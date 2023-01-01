Лучшие книги по UI/UX дизайну#UI/UX
Для кого эта статья:
- Начинающие специалисты в области UI/UX дизайна
- Преподаватели и студенты образовательных учреждений, изучающие дизайн
Руководители продуктовых команд и профессионалы, заинтересованные в углублении своих знаний в UX/UI
Между начинающим и экспертом в UI/UX дизайне часто лежит всего несколько правильно выбранных книг. Поиск идеальной литературы может определить всю карьерную траекторию, превратив неуверенного новичка в мастера интерфейсов или оставив его в вечной борьбе с шаблонными решениями. В 2025 году появилось множество новых изданий о пользовательском опыте, но действительно ценны лишь единицы. Я отобрал книги, которые не просто пылятся на полках профессионалов, а действительно меняют мышление и подход к дизайну. 📚
Топ-5 фундаментальных книг по UI/UX дизайну для новичков
Первые шаги в UI/UX дизайне определяют всю дальнейшую карьеру. Правильно подобранная литература поможет избежать фатальных ошибок и сформировать прочный фундамент знаний. В 2025 году я рекомендую начинать освоение профессии с этих пяти книг:
Алексей Петров, UX-директор Однажды на собеседовании я спросил кандидата, какие книги по дизайну он читал. Молодой человек начал перечислять десятки названий — от классики до новинок. Я задал пару вопросов по содержанию, и стало очевидно: он лишь просмотрел оглавления. Через полгода этот же кандидат пришел снова. На этот раз он не пытался впечатлить количеством. "Я прочитал только «Не заставляйте меня думать» Стива Круга и «Дизайн привычных вещей» Дона Нормана, но зато от корки до корки, с конспектами". Мы взяли его — и сейчас он один из лучших дизайнеров в команде. Суть проста: лучше глубоко изучить фундамент, чем поверхностно скользить по верхушкам.
"Не заставляйте меня думать" (Стив Круг) — классика, актуальная даже в 2025 году. Книга раскрывает главный принцип юзабилити: интерфейс должен быть настолько интуитивным, чтобы пользователю не приходилось задумываться о том, как им пользоваться. Особенно ценны главы о проведении простых юзабилити-тестов с минимальными ресурсами.
"Дизайн привычных вещей" (Дональд Норман) — фундаментальный труд, объясняющий психологию взаимодействия человека с предметами и интерфейсами. Норман вводит понятия ментальной модели, аффордансов и сигнификаторов — терминов, без понимания которых невозможно создавать качественный пользовательский опыт.
"Основы. Графический дизайн 01: Подход и язык" (Гэвин Эмброуз, Найджел Оно-Бильсон) — книга, которая помогает развить визуальное мышление и понимание принципов композиции, цвета и типографики — базовых элементов любого интерфейса.
"100 вещей, которые каждый дизайнер должен знать о людях" (Сьюзан Уэйншенк) — исследование человеческого поведения и восприятия. Книга раскрывает психологические принципы, влияющие на пользовательский опыт, и объясняет, как их применять в дизайне интерфейсов.
"Дизайн-мышление" (Тим Браун) — введение в методологию, которая стала стандартом в отрасли. Браун показывает, как применять дизайн-мышление для решения сложных проблем и создания продуктов, ориентированных на пользователя.
|Название книги
|Автор
|Основной фокус
|Сложность для новичка
|Практическое применение
|Не заставляйте меня думать
|Стив Круг
|Юзабилити
|Низкая
|Немедленное
|Дизайн привычных вещей
|Дональд Норман
|Психология взаимодействия
|Средняя
|Фундаментальное
|Основы. Графический дизайн 01
|Эмброуз, Оно-Бильсон
|Визуальные основы
|Низкая
|Базовое
|100 вещей, которые каждый дизайнер должен знать о людях
|Сьюзан Уэйншенк
|Психология пользователей
|Низкая
|Практическое
|Дизайн-мышление
|Тим Браун
|Методология дизайна
|Средняя
|Стратегическое
Важно не только читать, но и применять полученные знания на практике. Создавайте простые макеты, анализируйте существующие интерфейсы, проводите юзабилити-тестирование — только так теоретические знания превращаются в реальные навыки. 🧠
Книги для углубления знаний в UI/UX: выбор профессионалов
Когда базовые принципы освоены, наступает время углубления экспертизы. Профессионалы индустрии рекомендуют литературу, которая помогает перейти от хорошего дизайна к выдающемуся, учитывая наиболее эффективные практики 2025 года.
Следующие издания давно стали настольными книгами лидеров индустрии:
"Рефакторинг UI" (Адам Ватхен, Стив Шогер) — практическое руководство по трансформации функционального интерфейса в визуально привлекательный. Книга раскрывает секреты профессиональной верстки, выбора цветов, работы с пространством и типографикой.
"Спринт" (Джейк Кнапп, Джон Зерацкий, Брейден Ковитц) — методология пятидневного спринта от Google Ventures для быстрого решения сложных проблем дизайна и тестирования идей. В 2025 году эта методика остается одним из самых эффективных инструментов в арсенале продуктовых команд.
"Microinteractions" (Дэн Сэффер) — детальное исследование микровзаимодействий, которые превращают обычные интерфейсы в привлекательные и запоминающиеся. Автор показывает, как мелкие детали формируют общее впечатление от продукта.
"Emotional Design" (Дональд Норман) — глубокое погружение в эмоциональный аспект пользовательского опыта. Норман описывает три уровня дизайна: висцеральный, поведенческий и рефлексивный, и объясняет, как работать на каждом из них.
"Articulating Design Decisions" (Том Гривс) — незаменимая книга для дизайнеров, которые хотят эффективно отстаивать свои решения перед стейкхолдерами. Автор учит структурировать аргументацию, отвечать на сложные вопросы и превращать критику в конструктивный диалог.
Обратите внимание на специализированные работы, позволяющие углубиться в конкретные аспекты UI/UX:
"Design Systems" (Алла Хоменко) — всё о создании, внедрении и масштабировании дизайн-систем. Особую ценность представляют главы по организации компонентной библиотеки и обеспечению согласованности дизайна.
"Lean UX" (Джефф Гото, Джош Сейден) — интеграция принципов бережливого стартапа в процессы UX-дизайна. Книга помогает выстроить итеративную работу, основанную на быстрых экспериментах и валидации гипотез.
"Universal Principles of Design" (Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер) — иллюстрированный справочник, охватывающий 125 принципов дизайна. От закона Фиттса до эффекта Ресторфф — издание объясняет психологические механизмы, лежащие в основе эффективных дизайнерских решений.
Многие лидеры индустрии рекомендуют изучать работы из смежных областей, чтобы расширить кругозор и найти нестандартные решения. Особенно полезны книги по когнитивной психологии, поведенческой экономике и визуальной коммуникации. 🔍
Учебные пособия по UI/UX дизайну для образовательной среды
Структурированный подход к обучению UI/UX дизайну требует особых материалов, специально разработанных для образовательной среды. Будь то университетский курс или корпоративное обучение, следующие пособия предлагают системный взгляд на дисциплину с учетом последних достижений в педагогике дизайна.
Марина Соколова, преподаватель дизайна Когда я только начинала преподавать UX-дизайн, я столкнулась с проблемой: большинство книг были либо слишком теоретическими для студентов, либо слишком поверхностными. Тогда я составила собственный учебный план, основанный на книге "About Face: The Essentials of Interaction Design" Алана Купера. Эта книга стала отправной точкой, к которой я добавляла кейсы из других источников. В первый же семестр результаты превзошли ожидания. Особенно запомнился случай со студенткой Аней, которая до этого безуспешно пыталась погрузиться в профессию через онлайн-курсы. "Впервые я вижу полную картину, а не разрозненные приемы," — сказала она после третьей лекции. К концу семестра Аня создала проект, который был настолько хорош, что его заметили на студенческом конкурсе, а через полгода она уже работала младшим UX-дизайнером в продуктовой компании.
Ключевые учебные пособия для систематического изучения UI/UX дизайна:
"About Face: The Essentials of Interaction Design" (Алан Купер и др.) — всеобъемлющий учебник по проектированию взаимодействия, от исследования пользователей до детальной проработки интерфейса. Четвертое издание, актуализированное в 2024 году, включает современные паттерны взаимодействия и методологии.
"UX for Beginners" (Джоэл Марш) — структурированное введение в UX-дизайн, построенное как серия уроков. Каждая глава посвящена конкретному навыку или концепции и содержит практические задания для закрепления материала.
"The Elements of User Experience" (Джесси Джеймс Гарретт) — учебник, представляющий многослойную модель пользовательского опыта: от абстрактной стратегии до конкретных визуальных элементов. Особенно полезен для понимания комплексности UX-дизайна.
"Designing Interface Animation" (Вэл Хэд) — специализированное пособие по анимации в интерфейсах, с особым вниманием к функциональной и смысловой роли движения в UI.
"Handbook of Usability Testing" (Джеффри Руби, Дана Чисвелл) — исчерпывающее руководство по планированию, проведению и анализу юзабилити-тестирования, обновленное с учетом современных инструментов и методологий.
Для комплексной образовательной программы рекомендуется комбинировать теоретические материалы с практическими заданиями и кейс-стади. В 2025 году особую ценность представляют пособия, интегрирующие традиционный дизайн интерфейсов с новыми парадигмами взаимодействия: голосовыми интерфейсами, дополненной реальностью и адаптивными системами на основе искусственного интеллекта.
|Тип образовательного материала
|Рекомендуемые издания
|Целевая аудитория
|Методическая ценность
|Базовые учебники
|About Face, The Elements of User Experience
|Студенты бакалавриата, начинающие специалисты
|Системное понимание дисциплины
|Практикумы
|UX for Beginners, Don't Make Me Think
|Курсы профессиональной переподготовки
|Прикладные навыки и техники
|Специализированные пособия
|Designing Interface Animation, Handbook of Usability Testing
|Магистранты, специалисты со стажем
|Углубленное изучение аспектов дизайна
|Сборники кейсов
|This Is Service Design Thinking, Solving Product Design Exercises
|Корпоративное обучение, продвинутые программы
|Применение теории к реальным задачам
Важно отметить, что эффективное обучение дизайну требует доступа к актуальным инструментам и ресурсам. Многие современные учебные программы дополняют печатные материалы онлайн-курсами, воркшопами и менторскими сессиями для комплексного развития компетенций. 👨🏫
UI/UX книги для руководителей продуктовых команд
Руководителям необходимо особое понимание UI/UX — не на уровне пикселей и анимаций, а на уровне стратегий, процессов и влияния на бизнес-результаты. Правильно подобранная литература поможет лидерам принимать информированные решения и эффективно управлять дизайн-командами.
Ключевые книги для руководителей, актуальные в 2025 году:
"UX Strategy" (Джейми Леви) — фундаментальное руководство по формированию стратегии пользовательского опыта, основанной на исследованиях рынка, конкурентном анализе и бизнес-моделировании. Особенно ценны главы о создании ценностных предложений, ориентированных на пользователя.
"The Design of Business" (Роджер Мартин) — исследование роли дизайн-мышления в инновациях и организационной трансформации. Автор показывает, как интегрировать дизайн-процессы в стратегическое планирование компании.
"Building Design Systems" (Эмма Родес, Сара Федерман) — практическое руководство по созданию, внедрению и масштабированию дизайн-системы. Книга раскрывает управленческие аспекты этого процесса, включая планирование ресурсов, координацию между отделами и преодоление организационного сопротивления.
"Org Design for Design Orgs" (Питер Мерхольц, Кристин Скиннер) — специализированное издание о структурировании и управлении дизайн-командами. Авторы рассматривают различные модели организации работы: от централизованных дизайн-отделов до распределенных команд, встроенных в продуктовые группы.
"Measuring the User Experience" (Томас Тулис, Билл Альберт) — всё о метриках и аналитике пользовательского опыта. Руководители найдут практические рекомендации по определению KPI для дизайна и связыванию их с бизнес-целями.
Для руководителей особенно важно понимание экономической стороны дизайна. Следующие книги помогут обосновать инвестиции в UI/UX и оценить их возврат:
"Design Is a Job" (Майк Монтейро) — откровенный разговор о бизнес-стороне дизайна: от ценообразования и переговоров до управления клиентскими ожиданиями.
"ROI of UX" (Дебби Левин, Джимми Гудермут) — методологии для количественной оценки влияния дизайн-решений на ключевые показатели бизнеса. Авторы предлагают модели расчета возврата инвестиций в UX-проекты.
"Strategic Writing for UX" (Торри Подмайерски) — о роли контентной стратегии в создании целостного пользовательского опыта. Книга будет особенно полезна руководителям кросс-функциональных команд, работающих над цифровыми продуктами.
Отдельный блок литературы посвящен построению процессов и управлению дизайн-операциями (DesignOps) — направлению, которое приобрело особую важность в контексте масштабирования дизайн-практики:
"Design Operations Handbook" (Кейт Крамлиш, Дейв Мэлоуф) — систематическое руководство по организации рабочих процессов, стандартизации практик и автоматизации рутинных задач в дизайне.
"DesignOps: Building High-Performance Design Teams" (Хезер Фрейзер) — фокус на людях и культуре как ключевых аспектах эффективной дизайн-организации. Книга содержит рекомендации по найму, развитию и удержанию талантливых дизайнеров.
Современным руководителям также необходимо понимание этических аспектов дизайна и их влияния на бизнес и общество. Книга "Ruined by Design" (Майк Монтейро) предлагает критический взгляд на ответственность дизайнеров и лидеров в формировании цифрового ландшафта. 👨💼
Новейшие издания о трендах в UI/UX дизайне 2023 года
Индустрия UI/UX развивается с беспрецедентной скоростью, и книги 2023 года стали фундаментом для сегодняшних трендов 2025 года. Актуальные издания фокусируются на интеграции искусственного интеллекта, мультимодальных интерфейсах и этичном дизайне — темах, определяющих будущее взаимодействия человека с технологиями.
Самые влиятельные издания последних лет:
"AI-Powered Design" (Клиффорд Кун, Эмма Чен) — исчерпывающее руководство по интеграции искусственного интеллекта в дизайн-процессы. От генеративного дизайна до автоматизированного тестирования — книга демонстрирует, как дизайнеры могут использовать ИИ для повышения эффективности и креативности.
"Beyond Screens: Designing for Mixed Reality" (Джош Кларк) — передовые принципы создания пользовательских интерфейсов для смешанной реальности. Автор исследует новые способы взаимодействия, выходящие за рамки традиционных экранов: жесты, голос, взгляд и тактильную обратную связь.
"Ethical Design Handbook" (Тесса Тортон, Рауль Инфанте) — практическое руководство по включению этических принципов в процесс дизайна продуктов. Особое внимание уделяется приватности, инклюзивности, экологичности и ответственному использованию данных.
"Design for Cognitive Bias" (Дэвид Дилан Томас) — исследование когнитивных искажений и их влияния на пользовательский опыт. Автор предлагает стратегии для преодоления предвзятости в дизайне и принятии решений.
"Inclusive Design for a Digital World" (Регина Гангакхедкар) — всеобъемлющее руководство по созданию доступных и инклюзивных цифровых продуктов. Книга выходит за рамки стандартов WCAG, предлагая целостный подход к дизайну для разнообразной аудитории.
Технологические тренды 2023-2025 годов трансформировали подходы к проектированию интерфейсов. Следующие книги отражают эти изменения:
"Voice User Interface Design" (Майкл Коэн, Джеймс Гиангола) — принципы и методологии проектирования голосовых интерфейсов. Издание охватывает особенности разговорного дизайна, распознавания намерений и создания персонажей для голосовых помощников.
"Design for How People Learn in VR" (Джули Дирксен, Карин Фореман) — исследование образовательных возможностей виртуальной реальности с точки зрения когнитивных наук. Авторы предлагают фреймворк для создания иммерсивных обучающих сред.
"Designing for Trust" (Саскиа Сааринен) — руководство по формированию доверительных отношений между пользователями и цифровыми продуктами. 2025 год сделал эту тему особенно актуальной в контексте растущей обеспокоенности приватностью и безопасностью данных.
Новые методологические подходы отражены в следующих изданиях:
"Jobs to Be Done Playbook" (Джим Калбах, Майкл Спекс) — практическое руководство по применению теории "работ для выполнения" в дизайне продуктов. Авторы предлагают инструменты для выявления истинных потребностей пользователей и сценариев использования.
"Continuous Discovery Habits" (Тереза Торрес) — системный подход к постоянному исследованию пользователей и валидации гипотез. Книга особенно ценна для команд, работающих в быстро меняющихся условиях.
"UX Research at Scale" (Зои Гуингберг) — методологии и инструменты для проведения масштабных исследований пользователей с использованием современных технологий. Автор рассматривает автоматизированные и удаленные методы сбора и анализа данных.
Практикующие дизайнеры отмечают, что издания 2023 года отличаются более глубоким пониманием социальных, экологических и экономических аспектов дизайна. Книги "Sustainable UX" (Ханна Ли) и "Design for Social Impact" (Карлос Мартинес-Мутаса) отражают растущее осознание ответственности дизайнеров перед обществом и планетой. 🌍
Книги по UI/UX — это не просто источники знаний, но и компасы, направляющие нас через бурные воды цифровой трансформации. Лучшие издания делают больше, чем просто обучают технике — они меняют мышление, пробуждают творческие способности и формируют профессиональную интуицию. В мире, где каждый интерфейс становится частью нашего повседневного опыта, качественная литература по дизайну — это инвестиция не только в карьеру, но и в способность создавать технологии, которые по-настоящему служат людям.
Герман Куликов
тревел-редактор