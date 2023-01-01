Клиринг фьючерсов на Московской бирже: механизм, процессы, особенности

Для кого эта статья:

Трейдеры на фьючерсном рынке

Финансовые аналитики и риск-менеджеры

Инвесторы, заинтересованные в инфраструктуре финансового рынка Трейдеры часто сравнивают фьючерсную торговлю с игрой в шахматы, где каждый ход имеет последствия, но мало кто задумывается о механизме, который гарантирует выполнение обязательств каждой стороной. Клиринг на Московской бирже — это невидимая, но критически важная инфраструктура, обеспечивающая надежность всех фьючерсных сделок. Без понимания этого процесса трейдеры рискуют принимать решения вслепую, не осознавая, как происходит движение их средств и какие механизмы защищают их от дефолтов контрагентов. 💼

Сущность клиринга фьючерсов на Московской бирже

Клиринг фьючерсов представляет собой процесс определения и исполнения взаимных обязательств участников торгов. На Московской бирже клиринг — это не просто техническая процедура, а комплексный механизм управления рисками и обеспечения финансовой стабильности рынка деривативов. 🔄

Ключевая особенность клиринга фьючерсов состоит в том, что центральный контрагент (ЦК) становится покупателем для каждого продавца и продавцом для каждого покупателя. Это устраняет риск контрагента и обеспечивает непрерывность торгов даже при дефолте одного из участников.

Алексей Петров, старший риск-менеджер Весной 2022 года, когда волатильность на рынке достигла исторических максимумов, один из наших клиентов держал крупную позицию по фьючерсам на индекс РТС. В один день рынок резко развернулся против его позиции, и требования по марже выросли втрое за считанные часы. Мы наблюдали, как клиринговый механизм Московской биржи безупречно справился с ситуацией: несмотря на экстремальную волатильность, все расчеты прошли точно в срок, система мониторинга риска работала непрерывно, а автоматические маржин-коллы предотвратили потенциальные дефолты. Именно тогда я осознал истинную ценность надежной клиринговой инфраструктуры — она действует как невидимый защитный барьер, который поддерживает целостность рынка даже в самые турбулентные времена.

Процесс клиринга фьючерсов на Московской бирже включает в себя несколько ключевых элементов:

Новация — замена первоначальных двусторонних обязательств на обязательства перед центральным контрагентом

Неттинг — взаимозачет встречных требований и обязательств

Определение и расчет вариационной маржи

Контроль достаточности гарантийного обеспечения

Урегулирование в случае дефолта участника

В отличие от спотовых рынков, где расчеты обычно происходят по схеме T+2 (два рабочих дня после совершения сделки), на рынке фьючерсов расчеты по вариационной марже производятся ежедневно, что значительно снижает накопленный риск.

Характеристика Спотовый рынок Рынок фьючерсов Частота расчетов T+2 (раз в 2 дня) Ежедневно Объект расчетов Полная стоимость актива Вариационная маржа Гарантийное обеспечение Не требуется Обязательно Риск контрагента Присутствует Минимизирован через ЦК Финальный расчет Поставка актива Поставка или денежный расчет

Важно понимать, что клиринг не просто обеспечивает техническое выполнение расчетов — он создает доверие между участниками рынка. Без эффективной клиринговой системы ликвидность фьючерсного рынка была бы значительно ниже, а спреды — шире.

Национальный Клиринговый Центр: роль в расчетах

Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) — это системообразующий элемент инфраструктуры российского финансового рынка, выполняющий функции центрального контрагента на рынке фьючерсов Московской биржи. НКЦ имеет лицензию на осуществление клиринговой деятельности и входит в группу компаний Московской биржи. 🏛️

Основная задача НКЦ — гарантировать исполнение обязательств по всем сделкам, заключенным на бирже. Для этого НКЦ использует многоуровневую систему защиты:

Управление риском через требования к гарантийному обеспечению

Мониторинг финансового состояния участников клиринга

Поддержание собственных гарантийных фондов

Установление лимитов на позиции участников

Процедуры принудительного закрытия позиций при нарушении требований к обеспечению

В случае дефолта участника клиринга НКЦ использует многоуровневую систему защиты, известную как "каскад гарантий":

Уровень защиты Источник средств Назначение 1 Индивидуальное клиринговое обеспечение дефолтера Первичное покрытие убытков 2 Выделенный капитал НКЦ (skin-in-the-game) Демонстрация заинтересованности НКЦ в управлении рисками 3 Дефолтный фонд (взносы всех участников клиринга) Коллективное покрытие экстраординарных убытков 4 Дополнительный капитал НКЦ Дополнительная защита при исчерпании предыдущих уровней 5 Дополнительные взносы участников клиринга Крайняя мера для покрытия системных рисков

Марина Соколова, начальник управления клиринга Декабрь 2021 года преподнес нам серьезный урок. Крупный региональный брокер, обслуживающий несколько сотен клиентов, столкнулся с проблемами ликвидности из-за цепочки маржин-коллов на фоне резкого падения рынка. В течение одного торгового дня система мониторинга НКЦ зафиксировала снижение уровня обеспечения ниже критического уровня, и были активированы протоколы защиты. НКЦ немедленно ограничил новые позиции брокера и потребовал довнести средства в течение часа. Когда это не произошло, был запущен механизм принудительного закрытия позиций. Благодаря отлаженным процедурам и достаточному уровню начального обеспечения, удалось закрыть все позиции без использования средств гарантийных фондов. Ни один клиент других брокеров не пострадал, а рынок даже не заметил этого инцидента. Это показательный пример того, как работает невидимая для большинства участников система управления рисками НКЦ.

НКЦ не только обеспечивает проведение расчетов, но и активно управляет рисками, оценивая их с использованием сложных математических моделей. Для каждого инструмента рассчитываются параметры риска, определяющие размер начальной маржи, которую должны внести участники.

Еще одна важная функция НКЦ — определение расчетных цен фьючерсов, которые используются для расчета вариационной маржи. Методика определения расчетной цены зависит от ликвидности инструмента и может включать:

Цену последней сделки

Средневзвешенную цену за определенный период

Цену лучшей заявки на покупку и продажу

Теоретические модели оценки для низколиквидных инструментов

Благодаря высокому кредитному рейтингу и солидному капиталу НКЦ, участники рынка могут быть уверены в надежности расчетов даже в периоды высокой волатильности. Это критически важно для поддержания ликвидности рынка фьючерсов. 💪

Клиринговые сессии и график проведения расчетов

Клиринговые сессии на Московской бирже представляют собой строго регламентированные временные интервалы, в течение которых происходит определение взаимных обязательств участников, расчет вариационной маржи и контроль достаточности обеспечения. Четкое понимание расписания клиринговых сессий критически важно для эффективного управления позициями и ликвидностью. ⏱️

Для срочного рынка Московской биржи установлен следующий график клиринговых сессий:

Утренняя клиринговая сессия: 10:00-10:05 МСК

Дневная (промежуточная) клиринговая сессия: 14:00-14:05 МСК

Вечерняя (основная) клиринговая сессия: 18:45-19:00 МСК

Итоговая клиринговая сессия (для инструментов вечерней сессии): 23:50-00:00 МСК

Каждая клиринговая сессия имеет свое назначение и особенности:

Сессия Основные операции Особенности Утренняя Проверка достаточности обеспечения, определение стартовых лимитов Не включает перечисление вариационной маржи Дневная Промежуточный расчет вариационной маржи, корректировка лимитов Позволяет участникам оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации Вечерняя Основной расчет вариационной маржи, определение окончательных нетто-обязательств Требования по довнесению средств должны быть исполнены до следующего торгового дня Итоговая Завершающий расчет для вечерней сессии Актуальна только для инструментов с вечерней торговой сессией

Во время клиринговых сессий торги на срочном рынке приостанавливаются, что позволяет НКЦ зафиксировать текущие позиции участников и провести необходимые расчеты. После завершения клиринговой сессии торги возобновляются с учетом обновленных лимитов и размеров обеспечения.

Процесс клиринговой сессии включает несколько последовательных этапов:

Фиксация текущих позиций участников клиринга Определение расчетных цен для всех фьючерсных контрактов Расчет вариационной маржи по каждой позиции Неттинг (взаимозачет) встречных требований и обязательств Проверка достаточности гарантийного обеспечения Формирование отчетов и уведомлений для участников При необходимости — выставление маржин-коллов

Для участников торгов особенно важно отслеживать результаты вечерней клиринговой сессии, так как именно по ее итогам происходит основное движение денежных средств. Если по результатам клиринга выявляется недостаток обеспечения, участник обязан довнести средства до начала следующего торгового дня.

Современные технологии позволяют НКЦ проводить клиринговые сессии с высокой точностью и надежностью. Расчеты автоматизированы, что минимизирует операционные риски и обеспечивает своевременное исполнение обязательств. 🤖

Вариационная маржа и система гарантийного обеспечения

Вариационная маржа и гарантийное обеспечение — это два фундаментальных элемента системы управления рисками на рынке фьючерсов Московской биржи. Они работают в тандеме, обеспечивая финансовую устойчивость рынка и защищая его от системных рисков. 🛡️

Вариационная маржа представляет собой денежную сумму, ежедневно начисляемую или списываемую с участника клиринга в результате переоценки его открытых позиций по фьючерсам. Фактически, это реализованная прибыль или убыток по позиции, возникающий из-за изменения рыночных цен.

Формула расчета вариационной маржи:

VM = (P₂ – P₁) × N × M

где:

VM — вариационная маржа

P₂ — текущая расчетная цена фьючерса

P₁ — предыдущая расчетная цена фьючерса

N — количество контрактов

M — стоимость минимального шага цены контракта

Ежедневное начисление и списание вариационной маржи — ключевое отличие фьючерсного рынка от рынка форвардных контрактов. Этот механизм позволяет избежать накопления риска контрагента, так как прибыли и убытки фиксируются и перечисляются ежедневно.

Гарантийное обеспечение (ГО) — это сумма денежных средств, которую участник клиринга должен внести на свой счет для открытия и поддержания позиций по фьючерсам. Оно служит финансовой гарантией исполнения обязательств и покрытия потенциальных убытков.

НКЦ использует риск-ориентированный подход к определению размера гарантийного обеспечения, учитывая:

Историческую волатильность базового актива

Ликвидность рынка

Корреляцию между различными инструментами

Стресс-сценарии рыночных движений

Потенциальные издержки ликвидации позиций при дефолте

Система гарантийного обеспечения на Московской бирже включает несколько важных параметров:

Параметр Описание Типичное значение Начальная маржа (Initial Margin) Требуемое обеспечение для открытия позиции 5-15% от стоимости контракта Поддерживаемая маржа (Maintenance Margin) Минимальный уровень обеспечения для поддержания позиции 75-80% от начальной маржи Критический уровень Пороговое значение, при достижении которого позиции могут быть принудительно закрыты 50-60% от начальной маржи Лимит концентрации Дополнительное требование для крупных позиций Прогрессивно растет с размером позиции Межпродуктовые спреды Снижение требований для хеджирующих позиций Зависит от корреляции инструментов

Одним из преимуществ системы гарантийного обеспечения Московской биржи является признание эффекта диверсификации портфеля. Если участник держит противоположные позиции по коррелирующим инструментам, требования к обеспечению могут быть снижены с учетом сниженного совокупного риска.

Важно понимать процедуру маржин-колла — требования о довнесении средств при снижении уровня обеспечения ниже поддерживаемой маржи:

НКЦ уведомляет участника о недостатке обеспечения Участник должен довнести средства до уровня начальной маржи Если требование не выполнено до установленного срока, НКЦ имеет право принудительно закрыть позиции Закрытие начинается с наиболее рискованных позиций Целью закрытия является восстановление достаточного уровня обеспечения

Для эффективного управления гарантийным обеспечением трейдеры и риск-менеджеры должны: постоянно мониторить достаточность обеспечения, учитывать сценарии повышенной волатильности, иметь доступ к дополнительной ликвидности в случае маржин-колла и понимать политику НКЦ по расчету маржи для разных инструментов. 📊

Особенности расчетов по разным типам фьючерсов

Московская биржа предлагает широкий спектр фьючерсных контрактов, и процедуры расчетов имеют специфические особенности в зависимости от типа инструмента. Понимание этих нюансов критически важно для трейдеров и риск-менеджеров, работающих с разными сегментами рынка. 🔍

Фьючерсные контракты на Московской бирже можно разделить на две основные категории по способу исполнения:

Поставочные фьючерсы — предусматривают физическую поставку базового актива при экспирации

— предусматривают физическую поставку базового актива при экспирации Расчетные фьючерсы — исполняются путем денежных расчетов без физической поставки

Рассмотрим особенности расчетов для основных типов фьючерсов:

Тип фьючерса Особенности клиринга Порядок исполнения Индексные фьючерсы (РТС, ММВБ) Расчетные, высокая волатильность, повышенные требования к ГО Денежный расчет на основе финального значения индекса Валютные фьючерсы Могут быть как расчетными, так и поставочными, учитывают своп-разницы Поставочные: зачисление/списание валюты на счета; Расчетные: денежный расчет по курсу ЦБ Товарные фьючерсы Часто поставочные, учитывают издержки хранения, сезонность Сложная процедура поставки с участием товарных складов или денежный расчет Фьючерсы на акции Могут быть как расчетными, так и поставочными, учитывают дивиденды Поставочные: зачисление/списание акций; Расчетные: расчет по последней цене Процентные фьючерсы Расчетные, сложные модели оценки риска Денежный расчет на основе индикативных ставок

Особое внимание следует уделить процедуре исполнения поставочных фьючерсов, которая включает несколько этапов:

Период проверки обеспеченности позиций (за 2-5 дней до даты экспирации) Блокировка базового актива у продавцов и денежных средств у покупателей Сверка поставочных позиций Проведение поставки в день исполнения Завершение расчетов и разблокировка избыточного обеспечения

Важно отметить специфику расчетов по фьючерсам на акции с учетом корпоративных событий. НКЦ осуществляет корректировку расчетной цены и размера вариационной маржи при выплате дивидендов, сплитах и других корпоративных действиях, влияющих на стоимость базового актива.

Для валютных фьючерсов характерны свои особенности расчетов:

Учет форвардных пунктов (своп-разниц) при определении расчетной цены

Синхронизация с графиком торгов и расчетов на валютном рынке

Специальные процедуры для поставки валют с ограниченной конвертируемостью

Учет праздничных дней в странах соответствующих валют

Для товарных фьючерсов критически важно соблюдение стандартов качества при поставке. НКЦ устанавливает детальные спецификации для поставляемых товаров и требования к товарным складам. В случае несоответствия поставляемого товара стандартам качества могут применяться дисконты или отказ в приемке.

Трейдерам, работающим с несколькими типами фьючерсов, необходимо учитывать различия в графиках проведения клиринговых сессий и исполнения контрактов для разных инструментов. Особенно это касается инструментов с разными базовыми активами и разными биржевыми секциями. 🗓️

Клиринговые процедуры на фьючерсном рынке Московской биржи представляют собой надежный, отлаженный механизм, обеспечивающий стабильность рынка даже в периоды экстремальной волатильности. Понимание особенностей клиринга — не просто технический навык, а стратегическое преимущество для профессиональных участников рынка. Грамотное управление гарантийным обеспечением, учет расписания клиринговых сессий и особенностей расчетов по различным типам фьючерсов позволяют оптимизировать торговые стратегии и минимизировать операционные риски. Рынок фьючерсов продолжает развиваться, и те, кто инвестирует время в изучение его инфраструктуры, получают доступ к более широкому спектру торговых возможностей.

Читайте также