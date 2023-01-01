Когда обязаны дать отпуск в первый год работы: права сотрудников по ТК

Юристы и студенты, изучающие трудовое право и защиту прав работников. Новая работа, новые возможности... и первый долгожданный отпуск! 🌴 Вопрос о том, когда можно взять заслуженный отдых в первый год работы, волнует многих новичков. Особенно если вы уже запланировали долгожданный отпуск или нуждаетесь в нём по личным обстоятельствам. Трудовой кодекс создан именно для того, чтобы защищать права работников — но далеко не все знают, что он разрешает получить отпуск даже до истечения полугода работы. Разберём досконально, когда работодатель обязан предоставить вам отпуск в первый год — и как грамотно отстоять свои права.

Когда обязаны дать отпуск в первый год работы по ТК

Согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Это базовое правило, которое знают многие. Однако далеко не все осведомлены о том, что по соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и ранее указанного срока.

Важно понимать ключевые моменты, связанные с предоставлением отпуска в первый год работы:

Стандартный срок для получения права на полный отпуск — 6 месяцев непрерывной работы

До истечения 6 месяцев отпуск предоставляется по соглашению с работодателем

Для некоторых категорий работников отпуск обязаны предоставить до истечения 6 месяцев (по их заявлению)

Предоставление отпуска не зависит от графика отпусков в первый год работы

Работодатель обязан учитывать право работника на отпуск независимо от продолжительности трудовых отношений. Нередко руководители организаций полагают, что новый сотрудник не имеет права на отпуск, пока не отработает полный год, но это является грубым нарушением трудового законодательства.

Период работы Возможность получения отпуска Условия предоставления До 6 месяцев Возможен По соглашению сторон или для льготных категорий После 6 месяцев Гарантирован По заявлению работника После 11 месяцев Гарантирован Отпуск должен быть использован до окончания рабочего года

Ирина Колесникова, HR-директор Столкнулась с интересной ситуацией, когда наш новый сотрудник Алексей подал заявление на отпуск через 4 месяца после трудоустройства. Руководитель отдела считал, что мы имеем право отказать. Пришлось устроить небольшое "образовательное совещание", на котором я объяснила положения ТК РФ. "По закону мы обязаны предоставить отпуск после 6 месяцев работы, но ничто не мешает нам пойти навстречу ценному специалисту и ранее", — аргументировала я, напомнив о случаях, когда это вообще обязательно. В итоге Алексей получил свой отпуск, а компания — лояльного сотрудника, который оценил наше внимание к его правам.

Обратите внимание, что при предоставлении отпуска до истечения 6 месяцев, его продолжительность рассчитывается пропорционально отработанному времени. Однако в случаях, когда отпуск предоставляется сотрудникам льготных категорий, им должен быть предоставлен полный отпуск независимо от отработанного времени.

Категории сотрудников с правом на досрочный отпуск

Трудовое законодательство выделяет несколько категорий работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск до истечения шестимесячного срока работы по их заявлению. Это особые категории, чье право на досрочный отпуск закреплено в статье 122 ТК РФ и других нормативных актах. 📝

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Работники в возрасте до 18 лет

Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев

Мужья в период нахождения их жен в отпуске по беременности и родам

Совместители, если на основной работе они уже получили отпуск

Ветераны боевых действий и некоторые другие категории ветеранов

Чернобыльцы и лица, подвергшиеся радиационному воздействию

Для этих категорий сотрудников предоставление отпуска до истечения шести месяцев работы является не правом, а обязанностью работодателя. Отказ в предоставлении такого отпуска может быть оспорен в трудовой инспекции или суде.

Важно: некоторые категории работников имеют право не только на досрочный отпуск, но и на выбор удобного для них времени отпуска. Это значительно расширяет их возможности по планированию отдыха.

Категория работников Основание для досрочного отпуска Законодательный акт Беременные женщины Перед отпуском по БиР или после него ст. 122 ТК РФ Несовершеннолетние (до 18 лет) Возрастная категория ст. 122, 267 ТК РФ Усыновители детей до 3 месяцев Факт усыновления ст. 122 ТК РФ Мужья беременных Период отпуска жены по БиР ст. 123 ТК РФ Совместители Отпуск на основной работе ст. 286 ТК РФ

Процедура оформления отпуска для новых работников

Оформление отпуска для сотрудников, работающих первый год, имеет свои особенности, которые необходимо учитывать как работникам, так и работодателям. Правильное соблюдение процедуры гарантирует законность предоставления отпуска и помогает избежать возможных конфликтов. 📋

Основные шаги оформления отпуска в первый год работы:

Подача письменного заявления работником (желательно за 2 недели до предполагаемой даты отпуска) Рассмотрение заявления работодателем (при стаже менее 6 месяцев — на усмотрение руководства, после 6 месяцев — обязательно к удовлетворению) Подготовка приказа о предоставлении отпуска по форме Т-6 или Т-6а Ознакомление работника с приказом под подпись Расчет и выплата отпускных не позднее чем за 3 дня до начала отпуска

Особо стоит отметить, что для сотрудников, имеющих право на обязательный досрочный отпуск, работодатель не может отказать в его предоставлении, независимо от производственной необходимости или других обстоятельств. Для остальных категорий работников решение принимается по согласованию с руководством.

При оформлении заявления рекомендуется указать основание для предоставления отпуска до истечения 6 месяцев, если таковое имеется. Например: "Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск в связи с тем, что я являюсь сотрудником в возрасте до 18 лет (или другое основание, дающее преимущественное право)."

Андрей Соколов, юрист по трудовому праву Клиентка обратилась ко мне с вопросом о законности отказа в предоставлении отпуска. Мария работала в компании 4 месяца и планировала свадебное путешествие, поэтому запросила отпуск. Руководитель категорически отказал, сославшись на "недостаточный стаж". Изучив документы, я обнаружил, что Мария была оформлена как совместитель, а на основной работе ей уже одобрили отпуск. Мы подготовили грамотное заявление с указанием статьи 286 ТК РФ. После консультации с юристом компании руководитель признал свою ошибку. Этот случай напоминает: знание своих прав избавляет от ненужных конфликтов, а работодателя — от потенциальных штрафов.

Важно отметить, что невключение нового сотрудника в график отпусков не может служить основанием для отказа в предоставлении отпуска после 6 месяцев работы. В такой ситуации отпуск предоставляется на основании заявления работника вне зависимости от утвержденного графика. 🗓️

Как рассчитывается продолжительность первого отпуска

Расчет продолжительности первого отпуска часто вызывает вопросы как у работников, так и у администрации предприятий. Важно понимать, что количество дней отпуска, которые сотрудник может использовать, напрямую зависит от его стажа работы в организации. 🧮

В соответствии со статьей 115 Трудового кодекса, стандартная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Однако, в первый год работы количество дней отпуска, которые можно использовать, рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Формула расчета количества дней отпуска в первый год работы:

Количество дней отпуска = (28 дней ÷ 12 месяцев) × Количество отработанных месяцев

Например, если сотрудник отработал 6 месяцев, он имеет право на: 28 ÷ 12 × 6 = 14 календарных дней отпуска.

Отпуск за первый год может быть использован частями, но одна часть должна быть не менее 14 календарных дней

Если сотрудник относится к льготной категории, имеющей право на досрочный отпуск, ему предоставляется полный отпуск независимо от отработанного времени

Дополнительные отпуска (за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и др.) также рассчитываются пропорционально отработанному времени

При расчете стажа, дающего право на отпуск, учитываются периоды фактической работы, а также время, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы

Важно отметить, что для некоторых категорий работников установлена иная, удлиненная продолжительность основного отпуска. В этих случаях пропорциональный расчет осуществляется исходя из этой увеличенной продолжительности.

Отработанное время Полагающийся отпуск (стандартный, 28 дней) Полагающийся отпуск (удлиненный, 42 дня) 1 месяц 2,33 дня 3,5 дня 3 месяца 7 дней 10,5 дней 6 месяцев 14 дней 21 день 9 месяцев 21 день 31,5 дня 11 месяцев 25,67 дней 38,5 дня

При расчете дней отпуска возможны дробные числа. По общему правилу, количество дней округляется до целых в пользу работника. То есть, если получается, например, 14,33 дня, сотруднику предоставляется 15 дней отпуска.

Следует помнить, что после отработки полного года сотрудник имеет право на полный отпуск в 28 календарных дней (или больше, если предусмотрен удлиненный отпуск). 📅

Что делать при отказе в предоставлении отпуска

Несмотря на четкие положения Трудового кодекса, некоторые работодатели отказываются предоставлять отпуск сотрудникам в первый год работы даже после отработки шестимесячного срока. Такие действия являются нарушением трудового законодательства, и у работника есть несколько способов защитить свои права. ⚖️

Последовательность действий при отказе в предоставлении отпуска:

Подайте письменное заявление на отпуск и получите письменный отказ (или отметку об отказе на вашем заявлении) Составьте письменную претензию на имя руководителя организации с указанием норм ТК РФ, которые нарушены Обратитесь в государственную инспекцию труда с жалобой Подайте заявление в комиссию по трудовым спорам (КТС), если она создана в организации В случае неудовлетворительного результата обратитесь в прокуратуру или суд

Важно фиксировать все коммуникации с работодателем письменно. Если заявление на отпуск подавалось через систему электронного документооборота, сохраните историю коммуникаций и статус заявления.

При обращении в контролирующие органы необходимо предоставить:

Копию трудового договора

Заявление на отпуск с отметкой о получении

Письменный отказ в предоставлении отпуска (если имеется)

Иные документы, подтверждающие право на досрочный отпуск (например, свидетельство о рождении ребенка для родителей детей до 3 лет)

Наиболее эффективным средством является обращение в государственную инспекцию труда, которая может провести внеплановую проверку работодателя и обязать его устранить нарушение. За нарушение трудового законодательства работодателю грозит административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ:

Для должностных лиц: предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц: штраф от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции значительно увеличиваются, вплоть до дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет.

Помните, что срок исковой давности по трудовым спорам составляет три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, но для споров об отпуске этот срок увеличен до одного года. 📝