное образование, сильная теоретическая база, классическая журналистика
|420 000 ₽
|78% в течение года после выпуска
|РАНХиГС
|Интеграция медиа и менеджмента, акцент на деловые коммуникации
|380 000 ₽
|80% в течение года после выпуска
|МГИМО
|Международный контекст, дополнительное изучение двух иностранных языков
|520 000 ₽
|75% в течение года после выпуска
|ГИТРиТ
|Специализация на производстве аудиовизуального контента, обучение в формате производственных студий
|350 000 ₽
|70% в течение года после выпуска
Помимо основных критериев, обратите внимание на возможности дополнительного образования и участия в проектной деятельности. Многие вузы сотрудничают с медиакомпаниями в рамках специальных проектов, хакатонов и конкурсов. Участие в таких инициативах может существенно обогатить ваше портфолио еще во время обучения.
Для абитуриентов из регионов важно учитывать возможность дистанционного обучения. Некоторые вузы предлагают полностью онлайн-программы по медиакоммуникациям, другие — гибридный формат. Это может быть удобной альтернативой, если переезд в столицу не входит в ваши планы или бюджет. 🌐
Не забывайте, что медиакоммуникации — быстро развивающаяся сфера, поэтому выбирайте вуз, который оперативно адаптирует программы под актуальные требования индустрии и технологические изменения.
Выбор направления обучения — лишь первый шаг в построении карьеры в медиасфере. Подготовка к ЕГЭ для поступления на медиакоммуникации требует системного подхода, сочетающего академические знания и творческие навыки. Начинайте подготовку заблаговременно, уделяя внимание не только обязательным предметам, но и развитию медийного мышления. Помните, что высокие баллы ЕГЭ открывают двери в престижные вузы, но именно практический опыт и портфолио станут вашим конкурентным преимуществом как в процессе поступления, так и при дальнейшем трудоустройстве. Медиакоммуникации — это не просто специальность, а образ мышления, требующий постоянного развития и адаптации к меняющейся информационной среде.
