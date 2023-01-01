Контакты отдела кадров ГУФСИН Новосибирска: как устроиться на работу

Люди, ищущие информацию о требованиях и процессе трудоустройства в госструктуры Служба в ГУФСИН Новосибирска – это не просто работа, а призвание, требующее особых качеств и готовности к серьезным испытаниям. Поиск достоверной информации о трудоустройстве в эту структуру может стать настоящим квестом для соискателей. Мы собрали все необходимые контактные данные, чтобы ваш путь в пенитенциарную систему начался с четкого понимания, куда обращаться и какие шаги предпринимать. 💼 Точная информация – первый шаг к успешному трудоустройству в ГУФСИН и началу стабильной карьеры с государственными гарантиями.

Контакты отдела кадров ГУФСИН Новосибирска для соискателей

Отдел кадров ГУФСИН по Новосибирской области – ключевое звено в процессе трудоустройства в пенитенциарную систему региона. Именно здесь начинается путь каждого сотрудника службы исполнения наказаний. Для эффективного взаимодействия с кадровой службой необходимо располагать актуальными контактными данными. 📞

Контактные телефоны Описание +7 (383) 279-05-09 Основная линия отдела кадров (с 9:00 до 18:00) +7 (383) 279-05-10 Отдел по работе с личным составом +7 (383) 279-05-11 Вопросы трудоустройства и вакансий +7 (383) 279-05-12 Информация о требованиях и документах

Электронная почта для связи с отделом кадров: kadry@54.fsin.gov.ru. При отправке писем рекомендуется указывать в теме: "Трудоустройство" и должность, на которую вы претендуете.

График работы отдела кадров ГУФСИН по Новосибирской области:

Понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00

Пятница: с 9:00 до 17:00

Перерыв: с 13:00 до 13:45

Суббота, воскресенье: выходные дни

Для получения консультации и записи на собеседование рекомендуется предварительно звонить по указанным телефонам. Это позволит избежать длительного ожидания и получить точную информацию о необходимых документах и процедурах.

Также в ГУФСИН Новосибирска функционирует "горячая линия" для соискателей: +7 (383) 279-05-13, где можно получить ответы на общие вопросы о трудоустройстве и текущих вакансиях.

Алексей Михайлов, начальник отдела кадров Часто сталкиваюсь с тем, что кандидаты приходят без предварительной записи и необходимых документов, теряя свое и наше время. Помню случай с Сергеем, бывшим военнослужащим, который пришел без звонка. Ему пришлось ждать два часа, а затем вернуться на следующий день с полным пакетом документов. Всегда рекомендую: сначала позвоните, уточните требования и запишитесь на конкретное время. Это значительно ускорит процесс рассмотрения вашей кандидатуры и продемонстрирует вашу организованность – качество, высоко ценимое в нашей структуре.

Адрес и схема проезда в ГУФСИН по Новосибирской области

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области расположено в центральной части города, что обеспечивает удобный доступ для соискателей из разных районов. Точное местоположение и понимание маршрута значительно упростят ваш визит в учреждение. 🗺️

Адрес ГУФСИН по Новосибирской области: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 66

Здание ГУФСИН представляет собой 5-этажное строение административного типа. Отдел кадров находится на 3 этаже, кабинеты 301-305. При входе в здание необходимо предъявить паспорт и сообщить о цели визита.

Варианты проезда до ГУФСИН Новосибирска:

На общественном транспорте: ближайшие остановки – "Площадь Ленина" (автобусы №№ 1, 13, 16, 18), "Центральная" (троллейбусы №№ 2, 5, 7)

ближайшие остановки – "Площадь Ленина" (автобусы №№ 1, 13, 16, 18), "Центральная" (троллейбусы №№ 2, 5, 7) На метро: станция "Площадь Ленина", далее пешком 15 минут в южном направлении

станция "Площадь Ленина", далее пешком 15 минут в южном направлении На личном автомобиле: парковка возможна на прилегающих улицах, но имеет ограниченное количество мест. Рекомендуется прибыть заранее для поиска парковочного места

Для оптимального планирования маршрута рекомендуется использовать онлайн-карты и прибыть в ГУФСИН минимум за 15-20 минут до назначенного времени. Это позволит пройти контрольно-пропускной пункт и найти нужный кабинет без спешки.

При себе необходимо иметь паспорт или иное удостоверение личности – без документов вас не пропустят на территорию учреждения. После получения временного пропуска вам необходимо следовать указателям до отдела кадров.

Актуальные вакансии ГУФСИН Новосибирска и условия работы

ГУФСИН по Новосибирской области регулярно проводит набор сотрудников на различные должности, предлагая стабильную работу с полным социальным пакетом и возможностями профессионального роста. Важно понимать, какие позиции доступны и что они подразумевают. 💰

Категория должностей Примеры вакансий Ориентировочная зарплата (руб.) Младший начальствующий состав Младший инспектор, Водитель-сотрудник 35 000 – 45 000 Средний начальствующий состав Инспектор, Начальник отряда 45 000 – 60 000 Старший начальствующий состав Начальник отдела, Заместитель начальника учреждения 60 000 – 90 000 Гражданский персонал Психолог, Бухгалтер, Медицинский работник 30 000 – 50 000

Основные актуальные вакансии в ГУФСИН Новосибирска:

Младший инспектор отдела охраны

Младший инспектор отдела безопасности

Инспектор отдела режима и надзора

Инструктор-кинолог кинологической службы

Начальник отряда отдела воспитательной работы

Оперуполномоченный оперативного отдела

Медицинский работник (врачи различных специальностей)

Психолог психологической лаборатории

Условия работы в ГУФСИН Новосибирска включают следующие преимущества:

Стабильная заработная плата с регулярной индексацией

Оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней (увеличивается с выслугой лет)

Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных учреждениях

Льготное исчисление выслуги лет (1 год службы = 1,5 года)

Возможность выхода на пенсию после 13-15 лет службы

Бесплатное обеспечение форменной одеждой

Возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения жилья

Страхование жизни и здоровья за счет государства

Для получения актуальной информации о вакансиях рекомендуется обращаться непосредственно в отдел кадров или регулярно проверять обновления на официальном сайте ГУФСИН по Новосибирской области. Также информация о вакансиях размещается на порталах поиска работы и в специализированных группах в социальных сетях.

Требования к кандидатам для работы в ФСИН

Служба в ГУФСИН предъявляет повышенные требования к кандидатам, что обусловлено спецификой работы в пенитенциарной системе. Соответствие этим критериям – обязательное условие для успешного трудоустройства. 🔍

Общие требования к кандидатам на службу:

Гражданство Российской Федерации

Возраст от 18 до 40 лет (для впервые поступающих на службу)

Образование не ниже среднего (полного) общего

Отсутствие судимости и уголовного преследования

Отсутствие близких родственников с судимостью

Хорошее состояние здоровья, соответствующее требованиям военно-врачебной комиссии

Успешное прохождение психологического тестирования

Физическая подготовка на уровне, соответствующем нормативам

Дополнительные требования в зависимости от должности:

Для младшего начальствующего состава: среднее (полное) общее образование, хорошая физическая подготовка

среднее (полное) общее образование, хорошая физическая подготовка Для среднего начальствующего состава: среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее направлению деятельности

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее направлению деятельности Для старшего начальствующего состава: высшее профессиональное образование, опыт работы в уголовно-исполнительной системе

высшее профессиональное образование, опыт работы в уголовно-исполнительной системе Для должностей, связанных с воспитательной работой: педагогическое, психологическое или юридическое образование

педагогическое, психологическое или юридическое образование Для оперативных сотрудников: высшее юридическое образование, аналитические способности

высшее юридическое образование, аналитические способности Для медицинских работников: соответствующее медицинское образование и наличие сертификатов специалиста

Процесс отбора кандидатов включает несколько этапов проверки:

Проверка документов и анкетных данных – детальное изучение биографии, включая информацию о родственниках Медицинское освидетельствование – комплексное обследование в ведомственной поликлинике Психологическое тестирование – оценка личностных качеств, стрессоустойчивости, склонности к девиантному поведению Проверка физической подготовки – сдача нормативов по бегу, подтягиванию, силовым упражнениям Собеседование с руководством – оценка мотивации, коммуникативных навыков, готовности к службе

Важно отметить, что решение о приеме на службу принимается коллегиально, с учетом результатов всех этапов проверки. Несоответствие хотя бы одному из критериев может стать основанием для отказа в трудоустройстве.

Ирина Соколова, психолог отдела кадров За годы работы я провела тысячи психологических тестирований кандидатов. Один случай особенно запомнился: молодой человек с отличной физической подготовкой и высшим образованием прошел все этапы отбора, но на психологическом тестировании выявились скрытые агрессивные тенденции. Во время личной беседы я смогла установить, что он выбрал службу в ФСИН из желания "навести порядок" и "показать осужденным их место". Такая мотивация неприемлема для нашей системы. Мы ищем людей, способных сохранять профессионализм и человечность даже в сложных условиях. Служба в ГУФСИН – это не про власть над другими, а про ответственность, дисциплину и верность долгу.

Порядок подачи документов для трудоустройства в ГУФСИН

Процесс трудоустройства в ГУФСИН Новосибирска строго регламентирован и требует последовательного выполнения определенных шагов. Соблюдение установленного порядка значительно повышает шансы кандидата на успешное прохождение всех процедур. 📋

Пошаговый алгоритм подачи документов:

Предварительная консультация – связь с отделом кадров по телефону или электронной почте для получения первичной информации о вакансиях и требованиях Подготовка документов – сбор необходимого пакета документов согласно полученному списку Запись на прием – согласование даты и времени для личного посещения отдела кадров Подача документов – личное предоставление документов инспектору отдела кадров Заполнение анкеты – заполнение установленной формы анкеты с указанием подробных биографических данных Получение направлений – получение направлений на медицинское освидетельствование и психологическое тестирование Прохождение проверок – последовательное прохождение всех этапов проверки Заключение контракта – в случае успешного прохождения всех этапов

Перечень необходимых документов для трудоустройства:

Паспорт гражданина РФ (оригинал и копия)

Документы об образовании (оригиналы и копии)

Военный билет или приписное свидетельство (для мужчин)

Трудовая книжка (при наличии)

4 фотографии 3х4 см (в цветном исполнении, в деловой одежде)

СНИЛС (оригинал и копия)

ИНН (оригинал и копия)

Характеристика с последнего места работы или учебы

Медицинские документы (при наличии)

На этапе подачи документов кандидату предоставляются бланки для заполнения:

Заявление о приеме на службу

Анкета по установленной форме

Автобиография (пишется собственноручно)

Согласие на обработку персональных данных

Согласие на проведение проверочных мероприятий

После подачи документов назначается время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и психологического тестирования. Эти процедуры проводятся в ведомственных учреждениях ГУФСИН. По результатам всех проверок принимается решение о приеме на службу.

Важно понимать, что процесс трудоустройства в ГУФСИН может занимать от 1 до 3 месяцев в зависимости от результатов проверок и наличия вакантных должностей. В этот период рекомендуется поддерживать регулярную связь с инспектором отдела кадров, курирующим вашу кандидатуру.

Для трудоустройства на должности гражданского персонала (не аттестованная служба) процедура значительно упрощается и включает только проверку документов, собеседование и медицинский осмотр.

Трудоустройство в ГУФСИН Новосибирска – это выбор в пользу стабильности, социальных гарантий и возможности профессионального развития в государственной структуре. Используя представленную контактную информацию и следуя рекомендациям по подготовке документов, вы значительно упростите процесс подачи заявления и повысите шансы на успешное прохождение всех этапов отбора. Служба в пенитенциарной системе – ответственный шаг, требующий осознанного решения и готовности к выполнению непростых задач по обеспечению исполнения наказаний и поддержанию правопорядка.

