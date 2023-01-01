Критерии Приемки User Story и Definition of Done

Введение в Критерии Приемки и Definition of Done

В разработке программного обеспечения важным аспектом является четкое определение требований и ожиданий. Это помогает команде разработчиков и заинтересованным сторонам быть на одной волне и избежать недоразумений. Два ключевых инструмента для этого — критерии приемки user story и definition of done (DoD). В этой статье мы рассмотрим, что они собой представляют, как их создавать и применять. Понимание этих понятий поможет вам и вашей команде достигать поставленных целей более эффективно и с меньшими затратами времени и ресурсов.

Критерии Приемки User Story: Основные Принципы

Критерии приемки — это набор условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы user story считалась завершенной и принятой. Они помогают определить, что именно должно быть реализовано, и служат основой для тестирования. Критерии приемки играют ключевую роль в обеспечении качества и соответствия продукта ожиданиям пользователей.

Основные Принципы Критериев Приемки

Ясность и конкретность: Критерии должны быть четкими и понятными для всех членов команды. Это помогает избежать недоразумений и обеспечивает, что все участники проекта имеют одинаковое представление о том, что должно быть сделано. Измеримость: Критерии должны быть измеримыми, чтобы можно было объективно оценить, выполнены они или нет. Это позволяет легко определить, достигнута ли цель user story. Реалистичность: Критерии должны быть достижимыми в рамках текущего спринта или итерации. Это помогает команде планировать свои задачи и ресурсы более эффективно. Тестируемость: Критерии должны быть сформулированы так, чтобы их можно было проверить с помощью тестов. Это обеспечивает, что все требования могут быть проверены и подтверждены.

Примеры Критериев Приемки для Разных Типов User Stories

Пример 1: User Story для Функциональности

User Story: Как пользователь, я хочу иметь возможность зарегистрироваться на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным функциям.

Критерии Приемки:

Пользователь может ввести имя, email и пароль.

При успешной регистрации пользователь получает подтверждение на email.

При ошибке в заполнении формы отображается соответствующее сообщение об ошибке.

Введенные данные сохраняются в базе данных.

Пользователь может войти в систему после успешной регистрации.

Пример 2: User Story для UI/UX

User Story: Как пользователь, я хочу видеть удобный интерфейс на главной странице, чтобы легко находить нужную информацию.

Критерии Приемки:

Главная страница загружается за менее чем 2 секунды.

Все элементы интерфейса отображаются корректно на экранах разных размеров.

Пользователь может легко найти разделы "Новости", "Контакты" и "О нас".

Интерфейс адаптирован для пользователей с ограниченными возможностями.

Визуальные элементы соответствуют брендбуку компании.

Пример 3: User Story для Производительности

User Story: Как системный администратор, я хочу, чтобы система могла обрабатывать до 1000 запросов в секунду без снижения производительности.

Критерии Приемки:

Система обрабатывает до 1000 запросов в секунду без ошибок.

Время отклика системы не превышает 200 миллисекунд при нагрузке.

Система продолжает работать стабильно при увеличении нагрузки.

Логи системы не содержат ошибок или предупреждений при тестировании нагрузки.

Проведены стресс-тесты для подтверждения производительности.

Definition of Done: Что Это и Почему Это Важно

Definition of Done (DoD) — это набор критериев, которые определяют, что работа над задачей или user story завершена. DoD помогает команде поддерживать высокое качество работы и избегать недоделок. Это важный инструмент для обеспечения согласованности и прозрачности в процессе разработки.

Почему DoD Важно

Качество: DoD помогает поддерживать высокий уровень качества продукта. Это гарантирует, что каждая завершенная задача соответствует установленным стандартам. Прозрачность: Все члены команды знают, что именно нужно сделать, чтобы задача считалась завершенной. Это помогает избежать недоразумений и обеспечивает ясность в процессе работы. Согласованность: DoD обеспечивает единый стандарт для всех задач и user stories. Это помогает команде работать более слаженно и эффективно. Управляемость: DoD помогает управлять процессом разработки, обеспечивая, что каждая задача проходит через все необходимые этапы перед завершением. Удовлетворение клиентов: Высокое качество и прозрачность работы повышают удовлетворение клиентов, так как они получают продукт, соответствующий их ожиданиям.

Как Создать и Применять Definition of Done в Вашей Команде

Шаг 1: Определите Основные Критерии

Начните с определения базовых критериев, которые будут применяться ко всем задачам. Например:

Код написан и протестирован.

Все тесты пройдены.

Документация обновлена.

Код интегрирован в основную ветку репозитория.

Проведены код-ревью и исправлены замечания.

Шаг 2: Включите Специфические Критерии

Добавьте специфические критерии для разных типов задач. Например, для задач по UI/UX:

Интерфейс протестирован на разных устройствах.

Проведено юзабилити-тестирование.

Все элементы интерфейса соответствуют дизайн-спецификациям.

Проведено тестирование на доступность.

Шаг 3: Обсудите и Утвердите DoD с Командой

Обсудите предложенные критерии с командой и убедитесь, что все согласны с ними. Это поможет избежать недоразумений в будущем. Важно, чтобы каждый член команды понимал и принимал эти критерии.

Шаг 4: Регулярно Пересматривайте DoD

Definition of Done не должен быть статичным. Регулярно пересматривайте его и вносите изменения по мере необходимости. Это поможет адаптироваться к изменениям в проекте и улучшать процессы разработки.

Пример DoD для Команды Разработчиков

Код написан и протестирован.

Все юнит-тесты пройдены.

Код прошел ревью.

Документация обновлена.

Функциональность протестирована на тестовом сервере.

Все баги исправлены.

Проведено интеграционное тестирование.

Обновлены релизные заметки.

Проведено нагрузочное тестирование.

Заключение

Критерии приемки user story и definition of done — это важные инструменты для обеспечения качества и согласованности в разработке программного обеспечения. Они помогают команде четко понимать, что именно нужно сделать, чтобы задача считалась завершенной, и обеспечивают прозрачность и согласованность в работе. Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять, как создавать и применять эти инструменты в вашей команде. 🚀

Эти инструменты не только упрощают процесс разработки, но и повышают удовлетворение клиентов, так как конечный продукт соответствует их ожиданиям и требованиям. Используйте критерии приемки и definition of done, чтобы улучшить процессы в вашей команде и достичь новых высот в разработке программного обеспечения.

