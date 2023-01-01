Когда подписывается трудовой договор: требования и сроки по ТК РФ

Работники, желающие узнать о своих правах и обязанностях при трудоустройстве Подписание трудового договора — ключевой момент, официально закрепляющий трудовые отношения между работником и работодателем. Но в реальной жизни многие начинают работать "с понедельника", а документы оформляются потом. Знаете ли вы, что такая практика прямо нарушает требования ТК РФ и может повлечь серьезные штрафы? В 2025 году после череды проверок Роструда штрафы за несвоевременное оформление сотрудников достигли рекордных значений. Давайте разберемся, когда именно должен быть подписан трудовой договор согласно закону, и как избежать нежелательных последствий. ??

Сроки подписания трудового договора по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ устанавливает четкие временные рамки для оформления трудовых отношений. Согласно статье 67 ТК РФ, трудовой договор должен быть заключен в письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента фактического допущения работника к работе. Это правило является императивным и не допускает исключений.

Важно понимать: фактический допуск к работе считается началом трудовых отношений, даже если договор еще не подписан. Уполномоченный представитель работодателя (не обязательно руководитель организации) может допустить сотрудника к работе, и это уже будет считаться заключением трудового договора в устной форме.

Елена Сорокина, HR-директор Недавно к нам пришел молодой специалист Максим, только окончивший университет. Руководитель отдела был так впечатлен его навыками, что попросил выйти "прямо завтра". Я тогда была в командировке и не могла оформить документы вовремя. Максим проработал четыре дня, когда я вернулась и обнаружила, что трудовой договор не подписан! Мы срочно оформили все задним числом, но потом на проверке инспектор труда обнаружил несоответствие в датах. Компании пришлось заплатить штраф в 50 000 рублей. С тех пор у нас железное правило: никто не приступает к работе без подписанного договора и приказа о приеме.

Законодательство устанавливает определенную последовательность действий при трудоустройстве:

Кандидат предоставляет необходимые документы для трудоустройства Работодатель и работник согласовывают условия трудового договора Стороны подписывают трудовой договор в двух экземплярах Работодатель издает приказ о приеме на работу на основании трудового договора Работник знакомится с приказом под роспись в течение трех дней

С 2023 года трудовые договоры могут заключаться как в бумажной, так и в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако требования к срокам остаются неизменными независимо от формы договора.

Этап трудоустройства Срок Правовое основание Заключение трудового договора после фактического допуска к работе Не позднее 3 рабочих дней ст. 67 ТК РФ Ознакомление работника с приказом о приеме на работу В течение 3 рабочих дней со дня подписания ст. 68 ТК РФ Внесение записи в трудовую книжку Не позднее 5 рабочих дней ст. 66 ТК РФ Оформление трудовой книжки для впервые поступающих на работу Не позднее 5 рабочих дней ст. 66 ТК РФ

Правовые последствия нарушения сроков оформления

Несоблюдение установленных сроков оформления трудового договора влечет серьезные последствия как для работодателя, так и для работника. Рассмотрим их подробнее.

Для работодателя нарушение сроков подписания трудового договора может обернуться административной ответственностью согласно статье 5.27 КоАП РФ:

Штраф для должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей

Штраф для индивидуальных предпринимателей от 10 000 до 20 000 рублей

Штраф для юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются: для должностных лиц может быть применена дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, а штрафы увеличиваются вдвое. В 2025 году надзорные органы особенно тщательно проверяют соблюдение трудового законодательства, поэтому риск выявления нарушений существенно возрос.

Для работника отсутствие письменного трудового договора создает риски:

Сложность доказывания условий труда при возникновении споров

Проблемы с подтверждением трудового стажа

Невозможность получения гарантированных законом компенсаций и льгот

Затруднения при защите трудовых прав в суде

Важно понимать, что несмотря на отсутствие письменного договора, трудовые отношения юридически существуют, если работник был фактически допущен к работе. В случае конфликта суд обязан установить наличие трудовых отношений и обязать работодателя заключить трудовой договор.

Павел Дмитриев, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Ирина, которая три месяца работала администратором в салоне красоты без оформления. Когда она попросила официально оформить отношения, директор салона уволил ее, не выплатив заработную плату. Мы подали иск в суд о признании трудовых отношений и взыскании задолженности по зарплате. Благодаря свидетельским показаниям коллег и клиентов, а также переписке в мессенджере с директором, где обсуждались графики работы, нам удалось доказать факт трудовых отношений. Суд обязал работодателя не только выплатить всю задолженность, но и компенсацию морального вреда. Кроме того, налоговая инспекция оштрафовала салон за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. История Ирины демонстрирует, что отсутствие трудового договора бьет по обеим сторонам, но правда всегда на стороне закона.

Особенности заключения договора в разных ситуациях

Процедура оформления трудового договора может иметь особенности в зависимости от категории работников и специфики их труда. Рассмотрим наиболее распространенные случаи. ??

1. Дистанционные работники

С 2021 года ТК РФ предусматривает возможность заключения трудового договора с дистанционным работником путем обмена электронными документами. При этом работодатель обязан в течение трех календарных дней направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора на бумажном носителе.

2. Сезонные работники

При оформлении сезонных работников в трудовом договоре обязательно указывается его срочный характер и причина срочности — сезонный характер работы. Такой договор заключается на период, не превышающий шести месяцев. Все остальные требования к срокам оформления остаются стандартными.

3. Несовершеннолетние работники

При трудоустройстве несовершеннолетних требуется соблюдение дополнительных условий (например, медицинский осмотр является обязательным), но сроки заключения трудового договора такие же, как и для совершеннолетних работников.

4. Руководители организаций

Для руководителей высшего звена могут проводиться дополнительные процедуры перед заключением трудового договора (согласование с советом директоров, проверка на конфликт интересов и т.д.). Однако после принятия решения о назначении срок подписания трудового договора также не должен превышать трех рабочих дней с момента фактического начала работы.

5. Работники микропредприятий

С 2017 года микропредприятия, которые внесены в соответствующий реестр, могут отказаться от принятия локальных нормативных актов, включив соответствующие положения непосредственно в трудовые договоры. Это делает особенно важным своевременное и корректное оформление трудового договора.

Категория работников Особенности оформления Срок заключения договора Дистанционные работники Возможен электронный документооборот с последующей отправкой бумажного экземпляра Не позднее 3 рабочих дней с начала работы Сезонные работники Указание на сезонный характер как основание срочности Не позднее 3 рабочих дней с начала работы Совместители Указание на работу по совместительству, ограничения по рабочему времени Не позднее 3 рабочих дней с начала работы Несовершеннолетние Требуется предварительный медосмотр, особые условия труда Не позднее 3 рабочих дней с начала работы Иностранные граждане Дополнительные сведения о разрешительных документах Не позднее 3 рабочих дней с начала работы

Независимо от категории работников и особенностей их труда, трехдневный срок для оформления трудового договора является универсальным и обязательным для соблюдения.

Документы, необходимые для оформления трудовых отношений

Для корректного и своевременного оформления трудового договора работнику необходимо предоставить определенный пакет документов. Согласно статье 65 ТК РФ, при заключении трудового договора работник обязан предъявить:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС)

Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву)

Документ об образовании и (или) квалификации, если работа требует специальных знаний

Справку о наличии (отсутствии) судимости (для определенных категорий работников)

Медицинскую книжку (для работников определенных сфер)

Важно отметить, что с 2021 года работодатель не вправе требовать от работника документы, не предусмотренные ТК РФ и иными федеральными законами. Требование предоставить ИНН, характеристику с предыдущего места работы или свидетельство о браке (если это не связано с предоставлением льгот) является незаконным.

После получения всех необходимых документов работодатель обязан:

Оформить трудовой договор в двух экземплярах Ознакомить работника под роспись с локальными нормативными актами Издать приказ о приеме на работу Внести запись в трудовую книжку или сформировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде Оформить личную карточку работника по форме Т-2

С 2020 года работодатели могут вести трудовые книжки как в бумажном, так и в электронном виде. Для работников, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, трудовые книжки оформляются только в электронном виде.

Для оперативного оформления трудового договора рекомендуется заранее подготовить необходимые документы и уточнить у работодателя, требуются ли дополнительные документы в соответствии со спецификой работы.

Защита прав работника при заключении трудового договора

Подписание трудового договора — это не просто формальность, а важный юридический акт, который определяет права и обязанности сторон трудовых отношений. Зная свои права, работник может эффективно защитить себя от недобросовестных действий работодателя. ??

Ключевые права работника при заключении трудового договора:

Право на получение полной информации об условиях труда и оплаты

Право на включение в договор всех существенных условий, предусмотренных ст. 57 ТК РФ

Право на получение подписанного экземпляра трудового договора

Право отказаться от выполнения работы, не обусловленной трудовым договором

Право на защиту от дискриминации при заключении трудового договора

Если работодатель уклоняется от заключения трудового договора или предлагает подписать его с неправомерными условиями, работник может предпринять следующие действия:

Письменное обращение к работодателю с требованием оформить трудовой договор в соответствии с ТК РФ Обращение в государственную инспекцию труда, которая проведет проверку и может обязать работодателя устранить нарушения Подача жалобы в прокуратуру на нарушение трудового законодательства Обращение в суд с иском о признании отношений трудовыми и понуждении к заключению трудового договора Консультация в профсоюзной организации, если таковая имеется на предприятии

При подаче искового заявления в суд о признании отношений трудовыми работнику необходимо собрать доказательства фактического допуска к работе: свидетельские показания коллег, пропуск на территорию организации, переписку с руководством, документы, созданные в процессе работы.

Сроки обращения за защитой трудовых прав составляют:

В государственную инспекцию труда — без ограничения срока

В суд — в течение трех месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права

По спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы — в течение одного года

Важно помнить, что инициатива по заключению трудового договора может исходить не только от работодателя, но и от работника. Если вы приступили к работе с ведома или по поручению работодателя, не дожидаясь оформления трудового договора, вы имеете полное право требовать его заключения.