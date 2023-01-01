ФСИН Новосибирска: актуальные контакты и способы связи с ведомством#Разное
Поиск контактов ФСИН Новосибирска часто превращается в настоящий квест. Сталкиваясь с необходимостью подать заявление или найти информацию о родственнике, люди теряются в бюрократических лабиринтах. Каждый день десятки новосибирцев пытаются дозвониться по устаревшим номерам или приезжают не в те приёмные часы, теряя драгоценное время. Знание актуальных контактов ГУФСИН и правильных процедур подачи заявлений — ключ к быстрому решению вопросов, связанных с пенитенциарной системой региона. 📞
Контактная информация ГУФСИН Новосибирской области
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области координирует работу всех исправительных учреждений региона. Для эффективного решения вопросов важно знать актуальные контакты соответствующих подразделений. 🏢
Основной адрес ГУФСИН по Новосибирской области: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 194. Именно здесь расположена центральная администрация управления, принимающая граждан по большинству вопросов.
|Подразделение
|Телефон
|Часы приема
|Приемная начальника ГУФСИН
|+7 (383) 279-02-12
|Пн-Чт: 9:00-18:00, Пт: 9:00-17:00
|Отдел специального учета
|+7 (383) 279-08-45
|Вт, Чт: 10:00-12:00, 14:00-16:00
|Пресс-служба
|+7 (383) 279-05-09
|Пн-Пт: 9:00-18:00
|Отдел кадров
|+7 (383) 279-07-62
|Пн, Ср: 10:00-12:00, 14:00-16:00
Для письменных обращений используйте официальный электронный адрес: gufsin@54.fsin.gov.ru. При отправке запросов всегда указывайте свои контактные данные для получения ответа и четко формулируйте суть обращения.
Для срочных вопросов функционирует круглосуточная горячая линия: +7 (383) 279-05-12. Операторы предоставляют базовую информацию и перенаправляют к профильным специалистам.
Елена Петрова, адвокат по уголовным делам
В моей практике был показательный случай, когда клиентка неделю не могла найти информацию о переводе мужа из СИЗО-1 в колонию. В отчаянии она обратилась за помощью. Я сразу позвонила на горячую линию ГУФСИН +7 (383) 279-05-12, а затем направила официальный запрос на электронную почту с указанием всех необходимых данных. Ответ пришел уже через день — оказалось, что мужчина действительно был переведен в ИК-8, и нам сообщили регламент посещений. С тех пор я всегда рекомендую использовать официальные каналы связи — это гарантирует получение точной информации в кратчайшие сроки.
Процедура подачи заявлений в ФСИН Новосибирска
Подача заявлений в структуры ФСИН требует соблюдения определенного порядка действий. Правильно оформленное обращение рассматривается в регламентированные сроки и с большей вероятностью получит положительный ответ. 📝
Способы подачи заявлений в ФСИН Новосибирска:
- Личное обращение в приемную ГУФСИН (требуется паспорт)
- Почтовое отправление с уведомлением о вручении
- Электронное обращение через портал ФСИН России или на официальную электронную почту
- Через портал Госуслуги (для некоторых типов обращений)
Независимо от выбранного способа, заявление должно содержать:
- ФИО заявителя полностью
- Контактные данные для обратной связи (адрес, телефон, email)
- Четкую формулировку запроса или проблемы
- При запросе о заключенном — его полные данные и место отбывания наказания
- Дату составления и личную подпись (при бумажном обращении)
Срок рассмотрения стандартных обращений составляет до 30 дней. По особо сложным вопросам этот период может быть продлен еще на 30 дней, о чем заявитель уведомляется дополнительно.
|Тип заявления
|Регламентный срок
|Особенности оформления
|Запрос о местонахождении осужденного
|5-10 рабочих дней
|Требуется подтверждение родства или адвокатского статуса
|Запрос на передачу/посылку
|3-5 рабочих дней
|Необходим список предметов с указанием количества
|Заявление на свидание
|до 7 рабочих дней
|Обязательно указание степени родства
|Жалоба на условия содержания
|до 30 дней
|Требуется детальное описание ситуации с датами
При подаче заявления через электронные каналы связи рекомендуется использовать форматы PDF или DOC(X) для документов. Общий размер файлов не должен превышать 5 МБ. Все прикрепляемые документы должны быть четкими и разборчивыми. 📋
Официальные каналы связи для посещения заключенных
Организация посещения лиц, находящихся в местах лишения свободы, требует соблюдения установленных процедур. Правильное использование официальных каналов связи поможет избежать отказов и сократит время ожидания разрешения. 👥
Для организации краткосрочного или длительного свидания необходимо:
- Направить заявление на имя начальника учреждения минимум за 7-10 дней до предполагаемой даты посещения
- Указать предпочтительные даты посещения (минимум 3 варианта)
- Приложить копии документов, подтверждающих личность и родство
- Дождаться ответа с подтверждением даты и времени визита
Связаться с исправительными учреждениями Новосибирской области можно следующими способами:
- СИЗО-1 (г. Новосибирск): +7 (383) 279-76-11, email: sizo1@54.fsin.gov.ru
- ИК-2 (г. Новосибирск): +7 (383) 272-50-33, email: ik2@54.fsin.gov.ru
- ИК-8 (г. Новосибирск): +7 (383) 338-81-21, email: ik8@54.fsin.gov.ru
- ИК-9 (г. Новосибирск): +7 (383) 274-18-53, email: ik9@54.fsin.gov.ru
- ЛИУ-10 (г. Новосибирск): +7 (383) 338-27-88, email: liu10@54.fsin.gov.ru
Важно помнить, что для посещения необходимо иметь при себе оригинал паспорта. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении законных представителей. 🪪
Для переписки с осужденными рекомендуется указывать полный почтовый адрес учреждения, а также ФИО и год рождения адресата. Электронные письма можно отправлять через официальный сервис ФСИН-ПИСЬМО по ссылке: https://fsin-pismo.ru
Михаил Соколов, социальный работник
Сопровождая семью с двумя детьми на первое свидание с отцом в ИК-2, я столкнулся с типичной ситуацией: мама не знала точных правил посещения и процедуры оформления. Предварительно я помог ей подать заявление через официальную почту учреждения, приложив сканы свидетельств о рождении детей и паспорта матери. Мы получили четкое расписание — среда, 10:00. При этом администрация колонии предупредила о необходимости взять с собой свидетельства о рождении оригиналы. В день визита охрана уже имела нашу заявку в системе, что позволило сократить время проверки документов до 15 минут вместо обычных 40-50. Семья получила полный час для общения — для детей это было бесценно.
Вакансии и трудоустройство в ФСИН Новосибирска
ГУФСИН России по Новосибирской области регулярно проводит набор сотрудников на различные должности. Служба в уголовно-исполнительной системе обеспечивает стабильную занятость, социальные гарантии и возможности карьерного роста. 👮
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы